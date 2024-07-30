Болельщик хотел сделать татуировку с автографом Гвардиолы – Пеп расписался на его ноге и сказал: «Твоя жена убьет меня». Фанат ответил: «Она знает, что я люблю тебя больше, чем ее»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Пеп Гвардиола ахахаха Футбол

Болельщик захотел сделать татуировку с автографом Пепа Гвардиолы.

Во время предсезонного турне «Манчестер Сити» в США один из болельщиков показал плакат с надписью: «Пеп, распишись на моей ноге, я сделаю татуировку». Фаната заметил один из членов тренерского штаба и привел его к Гвардиоле.

«Твоя жена меня убьет», – сказал Гвардиола после того, как расписался на ноге болельщика.

«Она знает, что я люблю тебя больше, чем ее», – ответил фанат со смехом.

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15 комментариев
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Фанат с чувством юмора конечно 😂
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Ответ AuroraBorealis
Сочувствую жене этого человека
Видимо у него чувство юмора лучше чем у тебя!
Не будь таким серьезным. Жизнь намного проще и красивее
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На второй ноге обнаружился автограф Бердыева. А между ног надпись Рубин-Бар...
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Ответ FEZ10
Фанат с чувством юмора конечно 😂
Главное, соображает оперативно. Я бы остроумный ответ только на следующий день придумал.
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Это был Лукомский?
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Ответ AuroraBorealis
Друже, если любую глупость называешь юмором, то проблема с чувством юмора как раз у тебя. Без обид)
Современный юмор какой то странный. Юмор ведь это когда смешно. Или я уже слишком старый, что бы понимать современные шутки.
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