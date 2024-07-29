Денис Глушаков: «Когда меня звали в «Зенит», Медведев болел за «Динамо». К Александру Ивановичу хорошо отношусь – виделись, общались, прикалывались»
Денис Глушаков заявил, что мог перейти в «Зенит».
– Вы говорили, что могли несколько раз перейти в «Зенит», но при этом Медведев опроверг ваши слова: «Возможно, над ним таким образом решили подшутить его агенты».
– Я хорошо отношусь к Александру Ивановичу – виделись, общались, прикалывались. Но на тот момент, когда меня звали в «Зенит», он болел за «Динамо» – все же помнят те самые видеоролики, которые всплывали в интернете. Наверное, на тот момент он еще не болел душой за «Зенит», – сказал полузащитник «Химок».
В голос. Умыл глорика
Тот бы превратил Дениску в ядерный пепел
Ну, кроме Галицкого, он просто свой клуб запилил.
И ты, кстати, зря включил его в свой список глоров, который у тебя всегда под рукой для самоуспокоения и самооправдания - глупо же предъявлять Галицкому, что он предал Спартак, создав клуб.