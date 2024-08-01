Ольмо принял предложение «Барселоны». Клуб обсуждает с «РБ Лейпциг» финансовые условия трансфера

Дани Ольмо согласился принять условия «Барселоны».

Как сообщает инсайдер , в минувшие выходные и на этой неделе «Барселона» вела переговоры с полузащитником. Отмечается, что «более чем заинтересован» в переходе в каталонский клуб.

В настоящее время « » и « » обсуждают финансовые условия сделки.