Денис Глушаков: «Когда меня звали в «Зенит», Медведев болел за «Динамо». К Александру Ивановичу хорошо отношусь – виделись, общались, прикалывались»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Медведев Денис Глушаков ахахаха Футбол

Денис Глушаков заявил, что мог перейти в «Зенит».

– Вы говорили, что могли несколько раз перейти в «Зенит», но при этом Медведев опроверг ваши слова: «Возможно, над ним таким образом решили подшутить его агенты».

– Я хорошо отношусь к Александру Ивановичу – виделись, общались, прикалывались. Но на тот момент, когда меня звали в «Зенит», он болел за «Динамо» – все же помнят те самые видеоролики, которые всплывали в интернете. Наверное, на тот момент он еще не болел душой за «Зенит», – сказал полузащитник «Химок».

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42 комментария
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«Когда меня звали в «Зенит», Медведев болел за «Динамо».
В голос. Умыл глорика
+86
-21
+65
Ответ superbro
Медведев глор что ли? 🙄
Согласно моему исследованию, 92% болельщиков Зенита раньше болели за другие команды. В общем, каков поп - таков и приход
+86
-28
+58
Медведев глор что ли? 🙄
+36
-7
+29
Ответ pavasaris
А о каких роликах он говорит?
https://youtu.be/sA-c12-ajIo?si=NlcyTWs-MbkaHSR4
+20
-2
+18
Ответ superbro
Медведев глор что ли? 🙄
Почему глор? Просто Зенит это его место работы и ничего больше.
+23
-7
+16
Ответ Kerghoodoo
«Когда меня звали в «Зенит», Медведев болел за «Динамо». В голос. Умыл глорика
Другой Медведев в былые времена облизывал заграницу, а сейчас... Что с ними не так, какие-то эти медведевы непостоянные в своих симпатиях?
+23
-11
+12
Вот он оборотень без погон, молодей Денис, раскрыл всю сучность Медведева.
+21
-13
+8
Ответ pavasaris
А о каких роликах он говорит?
https://www.youtube.com/watch?v=dCj7jINA2OI&ab_channel=One
+11
-3
+8
Ответ Kerghoodoo
Согласно моему исследованию, 92% болельщиков Зенита раньше болели за другие команды. В общем, каков поп - таков и приход
согласно вашему исследованию за какие болели ?
+7
-1
+6
то ли дело дениска. до сих пор за паровоз.. :))
+5
0
+5
Как болельщик с детских лет, то за Динамо, но как болельщик, которому платят много денег, уже за Зенит
+7
-3
+4
Это не тот Медведев - расходимся🤣
Тот бы превратил Дениску в ядерный пепел
+7
-5
+2
Позорнее гендира у нас не припомню.
+10
-8
+2
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Что они все глоры, очевидно же.
Ну, кроме Галицкого, он просто свой клуб запилил.
И ты, кстати, зря включил его в свой список глоров, который у тебя всегда под рукой для самоуспокоения и самооправдания - глупо же предъявлять Галицкому, что он предал Спартак, создав клуб.
+4
-2
+2
В баню ходили?
+2
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+1
Ответ тот самый Кадрус
К чему тут Смородская? Когда она приходила, все знали о том, что она конявая секретутка Иванова. Также мы знаем, что Леонченко торпедовское недоразумение. Гуркус сразу сказал, что давнишний фанат Зенита но обещал результаты в Локо, что и сделал. А вот каминг аут Медведева стал реальным сюрпризом для многих. В принципе всем было бы пофиг на его динамовское прошлое если бы не нынешнее биение себя в грудь во славу Зенита. Ведёт себя так, буд то с детства за Зенит 😁
А Филатов - тоже торпедовское недоразумение? Или это другое?
+2
-1
+1
Вот когда Денис молодец, тогда молодец
0
0
0
Ответ Kerghoodoo
Согласно моему исследованию, 92% болельщиков Зенита раньше болели за другие команды. В общем, каков поп - таков и приход
Пруфов конечно не будет)
+5
-5
0
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
К чему тут Смородская? Когда она приходила, все знали о том, что она конявая секретутка Иванова. Также мы знаем, что Леонченко торпедовское недоразумение. Гуркус сразу сказал, что давнишний фанат Зенита но обещал результаты в Локо, что и сделал. А вот каминг аут Медведева стал реальным сюрпризом для многих. В принципе всем было бы пофиг на его динамовское прошлое если бы не нынешнее биение себя в грудь во славу Зенита. Ведёт себя так, буд то с детства за Зенит 😁
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Ответ igls54
Это не тот Медведев - расходимся🤣 Тот бы превратил Дениску в ядерный пепел
ТОТ Медведев тогда утверждал, что свобода лучше, чем несвобода
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В бане? )))
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Александр иваныч тот ещё приколист.
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А о каких роликах он говорит?
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