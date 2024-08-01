«Барса» предложила 55+7 млн евро «Лейпцигу» за Ольмо. Дани согласовал контракт до 2030 года
«Барселона» сделала новое предложение о трансфере Дани Ольмо.
Ранее испанский клуб предложил «Лейпцигу» 50 млн плюс еще 15 млн евро в качестве дополнительных выплат, если футболист достигнет поставленных целей.
Теперь каталонцы предлагают гарантированную сумму в 55 млн евро, а также 4 млн евро в качестве легко достижимых и 3 млн евро в качестве труднодостижимых бонусов.
Об этом написал в твиттере инсайдер Фабрицио Романо. Он также подчеркнул, что сам полузащитник согласен на трансфер в «Барселону» и согласовал с клубом контракт до июня 2030 года.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассчитывает получить за 26-летнего игрока как минимум 60 миллионов евро.
Найдёт ли Барселона деньги ?
А Ольму кстати нужен.Мало того что он может сыграть 10-ку в схеме Флика ,так еще и позицию левого вингера он закрывает
Не видел что-то такой новости, а значит обсуждать это бессмысленно
И Леву в этом сезоне всё ещё никто не посадит на банку, не будут они играть с ложной девяткой
Когда он есть, он сам думает и определяет варианты. Когда его нет, это делает тренер, ну и мы с вами. У нас получится хуже.