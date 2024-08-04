Анчелотти о 2 поражениях «Реала»: «Давайте не будем сходить с ума. Это предсезонные матчи, у нас нет 8 игроков. Цель – набрать кондиции»

Карло Анчелотти не считает проблемой поражения «Реала» в товарищеских матчах.

Мадридцы проиграли «Милану» (0:1) и «Барселоне» (1:2) в матчах в США.

– Две игры, два поражения. Как вы думаете, на чем нужно сосредоточиться?

– Сейчас наша цель – набрать кондиции. Мы не думаем о тактике или других моментах, просто приводим в хорошую форму тех игроков, которые сейчас с нами. Тактикой займемся чуть позже.

– Команда побеждает в важных матчах, но как воспринимаются эти два поражения?

– Давайте не будем сходить с ума. Это предсезонные матчи, у нас нет 8 игроков. Сейчас для нас важен не результат, а набор формы, – сказал главный тренер « ».