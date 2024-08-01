Газзаев о «Зените»: «По первым трем матчам сезона гегемония продолжается. Держать команду 6-7 лет на таком уровне, постоянно мотивировать – это и есть искусство тренера»

Теги Зенит Сергей Семак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Футбол

Валерий Газзаев оценил старт «Зенита» в новом сезоне Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака одержала 4 победы в 4 матчах на старте сезона с общим счетом 15:2.

«Я знаю, чего стоит на протяжении шести-семи лет держать команду на таком уровне. Я сам прошел это испытание. Футболистов нужно постоянно мотивировать, искать для них новые стимулы, чтобы они каждый год выигрывали трофеи. Это и есть искусство тренера.

На старте этого сезона «Зенит» выглядит очень уверенно. Сейчас «Зенит» подтверждает свои амбиции и показывает, что снова будет бороться за все трофеи. Команда очень мощно стартовала. Могу сказать, что по первым трем матчам гегемония клуба продолжается», – сказал бывший главный тренер сборной России.

11 комментариев
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Ответ Локуся
Очень жду Семака после Зенита (он же там не навечно) в команде, где нет трансферов за 30+ лямов, поглядим на обсер жидкий😇
Может в Уфе хотел бы его увидеть?
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Газзаев-...
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-Пёс!
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какая щенячья преданность. реально пёс.
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кринжатина !!!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ daniel-cristian
Газзаев-...
Настоящее искусство: взять бабла под обещание провести объединенный чемпионат России и Украины, а потом развести руками☝🏻впрочем, сейчас такой фокус провернули с Играми дружбы, которые, согласно решению президента РФ, должны были состояться в сентябре 2024 года☝🏻
+1
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Лизун,усы хоть вытри
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