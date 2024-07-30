Агент Миранчука о трансфере в «Атланту»: «Привет итальянцам: спагетти, макароны, паста! Рад, что Лешка в хорошем клубе»

Агент Алексея Миранчука прокомментировал трансфер в «Атланту».

Российский полузащитник подписал контракт с клубом МЛС до 2027 года с возможностью продления. Сообщалось, что « » получит за трансфер 15 млн евро.

«Очень рад, что Лешка в хорошем клубе. А итальянцам привет: спагетти, макароны, паста!» – сказал .

Что нужно знать о Миранчуке в «Атланте»: рекордный трансфер МЛС, большая зарплата, принципиальные матчи с Месси

Россияне в футболе США: забивали золотые голы, восхищались Бекхэмом, игнорировали BLM