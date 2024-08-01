Фонт о рычаге «Барсы» по продаже акций Barca Studios: «Операция пока фиктивна – инвесторы не заплатили. Финансовое положение клуба сейчас хуже, чем при приходе Лапорты»

Виктор Фонт высказался о финансовом положении «Барселоны».

«Финансовое положение «Барсы» сейчас хуже, чем в момент прихода . У нас большие долги, меньше активов, и мы по-прежнему не получаем прибыли, чтобы погасить долг и защитить нашу модель (которая означает, что клуб принадлежит сосьос).

так сильно откладывал решение проблем, что с ними пришлось разбираться нынешнему правлению. Теперь они делают то же самое, откладывая решение проблем как можно дальше.

То, что позволило подписать Левандовского, Рафинью и , было не просто продажей аудиовизуальных прав. Без 200 миллионов евро за Barca Studios (один из финансовых рычагов «Барселоны» – Sports), которое были задекларированы, они не смогли бы осуществить эти трансферы.

И эта операция – на сегодняшний день – фиктивна. Они продали акции каким-то инвесторам, которые не заплатили и не помогли выстроить деловые отношения. Проблема заключалась в поиске инвестора», – сказал бывший кандидат в президенты «Барселоны».