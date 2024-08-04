У Воробьева 3 гола и ассист в трех матчах РПЛ. Больше забил только Глушенков

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Ахмат Дмитрий Воробьев Мирослав Богосовац Илья Самошников Максим Глушенков Футбол

Дмитрий Воробьев забил третий гол в новом сезоне Мир РПЛ.

Нападающий, перешедший в «Локомотив» этим летом, открыл счет в матче 3-го тура Мир РПЛ против «Ахмата». Воробьев реализовал пенальти, назначенный за фол Мирослава Богосоваца на Илье Самошникове.

В трех матчах за «Локомотив» в новом сезоне РПЛ Воробьев отметился 3 голами и результативной передачей. Больше на старте сезона забил лишь Максим Глушенков – 6 голов в 3 матчах за «Зенит».

«Ахмат» – «Локомотив». 0:2 – Воробьев забил на 7-й минуте, Ньямси – на 17-й. Онлайн-трансляция

27 комментариев
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"Глушенков - бразилец, Воробьев - португалец"
Губерниев - Дмитрий.
+71
0
+71
Оправдывает полностью покупку. Самое главное видно дикое желание игрока. В каждом эпизоде. Такие игроки нам нужны
+51
0
+51
Больше забил только Глушенков. Но и столько же забили Кассьера, Педро и Дивеев :)
+32
-1
+31
Ответ Дядя ТУРА
Оправдывает полностью покупку. Самое главное видно дикое желание игрока. В каждом эпизоде. Такие игроки нам нужны
Согласен. Но посмотрим, что дальше будет.
У Сулейманова тоже дикое желание есть жи.
Только толку мало)
+17
-1
+16
Воробьев с отличной самоотдачей играет, молодец, шикарный старт, надеюсь продолжит радовать 💪
+16
-1
+15
Ответ леннорыч-абрамович
"Глушенков - бразилец, Воробьев - португалец" Губерниев - Дмитрий.
Спартак Москва.
+17
-7
+10
Ответ Всё знаю
Спартак Москва.
Москва-Москва
+6
0
+6
С Воробьевым попали в самое яблочко. Молодец, парень!
+3
0
+3
Ответ Циник Петербургский
Больше забил только Глушенков. Но и столько же забили Кассьера, Педро и Дивеев :)
Надо Дивеева нам покупать вместо Соболева)
+3
0
+3
Ответ Всё знаю
Согласен. Но посмотрим, что дальше будет. У Сулейманова тоже дикое желание есть жи. Только толку мало)
Бывает жи
+3
0
+3
Ответ Циник Петербургский
Интересно будет посмотреть на игру ваших против наших, Серега :) Надеюсь, это будет суперматч!
Да, заценим ) хотя думаю общего запала и скамейки у нас все не хватит, против вас ) глянем в общем 🔥
+2
0
+2
А говорили только Зенит пять забить может) Локо что творит, а ЦСКА. Класс!
+2
0
+2
Стоит признать, Галактионов даже при потере лидеров, хорошо подготовил команду. Так что Локомотив, не мальчики для битья. Ахмат горит 0-4, ничего себе!!!
+2
0
+2
Ответ Циник Петербургский
Больше забил только Глушенков. Но и столько же забили Кассьера, Педро и Дивеев :)
У спорца Педро 2 забил. Если кто-нибудь из сотрудников отвлечется от изучения того, что ест жена смолова или какого цвета трусы у Загитовой, то может исправят. Хотя все знаем, что не исправят.
+2
0
+2
Ответ ТрактоПоктер
Надо Дивеева нам покупать вместо Соболева)
Посмотрим. Если не остановится и продолжит в том же духе... :))
+2
-1
+1
Ответ Циник Петербургский
Больше забил только Глушенков. Но и столько же забили Кассьера, Педро и Дивеев :)
Ну где Кассьера и Педро. А тут прям топ и топа)
+1
0
+1
Ответ Alex_Prinz
А чей Воробьев воспитанник, кто знает?
Краснодар
+1
0
+1
Ответ Serega Ac-Milan
Воробьев с отличной самоотдачей играет, молодец, шикарный старт, надеюсь продолжит радовать 💪
Интересно будет посмотреть на игру ваших против наших, Серега :) Надеюсь, это будет суперматч!
+3
-2
+1
Ответ леннорыч-абрамович
"Глушенков - бразилец, Воробьев - португалец" Губерниев - Дмитрий.
Губернинев майонез
+1
0
+1
Педро тоже кстати 3 забил, по оф сайту премьер лиги. А по мнению Спортса почему то 2.
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
Оправдывает полностью покупку. Самое главное видно дикое желание игрока. В каждом эпизоде. Такие игроки нам нужны
Нам тоже, так что зимой заберём)))))))
+1
-1
0
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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Когда Зенит забил пять в Грозном говорили купил.
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А чей Воробьев воспитанник, кто знает?
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Ответ Nikitk@Torres
У спорца Педро 2 забил. Если кто-нибудь из сотрудников отвлечется от изучения того, что ест жена смолова или какого цвета трусы у Загитовой, то может исправят. Хотя все знаем, что не исправят.
Мы требуем от Вас расширенный пост на эти животрепещущие темы !
И срочно !
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Ответ Циник Петербургский
Посмотрим. Если не остановится и продолжит в том же духе... :))
Что то может треснуть
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Ответ goleodor
Что то может треснуть
Вы чего сердитый такой? Завтра на работу, что ли? Так это завтра. А сегодня пока еще воскресенье 🤗
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