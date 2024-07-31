Мостовой о Лещуке: «Опять грубейшая ошибка. Мяч в руки летел, было 2 варианта: поймать или отбить в сторону, как делают нормальные вратари. Он выбрал третий, до этого игра шла тухлая»

Александр Мостовой раскритиковал Игоря Лещука за пропущенный от «Спартака» гол.

«Опять, как по мне, грубейшая ошибка Лешука. Когда видел состав, сразу сказал, что « » выиграет 2:1, потому что знал: точно ошибется.

Он и ошибся, мяч в руки летел. У него было 2 варианта: поймать или отбить в сторону, как делают нормальные вратари. Но он выбрал третий вариант: отбить туда, где стоял игрок в красной футболке.

До этого мяча «Спартак» не выделялся, игра шла тухлая, без моментов. А вот Лещук опять помог», – заявил бывший полузащитник красно-белых.

Лещук отбил мяч на ногу Угальде после удара Зорина. Форвард «Спартака» отличился во 2-м матче подряд – после 12 игр без голов