Куман об уходе Хави из «Барсы»: «Грустно, что он, я и Месси покинули клуб. Легенды ничего не значат для руководства»
Роналд Куман считает, что руководство «Барселоны» плохо обращается с легендами клуба.
Бывший главный тренер каталонского клуба ответил на вопрос об отставке Хави из «Барселоны» после прошлого сезона. Его сменил Ханси Флик.
«Это печально. Я хорошо знаю Хави. Он очень хороший человек, очень хороший тренер.
Сначала он объявил, что уйдет из клуба после завершения сезона, а потом президент команды надавил на него, чтобы он остался.
Я не знаю, что произошло. Грустно, что он ушел из «Барсы», что я ушел из «Барсы», что Лионель Месси ушел.
Кажется, легенды клуба ничего не значат для руководства», – сказал бывший главный тренер каталонцев Роналд Куман, работающий со сборной Нидерландов.
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Вот так вот ☺️
То, что ушел Куман - вызвало радость.
Уход Хави - был справедливым, раскачивал и без того пробитую лодку. Идеи закончились да и сам он перегорел.
Уход Месси - самый болезненный был сперва... Но ведь нужно двигаться дальше (что собственно Барса и делает).
P.S. Жду очередной сезон - как всегда с верой в любимый клуб.