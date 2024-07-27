Гвардиола ответил фанату на обвинения, что он сделал футбол скучным: «Обвиняйте меня, нет проблем. Футбол – это не только пас, пас, пас»

Пеп Гвардиола обсудил с фанатом скучный футбол.

Во время предсезонного турне « » по США болельщик задал вопрос о том, считает ли он, что сделал футбол «скучным». Каталонца обвинили в том, что он заставляет своих игроков постоянно пасовать.

– Футбол – это не только пас, пас, пас.

– А что насчет обводки?

– Конечно, это тоже.

– Люди говорят мне, нужно пасовать, пасовать, пасовать...

– Нет!

– Они вроде как обвиняют вас!

– Обвиняют меня? Хорошо, да, обвиняйте меня, нет проблем.

– Я хочу видеть финты.

– Окей, делайте что хотите, – ответил главный тренер «Сити».

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