У Воробьева 3 гола и ассист в трех матчах РПЛ. Больше забил только Глушенков

Дмитрий Воробьев забил третий гол в новом сезоне Мир РПЛ.

Нападающий, перешедший в «Локомотив» этим летом, открыл счет в матче 3-го тура Мир РПЛ против « ». Воробьев реализовал пенальти, назначенный за фол на .

В трех матчах за «Локомотив» в новом сезоне РПЛ Воробьев отметился 3 голами и результативной передачей. Больше на старте сезона забил лишь – 6 голов в 3 матчах за « ».

«Ахмат» – «Локомотив». 0:2 – Воробьев забил на 7-й минуте, Ньямси – на 17-й. Онлайн-трансляция