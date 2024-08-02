Глушенков о сборной России: «Вызовут – приеду, не вызовут – ничего страшного. Выступать за нее – честь»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Чемпионат.com Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков высказался о ситуации со сборной России.

Полузащитник забил пять голов в четырех матчах за «Зенит» в этом сезоне.

«Комментировать чужие догадки или инсайды мне неинтересно. Если вызовут в сборную – приеду, если не вызовут – ничего страшного.

Выступать за сборную своей страны – честь в любом случае», – сказал футболист «Зенита» Максим Глушенков.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о недопонимании между тренером сборной России Валерием Карпиным и Глушенковым: «Тренер дал понять Максиму — переодевайся, выходи. А тот не собирался, мол, зачем в самом конце».

34 комментария
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Ответ KKKKKKK7
Максим - настоящий профессионал. Заткнул рот хейтерам и объективно отвечаем журналистам. Надеюсь в скором времени будет в топ-клубе
А он уже🤭
+39
-22
+17
Максим - настоящий профессионал.
Заткнул рот хейтерам и объективно отвечаем журналистам.
Надеюсь в скором времени будет в топ-клубе
+45
-31
+14
Выступать за сборную страны честь, но на пару минут я не выйду на поле
+24
-11
+13
Ответ KKKKKKK7
Максим - настоящий профессионал. Заткнул рот хейтерам и объективно отвечаем журналистам. Надеюсь в скором времени будет в топ-клубе
Вряд ли, в Химках есть Бакаев
+13
-3
+10
Забавное переобувание питерских

Когда Глушенков за Локо наказывает Зенит - питерцы: Какой же токсичный игрок, не уважает тренеров, зачем ты вообще играешь в футбол?!
Глушенков в Зените - питерцы: Макс профессионал!
+20
-13
+7
Ответ Дима
Забавное переобувание питерских Когда Глушенков за Локо наказывает Зенит - питерцы: Какой же токсичный игрок, не уважает тренеров, зачем ты вообще играешь в футбол?! Глушенков в Зените - питерцы: Макс профессионал!
После перехода Дзюбы уже стало понятно, что у них нет границ в переобувание
+12
-5
+7
У нас не сборная, а 11 друзей Артемона.
Ездить туда только терять время.
+13
-7
+6
Ответ Дима
а когда то была 11 друзей Усатого, а до этого 11 друзей Адвоката
Ну ладно уж, у Черчесова там было 11 человек личного состава гвардии)
+6
-2
+4
Ответ riverman1980
У нас не сборная, а 11 друзей Артемона. Ездить туда только терять время.
а когда то была 11 друзей Усатого, а до этого 11 друзей Адвоката
+5
-2
+3
Глуша зачем комментируешь если неинтересно?
+4
-2
+2
По ходу Карпин нашёл себе нового Дзюбу
+4
-2
+2
Ответ Данко Лазович
А он уже🤭
Не надо примазываться. Очевидно же, речь идёт про топ клубы Европы. А мы видели уже, что из себя на евроарене зенит представляет. Брюгге и Бетис соврать не дадут.
+2
-1
+1
Ответ Трент Резнор
Если только потусоваться) играть все равно не с кем.
Поиграть в одной команде с кем-то, кто выше тебя классом, в любом варианте ведёт к росту. Ну я так вижу. Наши зенитчики подглядывают за бразильцами и иногда выдают чудеса. Подскажут всем остальным. Хотя все профи, но есть же нюансы. Мне только непонятна форма Мостового. Но эта тема для отдельного разговора.
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Ответ Verhovn
А потусоваться в сборной? Почувствовать себя игроком сборной? Мне кажется это особое чувство. Даже в контексте с кем играть - не важно. Мне кажется это ответственность особенная и торжественный момент для всех. Ну должно быть так, наверное))
Если только потусоваться) играть все равно не с кем.
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Ответ Дима
а когда то была 11 друзей Усатого, а до этого 11 друзей Адвоката
Комментарий удален модератором
Ответ Дима
Забавное переобувание питерских Когда Глушенков за Локо наказывает Зенит - питерцы: Какой же токсичный игрок, не уважает тренеров, зачем ты вообще играешь в футбол?! Глушенков в Зените - питерцы: Макс профессионал!
московцы тоже самое только зеркально
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Ответ Александр Рябов
ну вот ненадо,те кто ненавидел Дзюбу так и ненавидит. просто многим наплевать от куда футболист пришел,будь это спартак или локо или же ещё какой то другой клуб. главное чтобы был хороший игрок.
Дзюба в итоге нигде своим не стал и максимум его не трогали пока он показывал хорошую игру, но многие кто хейтил его во времена его карьеры в Спартаке на время игры за Зенит уже умолкли

По факту конечно понятно, что большинству главное, чтобы был хороший игрок, а откуда он и насколько токсичный уже вторично, того же Соболева примут, как и Дзюбу, сколько бы сейчас не плевались.
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Ответ superbro
После перехода Дзюбы уже стало понятно, что у них нет границ в переобувание
ну вот ненадо,те кто ненавидел Дзюбу так и ненавидит. просто многим наплевать от куда футболист пришел,будь это спартак или локо или же ещё какой то другой клуб. главное чтобы был хороший игрок.
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Ответ Данко Лазович
А он уже🤭
ну вообще, судя по его игре, если не будет сбавлять, заслуживает большего чем в первом на деревне клубе играть, кмк
но тут конечно и от его желания зависит)
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Ответ brodovan
Комментарий удален модератором
Один просто слишком сложный, а ля душнила, а другой - наоборот - чересчур простой, как валенок. Не любят у нас золотую середину)
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Ответ ASergio
помню, как над Стасиком смеялись из-за его принципов по вызову игроков, по факту же такой же принципиальный и пришел, просто более простой в манере общения) а так, не понимаю - почему вот они все через прессу друг с другом общаются, неужели контактов иных нет?
Комментарий удален модератором
Ответ ASergio
помню, как над Стасиком смеялись из-за его принципов по вызову игроков, по факту же такой же принципиальный и пришел, просто более простой в манере общения) а так, не понимаю - почему вот они все через прессу друг с другом общаются, неужели контактов иных нет?
Пока Карпин был принципиален только с невызовом Дзюбы. И был прав. Команда была в одном автоголе от прямого попадания на ЧМ. Стас же ради Дзюбы мариновал на лавке Миранчука, который в 2018-2020 был лучшим российским игроком в РПЛ
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Ответ error505
Выступать за сборную страны честь, но на пару минут я не выйду на поле
помню, как над Стасиком смеялись из-за его принципов по вызову игроков, по факту же такой же принципиальный и пришел, просто более простой в манере общения)
а так, не понимаю - почему вот они все через прессу друг с другом общаются, неужели контактов иных нет?
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Главное, что нужно сейчас сборной - тренер, который не будет совмещать посты в клубе и сборной.
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дзюба-2 не пройдёт
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