Лапорта о 2:1 с «Реалом»: «Барселона» – самый успешный клуб мира. Для нас важно то, как мы побеждаем»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта высказался о победе «Барселоны» над «Реалом» в товарищеской игре.

«Для нас важно то, как мы побеждаем.

«Барселона» – самый успешный спортивный клуб мира. Спорт объединяет нас и позволяет стремиться к общим целям», – сказал президент «блауграны» после игры в США.

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92 комментария
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На фоне этой успешности 14 августа Барселона будет заслуженно отдыхать, а Реал вынужден будет бороться за первый трофей в новом сезоне.
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В чем успешный то?!
В официальных матчах Реал вас нахлобучит
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Не стыдно так говорить. Барселона действительно фантастический клуб, но вот такие закидоны явно бросают на него тень.
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Я вот честно, думал здесь, на сайте люди просто прикалываются и тут сам президент такое говорит.
Реально они все такие..😆😆😆
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Не зря футбольный мир называет их сектой) прям болезнь какая-то.
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Ну как так можно словами свой клуб позорить...
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да это всего лишь товарняк, лол
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Ответ Ллб
Комментарий скрыт
Реал.
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Ответ Ллб
А что Реал? У Реала топовые только мужской футбол и баскетбол. У Барсы , на вскидку, одна из сильнейших футзальных команд мира, сильнейшие в мире гандбольная команда, сильнейшая в мире команда в женском футболе + европейский топовый баскетбольный клуб. Там еще есть секции очень успешные, помимо этих
Иди наслаждайся всем, что перечислил. Оно все равно не компенсирует успехи Реала в мужском футболе.
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Ответ Ллб
Типичный 🤡. Не разобрался про что говорит Лапорта -- написал ерунду -- а когда разжевали, послал опонента что-то там смотреть😂.
Типичный 🤡
Понял, что руководство смешит всех вокруг, и решил сразу прикрыться всем, чем можно.
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Ответ Raul14
Я вот честно, думал здесь, на сайте люди просто прикалываются и тут сам президент такое говорит. Реально они все такие..😆😆😆
Не все. Нам самим стыдно за Лапорта и за Хави в прошлом. У них язык без костей
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Как же мне стыдно за эти слова. Что Лапорта, что Хави, зачем вы это говорите? Только позорище себя. Даже если Барса реально была бы самым успешным клубом, эти слова просто унижают клуб. Стыдно за них, как болельщику с огромным стажем. Кроме них, вроде никто так не говорит
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Барса самый успешный клуб мира, земля плоская, вышки 5G разносят короновирус. Главное верить 🙌
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Мужик в своей реальности живет)
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Ответ Din Rizaev
Лига нации тоже товарняк так то, но рональдуфилы очень сильно радуются от выиграша! 🇵🇹🏆 #Ronaldo #Portugal #NationsLeague
через ЛН отбираются на Евро, значит это уже не товарищеские матчи
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Ответ Buti India
Комментарий скрыт
За него очков не дают и дальше не проходят)
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Где-то улыбается сторож музея Реала
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Испанский стыд ))
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Ответ 993 Final
Комментарий скрыт
Твое динамо и с помощью судей не сможет бороться за трофеи)
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Лапорту куда-то понесло:)))
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Ответ Kras Kros
ну опозорили реал ,и что?
в товарнике ? ты серьезно ?
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Да чё вы накинулись на балабола?
Весь мир знает что победа над хозяином это уже успех для бчк
Всё,Мадрид повержен,главный трофей добыт,задача выполнена,дальше будут традиционно сливать официальные класико и доигрывать сезон)
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Ответ Ллб
Комментарий скрыт
А какое отношение Лапорта имеет к остальному? Хотя у Барсы много отличных команд в других видах спорта, но мне кажется он про футбольную говорил.
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+4
Тен Хаг рассказывает как играет МЮ, потому что зрителю непонятно во что они играют. Лапорта рассказывает какая великая Барселона, потому что ее величия не видно.
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Ответ Abdul Aziz
Не все. Нам самим стыдно за Лапорта и за Хави в прошлом. У них язык без костей
Респект
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🤡 🤡🤡🤡
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Что то долго он молчал после матча. Думал сразу после матча свой высерь выдаст
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Настоящий испанский стыд
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Однозначно что Барселона легендарный клуб, ребят
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«И на футболке есть еще место для вашей рекламы .»
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