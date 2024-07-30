У «Зенита» 4 победы в 4 матчах с начала сезона с общим счетом 15:2. Дальше – «Ростов»
«Зенит» выиграл все матчи с начала сезона-2024/25.
Сегодня команда Сергея Семака крупно обыграла «Факел» (3:0) в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Ранее «Зенит» обыграл «Рубин» (4:0) и «Крылья Советов» (4:0) в двух первых турах Мир РПЛ и одержал победу над «Краснодаром» в матче за Olimpbet Суперкубок России (4:2). Общий счет в 4 матчах нового сезона – 15:2 в пользу сине-бело-голубых.
Следующий матч «Зенит» проведет 3 августа – команда сыграет с «Ростовом» в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура РПЛ.
1) На кой черт "Зениту" Соболев, если есть Ерохин?
2) Мантуана никуда отдавать нельзя, игрок с такой самоотдачей нужен всегда и везде.
3) Алип в полном порядке.
4) Волков на удивление хорош, если он так и дальше будет действовать, у Караваева возможны проблемы.
5) Васильев растет медленно, но верно.
6) Оказывается, и Изидор что-то может.
7) А вот Мостовому и Сергееву надо что-то делать, эффективность упала почти до нуля.
Семака выгнать, команду на трансфер, сколько можно терпеть этот позор?
Побеждать всегда интересно. А главная интрига, с каким счетом! 🙂
Жаль Изи уже с офсайда забил второй.
Если бы не второй состав и неприоритетный турнир, начал бы опасаться наметившегося кризиса :)
Удаление по делу, думаю. Глупое, но справедливое
Шарфиками всех клубов рпл уже закупились? Чтобы каждую неделю болеть против Зенита