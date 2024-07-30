Болельщик хотел сделать татуировку с автографом Гвардиолы – Пеп расписался на его ноге и сказал: «Твоя жена убьет меня». Фанат ответил: «Она знает, что я люблю тебя больше, чем ее»

Болельщик захотел сделать татуировку с автографом Пепа Гвардиолы.

Во время предсезонного турне « » в США один из болельщиков показал плакат с надписью: «Пеп, распишись на моей ноге, я сделаю татуировку». Фаната заметил один из членов тренерского штаба и привел его к Гвардиоле.

«Твоя жена меня убьет», – сказал после того, как расписался на ноге болельщика.

«Она знает, что я люблю тебя больше, чем ее», – ответил фанат со смехом.