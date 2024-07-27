Гвардиола ответил фанату на обвинения, что он сделал футбол скучным: «Обвиняйте меня, нет проблем. Футбол – это не только пас, пас, пас»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола обсудил с фанатом скучный футбол.

Во время предсезонного турне «Манчестер Сити» по США болельщик задал Гвардиоле вопрос о том, считает ли он, что сделал футбол «скучным». Каталонца обвинили в том, что он заставляет своих игроков постоянно пасовать.

– Футбол – это не только пас, пас, пас.

А что насчет обводки?

– Конечно, это тоже.

Люди говорят мне, нужно пасовать, пасовать, пасовать...

– Нет!

– Они вроде как обвиняют вас!

– Обвиняют меня? Хорошо, да, обвиняйте меня, нет проблем.

Я хочу видеть финты.

– Окей, делайте что хотите, – ответил главный тренер «Сити».

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60 комментариев
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Не сильно люблю Пепа, но если по фактам - он тот, кто с бюджетом может сделать любой клубом диким топом. Многие берутся, большинство проваливается, а Гвардиола берет титулы
+50
-7
+43
Бред.Гвардиола сделал футбол клуба и эффектным и эффективным. За это говорят титулы и статистика.
+38
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А в чем собственно фанат не прав? Гвардиола делает из своих футболистов роботов и действительно достигает этим самым результатов, но по сути никакой зрелищности в этом нет, даже когда Манчестер Сити громит соперника там голы как под копирку забиваются, Гвардиола запрещает своим игрокам импровизировать на поле, Грилиш был самым техничным английским игроком играя за Астон Виллу, а сейчас превратился в робота который должен пахать и зарабатывать на себе фолы и всё
+31
-13
+18
Ответ AprasidzE
1 лч за 11 лет и считается лучшим.
3 лч за 15 лет.
12 чемпионств топ-5 за 15 лет.
Само собой, лучший!
+18
-8
+10
Ответ vtsch4svws
Гвардиола величайший тренер новатор в истории футбола на равне с Кройфом, критиковать его будут недалекие
Владения мячом ради влядения это разнообразие антифутбола в стиле если мяч у нас, нам не забьют. Это "новаторство" использовали для убийства времени на последних минутах, а пеп возвысил его до уровня тактики.
+15
-9
+6
Ответ Dmitriy Vin
Не сильно люблю Пепа, но если по фактам - он тот, кто с бюджетом может сделать любой клубом диким топом. Многие берутся, большинство проваливается, а Гвардиола берет титулы
И более того, привлекает стилем болельщиков к данному клубу. Это тоже многого стоит.
+7
-2
+5
Гвардиола величайший тренер новатор в истории футбола на равне с Кройфом, критиковать его будут недалекие
+17
-13
+4
Футбол- это пас, пас, пас... Это что-то на Луис Энрикевском. Гвардиола же делает и вводит вещи, которые превращают футбол его клуба в доминацию на поле.
+6
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Это Гвардиола убил футбол тем, что его футбол настолько силен, а не тренеры, которые против такого футбола ничего не придумывают кроме того, чтоб ставить двухэтажный автобус и весь матч отбиваться?
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+2
И выиграть чемпионат за 10 туров? Если в в Факел или Акрон, то может быть
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+2
Ответ AprasidzE
Владения мячом ради влядения это разнообразие антифутбола в стиле если мяч у нас, нам не забьют. Это "новаторство" использовали для убийства времени на последних минутах, а пеп возвысил его до уровня тактики.
"Владение ради владения" ? Ты точно матчи Сити и Барсы Гвардиолы видел ?
+3
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+2
Ответ Этот Райола хочет денег
Бред.Гвардиола сделал футбол клуба и эффектным и эффективным. За это говорят титулы и статистика.
жаль только, что красота футбола за это не говорит
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Ответ Алексей Мишин
Закинуть Реал в АПЛ и посмотреть сколько они ЛЧ возьмут, статистика будет примерно такой же.
Не смеши и не позорься. В еврокубках околотопы АПЛ стабильно вылетают от посредственных середняков из разных лиг, в том числе и Испании, а Реал, Атлетико и чуть ранее Барса стабильно из года в год выносят вперёд ногами весь бомонд АПЛ. Там если статистику евротрофеев Испании и Англии поднять, то будет совсем не смешно. Правда, только для тебя.
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Ответ AprasidzE
И это пятый показатель в АПЛ. Смейся дальше.
Потратить миллиард и выиграть всего - 1 чемпионство за 9 лет и оправдывать это конечно сильно 😂😂😂 лучше потратить на 500 миллионов больше и забрать 6 чемпионств плюс требл
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Ответ Тюменский медвежонок
А в чем собственно фанат не прав? Гвардиола делает из своих футболистов роботов и действительно достигает этим самым результатов, но по сути никакой зрелищности в этом нет, даже когда Манчестер Сити громит соперника там голы как под копирку забиваются, Гвардиола запрещает своим игрокам импровизировать на поле, Грилиш был самым техничным английским игроком играя за Астон Виллу, а сейчас превратился в робота который должен пахать и зарабатывать на себе фолы и всё
все зависит от исполнителей.взять ту же барсу времен гвардиолы.там игроки творили на поле,в ман сити все таки таких волшебников нет кроме де брюйне.потому и финтить и показывать красивый футбол особо некому
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Ответ AprasidzE
Владения мячом ради влядения это разнообразие антифутбола в стиле если мяч у нас, нам не забьют. Это "новаторство" использовали для убийства времени на последних минутах, а пеп возвысил его до уровня тактики.
Плюс тактика мелкого фола
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Ответ AprasidzE
Владения мячом ради влядения это разнообразие антифутбола в стиле если мяч у нас, нам не забьют. Это "новаторство" использовали для убийства времени на последних минутах, а пеп возвысил его до уровня тактики.
"Владения мячом ради владения это разнообразие антифутбола в стиле если мяч у нас, нам не забьют."

Именно поэтому Сити одна из самых забивающих в мире команд?
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Ответ Vladimir Zinkov
Каждый титул Пепа - минус 1% аудитории футбола, кому за 30 лет переключают эту тупую беготню, как до этого КВН.
Если футбол Пепа тупая беготня, то кто же тогда пытается в интеллектуальный футбол?
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Ответ Тюменский медвежонок
А в чем собственно фанат не прав? Гвардиола делает из своих футболистов роботов и действительно достигает этим самым результатов, но по сути никакой зрелищности в этом нет, даже когда Манчестер Сити громит соперника там голы как под копирку забиваются, Гвардиола запрещает своим игрокам импровизировать на поле, Грилиш был самым техничным английским игроком играя за Астон Виллу, а сейчас превратился в робота который должен пахать и зарабатывать на себе фолы и всё
Во всем неправ. Гвардиола продвигает комбинационный футбол и максимально нацелен на поиск вариантов в атаке. Может автобусников или лонгбольщиков смотреть весело?
Фол не заработаешь если не пойдешь в индивидуальное обострение, ты уж определись робот или пытается в индивидуальность
Тот же Фоден очень часто идёт в сольные проходы, но не делать же это всем
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Ответ EdgarDavids_13
Фанат, вероятно, выразил мнение схожие с Вашим миром и пониманием футбола ... зрелищность ??))))) да ладно )))) если не Сити, то кто демонстрирует ее????? Ожидаю .... p. s. И подтяни пунктуацию ...
15-летний пользователь спортса, вот с таким сообщение:
"зрелищность ??))))) да ладно )))) если не Сити, то кто демонстрирует ее????? Ожидаю ...."
просит меня подтянуть пунктуацию... занавес
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Евсеев: "Футбол - это не только гол, гол, гол".
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Ответ AprasidzE
Пеп всегда тренировал в тепличных условиях, пусть построит команду с нуля как Клопп в Дортмунде или в том же Ливерпуле.
During his tenure at the club, Liverpool spent €928 million on transfer fees
Ахахахах почти Миллиард потратил на трансферы в Ливерпуле Клоп а эти до сих пор верят в футбол без денег
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Ответ AprasidzE
Первым пострадал немецкий футбол, когда машину Хайнкесса Пепка заставил играть в паркетный ватокат малоросликов. Хотя ранее Бавария выносила Барсу 7-0
1 чемпионство за 33 года, а гонору у болел ливерпуля
У вашего супер Клопа за карьеру столько же трофеев сколько у Пепа за один прошлый сезон!
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Ответ Тюменский медвежонок
А в чем собственно фанат не прав? Гвардиола делает из своих футболистов роботов и действительно достигает этим самым результатов, но по сути никакой зрелищности в этом нет, даже когда Манчестер Сити громит соперника там голы как под копирку забиваются, Гвардиола запрещает своим игрокам импровизировать на поле, Грилиш был самым техничным английским игроком играя за Астон Виллу, а сейчас превратился в робота который должен пахать и зарабатывать на себе фолы и всё
Мммм... Месси?
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Ответ real19024ver
Да перестань. Календарь не менее проблемный, чем в Ла Лиге. Боксин дэй если только и то, это неделя - две, а дальше затишье. Кубок только один лишний, но в КАЛе играет в основном молодняк. Высокая конкуренция? Окей. Но тогда почему условные Арсенал, МЮ, МС, Челси, Тотт, Ливерпуль стабильно влетают на решающих стадиях Реалу,Барсе, Атлетико, Вильяреалу, Севилье?И это я молчу про условный Вест Хэм и ему подобные клубы околотопа, , которые частенько умудряются влетать от дворовых на фоне их составов команд. Ведь чем выше уровень конкуренции - тем сильнее клуб?! А по итогу выходит наоборот. Конкурируют не именами, а по игре. А тут к АПЛ есть вопросы в виде безумных сумм трансферов, комплектования состава и т. д
Все по фактам, Реал есть Реал. Он и в АПЛ был бы королем.
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Ответ Алексей Мишин
Так дело в высокой конкуренции, календаре АПЛ и кучи кубков. Которых и близко нет в Испании
Да перестань. Календарь не менее проблемный, чем в Ла Лиге. Боксин дэй если только и то, это неделя - две, а дальше затишье. Кубок только один лишний, но в КАЛе играет в основном молодняк.
Высокая конкуренция? Окей. Но тогда почему условные Арсенал, МЮ, МС, Челси, Тотт, Ливерпуль стабильно влетают на решающих стадиях Реалу,Барсе, Атлетико, Вильяреалу, Севилье?И это я молчу про условный Вест Хэм и ему подобные клубы околотопа, , которые частенько умудряются влетать от дворовых на фоне их составов команд. Ведь чем выше уровень конкуренции - тем сильнее клуб?! А по итогу выходит наоборот. Конкурируют не именами, а по игре. А тут к АПЛ есть вопросы в виде безумных сумм трансферов, комплектования состава и т. д
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Ответ AprasidzE
"Выносят ногами" играя в трусливый антифутбол вторым номером.
Дадад, уже 15 еврочашек ЛЧ, а отмазки у глоров АПЛ из разряда "вот если бы не поле/погода/судья/тренер /травмы/подливка газона, то мы бы ух как смогли". Ну реально, уже жалко выглядит. А антифутбол - это когда 5:2? Или когда имея лучших вингеров мира на тот момент и лучшую защиту, все что смогли - стабильно проглатывать в каждом финале, как твой Ливерпуль? Ну-ну.
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Ответ AprasidzE
1 лч за 11 лет и считается лучшим.
1 чемпионство за 33 года
А гонору у болел Ливерпуля
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Ответ AprasidzE
1 лч за 11 лет и считается лучшим.
1 чемпионство за 30 лет
А гонору!
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Ответ AprasidzE
1 лч за 11 лет и считается лучшим.
Закинуть Реал в АПЛ и посмотреть сколько они ЛЧ возьмут, статистика будет примерно такой же.
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