«Фламенго» и «Зенит» ежедневно контактируют по трансферу Клаудиньо. Переговоры идут тяжело
«Фламенго» продолжает работу над трансфером Клаудиньо.
Ранее сообщалось, что полузащитник просил «Зенит» отпустить его во «Фламенго», но клубы не смогли договориться о трансфере, поэтому бразильцы вышли из переговоров.
По словам вице-президента «Фламенго» Маркоса Браза, бразильский клуб продолжает ежедневно общается с «Зенитом» по поводу трансфера полузащитника.
Переговоры между клубами идут тяжело, однако «Фламенго» стремится к соглашению на условиях, справедливых для Клаудиньо и «Зенита».
«Верим в здравый смысл, хоть они и русские». «Зенит» и «Фламенго» зарубились из-за Клаудиньо
"Спишь?"
Дмитрий Анатольевич не хочет отпускать россиянина в Бразилию?
Пусть платят справедливую стоимость в 20-25 млн.
Видать вдохновлённые успехом по уводу футболистов из московских клубов, фламинго пытается похожий фокус с Зенитом провернуть, сначала с Венделом, сейчас с Клаудом.
Только бразильским клоунам не рассказали что Зенит это профессиональный футбольный клуб, а не южностоличное недоразумение, тут такие циганские фокусы не прокатят.
Не, те письма автоматом в Спам попадают. Я надеюсь.
А то вдруг там Димон задольался папку со спамом очищать