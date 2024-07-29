«Блогеры обращались к Жданову: «Вы покупаете говно, усредняете «Спартак». Руководство испугалось реакции и решило притормозить». Гурцкая о ситуации с Маркиньосом

Теги Спартак Локомотив Ростов Деян Станкович премьер-лига Россия Ференцварош Маркиньос Коста брань Тимур Гурцкая контент Это футбол, брат! Томаш Амарал Павел Жданов Футбол

Тимур Гурцкая прояснил ситуацию с возможным переходом Маркиньоса Косты в РПЛ.

– Давайте восстановим хронологию истории с Маркиньосом

– В прошлом году Маркиньос работал со Станковичем, Деян его хорошо знает. Маркиньос долго не принимал никакие предложения, первым его вообще хотел «Ростов».

После ужасной игры в Оренбурге, когда Амарал никак не мог разродиться трансферами, Станкович сказал: «Есть готовая ситуация, давайте его».

«Спартак» отправил письмо «Ференцварошу» о готовности купить Маркиньоса, поднял цену. «Локомотив» давал и продолжает давать 4,2 миллиона евро, «Спартак» предложил 5,1. Максимальная цена, которую поднимал «Ростов», – 1,8.

Что же получилось? Лишний плевок в руководство «Спартака». Спартаковские блогеры стали кричать, руководство испугалось реакции на то, что они берут среднего игрока, и посчитало, что пока лучше притормозить. 

Плюс вылез Амарал, который сказал, что это поломает всю его идеологическую концепцию работы – если главный тренер будет привозить игроков.

– Почему тогда Маркиньос до сих пор не в «Локо»?

– Венгры – хитрый народ, они говорят то же, что «Ривер Плейт» в истории с Барко. «Ривер Плейт» запросил всю сумму трансфера, а потом отдал сертификат. То же самое сейчас говорит «Ференцварош»: «Вы вперед заплатите, мы увидим бабки, и пришлем сертификат». А «Локомотив» же хотел разбить платеж на 50 лет, Смешарики сразу не платят – хотят по чуть-чуть.

– «Спартак» сначала сказал «Ференцварошу» про 5 миллионов, а потом сам отказался?

– Да.

– Теперь «Локомотив» снова фаворит?

– Да.

– Хорошие блогеры – это кто?

– Руководство «Спартака» начал мочить «Дай ударить», на который они зачем-то реагируют, Кузьмич, подключилась большая блогерская база, которая стала говорить...

Слушайте, они в открытую обращались к Жданову: «Вы покупаете говно, вы усредняете «Спартак», нужен уровень Промеса». В чем-то они правы, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»

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36 комментариев
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Нелепые и потешные истории от блогера Гурцкая
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+68
Ответ Spartakus1984
А Жданов и Амарал и тренер не могут определить говно от нормального игрока?
неплохой выбор глагола
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+27
Ответ Мечел70
Нелепые и потешные истории от блогера Гурцкая
Там реально кузьмич к жданову обращение делал и все блогеры начали ныть, что это распил и тд)
+18
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+17
А Жданов и Амарал и тренер не могут определить говно от нормального игрока?
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+16
Пусть блогеры скажут что нужен опорник вместо Умярова
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Ответ Three Days Grace
Там реально кузьмич к жданову обращение делал и все блогеры начали ныть, что это распил и тд)
ачо это не распил? игрок за оверпрайс из донной лиги без предсезонки, хз сколько там ему лет вангуу 25+ то есть никаких перспектив чисто хотелка тренера пальцем в жо... в небо заиграет не заиграет. это при очевидных дырах в составе на других позициях. просто очередной хламарь к куче которые уже есть.
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Пусть шлют подальше этих венгров и Локо и Спартак, и Гурцкая туда же, вместе с венграми)
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История уже была, как с Соболевым. Спартак сначала сказал 5, потом Отказался 🤣
У Гурцкая везде свои агенты-доносчики, и он знает вообще всё, в том числе работу Амарала. Удивительный человек.
Такой профи, что вместо распила бабла от трансферов, канал на ютубе ведёт.
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А в чем они не правы? Уровень держал только Промес! Средний состав. Одни бровочники и опорники. Правая нога не знает, что делает левая.
+7
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Ответ Petter Hegre
Ребята, да кого вы слушаете то!? Это же "агент" без игроков! Видно притащил какое то чудо из Африки и пытался впарить в Спартак! А там его послали, вот и поливает сейчас грязью! Скажите, кто эта Гурцкая такая (я знаю, что это он), что он знает что и как хотят сделать менеджеры Спартака!? Уж с ним то точно они не советовались! Вот и прёт из него бред из всех щелей!
да-да. а так-то спартак закупал топовых игроков. поэтому все время за чемпионство и борется. особенно в прошлом году суперотдача была от близкой к рекордной сумме трансферов. и конечно же менеджмент спартака гордится своей работой и весь в шоколаде.
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+3
Диана начинает уже откровенно бесить
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Ответ Николай Леухин
а я думал это баба вообще не повезло парню
Да может и баба, в современном мире всякое бывает. На открытие Олимпиады мы в этом могли убедиться.
+3
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Большая блогерская база... Что, кто это? Послать их лесом, даже не разговаривая
+2
-1
+1
Вот у Бегемота на Спартак бомбит🙈🤣
+1
0
+1
Ребята, да кого вы слушаете то!? Это же "агент" без игроков!
Видно притащил какое то чудо из Африки и пытался впарить в Спартак! А там его послали, вот и поливает сейчас грязью!
Скажите, кто эта Гурцкая такая (я знаю, что это он), что он знает что и как хотят сделать менеджеры Спартака!? Уж с ним то точно они не советовались!
Вот и прёт из него бред из всех щелей!
+3
-3
0
Ответ Spartakus1984
А Жданов и Амарал и тренер не могут определить говно от нормального игрока?
Так вот они чем там заняты.. Говно определяют
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Ответ Max Volkov
так не пиши чушь раз не разбираешься. под тренера берут на предсезонку а не затыкают дыры судорожно после тряски на старте. да еще не те позиции где реально беда. те может напомнить шо профильный защ уехал в аренду недавно такой же лег хламарь. тоже поди лямов 5 отдали какой нибудь браге. и этот полторы игры более менее отыграет и на мороз после очередной карусели с главным.
Троль или бот? Тавареша брали за 3 млн и его отправили в аренду. Если бы не лимит, мог бы сейчас играть. Это, конечно не сербский ноунейм из итальянского середняка за 25 млн, но в целом обычная конкурентная борьба.
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Ответ Three Days Grace
Там реально кузьмич к жданову обращение делал и все блогеры начали ныть, что это распил и тд)
А в чём они не правы? Этот Маркиньос не стоит столько и нахер здесь не нужен.
Станкович решил подоить Лукойл.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Почему распил, вот покупки говноделов это точно распил был, при федуне брали хлам который теперь никому не нужен по типу Зиньковского и Умярова, + заплатили агентские + дали зпхи космические. Тренер знает игрока и он себе не враг, а вестись на блогеров, ну это слабость.
а как это называется? перебивают трансфер паровозов который и так завышен иначе игрок сюда не поедет. личка в 4 раза от венгров. агентские. в чем отличие от зиньковского умярова? дело точно в них? там и глушенков где то крутился который щас разрывает. я кстати ваще не удивлюсь если соболь все таки доедет до питера и там воскреснет. как до того погреб, дзюба которые тоже для спартака рылом не вышли в свое время.
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Ответ Coil
Зачем столько писать, если ничего не понимаешь? Станкович 2 игры провёл, уже "не будет через сезон", "5 млн - оверпрайз", "хотелка тренера" - ну да тренер же не должен хотеть игроков, не говоря уже про то что этого бразила вы не видели, а если и видели то не разбираетесь совершенно в игре. Такого количества чуши на единицу текста ещё поискать.
так не пиши чушь раз не разбираешься. под тренера берут на предсезонку а не затыкают дыры судорожно после тряски на старте. да еще не те позиции где реально беда. те может напомнить шо профильный защ уехал в аренду недавно такой же лег хламарь. тоже поди лямов 5 отдали какой нибудь браге. и этот полторы игры более менее отыграет и на мороз после очередной карусели с главным.
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Ответ Max Volkov
ачо это не распил? игрок за оверпрайс из донной лиги без предсезонки, хз сколько там ему лет вангуу 25+ то есть никаких перспектив чисто хотелка тренера пальцем в жо... в небо заиграет не заиграет. это при очевидных дырах в составе на других позициях. просто очередной хламарь к куче которые уже есть.
Зачем столько писать, если ничего не понимаешь? Станкович 2 игры провёл, уже "не будет через сезон", "5 млн - оверпрайз", "хотелка тренера" - ну да тренер же не должен хотеть игроков, не говоря уже про то что этого бразила вы не видели, а если и видели то не разбираетесь совершенно в игре. Такого количества чуши на единицу текста ещё поискать.
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чучело из газпром медиа.
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одно не стали покупать, другое никак продать не могут))
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Да ладно покупают... Продать пытаются...
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Начнем с азов. Прикормленные блогеры есть и у агентов, есть и у руководства ФКСМа. Кому говорят писать об том то, те пишут о том то. Все просто. Деньги решают все. В данном случае агентские блогеры (которые кормятся на агентские подачки) провели атаку на Станковича. Потому что трансфер Маркиньоса никак не влиял на прибавку к их счету в банке.
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Забейте на него
Найдите кого нибудь другого
Вор Оренбург дешевых игроков подписывает и хорошо бегают
Гюрлюк прям понравился в игре против спартака
Найдите такого же
Нахера вообще дорогой игрок
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Вот в этом и все руководство команды - в их непрофессионализме . Слушают каких-то блогеров и сами не в силах принять решение . Уверенные в себе люди , разбирающиеся в футболе не будут слушать кого-то из соцсетей . Ведь есть же совет правления клуба и там все высказывают свое мнение и коллегиально принимают решение . То слушают Амарала -у него свое видение развития клуба , то переключаются на мнение блогеров ... Могу Малышеву и К почаще посещать Спортс. ру . Вот здесь они точно почерпнут немало информации , если руководство ни бум-бум в футболе . А лучше вспомнить Крылова и басню про лебедя , рака и щуку , где главное , это мораль басни .
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Жирный Кузьмич с дивана лучше всех знает какие игроки нужны команде.
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чё вапще происходит кто все эти люди?
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