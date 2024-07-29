Мбаппе купит контрольный пакет акций «Кана» за 20 млн евро

Килиан Мбаппе станет совладельцем французского клуба.

Нападающий « » купит контрольный пакет акций « », сообщает Foot Mercato со ссылкой на Le Parisien. Сделка обойдется футболисту в сумму чуть менее 20 млн евро.

Оставшаяся часть акций останется у председателя наблюдательного совета клуба Пьер-Антуана Каптона.

«Кан» занял шестую позицию в прошлом сезоне 2.