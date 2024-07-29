«Блогеры обращались к Жданову: «Вы покупаете говно, усредняете «Спартак». Руководство испугалось реакции и решило притормозить». Гурцкая о ситуации с Маркиньосом

Тимур Гурцкая прояснил ситуацию с возможным переходом Маркиньоса Косты в РПЛ.

– Давайте восстановим хронологию истории с .

– В прошлом году Маркиньос работал со Станковичем, его хорошо знает. Маркиньос долго не принимал никакие предложения, первым его вообще хотел « ».

После ужасной игры в Оренбурге, когда Амарал никак не мог разродиться трансферами, Станкович сказал: «Есть готовая ситуация, давайте его».

«Спартак» отправил письмо «Ференцварошу» о готовности купить Маркиньоса, поднял цену. « ив» давал и продолжает давать 4,2 миллиона евро, «Спартак» предложил 5,1. Максимальная цена, которую поднимал «Ростов», – 1,8.

Что же получилось? Лишний плевок в руководство «Спартака». Спартаковские блогеры стали кричать, руководство испугалось реакции на то, что они берут среднего игрока, и посчитало, что пока лучше притормозить.

Плюс вылез , который сказал, что это поломает всю его идеологическую концепцию работы – если главный тренер будет привозить игроков.

– Почему тогда Маркиньос до сих пор не в «Локо»?

– Венгры – хитрый народ, они говорят то же, что «Ривер Плейт» в истории с Барко. «Ривер Плейт» запросил всю сумму трансфера, а потом отдал сертификат. То же самое сейчас говорит «Ференцварош»: «Вы вперед заплатите, мы увидим бабки, и пришлем сертификат». А «Локомотив» же хотел разбить платеж на 50 лет, Смешарики сразу не платят – хотят по чуть-чуть.

– «Спартак» сначала сказал «Ференцварошу» про 5 миллионов, а потом сам отказался?

– Да.

– Теперь «Локомотив» снова фаворит?

– Да.

– Хорошие блогеры – это кто?

– Руководство «Спартака» начал мочить «Дай ударить», на который они зачем-то реагируют, Кузьмич, подключилась большая блогерская база, которая стала говорить...

Слушайте, они в открытую обращались к Жданову: «Вы покупаете говно, вы усредняете «Спартак», нужен уровень Промеса». В чем-то они правы, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»