Агент Миранчука о трансфере в «Атланту»: «Привет итальянцам: спагетти, макароны, паста! Рад, что Лешка в хорошем клубе»
Агент Алексея Миранчука прокомментировал трансфер в «Атланту».
Российский полузащитник подписал контракт с клубом МЛС до 2027 года с возможностью продления. Сообщалось, что «Аталанта» получит за трансфер 15 млн евро.
«Очень рад, что Лешка в хорошем клубе. А итальянцам привет: спагетти, макароны, паста!» – сказал Вадим Шпинев.
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Агент Миранчука об отсутствии клуба.
В конце добавил: "Антошка-Антошка, пойдем копать картошку" и убежал.
Гори она пропадом эта Италия, страна Гасперини - страна тактики, мы пытались в ней заиграть на это невозможно.
Я бесконечно счастлив что я сейчас не в гулаге Гасперини, а на свободе. После 3 лет моя жизнь только начинается и это абсолютно бесценно.
Кухня Штатов по приколу !