«Барса» предложила 55+7 млн евро «Лейпцигу» за Ольмо. Дани согласовал контракт до 2030 года

Теги бундеслига Германия Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо деньги Фабрицио Романо Футбол

«Барселона» сделала новое предложение о трансфере Дани Ольмо.

Ранее испанский клуб предложил «Лейпцигу» 50 млн плюс еще 15 млн евро в качестве дополнительных выплат, если футболист достигнет поставленных целей. 

Теперь каталонцы предлагают гарантированную сумму в 55 млн евро, а также 4 млн евро в качестве легко достижимых и 3 млн евро в качестве труднодостижимых бонусов.

Об этом написал в твиттере инсайдер Фабрицио Романо. Он также подчеркнул, что сам полузащитник согласен на трансфер в «Барселону» и согласовал с клубом контракт до июня 2030 года.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассчитывает получить за 26-летнего игрока как минимум 60 миллионов евро.

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60 комментариев
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Барса острее нуждается в усилении других позиций, сомнительная покупка за такие бабки в период жесткого кризиса. Игрок неплохой, но совсем не топ
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+36
Ответ leon01
Комментарий скрыт
Он дом покупает?
+31
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+28
Со всеми трудностями если подпишут Ольмо и Уильямса это будет прям очень боевая барса
+28
-9
+19
Ответ Никита Малёк
Не совсем понял для чего он будет нужен Барселоне в полузащите нет проблем кроме опорной зоны на фланге есть Рафинья ,Фати Лопес на другом Ямал и Торрес,а в нападении Поляк и Пау Виктор
Логичнее было бы купить Мерино или защитника на любой из флангов
+13
0
+13
По сути 59+3 - вполне разумное предложение.
Найдёт ли Барселона деньги ?
+14
-3
+11
Не совсем понял для чего он будет нужен Барселоне в полузащите нет проблем кроме опорной зоны на фланге есть Рафинья ,Фати Лопес на другом Ямал и Торрес,а в нападении Поляк и Пау Виктор
+8
-2
+6
Ответ Reanimation
Барса острее нуждается в усилении других позиций, сомнительная покупка за такие бабки в период жесткого кризиса. Игрок неплохой, но совсем не топ
Все сделки в правление Лапорты, являются неадекватными. С такими управляющими, как Бартомеу и Лапорта, никаких врагов не нужно. Зато Реал Мадрид, отрывается от Барселоны всё больше и больше.
+5
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+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По сути 59+3 - вполне разумное предложение. Найдёт ли Барселона деньги ?
Разумное то понятно. Вопрос на сколько лет они хотят размазать эти 55 миллионов.
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+3
Ответ Слава18
Со всеми трудностями если подпишут Ольмо и Уильямса это будет прям очень боевая барса
Двух точно не подпишут. Нико там вроде как срывается.
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Ответ Никита Малёк
Логичнее было бы купить Мерино или защитника на любой из флангов
Мерино вроде уже в Арсенал переходит
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Вроде Мадрид усилился и имеет один из лучших составов, но все равно глоры Мадрида трясутся за трансферы Барселоны. Был бы я фанатом Реала, вообще не переживал кого покупает Барса. Советую фанам Мадрида вычеркнуть таких глоров из ваших рядов 😂
+4
-2
+2
Ромеу в подарок 🎁 Лейпциг!
+3
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Хочу ещё написать, никто не в праве оскорблять тем более великий клуб как Барса. Я много раз замечал как пишут всякую грязь в адрес болельщиков Барселоны и самого клуба, и эти пользователи продолжают и продолжают писать. Спортс прошу чтобы такое поведение со стороны неадекватных фанов других клубов не было. Разные люди тут сидят и некоторые слова от этих юзеров воспринимают близко к сердцу и так многие нервничают, зачем вы пропускаете такие комменты раз за разом?
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Ответ Аман Барагунов
Мерино вроде уже в Арсенал переходит
Тогда Бруно из Нюкасла у него вроде отступные есть для Барсы
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Ответ Reanimation
Барса острее нуждается в усилении других позиций, сомнительная покупка за такие бабки в период жесткого кризиса. Игрок неплохой, но совсем не топ
Каких?Игрока в опорную зону?Ну так в Испании пишут что Флику очень понравились Касадо/Берналь и он хочет на них ставку сделать.
А Ольму кстати нужен.Мало того что он может сыграть 10-ку в схеме Флика ,так еще и позицию левого вингера он закрывает
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Ответ Влад Безруков
Есть три варианта: опорник, Нико и Ольмо. В таком порядке они нужны. Ольмо может сыграть слева, но он игрок центра, а Барса так не играет. Зачем Барса делает ставку на него?Кто-то может объяснить?
а почему бы не попробовать вариант с ложной девяткой в роли Ольмо? Он будет играть центральным нападающим, но периодически спускаясь в центр поля к полузащитникам, уводя за собой защитников, а быстроногие крайние нападающие Ямаль и Уильямс будут занимать это освободившееся пространство в центре нападения. Прям как в 2009 году, когда Месси опускался в полузащиту, а Этоо и Анри забегали вперед за спины защитников. Чем не хороший вариант?
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Ответ Алибек Багаутдинов
а почему бы не попробовать вариант с ложной девяткой в роли Ольмо? Он будет играть центральным нападающим, но периодически спускаясь в центр поля к полузащитникам, уводя за собой защитников, а быстроногие крайние нападающие Ямаль и Уильямс будут занимать это освободившееся пространство в центре нападения. Прям как в 2009 году, когда Месси опускался в полузащиту, а Этоо и Анри забегали вперед за спины защитников. Чем не хороший вариант?
Уильямс уже в команде?
Не видел что-то такой новости, а значит обсуждать это бессмысленно
И Леву в этом сезоне всё ещё никто не посадит на банку, не будут они играть с ложной девяткой
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Ответ Алибек Багаутдинов
а почему бы не попробовать вариант с ложной девяткой в роли Ольмо? Он будет играть центральным нападающим, но периодически спускаясь в центр поля к полузащитникам, уводя за собой защитников, а быстроногие крайние нападающие Ямаль и Уильямс будут занимать это освободившееся пространство в центре нападения. Прям как в 2009 году, когда Месси опускался в полузащиту, а Этоо и Анри забегали вперед за спины защитников. Чем не хороший вариант?
а любимец Флика Левандовски, с гигантской зарплатой, будет на лавочке сидеть, ага
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Ответ Ильяс Атакуэшин
Комментарий удален модератором
С самокритикой у тебя все в порядке)
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Ответ BZB
Главное Нико Уильямса бы не прое..ть.
Гораздо менее нужен. На евро зажигал, по большому счету нестабилен, каждый кто следит за атлетиком это знает
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Ответ войд
Ладно Ольмо дурачок,согласился на понижение,но Нико вряд-ли настолько глуп)
Совсем недавно так про Нико писал, быстро переобуваешься
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Как же тебя корёжит, под каждой новостью про Барселону ночу
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Ответ Эксперт Спортс
Почему его банят? Не понимаю каждый день пишет оскорбление
Админ его дяхан
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Ответ ljolik888
Комментарий удален модератором
Почему его банят? Не понимаю каждый день пишет оскорбление
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На пару с Нико вообще было бы круто
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Если еще подпишут хорошего опорника и Нико, то Барса вполне готова будет к сезону.
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Есть три варианта: опорник, Нико и Ольмо. В таком порядке они нужны. Ольмо может сыграть слева, но он игрок центра, а Барса так не играет. Зачем Барса делает ставку на него?Кто-то может объяснить?
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Повезёт Барсе, если Ольмо к ним перейдёт
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Ответ Алибек Багаутдинов
а почему бы не попробовать вариант с ложной девяткой в роли Ольмо? Он будет играть центральным нападающим, но периодически спускаясь в центр поля к полузащитникам, уводя за собой защитников, а быстроногие крайние нападающие Ямаль и Уильямс будут занимать это освободившееся пространство в центре нападения. Прям как в 2009 году, когда Месси опускался в полузащиту, а Этоо и Анри забегали вперед за спины защитников. Чем не хороший вариант?
А сами не догоняете. Ладно - тем, что Месси нет.
Когда он есть, он сам думает и определяет варианты. Когда его нет, это делает тренер, ну и мы с вами. У нас получится хуже.
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Ответ red hikkikomori
По-моему жирная переплата, игрок безусловно хороший, но уж больно травматичный. Забавно что его полное имя Даниэль Ольмо Карвахаль)
Да уж. Все равно что Гиммлера призвать в красную армию.
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