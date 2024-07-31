Мостовой о Лещуке: «Опять грубейшая ошибка. Мяч в руки летел, было 2 варианта: поймать или отбить в сторону, как делают нормальные вратари. Он выбрал третий, до этого игра шла тухлая»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Игорь Лещук Футбол

Александр Мостовой раскритиковал Игоря Лещука за пропущенный от «Спартака» гол.

«Опять, как по мне, грубейшая ошибка Лешука. Когда видел состав, сразу сказал, что «Спартак» выиграет 2:1, потому что знал: Лещук точно ошибется.

Он и ошибся, мяч в руки летел. У него было 2 варианта: поймать или отбить в сторону, как делают нормальные вратари. Но он выбрал третий вариант: отбить туда, где стоял игрок в красной футболке.

До этого мяча «Спартак» не выделялся, игра шла тухлая, без моментов. А вот Лещук опять помог», – заявил бывший полузащитник красно-белых.

Лещук отбил мяч на ногу Угальде после удара Зорина. Форвард «Спартака» отличился во 2-м матче подряд – после 12 игр без голов

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Верните Абаскаля! Критиковать некого" - добавил в конце А. Мостовой.
+18
-2
+16
Пропущуууук, ты меня называаала...
+14
-2
+12
Интересно, после очередного обсёра этот мешок в динамовских воротах опять будет обижаться, что это за такую игру песочат?
+16
-5
+11
Когда уже этого Лещука отправят в утиль?
+10
-1
+9
В России не было пока
Голкипера, дырявей Лещука
+9
-2
+7
Лещук это уже даже не пердив , отправьте его в медиалигу нафиг, пусть там пасы раздает
+6
0
+6
Ответ Ебздрогыч
Интересно, после очередного обсёра этот мешок в динамовских воротах опять будет обижаться, что это за такую игру песочат?
Ему бы в МЛС перейти, чтобы изнутри подрывать ненавистные для него Штаты.
+6
-1
+5
Вот ведь все его гонят а Динамо его подписывает , да еще и на 4-е года …..
+4
0
+4
Всегда думал что Мостовой учится на тренера вратарей :)))
+3
0
+3
Лещука срочно в Зенит!
+3
0
+3
как Лещука допускают до уровня РПЛ вообще непонятно...
видимо блат какой-то
+2
0
+2
Ответ Был Такой
Ради эксперимента, отдать Лещука в руки Кафанову. Чисто чтобы понять, насколько пациент жив или мёртв.
У Кафанова уже был Песьяков
+1
0
+1
Лещ комиссию от спартачей получает что ли?!?!?
+1
0
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Пропущуууук, ты меня называаала...
А мы с тобою не парааа…
+1
0
+1
Ответ Андрей Кобранов
Вот ведь все его гонят а Динамо его подписывает , да еще и на 4-е года …..
На фоне радости от избавления от Шуни, я и забыл что у нас еще один такой же дармоед
0
0
0
если хочешь отомстить врагу, организуй трансфер Лещука в его любимый клуб
0
0
0
Ради эксперимента, отдать Лещука в руки Кафанову. Чисто чтобы понять, насколько пациент жив или мёртв.
+1
-1
0
Главным тренером не берут, скорее всего он это понял. Тут хотя бы тренером вратарей может прокатит?)
0
0
0
Ничего вялого в игре не было, довольно качественная игра была, тем более для неосновных составов
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий