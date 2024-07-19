Куман об уходе Хави из «Барсы»: «Грустно, что он, я и Месси покинули клуб. Легенды ничего не значат для руководства»

Роналд Куман считает, что руководство «Барселоны» плохо обращается с легендами клуба.

Бывший главный тренер каталонского клуба ответил на вопрос об отставке из «Барселоны» после прошлого сезона. Его сменил Ханси Флик.

«Это печально. Я хорошо знаю Хави. Он очень хороший человек, очень хороший тренер.

Сначала он объявил, что уйдет из клуба после завершения сезона, а потом президент команды надавил на него, чтобы он остался.

Я не знаю, что произошло. Грустно, что он ушел из «Барсы», что я ушел из «Барсы», что ушел.

Кажется, легенды клуба ничего не значат для руководства», – сказал бывший главный тренер каталонцев , работающий со сборной Нидерландов.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду