Лапорта о 1-м визите «Барсы» в Нью-Йорк в 1937-м: «Нас встретили как представителей демократии и символ борьбы с фашизмом. Это имело решающее значение для выживания клуба в разгар гражданской войны»

Жоан Лапорта вспомнил о первых визитах «Барселоны» в США.

«Впервые « » ступила на американскую территорию в 1937 году, в Нью-Йорке, и это имело решающее значение для выживания клуба в разгар гражданской войны в .

В Нью-Йорке «Барсу» встретили как подлинных представителей демократии, как символ каталонской идентичности и свободы в борьбе с фашизмом», – сказал президент «Барселоны» на встрече с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.

Гражданская война в Испании (17 июля 1936 – 1 апреля 1939) – вооруженный конфликт на основе социально-политических противоречий между лево-социалистическим (республиканским) правительством страны, поддерживаемым коммунистами, и поднявшими вооруженный мятеж право-монархическими силами, на сторону которых встала большая часть испанской армии во главе с генералиссимусом Франсиско Франко. Война закончилась победой националистов и установлением военной диктатуры Франко.