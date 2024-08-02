Глушенков о сборной России: «Вызовут – приеду, не вызовут – ничего страшного. Выступать за нее – честь»
Максим Глушенков высказался о ситуации со сборной России.
Полузащитник забил пять голов в четырех матчах за «Зенит» в этом сезоне.
«Комментировать чужие догадки или инсайды мне неинтересно. Если вызовут в сборную – приеду, если не вызовут – ничего страшного.
Выступать за сборную своей страны – честь в любом случае», – сказал футболист «Зенита» Максим Глушенков.
Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о недопонимании между тренером сборной России Валерием Карпиным и Глушенковым: «Тренер дал понять Максиму — переодевайся, выходи. А тот не собирался, мол, зачем в самом конце».
Заткнул рот хейтерам и объективно отвечаем журналистам.
Надеюсь в скором времени будет в топ-клубе
Когда Глушенков за Локо наказывает Зенит - питерцы: Какой же токсичный игрок, не уважает тренеров, зачем ты вообще играешь в футбол?!
Глушенков в Зените - питерцы: Макс профессионал!
Ездить туда только терять время.
По факту конечно понятно, что большинству главное, чтобы был хороший игрок, а откуда он и насколько токсичный уже вторично, того же Соболева примут, как и Дзюбу, сколько бы сейчас не плевались.
но тут конечно и от его желания зависит)
а так, не понимаю - почему вот они все через прессу друг с другом общаются, неужели контактов иных нет?