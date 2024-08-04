У Воробьева 3 гола и ассист в трех матчах РПЛ. Больше забил только Глушенков
Дмитрий Воробьев забил третий гол в новом сезоне Мир РПЛ.
Нападающий, перешедший в «Локомотив» этим летом, открыл счет в матче 3-го тура Мир РПЛ против «Ахмата». Воробьев реализовал пенальти, назначенный за фол Мирослава Богосоваца на Илье Самошникове.
В трех матчах за «Локомотив» в новом сезоне РПЛ Воробьев отметился 3 голами и результативной передачей. Больше на старте сезона забил лишь Максим Глушенков – 6 голов в 3 матчах за «Зенит».
«Ахмат» – «Локомотив». 0:2 – Воробьев забил на 7-й минуте, Ньямси – на 17-й. Онлайн-трансляция
Губерниев - Дмитрий.
У Сулейманова тоже дикое желание есть жи.
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