Мостовой о «Спартаке»: «Станкович ничего не ставит, играют футболисты. Почему не вспоминаете Абаскаля, которого так возносили, а я называл кошмаром? Я доволен, что футбольный человек стоит на своем месте»

Александр Мостовой высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

Под руководством сербского специалиста красно-белые уступили «Оренбургу» в 1-м туре Мир РПЛ (0:2), после чего обыграли «Химки» в чемпионате России (3:1) и «Динамо» в Кубке (3:0).

– Я говорил после «Оренбурга», что Станкович разберется. Сейчас мы это видим. Зиньковский – один из лучших футболистов, он должен играть. То же самое про Пруцева.

– Значит, вы довольны Станковичем?

– Я доволен тем, что футбольный человек стоит на своем месте. Почему вы не вспоминаете Абаскаля, которого так возносили, а я говорил, что это кошмар?

– Но сам футбол, который ставит в «Спартаке» Станкович, вам нравится?

– Станкович ничего не ставит. Он выбирает состав. Играют футболисты. А Станкович спокоен. Посмотрел в первом матче. Потом я сказал, что в составе будут изменения. Он за мной это повторил и тоже сказал, что на следующую игру выйдут другие игроки. Так что он притирается, – сказал бывший полузащитник сборной России.