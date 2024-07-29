Мбаппе купит контрольный пакет акций «Кана» за 20 млн евро
Килиан Мбаппе станет совладельцем французского клуба.
Нападающий «Реала» купит контрольный пакет акций «Кана», сообщает Foot Mercato со ссылкой на Le Parisien. Сделка обойдется футболисту в сумму чуть менее 20 млн евро.
Оставшаяся часть акций останется у председателя наблюдательного совета клуба Пьер-Антуана Каптона.
«Кан» занял шестую позицию в прошлом сезоне Лиги 2.
А вообще молодец, напомню что через академию или состав команды прошли небезызвестные Лемар, Ротен, Канте, Галлас, Бернар Менди, Фреди Веркуте и прочие)