Ольмо принял предложение «Барселоны». Клуб обсуждает с «РБ Лейпциг» финансовые условия трансфера
Дани Ольмо согласился принять условия «Барселоны».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в минувшие выходные и на этой неделе «Барселона» вела переговоры с полузащитником. Отмечается, что Ольмо «более чем заинтересован» в переходе в каталонский клуб.
В настоящее время «Барселона» и «РБ Лейпциг» обсуждают финансовые условия сделки.
Барса вместо Ольмо и Уильямса лучше бы Субименди забрала за любые деньги.
Трансфер хороший, но без полузащитника обороняющегося плана, Барсе опять будет тяжело.
Жду ответа по типу: а вот когда барселоне подсуживали..)))