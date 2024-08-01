Артета об 1:2 от «Ливерпуля»: «К 8-й минуте «Арсенал» должен был вести 2:0. Во 2-м тайме мы полностью доминировали и заслуживали большего» 

Теги Ливерпуль Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал товарищеские матчи (клубы) Футбол

Микель Артета оценил поражение «Арсенала» от «Ливерпуля» (1:2) в товарищеском матче.

«Тест получился реально боевым. Думаю, мы начали матч очень хорошо, и к 7-8-й минуте должны были вести 2:0. Затем случился эпизод, после которого они забили – и игра изменилась.

Были определенные сложности, особенно в игре в воздухе, также были проблемы в переходных фазах, но мы точно прибавим. В целом я очень доволен.

Играть пришлось в очень сложных условиях. Думаю, ребята приложили неимоверные усилия. Во втором тайме мы полностью доминировали в игре и заслуживали большего. 

Мы недовольны в том плане, что хотим побеждать, но, думаю, мы сделали очередной шаг в правильном направлении», – сказал главный тренер «Арсенала».

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27 комментариев
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Сезон не начался, а Микель уже доминирует
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-2
+49
Ответ PUYOL5
Он серьезно везде употребляет это слово или это переводят так?
Ссылка же есть. Он реально псих, который не учится на ошибках

“To play in very tough conditions, I think the boys put in an unbelievable effort. In the second half, we completely dominated the game and we deserved more from the game. We are not happy because we want to win, but I think it’s another step in the right direction.”
+31
-6
+25
Артета, когда не удалось выиграть: 😊🥰
Артета, когда не удалось доминировать: 🤬🗿
+26
-2
+24
Он серьезно везде употребляет это слово или это переводят так?
+22
-2
+20
Ответ PUYOL5
Он серьезно везде употребляет это слово или это переводят так?
Да, он серьезно его везде употребляет. Он вкладывает в него просто "играть лучше". Типа мы были лучше по игре.
+13
-2
+11
Доминировали, доминировали да невыдоминировали
+9
-3
+6
Ответ enechipo
Интересно, хоть кто-то из комментаторов смотрел сам матч, чтобы оценить адекватность комментариев Артеты? Я, например, не смотрел.
Статистика за первый тайм:
Ливерпуль - Арсенал
Владение: 55-45
Удары: 8-1
Удары в створ: 3-1
(хз где Артета 2:0 в пользу Арсенала разглядел)

За весь матч:
Владение: 40-60
Удары: 10-13
Удары в створ: 4-2
Удары в штанги: 1-0
Большие шансы: 3-1
Вратарские спасения: 1-2

По статистике, кроме стерильного владения никакого доминирования не видно, Ливерпуль был ближе к победе.
+8
-3
+5
Доминатор начал сезон - успехов Арсеналу 🚩
+3
0
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Ответ PUYOL5
Он серьезно везде употребляет это слово или это переводят так?
Вероятно, накидывают для наших комментариев по данной теме. Интересно почитать оригинал на английском.
+6
-4
+2
Ответ Xm.md
Ссылка же есть. Он реально псих, который не учится на ошибках “To play in very tough conditions, I think the boys put in an unbelievable effort. In the second half, we completely dominated the game and we deserved more from the game. We are not happy because we want to win, but I think it’s another step in the right direction.”
А в чем ошибка? Ты ознакомся с остальными интервью тренеров, практически каждый употребляет это слово. В англ коммьюнити вообще не в курсе, что Микель какой-то там доминатор
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-1
+1
Ответ PUYOL5
Он серьезно везде употребляет это слово или это переводят так?
я всегда также думаю о слове Привилегия.
+2
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+1
Ответ Xm.md
Ссылка же есть. Он реально псих, который не учится на ошибках “To play in very tough conditions, I think the boys put in an unbelievable effort. In the second half, we completely dominated the game and we deserved more from the game. We are not happy because we want to win, but I think it’s another step in the right direction.”
Странно, на сайте Арсенала написано без доминации: "I think we are in good condition. I think we played some really competitive matches. Today was a really strong test. I think we started the game fantastically well. I think after six or seven minutes we should be 2-0 up. Then we lost control, especially with two things that we didn’t do well enough and we allowed them to run in transition, which is a really dangerous thing to do against them. And in the second half we improved a lot and we deserved more. But it was great, really difficult conditions to play. Great crowd and we’ve got a lot out of it so I’m really pleased."

Или этот текст уже подредактировали?
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Ответ igls54
Доминировали, доминировали да невыдоминировали
Доминировали,доминируем,будем доминировать
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Старые песни о главном
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Вы вот смеетесь, а у владыки-доминатора уже появились юные падованы:

https://www.sports.ru/football/1116268478-yuventus-proigral-03-nyurnbergu-iz-2-j-nemeczkoj-ligi-v-pervom-predsez.html

https://www.sports.ru/football/1116268771-paulu-fonseka-na-100-garantiruyu-chto-vy-uvidite-atakuyushhij-i-domini.html
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Если БЫыыы….
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Ответ Крыс Пол
Сезон не начался, а Микель уже доминирует
Его девиз - всегда!)
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Ответ Jade CAT Odessa
Статистика за первый тайм: Ливерпуль - Арсенал Владение: 55-45 Удары: 8-1 Удары в створ: 3-1 (хз где Артета 2:0 в пользу Арсенала разглядел) За весь матч: Владение: 40-60 Удары: 10-13 Удары в створ: 4-2 Удары в штанги: 1-0 Большие шансы: 3-1 Вратарские спасения: 1-2 По статистике, кроме стерильного владения никакого доминирования не видно, Ливерпуль был ближе к победе.
Сейчас бы удары в створ считать адекватной статистикой
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Главное, что до 8-й минуты "Арсенал" доминировал!
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Опять двойка)
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Слово должны были победить и победили очень разные )), надо делом показать Артета !, а то так и этот сезон будешь говорить должны были стать чемпионами ?
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Доминаторы
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Стабильность и доминирование. Входим в сезон , как и положено.
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