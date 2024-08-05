Лапорта о 1-м визите «Барсы» в Нью-Йорк в 1937-м: «Нас встретили как представителей демократии и символ борьбы с фашизмом. Это имело решающее значение для выживания клуба в разгар гражданской войны»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Политика Футбол

Жоан Лапорта вспомнил о первых визитах «Барселоны» в США.

«Впервые «Барселона» ступила на американскую территорию в 1937 году, в Нью-Йорке, и это имело решающее значение для выживания клуба в разгар гражданской войны в Испании.

В Нью-Йорке «Барсу» встретили как подлинных представителей демократии, как символ каталонской идентичности и свободы в борьбе с фашизмом», – сказал президент «Барселоны» на встрече с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.

Гражданская война в Испании (17 июля 1936 – 1 апреля 1939) – вооруженный конфликт на основе социально-политических противоречий между лево-социалистическим (республиканским) правительством страны, поддерживаемым коммунистами, и поднявшими вооруженный мятеж право-монархическими силами, на сторону которых встала большая часть испанской армии во главе с генералиссимусом Франсиско Франко. Война закончилась победой националистов и установлением военной диктатуры Франко.

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25 комментариев
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Гиганты мысли, отцы испанской демократии
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Как же я устал от него. Болею за Барселлону, поэтому часто сталкиваюсь сего интервью и речами. Это какая-то дикая смесь Володина-Милонова-Жириновского.
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Дайте деду таблеток уже
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А ещё когда американцы высадились на Луну, у них с собой был флаг Барсы как символ свободы и борьбы, просто они его не доставали, в корабле оставили)
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Ответ Евгений Маслов
Дайте деду таблеток уже
А лучше денег)
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Что за бред Лапорта говорит..
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"И это на фоне законодательно закрепленной расовой сегрегации в самих США" - забыл добавить лизун Лапорта
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Лапорта о 1-м визите «Барсы» в Александрию в 48 году до н.э.: «Нас встретили как фараонов. Это имело решающее значение для выживания клуба в разгар римской империи»
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Ответ Greg Davydov
Что за бред Лапорта говорит..
Always Has Been
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Ответ Alex1104
Комментарий удален пользователем
Ну опечатался человек. Набрал и не проверил. Чего вы все дое до этого??? Мейнстрим конечно. Когда нечего сказать - дое до ошибок.
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Ему бы в политики. Ничего не сделано, но зато рассуждаем красиво.
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Ответ Tristan...
Номер карты скинь
А смысл? У тебя все равно ничего нет
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Ответ Дмитрий Рабко
Да и в СССР партию рабочих уважали, и не важно из какой она страны.
В СССР не было нацистской партии.
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Ответ Owen_the_Simple
В тридцатые в Штатах американская нацистская партия собирала стадионы.
Да и в СССР партию рабочих уважали, и не важно из какой она страны.
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Ответ Maratik8910
Как же я устал от него. Болею за Барселлону, поэтому часто сталкиваюсь сего интервью и речами. Это какая-то дикая смесь Володина-Милонова-Жириновского.
Комментарий удален пользователем
Встречали как "богов, спустившихся с небес".
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В тридцатые в Штатах американская нацистская партия собирала стадионы.
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Комментарий удален модератором
Сыны Франко негодуют
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Умеет Лапорта профессионально нести бред.
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Пора в Россию Жоан!
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