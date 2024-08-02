Фонт об увольнении Хави: «Мы хотим, чтобы руководители «Барсы» уважали легенд, а не выгоняли их. Это случилось и с Месси – одна из самых больших ошибок в современной истории клуба»
Виктор Фонт высказался об увольнении Хави из «Барселоны».
«Хави хотел тренировать «Барсу», и он увидел возможность при Лапорте, но то, что произошло, совершенно ненормально.
Мы хотим, чтобы клубом руководили люди, которые уважают наших легенд, а не выгоняют их через черный ход. Это случилось и с Лионелем Месси – это одна из самых больших ошибок в современной истории клуба», – сказал бывший кандидат в президенты «Барселоны».
Фонт о рычаге «Барсы» по продаже акций Barca Studios: «Операция пока фиктивна – инвесторы не заплатили. Финансовое положение клуба сейчас хуже, чем при приходе Лапорты»