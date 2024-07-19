Куман об уходе Хави из «Барсы»: «Грустно, что он, я и Месси покинули клуб. Легенды ничего не значат для руководства»

Теги Роналд Куман Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Роналд Куман считает, что руководство «Барселоны» плохо обращается с легендами клуба.

Бывший главный тренер каталонского клуба ответил на вопрос об отставке Хави из «Барселоны» после прошлого сезона. Его сменил Ханси Флик.

«Это печально. Я хорошо знаю Хави. Он очень хороший человек, очень хороший тренер.

Сначала он объявил, что уйдет из клуба после завершения сезона, а потом президент команды надавил на него, чтобы он остался.

Я не знаю, что произошло. Грустно, что он ушел из «Барсы», что я ушел из «Барсы», что Лионель Месси ушел.

Кажется, легенды клуба ничего не значат для руководства», – сказал бывший главный тренер каталонцев Роналд Куман, работающий со сборной Нидерландов.

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41 комментарий
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Ответ Barceloncik Messi
При этом выгнал легенду клуба Суареса . Лицемер!
Это сделал Бартомеу, он лишь уведомил его.
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Мужика назначили на пост главного тренера, только потому что он легенда клуба. В любом другом случае он бы никогда не получил эту должность
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При этом выгнал легенду клуба Суареса . Лицемер!
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Ответ Daniil Kotov
Мужика назначили на пост главного тренера, только потому что он легенда клуба. В любом другом случае он бы никогда не получил эту должность
Ну может быть когда-нибудь и получил бы, но путь явно был бы более тернистым и сложным. Пришлось бы многое доказывать победами и кубками, а так да. Но справедливости ради Хави - не самый плохой тренер-новичок
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Ответ Barceloncik Messi
При этом выгнал легенду клуба Суареса . Лицемер!
Вы думаете тренер решает такие вопросы? Это делает руководство клуба. А как мы видим, руководству наплевать на таких легенд…
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Если бы они ничего не значили, вас бы даже не назначили. Сразу же было понятно, что нужен тренер, а не легенда
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Перес тоже не отдавал дань уважения Кашшаю, Оливеру
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Жить прошлым - это путь в никуда
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
Не, Лапорта , не Перес. Вот Перес крутой президент, реально вовремя избавляется от говна😁. Потом это говно ничего завоевать не может без Переса)
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Куман футболист - легенда! Куман тренер - нет
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Себя мог бы пропустить.
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Ну ладно - Хави и Месси результаты хоть показывали, а рыжий по делу ушел. А теперь он в один ряд себя ставит
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А Роналду из Реала проводили с почестями.
Вот так вот ☺️
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Ответ Daniil Kotov
Мужика назначили на пост главного тренера, только потому что он легенда клуба. В любом другом случае он бы никогда не получил эту должность
абсолютный середняк как тренер но у Барсы после ухода Пепа разве что Луис Энрике выделялся более-менее,да и то за счет супер тройки латино-амер. форвардов и ветеранов в полузащите а также других остатков былой роскоши.
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Мостовым запахло
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Тут в противовес можно поставить нашу школу и молодежь.
То, что ушел Куман - вызвало радость.
Уход Хави - был справедливым, раскачивал и без того пробитую лодку. Идеи закончились да и сам он перегорел.
Уход Месси - самый болезненный был сперва... Но ведь нужно двигаться дальше (что собственно Барса и делает).
P.S. Жду очередной сезон - как всегда с верой в любимый клуб.
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Ответ Barceloncik Messi
При этом выгнал легенду клуба Суареса . Лицемер!
Во первых его убрал президент,а во вторых по сравнению с куманом,хави и месси суарес не такая уж и легенда.Еще и плюсуют вас умники.
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Ответ Its my life
Ну ладно - Хави и Месси результаты хоть показывали, а рыжий по делу ушел. А теперь он в один ряд себя ставит
Он легенда в игровом плане для клуба
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Да всё потому что люди лукисты. Карликов, рыжих и т.д. не уважают.
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Про Чави и Месси ещё понятно. Но отставка Кумана была необходима. При всём уважении к легендарному нидерландцу
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легенд многовато будет,а клуб один и он не резиновый
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Увы, легенды клубов считают, что раз они легенды, то клуб им должен. Нет. Хави понравился тем, что спокойно воспринял свой уход. Не как Мальдини в Милане
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По факту Куманычь. Но все это из-за отсутствия бабла.
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Будто Мостовой в него вселился
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Куман прав
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по логике Кумана легенды должны оставаться в своих клубах навсегда?😂
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позорный момент
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Тут Шунина из Динамо выгнали, а вы жалуетесь!
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Ответ Barceloncik Messi
При этом выгнал легенду клуба Суареса . Лицемер!
Вы думаете тренер решает такие вопросы? Это делает руководство клуба. А как мы видим, руководству наплевать на таких легенд…
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Просто смешно, когда тот же реал своего воспитанника фактически без опыта поставил главным тренером?:) Хави дали отличную возможность, он себя неплохо проявил, но сам стал истерить со своей отставкой, когда был полный кредит доверия со стороны руководства:)) Зачем Лапорте эти качели перед выборами в 2026м году:)
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