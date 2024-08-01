Фонт о рычаге «Барсы» по продаже акций Barca Studios: «Операция пока фиктивна – инвесторы не заплатили. Финансовое положение клуба сейчас хуже, чем при приходе Лапорты»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Роберт Левандовски Жозеп Бартомеу Рафинья Диас Жюль Кунде Виктор Фонт Футбол

Виктор Фонт высказался о финансовом положении «Барселоны».

«Финансовое положение «Барсы» сейчас хуже, чем в момент прихода Лапорты. У нас большие долги, меньше активов, и мы по-прежнему не получаем прибыли, чтобы погасить долг и защитить нашу модель (которая означает, что клуб принадлежит сосьос).

Бартомеу так сильно откладывал решение проблем, что с ними пришлось разбираться нынешнему правлению. Теперь они делают то же самое, откладывая решение проблем как можно дальше. 

То, что позволило подписать Левандовского, Рафинью и Кунде, было не просто продажей аудиовизуальных прав. Без 200 миллионов евро за Barca Studios (один из финансовых рычагов «Барселоны» – Sports), которое были задекларированы, они не смогли бы осуществить эти трансферы. 

И эта операция – на сегодняшний день – фиктивна. Они продали акции каким-то инвесторам, которые не заплатили и не помогли выстроить деловые отношения. Проблема заключалась в поиске инвестора», – сказал бывший кандидат в президенты «Барселоны». 

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32 комментария
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В общем, еще пару лет назад Барселона была без штанов, а сейчас она уже и без трусов
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Нельзя просто так взять и ничего не сказать о рычаге Барсы.
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Все хреново, читд
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Ответ pq
а вы всем бывшим президентам и кандидатам в президенты Барселоны верите?
А вы всем действующим президентам верите?
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Ответ pq
а вы всем бывшим президентам и кандидатам в президенты Барселоны верите?
А зачем верить? Имущество барсы перезаложено вместо одного раза- 6. Имущество барсы продано примерно на 40 процентов, оставшиеся 60 в непонятном количестве сдано на многолетние аренды без права отмены со стороны барсы. Сколько всего имущества принадлежит сейчас барсе? Никто не знает. От 0 до 20 процентов. И это только поверхностный оценки. Надо не кандидатам верить а проверять самим. Это не сложно. Назови мне пример хоть один в истории футбола чтобы такое творили с клубом и на клуб не накладывали санкции? Гораздо за меньшие махинации всегда штурмовали а тут нет. Назови мне примеры крупных компаний начиная с 50 года прошлого века которая после подобного не была растаскана и не названа банкротом? И там и там примеров ты найдёшь НОЛЬ. Вопрос: что происходит и почему барса вместо очищения пока ей дают это делать влазит в долги всё глубже и глубже? Уже выплаты начались по большинству кредитам и рассрочка. Количество выплаты уже через два года увеличатся в разы, а здесь фиктивные 50-60 млн на одного испанца и ещё столько же на второго барса пытается сделать... мы мелкие сошки в мире но даже мы все должны понимать что это перебор и что-то глобально не так происходит. Пузырь всё больше и больше... и это не прошлый президент сделал а нынешний переплюнуть его в два раза минимум...
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Рычаг всевластия
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Вообще же Ляпорту пора привлекать за мошенничество, а самому клубу надо заморозить любую регистрацию новых контрактов. Ну каталонец Тебас придумал, как выгородить Ляпорту и сделать ещё и вид, что якобы там всё хорошо. Не зря вместе пивко пили.
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Ответ TAGAY
наоборот, тогда она была голой а сейчас трусы уже надели)
Судя по словам товарища из поста, в Барселоне сказали, что надели трусы, но фактически также голы.
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Комментарий удален модератором
Зицпредседатель Фунт :)
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Фонт - профессиональный набросчик навоза на вентилятор. А спортсу только того и надо
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Верим
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Может все таки шанс для Атлетико выйграть чемпионат? Так всё таки Реал изменился и думаю понадобится время чтобы всё заработало
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Опять на вентилятор набросил
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хмм, почему же Фонт так говорит... даже не знаю, что предположить...
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Ответ Moscwow
А вы всем действующим президентам верите?
нет. а из чего вы вывели, что я им верю?
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утром деньги - вечером стулья.
но это не тот случай.
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Ответ Trey4rch
>мутный чел сразу было видно где ты был в 2003 году, когда Лапорта впервые стал президентом клуба, прорицатель?)
Не родился ещё, ясно же)
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Ответ Real_v_dushe
Вообще же Ляпорту пора привлекать за мошенничество, а самому клубу надо заморозить любую регистрацию новых контрактов. Ну каталонец Тебас придумал, как выгородить Ляпорту и сделать ещё и вид, что якобы там всё хорошо. Не зря вместе пивко пили.
Закусывать надо
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