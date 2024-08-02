Ольмо хочет перейти в «Барселону» и давит на «Лейпциг» (Маттео Моретто)

Дани Ольмо добивается трансфера в «Барселону».

Football Espana со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто передает, что полузащитник дал понять, что хочет перейти только в каталонский клуб, и теперь оказывает давление на « », добиваясь заключения сделки.

Сообщалось, что последнее предложение «Барселоны» не устроило немцев, рассчитывающих выручить 60 млн евро.

Моретто отмечает, что переговоры, несмотря на это, движутся в верном направлении. Вероятно, «блаугране» придется немного улучшить предложение.