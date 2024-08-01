Мостовой о «Спартаке»: «Станкович ничего не ставит, играют футболисты. Почему не вспоминаете Абаскаля, которого так возносили, а я называл кошмаром? Я доволен, что футбольный человек стоит на своем месте»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Мостовой Антон Зиньковский Данил Пруцев Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

Под руководством сербского специалиста красно-белые уступили «Оренбургу» в 1-м туре Мир РПЛ (0:2), после чего обыграли «Химки» в чемпионате России (3:1) и «Динамо» в Кубке (3:0). 

– Я говорил после «Оренбурга», что Станкович разберется. Сейчас мы это видим. Зиньковский – один из лучших футболистов, он должен играть. То же самое про Пруцева.

– Значит, вы довольны Станковичем?

– Я доволен тем, что футбольный человек стоит на своем месте. Почему вы не вспоминаете Абаскаля, которого так возносили, а я говорил, что это кошмар?

– Но сам футбол, который ставит в «Спартаке» Станкович, вам нравится?

– Станкович ничего не ставит. Он выбирает состав. Играют футболисты. А Станкович спокоен. Посмотрел в первом матче. Потом я сказал, что в составе будут изменения. Он за мной это повторил и тоже сказал, что на следующую игру выйдут другие игроки. Так что он притирается, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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36 комментариев
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Мостовой – латентный абаскуал.
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Пришла инфа из Испании что Абаскаль госпитализирован из за непроходящей, ежедневной икоты, в причинах разбираются 🙃
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Абаскаль. Абаскаль. Абаскаль. Абаскаль

Что же такое Гильермо сделал царю, что до сих пор покоя не даёт?
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Мостовой – латентный абаскуал.
Да нет. Он открытый. Причём активный.
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Ответ Мевин Магнуссен
Абаскаль. Абаскаль. Абаскаль. Абаскаль Что же такое Гильермо сделал царю, что до сих пор покоя не даёт?
Не дал на трон взойти
+7
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Уже 3.5 месяца как Абаскаля нету в Спартаке, а Мост продолжает о нём говорить.
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"Зиньковский – один из лучших футболистов" - всё что надо знать об уровне футбольной аналитике от Мостового.
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Ответ Мевин Магнуссен
Абаскаль. Абаскаль. Абаскаль. Абаскаль Что же такое Гильермо сделал царю, что до сих пор покоя не даёт?
На свет божий появился
+6
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Абаскаль в твоих влажных мечтах Санёк видимо
+3
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С такими "знаниями" тренерской работы Мостовой никогда лицензию не получит.
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Так и у Абаскаля играли футболисты...Абаскаль сейчас тренирует...А ты,Мост, всё его вспоминаешь?!Как твоя учеба...?!
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Если "Станкович ничего не ставит", то тогда зачем сам Мостовой хочет стать тренером? Исходя из его логики, тренер - совсем не нужная профессия. "Играют футболисты".
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Саша прекрати .Абасасль замучился говорить "икота сойди на Федота... "
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Ответ culpa
Оооххх. То есть хороший тренер не должен ставить и не ставит никакой игры, его дело просто выбрать правильный состав, а дальше играют футболисты, как - решают только сами. У Моста в карьере реально так и было что ли???
Он просто никому не нужный д...б.
+1
0
+1
Оооххх. То есть хороший тренер не должен ставить и не ставит никакой игры, его дело просто выбрать правильный состав, а дальше играют футболисты, как - решают только сами. У Моста в карьере реально так и было что ли???
+1
0
+1
Абаскаль там, бедный, заикался весь.
+2
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Мост слишком умен для России)
+1
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Ответ David Martin_1116175716
Он тебя что-ли шпилит, раз ты так уверен?
Ду рак совсем шоле
+1
0
+1
Чую, появится новая рубрика "вечерний Мостовой"
+2
-1
+1
Ответ Мевин Магнуссен
Абаскаль. Абаскаль. Абаскаль. Абаскаль Что же такое Гильермо сделал царю, что до сих пор покоя не даёт?
Не смог начеканить мяч
+2
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Ответ Victor Pavlovuch
Мне интересно , что он будет говорить , когда вдруг у Спартака будет три поражения подряд?
Не вдруг а будет
+1
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0
Ответ culpa
Оооххх. То есть хороший тренер не должен ставить и не ставит никакой игры, его дело просто выбрать правильный состав, а дальше играют футболисты, как - решают только сами. У Моста в карьере реально так и было что ли???
Он поэтому при своём таланте и не добился огромных успехов в Европе (пару кубков Интертото и Кубок Португалии - средние достижения). Ну мало ли что там тренер говорит, играют то футболисты..
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Ответ Артем Фенькин
Походу у него абаскалязависимость
Два кубика Станковича, каждый вечер, внутревенно.
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Ответ Sinister Kid
Два кубика Станковича, каждый вечер, внутревенно.
Не поможет
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Ответ Sinister Kid
Два кубика Станковича, каждый вечер, внутревенно.
Думаете подействует? Лучше заменить на два... две кружки Эймарха ректально!
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Ответ Мевин Магнуссен
Абаскаль. Абаскаль. Абаскаль. Абаскаль Что же такое Гильермо сделал царю, что до сих пор покоя не даёт?
Стал тренером
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Абаскаль ему под дверью кучу наложил? Умора🤣
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Скоро Мостовой будет говорить что потратил на Абаскаля свои лучшие годы, а тот как был безфутбольной деревенщиной, так и остался.
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Мне интересно , что он будет говорить , когда вдруг у Спартака будет три поражения подряд?
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Я сказал, Станкович за мной повторил.....Царю давно в палаты надо..врачебные.
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