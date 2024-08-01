Артета об 1:2 от «Ливерпуля»: «К 8-й минуте «Арсенал» должен был вести 2:0. Во 2-м тайме мы полностью доминировали и заслуживали большего» 

Микель Артета оценил поражение «Арсенала» от «Ливерпуля» (1:2) в товарищеском матче.

«Тест получился реально боевым. Думаю, мы начали матч очень хорошо, и к 7-8-й минуте должны были вести 2:0. Затем случился эпизод, после которого они забили – и игра изменилась.

Были определенные сложности, особенно в игре в воздухе, также были проблемы в переходных фазах, но мы точно прибавим. В целом я очень доволен.

Играть пришлось в очень сложных условиях. Думаю, ребята приложили неимоверные усилия. Во втором тайме мы полностью доминировали в игре и заслуживали большего.

Мы недовольны в том плане, что хотим побеждать, но, думаю, мы сделали очередной шаг в правильном направлении», – сказал главный тренер « ».