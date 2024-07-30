Агент Миранчука о трансфере в «Атланту»: «Привет итальянцам: спагетти, макароны, паста! Рад, что Лешка в хорошем клубе»

Теги Аталанта МЛС серия А Италия Алексей Миранчук агенты Вадим Шпинев Атланта Юнайтед ахахаха Футбол

Агент Алексея Миранчука прокомментировал трансфер в «Атланту».

Российский полузащитник подписал контракт с клубом МЛС до 2027 года с возможностью продления. Сообщалось, что «Аталанта» получит за трансфер 15 млн евро.

«Очень рад, что Лешка в хорошем клубе. А итальянцам привет: спагетти, макароны, паста!» – сказал Вадим Шпинев.

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44 комментария
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"Привет Локомотиву: рельсы-рельсы, шпалы-шпалы! Рад, что Антошка без клуба"
Агент Миранчука об отсутствии клуба.
В конце добавил: "Антошка-Антошка, пойдем копать картошку" и убежал.
+127
-1
+126
Что за стереотипы? Итальянцам надо ответить в стиле «привет русским. Балалайка, водка, медведь»?
+73
-2
+71
Закрывает путь в Серию А всем своим клиентам просто, которые не то чтобы шансы и имели там оказаться, но после таких высеров их определенно не останется.
+52
-5
+47
Ответ deadbead
Закрывает путь в Серию А всем своим клиентам просто, которые не то чтобы шансы и имели там оказаться, но после таких высеров их определенно не останется.
В Итальянских клубах следят что сказал какой то там дурачок?
+33
-2
+31
Теперь стало ясно почему не удалось договориться с другими командами Серии А
+25
0
+25
Ответ Птюч
В Итальянских клубах следят что сказал какой то там дурачок?
Проблема в том, что этот дурачок официальный представитель игроков. И итальянские клубы видят, что он дурачок, и дела с ним иметь не хотят.
+25
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🤦‍♂️ идиот
+22
0
+22
Пламенный привет Шпиневу, который за несколько лет не смог найти приличный клуб в Европе одному из лучших российских игроков
+18
0
+18
Ответ Сарсен Абдрахманов
Что за стереотипы? Итальянцам надо ответить в стиле «привет русским. Балалайка, водка, медведь»?
Нет, «привет русским. Водка, коньяк, самогон»
+15
-4
+11
Ответ леннорыч-абрамович
"Привет Локомотиву: рельсы-рельсы, шпалы-шпалы! Рад, что Антошка без клуба" Агент Миранчука об отсутствии клуба. В конце добавил: "Антошка-Антошка, пойдем копать картошку" и убежал.
Намёк на переход Антошки в белорусский клуб?)
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Какой же ущербный этот шпинев.
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"Ой дурак!"(с)
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Клоун конченый!(агент)…
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В МЛС априори нет хороших клубов, а сам чемпионат слабый. По сути агент угробил карьеру игрока, манипулируя им и склоняя к переходу в МЛС, и делал он это скорее всего ради щедрых отступных/премии, которую за этот переход и получил. Очень мерзко. То есть для него важнее свои корыстные интересы, нежели "лучше для игрока".
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Дурачек штоле? Выглядит как стереотипный американец, говорящий babushka, vodka, balalayka
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А это тот же тип, что и у Джикии...тьфу...
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Агентам лишь бы карманы нагреть. Бестолковый, не смог найти в европе нормальную работу для Миранчука
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Понятно, почему Миранчук не доехал до хорошего клуба
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Хорошая мина при плохой игре. Миранчука слили тому, кто дал требуемую Аталантой сумму. Значит, что в Европе он никому не нужен. Карьера игрока закончена. Карьера агента, думаю, что тоже.
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Ответ deadbead
Проблема в том, что этот дурачок официальный представитель игроков. И итальянские клубы видят, что он дурачок, и дела с ним иметь не хотят.
Они смотрят на футболистов, а этот клоун просто распечатывает контракты.
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Я расслабился.. Игра в Америке настолько легкая, бесстресовая и комфортная. Бургеры по 6 долларов за кг, картошка фри по 1 доллару, пинта шредербрау по 3,5 доллара. Перелеты внутри США - практически даром.
Гори она пропадом эта Италия, страна Гасперини - страна тактики, мы пытались в ней заиграть на это невозможно.
Я бесконечно счастлив что я сейчас не в гулаге Гасперини, а на свободе. После 3 лет моя жизнь только начинается и это абсолютно бесценно.
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Постоянно пьём чинзано, постоянно сыто-пьяно!
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Ответ Pasta
В МЛС априори нет хороших клубов, а сам чемпионат слабый. По сути агент угробил карьеру игрока, манипулируя им и склоняя к переходу в МЛС, и делал он это скорее всего ради щедрых отступных/премии, которую за этот переход и получил. Очень мерзко. То есть для него важнее свои корыстные интересы, нежели "лучше для игрока".
там такая зп жирная и длительный контракт что тупо от такого предложения отказываться
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Ответ s_kapa
Пламенный привет Шпиневу, который за несколько лет не смог найти приличный клуб в Европе одному из лучших российских игроков
Мерилом для агента явялется выгодность сделки. А какой клуб вообще не имеет значения.
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Агенту хоть в чемп Туркмении продать его лишь бы свой процент взять
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Паста зубная и томатная.
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Здравствуй бургер , здравствуй кола !
Кухня Штатов по приколу !
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Йумор, видимо, в том, что он назвал одну и ту же вещь, характерную для итальянцев, тремя разными словами?
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Ответ Ildar Izmailov
там такая зп жирная и длительный контракт что тупо от такого предложения отказываться
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