Ольмо принял предложение «Барселоны». Клуб обсуждает с «РБ Лейпциг» финансовые условия трансфера

Теги бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо Фабрицио Романо Футбол

Дани Ольмо согласился принять условия «Барселоны».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в минувшие выходные и на этой неделе «Барселона» вела переговоры с полузащитником. Отмечается, что Ольмо «более чем заинтересован» в переходе в каталонский клуб.

В настоящее время «Барселона» и «РБ Лейпциг» обсуждают финансовые условия сделки.

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55 комментариев
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Рассрочка на 20 лет, вот и все финансовые условия
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Ответ obanze
Обходя все рофлы касательно рычагов - крутая атака рисуется у Барсы)
Но до сих пор не рисуется опорка
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Ну Ольмо и слева сыграть может, но он, конечно, в центре смотрится лучше. Нужно что-то делать с опоркой, иначе снова будет бесконечное количество игр со счётом 2-2, 3-2, 4-2 и тд. Без топового опорника шансов на хоть какой-нибудь кубок очень и очень мало. А Онану уже подписала Вилла, Мерино ушёл в Арсенал, хоть он и не опорник, а бокс-ту-бокс, но в построении Флика был бы хорош. Посмотрим, нам остаётся только ждать. Хотя от Деку ждать чего-то хорошего не стоит, вероятнее всего.
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Ответ войд
Комментарий скрыт
За Лейпциг в ЛЧ хорошо смотрелся против мешка. Они там с Симонсом знатно возили распиаренную полузащиту Мадрида.
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Немного не в тему, почему пользователь под ником "войд" до сих пор не забанен? Если я что нибудь не то напишу ухожу в бан на несколько дней. А у этого человека каждый коммент поджигательский либо это человек от спортса для заманивания людей либо спортс откровенно закрывает глаза на его оскорбительные комментарии в адрес Барселоны великого клуба, нельзя так делать.
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Прекрасная новость для болельщиков Барсы!
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Ответ Dexter Morgan
Ага, будут выплачивать лет 20, а потом ещё окажется, что Ольмо на второй год контракта должен будет играть за еду. Его будут склонять к тому, чтобы играть чуть ли не бесплатно. Как на Де Йонга давили, чтобы он умерил свои аппетиты. При этом Месси премиальные за лояльность капали и продолжают капать. И Лангле нормально получает, хотя вообще в аренде сезон провёл.
Декстер, остынь) Столько ерунды впустую пишешь)
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Ответ fRsk
Ну Ольмо и слева сыграть может, но он, конечно, в центре смотрится лучше. Нужно что-то делать с опоркой, иначе снова будет бесконечное количество игр со счётом 2-2, 3-2, 4-2 и тд. Без топового опорника шансов на хоть какой-нибудь кубок очень и очень мало. А Онану уже подписала Вилла, Мерино ушёл в Арсенал, хоть он и не опорник, а бокс-ту-бокс, но в построении Флика был бы хорош. Посмотрим, нам остаётся только ждать. Хотя от Деку ждать чего-то хорошего не стоит, вероятнее всего.
Онана топовый опорник будет в командах уровня Эвертона, Вест Хэма и Астон Виллы.
Барса вместо Ольмо и Уильямса лучше бы Субименди забрала за любые деньги.
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Если не будет по пол сезона сидеть в лазарет, то трансфер для Барселоны хороший, несмотря на то что на его позиции вроде как и нет особой проблем в исполнителя(если он будет играть в центре, ну а на фланге он не так хорош)
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Ответ Максим Столбов
Рассрочка на 20 лет, вот и все финансовые условия
Есть ощущения, что не договорятся по бабкам ))
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Ответ Barboza111
У них 4 полузащитника топовых : Френки, Педри, Гави, Элкай )) как еще его вписывать. Или я просто плохо разбираюсь )))
френки ничего топового не показывал за все пребывание в барсе плюс ломается стабильно и лечиться долго
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Ответ Максим Столбов
Рассрочка на 20 лет, вот и все финансовые условия
как подписной бонус мбапе?
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Ольмо взяли как будущую замену Гюндогану очевидно.
Трансфер хороший, но без полузащитника обороняющегося плана, Барсе опять будет тяжело.
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Ответ Дмитрий Крутенко
Лучше бы Мерино взяли. Вместе с Гюндоганом создали бы хороший и мощный центр.
Гюндоган так-то атакующий полузащитник.
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Ответ скорпыч
А для Флика что принципиально?
Иметь 20 игроков для старта
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Ответ Ильяс Атакуэшин
И поехал домой после 1/8
Ну если бы судили нормально а не как всегда, то неизвестно что было бы))
Жду ответа по типу: а вот когда барселоне подсуживали..)))
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Ответ Barboza111
У них 4 полузащитника топовых : Френки, Педри, Гави, Элкай )) как еще его вписывать. Или я просто плохо разбираюсь )))
Де Йонг очень плох, надо его продавать
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Ответ Barboza111
У них 4 полузащитника топовых : Френки, Педри, Гави, Элкай )) как еще его вписывать. Или я просто плохо разбираюсь )))
На бумаге оно так, но во второй половине сезона уже сколько лет хронически не хватает исполнителей из-за травм.
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Ответ Barboza111
У них 4 полузащитника топовых : Френки, Педри, Гави, Элкай )) как еще его вписывать. Или я просто плохо разбираюсь )))
Старик и 3 травмата
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Ответ Мельников Михаил
Зря согласился. Он в сборной играл только из-за травмы Педри. Педри вернётся и Ольмо сядет на лавку. Там и Гави ещё. Для Барсы принципиально иметь в старте этих двоих.
А для Флика что принципиально?
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Ответ Эксперт Спортс
Ольмо хорошо смотрится в атаке, лучше чем Ферран, или Ямаль. Второй пока сырой, если Ямаля сломают то кто выходит будет?
Это что ещё за ерунда? Ольмо и Ямаль играют в разных зонах вообще. У них принципиально разные роли на поле
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Ответ Raulevsky
Там где-то Рабьо бесхозный бродит. Хз правда насколько он прям чистый опорник + ещё мама в нагрузку
Он от Ювентуса предложение на 7,5 лямов зп отклонил, по слухам. Так что тут вообще без шансов, да и не особо и нужен, как мне кажется.
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Ответ max-salashin
Онана топовый опорник будет в командах уровня Эвертона, Вест Хэма и Астон Виллы. Барса вместо Ольмо и Уильямса лучше бы Субименди забрала за любые деньги.
Субименди ещё в прошлом году сказал, что не хочет никуда переходить. В этом проблема. А так, конечно, лучше него на эту позицию игрока нет для Барселоны, если Родри в расчёт не брать)
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Ответ fRsk
Ну Ольмо и слева сыграть может, но он, конечно, в центре смотрится лучше. Нужно что-то делать с опоркой, иначе снова будет бесконечное количество игр со счётом 2-2, 3-2, 4-2 и тд. Без топового опорника шансов на хоть какой-нибудь кубок очень и очень мало. А Онану уже подписала Вилла, Мерино ушёл в Арсенал, хоть он и не опорник, а бокс-ту-бокс, но в построении Флика был бы хорош. Посмотрим, нам остаётся только ждать. Хотя от Деку ждать чего-то хорошего не стоит, вероятнее всего.
было бы здорово как нибудь переманить канте
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Ответ max-salashin
Онана топовый опорник будет в командах уровня Эвертона, Вест Хэма и Астон Виллы. Барса вместо Ольмо и Уильямса лучше бы Субименди забрала за любые деньги.
Субименди проходной двор
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Ответ V l a d
Комментарий удален пользователем
ещё и Ольмо никуда не перешёл, пока это всего лишь договорённость с игроком, не с клубом
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Ответ Potapson
Прекрасная новость для болельщиков Барсы!
Комментарий удален пользователем
Ответ СД18
Кристенсен, Берналь, Касадо и Ромео
Поставить Зидана в конце, а не в начале это полное неуважение к Ромео
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Ответ Pucheslav
Но до сих пор не рисуется опорка
Кристенсен, Берналь, Касадо и Ромео
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Ответ Максим Столбов
Рассрочка на 20 лет, вот и все финансовые условия
Фабрицио, разлогинься
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