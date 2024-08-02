Ольмо хочет перейти в «Барселону» и давит на «Лейпциг» (Маттео Моретто)
Дани Ольмо добивается трансфера в «Барселону».
Football Espana со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто передает, что полузащитник дал понять, что хочет перейти только в каталонский клуб, и теперь оказывает давление на «Лейпциг», добиваясь заключения сделки.
Сообщалось, что последнее предложение «Барселоны» не устроило немцев, рассчитывающих выручить 60 млн евро.
Моретто отмечает, что переговоры, несмотря на это, движутся в верном направлении. Вероятно, «блаугране» придется немного улучшить предложение.
Он травмат, за последние три сезона максимум 23 игры играл в чемпионате. Не знаю, были ли там рецидивы, но в списке травм много мышечных и коленных. Ладно бы один сезон, но это уже прям стабильность. То есть в Лейпциге он только раз сыграл 1500+ минут в чемпионате. Это ужасный показатель. Платить 60 лямов просто за то, что он отжег на Евро, коротком турнире..... Тем более вообще не приоритетная позиция для усиления у Барсы.
Мне кажется надо было достигнуть договоренности с Нико, в полузащите достаточно игроков
Педри
Гави
Де Йонг
Гюндаган
Фирмен Лопес, они все может играть за основу
Если Ольмо использовать как левый вингер боюсь повторяется история Коутиньо или Феликса
а вот насчет мандража, я надеюсь это пройдет со временем, без этого у парня просто шикарные скилы и по сути идеальные для позиции АПЗ
Осталось дело за малым - подключить 16-й финасовый рычаг.