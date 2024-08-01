Артета об 1:2 от «Ливерпуля»: «К 8-й минуте «Арсенал» должен был вести 2:0. Во 2-м тайме мы полностью доминировали и заслуживали большего»
Микель Артета оценил поражение «Арсенала» от «Ливерпуля» (1:2) в товарищеском матче.
«Тест получился реально боевым. Думаю, мы начали матч очень хорошо, и к 7-8-й минуте должны были вести 2:0. Затем случился эпизод, после которого они забили – и игра изменилась.
Были определенные сложности, особенно в игре в воздухе, также были проблемы в переходных фазах, но мы точно прибавим. В целом я очень доволен.
Играть пришлось в очень сложных условиях. Думаю, ребята приложили неимоверные усилия. Во втором тайме мы полностью доминировали в игре и заслуживали большего.
Мы недовольны в том плане, что хотим побеждать, но, думаю, мы сделали очередной шаг в правильном направлении», – сказал главный тренер «Арсенала».
“To play in very tough conditions, I think the boys put in an unbelievable effort. In the second half, we completely dominated the game and we deserved more from the game. We are not happy because we want to win, but I think it’s another step in the right direction.”
Артета, когда не удалось доминировать: 🤬🗿
Ливерпуль - Арсенал
Владение: 55-45
Удары: 8-1
Удары в створ: 3-1
(хз где Артета 2:0 в пользу Арсенала разглядел)
За весь матч:
Владение: 40-60
Удары: 10-13
Удары в створ: 4-2
Удары в штанги: 1-0
Большие шансы: 3-1
Вратарские спасения: 1-2
По статистике, кроме стерильного владения никакого доминирования не видно, Ливерпуль был ближе к победе.
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