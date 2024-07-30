У «Зенита» 4 победы в 4 матчах с начала сезона с общим счетом 15:2. Дальше – «Ростов»

«Зенит» выиграл все матчи с начала сезона-2024/25.

Сегодня команда крупно обыграла « » (3:0) в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ранее «Зенит» обыграл « » (4:0) и « » (4:0) в двух первых турах Мир РПЛ и одержал победу над « » в матче за Olimpbet Суперкубок России (4:2). Общий счет в 4 матчах нового сезона – 15:2 в пользу сине-бело-голубых.

Следующий матч «Зенит» проведет 3 августа – команда сыграет с «Ростовом» в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура РПЛ.