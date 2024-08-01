«Барса» предложила 55+7 млн евро «Лейпцигу» за Ольмо. Дани согласовал контракт до 2030 года

«Барселона» сделала новое предложение о трансфере Дани Ольмо.

Ранее испанский клуб предложил « » 50 млн плюс еще 15 млн евро в качестве дополнительных выплат, если футболист достигнет поставленных целей.

Теперь каталонцы предлагают гарантированную сумму в 55 млн евро, а также 4 млн евро в качестве легко достижимых и 3 млн евро в качестве труднодостижимых бонусов.

Об этом написал в твиттере инсайдер . Он также подчеркнул, что сам полузащитник согласен на трансфер в «Барселону» и согласовал с клубом контракт до июня 2030 года.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассчитывает получить за 26-летнего игрока как минимум 60 миллионов евро.