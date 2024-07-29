«Блогеры обращались к Жданову: «Вы покупаете говно, усредняете «Спартак». Руководство испугалось реакции и решило притормозить». Гурцкая о ситуации с Маркиньосом
Тимур Гурцкая прояснил ситуацию с возможным переходом Маркиньоса Косты в РПЛ.
– Давайте восстановим хронологию истории с Маркиньосом.
– В прошлом году Маркиньос работал со Станковичем, Деян его хорошо знает. Маркиньос долго не принимал никакие предложения, первым его вообще хотел «Ростов».
После ужасной игры в Оренбурге, когда Амарал никак не мог разродиться трансферами, Станкович сказал: «Есть готовая ситуация, давайте его».
«Спартак» отправил письмо «Ференцварошу» о готовности купить Маркиньоса, поднял цену. «Локомотив» давал и продолжает давать 4,2 миллиона евро, «Спартак» предложил 5,1. Максимальная цена, которую поднимал «Ростов», – 1,8.
Что же получилось? Лишний плевок в руководство «Спартака». Спартаковские блогеры стали кричать, руководство испугалось реакции на то, что они берут среднего игрока, и посчитало, что пока лучше притормозить.
Плюс вылез Амарал, который сказал, что это поломает всю его идеологическую концепцию работы – если главный тренер будет привозить игроков.
– Почему тогда Маркиньос до сих пор не в «Локо»?
– Венгры – хитрый народ, они говорят то же, что «Ривер Плейт» в истории с Барко. «Ривер Плейт» запросил всю сумму трансфера, а потом отдал сертификат. То же самое сейчас говорит «Ференцварош»: «Вы вперед заплатите, мы увидим бабки, и пришлем сертификат». А «Локомотив» же хотел разбить платеж на 50 лет, Смешарики сразу не платят – хотят по чуть-чуть.
– «Спартак» сначала сказал «Ференцварошу» про 5 миллионов, а потом сам отказался?
– Да.
– Теперь «Локомотив» снова фаворит?
– Да.
– Хорошие блогеры – это кто?
– Руководство «Спартака» начал мочить «Дай ударить», на который они зачем-то реагируют, Кузьмич, подключилась большая блогерская база, которая стала говорить...
Слушайте, они в открытую обращались к Жданову: «Вы покупаете говно, вы усредняете «Спартак», нужен уровень Промеса». В чем-то они правы, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»
У Гурцкая везде свои агенты-доносчики, и он знает вообще всё, в том числе работу Амарала. Удивительный человек.
Такой профи, что вместо распила бабла от трансферов, канал на ютубе ведёт.
Видно притащил какое то чудо из Африки и пытался впарить в Спартак! А там его послали, вот и поливает сейчас грязью!
Скажите, кто эта Гурцкая такая (я знаю, что это он), что он знает что и как хотят сделать менеджеры Спартака!? Уж с ним то точно они не советовались!
Вот и прёт из него бред из всех щелей!
Станкович решил подоить Лукойл.
Найдите кого нибудь другого
Вор Оренбург дешевых игроков подписывает и хорошо бегают
Гюрлюк прям понравился в игре против спартака
Найдите такого же
Нахера вообще дорогой игрок