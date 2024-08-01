«Фламенго» и «Зенит» ежедневно контактируют по трансферу Клаудиньо. Переговоры идут тяжело

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Футбол

«Фламенго» продолжает работу над трансфером Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что полузащитник просил «Зенит» отпустить его во «Фламенго», но клубы не смогли договориться о трансфере, поэтому бразильцы вышли из переговоров.

По словам вице-президента «Фламенго» Маркоса Браза, бразильский клуб продолжает ежедневно общается с «Зенитом» по поводу трансфера полузащитника.

Переговоры между клубами идут тяжело, однако «Фламенго» стремится к соглашению на условиях, справедливых для Клаудиньо и «Зенита».

«Верим в здравый смысл, хоть они и русские». «Зенит» и «Фламенго» зарубились из-за Клаудиньо

30 комментариев
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Ответ schwein
Каждое утро на почту Зенита приходит Email с текстом "ну дай, ну пожалуйста".
Медведев посреди ночи получает смс :
"Спишь?"
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Каждое утро на почту Зенита приходит Email с текстом "ну дай, ну пожалуйста".
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"Переговоры между клубами идут тяжело"

Дмитрий Анатольевич не хочет отпускать россиянина в Бразилию?
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Ответ schwein
Каждое утро на почту Зенита приходит Email с текстом "ну дай, ну пожалуйста".
«Можешь дать Клаудиньо? Дай! С уважением, Зелениньо»
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Что предлагают в этот раз? 12 миллионов евро с платежами, разбитыми на 25 лет и пачку сушеных персиков?
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25 пусть сразу платят и забирают а не 16 с рассрочкой на 10 лет
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Вышли из переговоров и продолжают ежедневно общаться по трансфера. Ясненько.
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Ответ Hibro
25 пусть сразу платят и забирают а не 16 с рассрочкой на 10 лет
Учитывая игру Клаудиньо, можно и 20, Но сразу.
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разобрались в Медведевых?
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Мутные бразилы... На тех же условиях продолжают просто клянчить и давить через знакомых Клауда, так себе схема
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Бразильцы хотят халявы.
Пусть платят справедливую стоимость в 20-25 млн.
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Ответ Nyko Baletskiy
Да вся проблема в том, что когда они звонят - в офисе Зенита никто не снимает трубку. Ночь же, разница во времени 🤷‍♂️
Они другому Медведеву звонят
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Заплатите одним траншем 16-18 лямов и забирайте
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Пустая трата времени. Хороших денег бразильцы не дадут. За копейки Зенит не отпустит.
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20 млн одним траншем + пяток каких-нибудь молодых бразильцев
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Глянул, состав этого фламинго, с удивлением обнаружил старых знакомых в лице Айртона и Варелы.
Видать вдохновлённые успехом по уводу футболистов из московских клубов, фламинго пытается похожий фокус с Зенитом провернуть, сначала с Венделом, сейчас с Клаудом.
Только бразильским клоунам не рассказали что Зенит это профессиональный футбольный клуб, а не южностоличное недоразумение, тут такие циганские фокусы не прокатят.
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Фламинго уже прям жалко выглядит. Особенно, после того, как несколько раз "вышло из переговоров" 😄
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Ответ Леха Нету
Подпись: Александр С.
Не сразу понял, что за Александр С.
Не, те письма автоматом в Спам попадают. Я надеюсь.
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Ответ schwein
Каждое утро на почту Зенита приходит Email с текстом "ну дай, ну пожалуйста".
Подпись: Александр С.
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Тебя не спросили ))) Финансист )))
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не умеют ухаживать за девушками- ты её в ресторан сначала своди а потом дашь-не дашь?
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Походу они не с тем Медведевым переговоры ведут
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"Зенит"-то в курсе?)
А то вдруг там Димон задольался папку со спамом очищать
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Осел из Шрека вспомнился.
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Отлично, но переговоры могли бы значительно ускориться, если бы бразильцы писали тому Медведеву, который президент Зенита.
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А что тяжелого- платите столько сколько запросил продавец сразу- и Клаудиньо ваш)
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Да вся проблема в том, что когда они звонят - в офисе Зенита никто не снимает трубку. Ночь же, разница во времени 🤷‍♂️
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