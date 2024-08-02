Глушенков о сборной России: «Вызовут – приеду, не вызовут – ничего страшного. Выступать за нее – честь»

Максим Глушенков высказался о ситуации со сборной России.

Полузащитник забил пять голов в четырех матчах за « » в этом сезоне.

«Комментировать чужие догадки или инсайды мне неинтересно. Если вызовут в сборную – приеду, если не вызовут – ничего страшного.

Выступать за сборную своей страны – честь в любом случае», – сказал футболист «Зенита» .

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о недопонимании между тренером сборной России Валерием Карпиным и Глушенковым: «Тренер дал понять Максиму — переодевайся, выходи. А тот не собирался, мол, зачем в самом конце».