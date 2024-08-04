Анчелотти о 2 поражениях «Реала»: «Давайте не будем сходить с ума. Это предсезонные матчи, у нас нет 8 игроков. Цель – набрать кондиции»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Футбол

Карло Анчелотти не считает проблемой поражения «Реала» в товарищеских матчах.

Мадридцы проиграли «Милану» (0:1) и «Барселоне» (1:2) в матчах в США. 

– Две игры, два поражения. Как вы думаете, на чем нужно сосредоточиться?

– Сейчас наша цель – набрать кондиции. Мы не думаем о тактике или других моментах, просто приводим в хорошую форму тех игроков, которые сейчас с нами. Тактикой займемся чуть позже. 

– Команда побеждает в важных матчах, но как воспринимаются эти два поражения?

– Давайте не будем сходить с ума. Это предсезонные матчи, у нас нет 8 игроков. Сейчас для нас важен не результат, а набор формы, – сказал главный тренер «Реала». 

50 комментариев
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Сколько себя помню, Реал никогда не феерил в летних товарняках
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На летние товарняки вообще плевать. Главное, что команда потом по сезону держит форму и сильно по физухе не падает.
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Ответ Roma Khamraliev
Комментарий скрыт
Успокойся, все понимают, что это товарняк кроме ригоберов, войдов и оливер канов
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Ответ Roma Khamraliev
Комментарий скрыт
Что ты выдумал? Сезон еще не начался, а уже ахинею несете.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
За что зарплату получаешь? Очень слабый байт на комменты.
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Ты уже дошёл до кондиции?
До какой?
До нужной...
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Самое главное, что обошлось без травм. Это радует.
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Ответ Ashton Berezin
Сколько себя помню, Реал никогда не феерил в летних товарняках
Товарняки - не просто разминка для основы, но и шанс заявить себя игрокам с молодежки, вот они и носятся как угорелые))
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Ответ Roma Khamraliev
Зайди в комменты под матчем и почитай своих братьев по разуму. Победе в товарняке радуетесь как будто что то выиграли.
Эти так называемые "братья по разуму" скоре ближе к тебе, если ты горишь от этих комментов.
Стоило давно осознать, что не стоит реагировать на всякую чушь, если не хочешь уподобится им же.
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Ответ Roma Khamraliev
Зайди в комменты под матчем и почитай своих братьев по разуму. Победе в товарняке радуетесь как будто что то выиграли.
Вот не поленился и зашел почитать. Ни одного коммента тебе в оправдание там не нашел. Пишут о переносе матча, о грозе, о том, что предсезонка есть предсезонка. Самый неадекватный коммент из всех, что за сегодня прочитал - твой наброс здесь.
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Ну тут факт, предсезонка нужна для того, что бы опробовать молодняк и игроков подвести к составу, результат тут уже другое дело, спасибо за матч! Самое главное что без травм!
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Никогда не обращал внимание на летнее турне Реала. Зарабатывают бабки, приводят потихоньку в форму игроков. Это барсоглоры, на каждом углу кичатся победами в товарняках.
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Ответ Вальдано
Трындеть - не мешки ворочать.. Как будто Эндрикам и Гюлерам не хотелось победить.. Папа юлит.. Хе..
ооо, чемпионы товарняков празднуют, бггг)))
По факту 15 ЛЧ и чемпионство Испании, а Хаве на свалке истории)))
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Реал традиционно слаб в товарняках
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Ответ Roma Khamraliev
Ну бчкашникам не в первой отвергать голые факты. Для вас это обычное поведение. 4-5 глора радуются победе в товарняке,поливая при этом Мадрид, комменты стоят, а ты говоришь их нет) ну ок, живите в своём выдуманном ДНК мире)
Подозреваю, что путаешь понятие глора и троля. Конечно, я не перечитывал всю ленту комментов, оно того не стоит. А по поводу 4-5 аккаунтов с больными какими-то комментами, то таких наберется у каждого топового клуба на этом сайте. Твой Реал не исключение. Любой нормальный посетитель сайта это понимает и не ровняет остальных болельщиков под самых неадекватных
👋
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Реал никогда не стремится выиграть в товарняке. Реал королевский клуб, поэтому у него нет таких комплексов, как у Барселоны.
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Все хорошо ждём требл в новом сезоне. Hala Madrid!
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Ответ Gdy tak siedzimy
Что ты выдумал? Сезон еще не начался, а уже ахинею несете.
Упогн
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Да это товарняки.
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Товарищеские матчи = набрать кондиции + заработать денег.
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Ответ Spiker1606
Реал никогда не стремится выиграть в товарняке. Реал королевский клуб, поэтому у него нет таких комплексов, как у Барселоны.
А как ты понял, что Барселона стремится выиграть все игры в товарняках? Если бы стремилась, то Флик вернул бы всех из отпуска и поставил основу) чёто сам придумал, сам написал…еще и повеселился поди сам😁
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Ответ ParvizLNDRreal
Никогда не обращал внимание на летнее турне Реала. Зарабатывают бабки, приводят потихоньку в форму игроков. Это барсоглоры, на каждом углу кичатся победами в товарняках.
из-за один и двух людей в спортсе делать выводы, вы тоже не далеко ушли)
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Цыплят по осени (весне)считают. Правда, Карло?)))))
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Ответ Вальдано
По факту тебя легко подпалить.. 🔥🤭.. Хе.. Ты ж не матерись сильно.. Иначе опять коммент удалят.. А-ха-ха-ха.. 😂
По факту ты поставлен на место, как Меся в Париже)))
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
По факту ты поставлен на место, как Меся в Париже)))
Общение с таким ###### до добра не доведёт.
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