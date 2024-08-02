Ольмо хочет перейти в «Барселону» и давит на «Лейпциг» (Маттео Моретто)

Теги бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо Футбол

Дани Ольмо добивается трансфера в «Барселону».

Football Espana со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто передает, что полузащитник дал понять, что хочет перейти только в каталонский клуб, и теперь оказывает давление на «Лейпциг», добиваясь заключения сделки.

Сообщалось, что последнее предложение «Барселоны» не устроило немцев, рассчитывающих выручить 60 млн евро.

Моретто отмечает, что переговоры, несмотря на это, движутся в верном направлении. Вероятно, «блаугране» придется немного улучшить предложение.

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38 комментариев
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Ответ Axmat Cecenov
Дембеле,Коутиньо,Левандовский, теперь Ольмо что общего пр переходе в Барселону?
Бейл,Модрич,Куртуа,Азар.. тоже, было! но ты конечно об этом не напишешь!
+48
-12
+36
Лейпцигу выгодно его слить. Не знаю даже, зачем сами немцы уперлись. Знают, что Лапорту можно развести?)
Он травмат, за последние три сезона максимум 23 игры играл в чемпионате. Не знаю, были ли там рецидивы, но в списке травм много мышечных и коленных. Ладно бы один сезон, но это уже прям стабильность. То есть в Лейпциге он только раз сыграл 1500+ минут в чемпионате. Это ужасный показатель. Платить 60 лямов просто за то, что он отжег на Евро, коротком турнире..... Тем более вообще не приоритетная позиция для усиления у Барсы.
+31
0
+31
Смотрел матч Испании на Олимпиаде и Лопес тоже стал прогрессировать как Ольмо вот только за него платить не надо, ЗП ниже и не хрусталь быть может за 60м купить Киммиха или другого опорника
+20
-3
+17
Ответ Axmat Cecenov
Дембеле,Коутиньо,Левандовский, теперь Ольмо что общего пр переходе в Барселону?
Да многие так делают, но Барселона прямо покоя не даёт
+17
-5
+12
Ответ TAGAY
да,Ферран неплох) даже сегодня он два гола издали забил, причем первый с левой а второй уже с правой) еще бы избавился от мандража во время владении с мячом - цены бы ему не было
Фермин.
+8
0
+8
Ответ Тимур Абдинаимов
Я не понимаю почему они так сильно хотят усилить полузащиту? Мне кажется надо было достигнуть договоренности с Нико, в полузащите достаточно игроков Педри Гави Де Йонг Гюндаган Фирмен Лопес, они все может играть за основу Если Ольмо использовать как левый вингер боюсь повторяется история Коутиньо или Феликса
Тоже есть сомнения, по мне есть более приоритетные позиции
+5
0
+5
Я не понимаю почему они так сильно хотят усилить полузащиту?
Мне кажется надо было достигнуть договоренности с Нико, в полузащите достаточно игроков
Педри
Гави
Де Йонг
Гюндаган
Фирмен Лопес, они все может играть за основу
Если Ольмо использовать как левый вингер боюсь повторяется история Коутиньо или Феликса
+6
-2
+4
Ответ Никита Малёк
Смотрел матч Испании на Олимпиаде и Лопес тоже стал прогрессировать как Ольмо вот только за него платить не надо, ЗП ниже и не хрусталь быть может за 60м купить Киммиха или другого опорника
да,Ферран неплох) даже сегодня он два гола издали забил, причем первый с левой а второй уже с правой) еще бы избавился от мандража во время владении с мячом - цены бы ему не было
+4
-2
+2
Ответ Stanislav Orlov
Испанский Соболев
Испанский Иван Карпов на инсайдере
+2
0
+2
Бесполезный трансфер. Лучше бы за Нико Уильямса побились.
+2
0
+2
толку давить ? если у барсы были бы бабки то давно отступные заплатили, пусть давит на лапорту тогда
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+1
Ответ Axmat Cecenov
Дембеле,Коутиньо,Левандовский, теперь Ольмо что общего пр переходе в Барселону?
Давление. Не атмосферное)
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Ответ Fazy10
толку давить ? если у барсы были бы бабки то давно отступные заплатили, пусть давит на лапорту тогда
Отступных уже у него нет, они были до конца июля)
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Ответ Никита Малёк
Мандраж пройдет со временем!!! Но стоит ли тратить 60м за +- какого же игрока когда в команде дыра в центре
можешь поискать в моих комментах про Ольмо) я сам за то чтоб трансфер сорвался, если в полузащиту то только ОПЗ или универсала типа Морено, а так АПЗ(Ольмо) не нужен, а на фланг нужны быстрые и техничные с дриблингом типа Нико.
а вот насчет мандража, я надеюсь это пройдет со временем, без этого у парня просто шикарные скилы и по сути идеальные для позиции АПЗ
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Ответ Ювентиниус
Фермин.
извиняюсь! ) Фермин,конечно)
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Ответ TAGAY
да,Ферран неплох) даже сегодня он два гола издали забил, причем первый с левой а второй уже с правой) еще бы избавился от мандража во время владении с мячом - цены бы ему не было
Мандраж пройдет со временем!!! Но стоит ли тратить 60м за +- какого же игрока когда в команде дыра в центре
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Ответ Биограф Венгера
потому что Педре и Гаве переоцененный хрусталь. Испания вынесла Германию, Францию и Англию благодаря тому что Педре получил травму и Ольмо затащил.
Почему они все такие хрустальные кто виноват что они так часто выбивается из строя ?
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Немцы умеют считать и такк легко не отдадут
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Ответ Iamliam
Бесполезный трансфер. Лучше бы за Нико Уильямса побились.
Че за него бится, если там отступные, заплатил и забрал, если денег нет, то можно даже не тратить время.
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Ответ Axmat Cecenov
Дембеле,Коутиньо,Левандовский, теперь Ольмо что общего пр переходе в Барселону?
Да отбросьте стереотипы,ничего общего,каждый делает то, что может,именно может. Мы ещё не знаем ,как Мансити и Реал приобраюетал игроков, отдать должное их менеджменту,все происходило тихо..как в Барсе, в старые времена
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Ответ mgarnet13
Ну справедливости ради, Бейл с Модричем уходили из Тотенхэма. От Леви по-другому просто не уйти
Ах вот оно как все равно, но кто-то всё таки ровнее, знаем знаем
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Нужно еще договориться с игроком, окружением, самому игроку нужно договориться со своим клубом(они не хотят его отпускать). Тут все не так просто.
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Ольмо давит на Лейпциг своим рычагом
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#довление #prissure
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Ну да, слово контракт уже ничего не значит. Пора прекращать эту вакханалию, агенты правят футболом.
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По стопам Левандовского пошел? Успех может отказаться ошеломительным.
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Всё получится. Тем более, что, как отмечается в новости "переговоры движутся в верном направлении" и нужно всего лишь "немного улучшить предложение".
Осталось дело за малым - подключить 16-й финасовый рычаг.
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Испанский Соболев
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Вечер перестаёт быть томным.
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