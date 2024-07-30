У «Зенита» 4 победы в 4 матчах с начала сезона с общим счетом 15:2. Дальше – «Ростов»

Теги Зенит Крылья Советов Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Факел OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Футбол

«Зенит» выиграл все матчи с начала сезона-2024/25.

Сегодня команда Сергея Семака крупно обыграла «Факел» (3:0) в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ранее «Зенит» обыграл «Рубин» (4:0) и «Крылья Советов» (4:0) в двух первых турах Мир РПЛ и одержал победу над «Краснодаром» в матче за Olimpbet Суперкубок России (4:2). Общий счет в 4 матчах нового сезона – 15:2 в пользу сине-бело-голубых.

Следующий матч «Зенит» проведет 3 августа – команда сыграет с «Ростовом» в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура РПЛ.

65 комментариев
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Ну что ж, выводы по этому матчу:
1) На кой черт "Зениту" Соболев, если есть Ерохин?
2) Мантуана никуда отдавать нельзя, игрок с такой самоотдачей нужен всегда и везде.
3) Алип в полном порядке.
4) Волков на удивление хорош, если он так и дальше будет действовать, у Караваева возможны проблемы.
5) Васильев растет медленно, но верно.
6) Оказывается, и Изидор что-то может.
7) А вот Мостовому и Сергееву надо что-то делать, эффективность упала почти до нуля.
+65
-4
+61
Всех сбг с победой! 👌
+47
-7
+40
Зенит в кризисе, забили всего 3 вместо 4х!
Семака выгнать, команду на трансфер, сколько можно терпеть этот позор?
+44
-5
+39
Ответ v.belorussky
Комментарий скрыт
Ты знаешь, нет, нисколько.
Побеждать всегда интересно. А главная интрига, с каким счетом! 🙂
+38
-3
+35
У спортс своя математика) вроде 15:2!
+21
-2
+19
Ответ Фантом
Ну что ж, выводы по этому матчу: 1) На кой черт "Зениту" Соболев, если есть Ерохин? 2) Мантуана никуда отдавать нельзя, игрок с такой самоотдачей нужен всегда и везде. 3) Алип в полном порядке. 4) Волков на удивление хорош, если он так и дальше будет действовать, у Караваева возможны проблемы. 5) Васильев растет медленно, но верно. 6) Оказывается, и Изидор что-то может. 7) А вот Мостовому и Сергееву надо что-то делать, эффективность упала почти до нуля.
Согласен во всем, что написано. Жаль не оценили Артура (он по-хорошему стабилен) и Горшкова.
+14
-1
+13
Ответ Фантом
Ну что ж, выводы по этому матчу: 1) На кой черт "Зениту" Соболев, если есть Ерохин? 2) Мантуана никуда отдавать нельзя, игрок с такой самоотдачей нужен всегда и везде. 3) Алип в полном порядке. 4) Волков на удивление хорош, если он так и дальше будет действовать, у Караваева возможны проблемы. 5) Васильев растет медленно, но верно. 6) Оказывается, и Изидор что-то может. 7) А вот Мостовому и Сергееву надо что-то делать, эффективность упала почти до нуля.
хорошо сказал, солидарен с тобой по каждому пункту.
Жаль Изи уже с офсайда забил второй.
+15
-3
+12
Три гола вместо четырех?
Если бы не второй состав и неприоритетный турнир, начал бы опасаться наметившегося кризиса :)
+14
-2
+12
Команда очень симпатично играет в любом составе. Приехавшие Горшков и Волков смотрятся в разы интереснее, чем уехавшие Круговой и Марио. Изидор начал показывать примерно тот футбол, который от него ждут, но много лишнего в действиях. Глушенков вышел и создал явный голевой момент:)

Удаление по делу, думаю. Глупое, но справедливое
+12
-1
+11
Как же прекрасен Глушенков. Как он чувствует тайминги, как контролирует мяч, как чувствует в какой момент отдать передачу. Такого уровня от российских игроков давно не видел
+13
-2
+11
Ну Ростов это уже первая проверка
+11
-1
+10
Ответ Игорь Замаруев
Команда очень симпатично играет в любом составе. Приехавшие Горшков и Волков смотрятся в разы интереснее, чем уехавшие Круговой и Марио. Изидор начал показывать примерно тот футбол, который от него ждут, но много лишнего в действиях. Глушенков вышел и создал явный голевой момент:) Удаление по делу, думаю. Глупое, но справедливое
Горшков вообще большое открытие для меня. Очень высокий уровень игры показывает, особенно с мячом. Он и в КС нравился, но переход в Зенит его как будто окрылил, а новые сильные партнёры помогли раскрыться по новому.
+9
0
+9
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Пилите, Шура, пилите...
+12
-3
+9
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Приятно что у вас надежды только на конкурентов.
Шарфиками всех клубов рпл уже закупились? Чтобы каждую неделю болеть против Зенита
+11
-3
+8
Молодцы ребята! Всех с победой! 👏👏👏
+9
-1
+8
Какие 13:2 за 4 матча, если сегодня 3 забили? 15:2 на старте сезона сделал Зенит
+6
-1
+5
Вендел - это просто какой-то запредельный уровень для РПЛ.
+7
-2
+5
Ответ Антон Терентьев
У спортс своя математика) вроде 15:2!
Притормозили сегодня. Ждал 4:0
+5
0
+5
Ответ Никита Румянцев
Как же прекрасен Глушенков. Как он чувствует тайминги, как контролирует мяч, как чувствует в какой момент отдать передачу. Такого уровня от российских игроков давно не видел
Представляю как сейчас глядя на игру Глушенкова в кровь кусают локти два московских клуба.
+7
-2
+5
Два биста вышли на 65-й и пошла прям жара, до финального свистка нон-стопом))
+5
-1
+4
Ответ DiMaXFCZP
Если бы не Изидор, было бы возможно и 5=))
старается , не надо так гнобить его , может выстрелит как Кастьера во втором сезоне )
+4
0
+4
Вендел с Глушенковым вышли на замену, как на собственную рыбалку, за несколько минут сразу создали кучу голевых моментов, Факел в панике не знал куда бежать.
+5
-1
+4
Ответ wfhm777
Притормозили сегодня. Ждал 4:0
Специально 4 не забили, трехтуровым один оставили, эти любят побольше)
+4
0
+4
Ответ Давид Agabekyan
3 против второго состава Факела идёт за 1
🤣
+4
-1
+3
Ответ Циник Петербургский
Изидор, прям, какой-то вредитель - явно сетку хотел порвать своим ударом! :))
Не бережет казённое имущество.
+3
0
+3
факел - в Пердив! Вместе с тушинскими
+2
0
+2
Пешком обыграли Факел.
+2
0
+2
За последней партой счетовод сидел
+2
0
+2
Зенит уверенно выиграл у Факела, хоть и сыграли на ноль, но вопросы к ЦЗ есть как и к игре Мостового и Сергеева. Оба выпадают из игры и явно далеки от своей оптимальной формы.
+2
-1
+1
Мы рады все будем если все 30 побед нагрянут.
+4
-3
+1
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