Лапорта о 2:1 с «Реалом»: «Барселона» – самый успешный клуб мира. Для нас важно то, как мы побеждаем»
Жоан Лапорта высказался о победе «Барселоны» над «Реалом» в товарищеской игре.
«Для нас важно то, как мы побеждаем.
«Барселона» – самый успешный спортивный клуб мира. Спорт объединяет нас и позволяет стремиться к общим целям», – сказал президент «блауграны» после игры в США.
В официальных матчах Реал вас нахлобучит
Реально они все такие..😆😆😆
Понял, что руководство смешит всех вокруг, и решил сразу прикрыться всем, чем можно.
Весь мир знает что победа над хозяином это уже успех для бчк
Всё,Мадрид повержен,главный трофей добыт,задача выполнена,дальше будут традиционно сливать официальные класико и доигрывать сезон)