«Фламенго» и «Зенит» ежедневно контактируют по трансферу Клаудиньо. Переговоры идут тяжело

«Фламенго» продолжает работу над трансфером Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что полузащитник просил «Зенит» отпустить его во «Фламенго», но клубы не смогли договориться о трансфере, поэтому бразильцы вышли из переговоров.

По словам вице-президента «Фламенго» Маркоса Браза, бразильский клуб продолжает ежедневно общается с «Зенитом» по поводу трансфера полузащитника.

Переговоры между клубами идут тяжело, однако « » стремится к соглашению на условиях, справедливых для и « ».

«Верим в здравый смысл, хоть они и русские». «Зенит» и «Фламенго» зарубились из-за Клаудиньо