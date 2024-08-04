Лапорта о 2:1 с «Реалом»: «Барселона» – самый успешный клуб мира. Для нас важно то, как мы побеждаем»

Жоан Лапорта высказался о победе «Барселоны» над «Реалом» в товарищеской игре.

«Для нас важно то, как мы побеждаем.

«Барселона» – самый успешный спортивный клуб мира. Спорт объединяет нас и позволяет стремиться к общим целям», – сказал президент «блауграны» после игры в США.