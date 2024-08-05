Эсекиэль Барко: «Спартак» – главный клуб страны, нужно этому соответствовать. Чемпионство – основная цель»

Теги Спартак премьер-лига Россия Эсекиэль Барко Футбол

Эсекиэль Барко заявил, что хочет выиграть Мир РПЛ со «Спартаком».

– Ты выигрывал трофеи со всеми клубами, в которых играл. Есть какой-то секрет?

– Здорово, что получилось брать титулы со всеми клубами. Это классно.

Надеюсь, что удастся продолжить традицию со «Спартаком». Это моя основная цель: стать чемпионами, полностью отдаваясь на поле в каждой игре.

«Спартак» – самый главный клуб в стране, и нужно этому соответствовать.

– Главная цель, которую ты ставишь перед собой сегодня?

– Чемпионство. Уверен, что не только я, а вся команда жаждет провести отличный сезон и победить, – сказал аргентинский полузащитник «Спартака».

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68 комментариев
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Вот и борща попробовал
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Главный цирк России
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Эсекиэль Барко: «Мне уже объяснили, что клубные цвета -красный и белый - символизируют собою борщ и сметану»
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+49
Ответ ЗЕНИТ65
Чем их кормят - поят?
Борщом с опиатами
+41
-11
+30
Ответ MstAndreev
Эсекиэль Барко: «Мне уже объяснили, что клубные цвета -красный и белый - символизируют собою борщ и сметану»
Э! Какая сметана?? Белая полоса символизирует белую полосу! Легендарный поставщик спартаковских веществ для белых полос Промес зря, что ли, срок получал? Никакого уважения к легендам Спартака! Стыдитесь, гражданин!! :)
+39
-9
+30
Ага. Соответствуй.
Стадион хоть наполовину заполнен-то будет? Народ пойдёт на народн... ой, извините, на ГЛАВНУЮ команду смотреть?
+31
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+26
Главный клуб страны , который не имеет Евро трофеев и за последние 25 лет со вторым бюджетом только один раз стал чемпионом.
Однажды ему откроют глаза и скажут, что главный клуб России это Зенит, но будет уже поздно..
+29
-5
+24
Чем их кормят - поят?
+34
-12
+22
Ну а что ему ещё говорить? Типа "За последние годы мы дважды занимали пятое место, один раз седьмое, а один даже на 10-ое слетали, по этому я решил перейти в великий фк Середняк!" Так что ли?😄
+22
-1
+21
Ответ ЗЕНИТ65
Чем их кормят - поят?
Коксом
+24
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+18
Он хоть понимает что плетёт? Где чемпионство, а где Спартак?!!!😝
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+14
РФС надо проверить офис нашего спартачка, там наверное опять стали применять запрещённые препараты. Дело Егора Титова живёт и продолжает жить в нашем спартачке.
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+13
Ответ Дмитрий Масленников
Комментарий скрыт
У тебя в голове мякиш.
Бавария и МЮ не топ-клубы
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Он уже говорил про десятки миллионов болельщиков или не напитался борщецом ещё?
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Абсурд
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Ответ форест
У тебя в голове мякиш. Бавария и МЮ не топ-клубы
И Ливерпуль , Боруссия

У Спартака в 21 веке помню только над Арсеналом … откуда гонор то ?))
+8
-1
+7
Ответ Anton Vasilev
Борщом с опиатами
Да не, солят сильно
+9
-2
+7
Вот, смотрите. Ну, как с маленьким и холодным стадиончиком и то наполовину приходящих зрителей тысяч 20, при этом у команды нет за сто лет ни одного евротрофея УЕФА[для обыкновенного статуса], клуб может считаться «главным» в кавычках …… ?! Это бред и просто наглое хамство. Наш спартачок — это обыкновенный евролузер и 24-летний середнячок России, прыгающий с пятого до десятого места в таблице. Вот его статус.
+11
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Хлебнул борща...
+6
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Ответ Сергей Жарковский
Он хоть понимает что плетёт? Где чемпионство, а где Спартак?!!!😝
Где, где, в к/б бреду.
+9
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Хлебнул с лихвой парень, нескоро теперь его отпустит...
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Ответ Nikita Semenov
А чем он не прав? Спартак главный клуб страны.
В чём проявляется его главность? Помимо интервью игроков.
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+5
Спартак и Манчестер Юнайтед реально братья, причём с одной палаты.....
Там тоже до сих пор считаю себя главным клубом Англии, вспоминают о славных прошлых временах, наглухо забывая о настоящем, в котором творится адский ...здец!
+5
-1
+4
Ответ Anton Vasilev
Борщом с опиатами
С бромонтаном же
+7
-3
+4
Спартаковским духом надышался
+5
-2
+3
Цель неизменная одна и та же каждый новый чемпионат, как и результат...
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Масленников
Комментарий скрыт
Я? В Питер приедут - обязательно гляну унижение "народных"
+5
-2
+3
Сколько их было таких наивных…
+4
-2
+2
Ответ Владимир Пузаков
Спартак и Манчестер Юнайтед реально братья, причём с одной палаты..... Там тоже до сих пор считаю себя главным клубом Англии, вспоминают о славных прошлых временах, наглухо забывая о настоящем, в котором творится адский ...здец!
Да и цвета одни ))) и успехи были связаны лишь с одним тренером , реально очень похожи
+3
-1
+2
Ответ Nikita Semenov
Спартак - главный клуб страны. Тут даже спорить не о чем, и не о ком)
Главный, это когда первый!
+4
-2
+2
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