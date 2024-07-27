Гвардиола ответил фанату на обвинения, что он сделал футбол скучным: «Обвиняйте меня, нет проблем. Футбол – это не только пас, пас, пас»
Пеп Гвардиола обсудил с фанатом скучный футбол.
Во время предсезонного турне «Манчестер Сити» по США болельщик задал Гвардиоле вопрос о том, считает ли он, что сделал футбол «скучным». Каталонца обвинили в том, что он заставляет своих игроков постоянно пасовать.
– Футбол – это не только пас, пас, пас.
– А что насчет обводки?
– Конечно, это тоже.
– Люди говорят мне, нужно пасовать, пасовать, пасовать...
– Нет!
– Они вроде как обвиняют вас!
– Обвиняют меня? Хорошо, да, обвиняйте меня, нет проблем.
– Я хочу видеть финты.
– Окей, делайте что хотите, – ответил главный тренер «Сити».
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
12 чемпионств топ-5 за 15 лет.
Само собой, лучший!
Именно поэтому Сити одна из самых забивающих в мире команд?
Фол не заработаешь если не пойдешь в индивидуальное обострение, ты уж определись робот или пытается в индивидуальность
Тот же Фоден очень часто идёт в сольные проходы, но не делать же это всем
"зрелищность ??))))) да ладно )))) если не Сити, то кто демонстрирует ее????? Ожидаю ...."
просит меня подтянуть пунктуацию... занавес
Ахахахах почти Миллиард потратил на трансферы в Ливерпуле Клоп а эти до сих пор верят в футбол без денег
У вашего супер Клопа за карьеру столько же трофеев сколько у Пепа за один прошлый сезон!
Высокая конкуренция? Окей. Но тогда почему условные Арсенал, МЮ, МС, Челси, Тотт, Ливерпуль стабильно влетают на решающих стадиях Реалу,Барсе, Атлетико, Вильяреалу, Севилье?И это я молчу про условный Вест Хэм и ему подобные клубы околотопа, , которые частенько умудряются влетать от дворовых на фоне их составов команд. Ведь чем выше уровень конкуренции - тем сильнее клуб?! А по итогу выходит наоборот. Конкурируют не именами, а по игре. А тут к АПЛ есть вопросы в виде безумных сумм трансферов, комплектования состава и т. д
А гонору у болел Ливерпуля
А гонору!