Эсекиэль Барко: «Спартак» – главный клуб страны, нужно этому соответствовать. Чемпионство – основная цель»
Эсекиэль Барко заявил, что хочет выиграть Мир РПЛ со «Спартаком».
– Ты выигрывал трофеи со всеми клубами, в которых играл. Есть какой-то секрет?
– Здорово, что получилось брать титулы со всеми клубами. Это классно.
Надеюсь, что удастся продолжить традицию со «Спартаком». Это моя основная цель: стать чемпионами, полностью отдаваясь на поле в каждой игре.
«Спартак» – самый главный клуб в стране, и нужно этому соответствовать.
– Главная цель, которую ты ставишь перед собой сегодня?
– Чемпионство. Уверен, что не только я, а вся команда жаждет провести отличный сезон и победить, – сказал аргентинский полузащитник «Спартака».
Стадион хоть наполовину заполнен-то будет? Народ пойдёт на народн... ой, извините, на ГЛАВНУЮ команду смотреть?
Однажды ему откроют глаза и скажут, что главный клуб России это Зенит, но будет уже поздно..
Бавария и МЮ не топ-клубы
У Спартака в 21 веке помню только над Арсеналом … откуда гонор то ?))
Там тоже до сих пор считаю себя главным клубом Англии, вспоминают о славных прошлых временах, наглухо забывая о настоящем, в котором творится адский ...здец!