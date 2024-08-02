Фонт об увольнении Хави: «Мы хотим, чтобы руководители «Барсы» уважали легенд, а не выгоняли их. Это случилось и с Месси – одна из самых больших ошибок в современной истории клуба»

Теги МЛС Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Виктор Фонт Футбол

Виктор Фонт высказался об увольнении Хави из «Барселоны».

«Хави хотел тренировать «Барсу», и он увидел возможность при Лапорте, но то, что произошло, совершенно ненормально. 

Мы хотим, чтобы клубом руководили люди, которые уважают наших легенд, а не выгоняют их через черный ход. Это случилось и с Лионелем Месси – это одна из самых больших ошибок в современной истории клуба», – сказал бывший кандидат в президенты «Барселоны». 

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11 комментариев
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Барса конечно интересный клуб, обычно популистами являются кандидаты в президенты до вступления в должность, но тут популисты и после и до, одни и те же события у одного трагедия, а у другого спасение. Нам лишь остается наблюдать за этой комедией.
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Месси вполне мог бы диктатором быть с таким культом личности вокруг себя, совершенно нездоровая одержимость вокруг одной личности. В сан-антонио вокруг данкана такой истерии даже близко не было, хотя такой же системообразующий игрок был. Вообще сюр когда игрока ставят выше клуба
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Ответ Гномович!
Самая большая ошибка в современной истории клуба - завершение карьеры Эвребе.
Не будь у него такая зп, никто бы его не отпустил. В тот момент клуб просто не мог платить ему столько.
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А что через 3 месяца только?
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ну да конечно,Бартомеу вед уважал легенд, того же стареющего Месси на отрез отказался продавать,когда за него давали 100млн,мол история клуба не простит ему такого.но вот только от этого Барсе легче не стало,скорее наоборот. а Хави тренера,даже комментировать и вспоминать не хочется
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