Мбаппе купит контрольный пакет акций «Кана» за 20 млн евро

Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес Кан Д2 Франция Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе станет совладельцем французского клуба.

Нападающий «Реала» купит контрольный пакет акций «Кана», сообщает Foot Mercato со ссылкой на Le Parisien. Сделка обойдется футболисту в сумму чуть менее 20 млн евро. 

Оставшаяся часть акций останется у председателя наблюдательного совета клуба Пьер-Антуана Каптона.

«Кан» занял шестую позицию в прошлом сезоне Лиги 2.

27 комментариев
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Ответ Ллб
Комментарий скрыт
Не получается шутить,да?
+21
-2
+19
Главное чтобы Кан после этого не попал в Лигу Чемпионов через пару сезонов, а то будет очень интересный прецедент)))
+19
-1
+18
Ответ deadjoker
Лучше бы Бордо купил
Бордо пусть покупает Смертин.
+11
0
+11
Лучше бы Бордо купил
+7
-2
+5
Ответ Капибарбер
Цирк с черепашкой
Если бы он купил Messi Chicken Sandwich, то ты был бы доволен❓🤔
+4
-1
+3
Для Мбаппе это сущие копейки.
+3
-1
+2
Ответ Ллб
На местных ветках, связанных с Реалом -- лучший комплимент -- это минусы от сливочных. Они так всегда реагируют и на правду и на любой ( кроме зашкварного) юмор
Продолжаешь?))
+4
-2
+2
Ответ Птюч
Бордо пусть покупает Смертин.
С Зиданом
+1
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+1
Сыграет в Леброна даже раньше самого Леброна)

А вообще молодец, напомню что через академию или состав команды прошли небезызвестные Лемар, Ротен, Канте, Галлас, Бернар Менди, Фреди Веркуте и прочие)
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нормальная цена за Football Manager 2024 Real Life Edition
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Руководство Баварии уже говорило, что ситуация в клубе в плохом состоянии, но не настолько же
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Получается сон сейчас свой рассказал???
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Подписками фуллхаус собрал конечно, эталонный экземпляр🤪
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Ответ Ллб
На местных ветках, связанных с Реалом -- лучший комплимент -- это минусы от сливочных. Они так всегда реагируют и на правду и на любой ( кроме зашкварного) юмор
Тут ветка связанная с Каном, вообще то
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Ответ Ллб
Что продолжаю? Фактить?) У них так принято, жёскто минусят всех и вся из лагеря ’неугодных’. Практически не важно , что ты там напишешь, если был замечен в посягательстве на величие каждого игрока Реала)) Вот недавно подробно разжевал, почему Камавинга недотягивает по уровню футбольного интеллекта до остальных игроков полузащиты Реала, так утонул в минусах от школоты и прочей глуповатой массы болел из стана....
Устал читать 😉
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Ответ ARAMIS777
Для Мбаппе это сущие копейки.
Мне бы такие деньги , я бы детский футбол поднял в своём городе, который никому не нужен
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Ответ леннорыч-абрамович
Почему не Спартак?
Ха. Тут его со своей прибылью перебил на повороте "Антон".
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