Денис Глушаков: «Когда меня звали в «Зенит», Медведев болел за «Динамо». К Александру Ивановичу хорошо отношусь – виделись, общались, прикалывались»

Денис Глушаков заявил, что мог перейти в «Зенит».

– Вы говорили, что могли несколько раз перейти в «Зенит», но при этом опроверг ваши слова: «Возможно, над ним таким образом решили подшутить его агенты».

– Я хорошо отношусь к Александру Ивановичу – виделись, общались, прикалывались. Но на тот момент, когда меня звали в «Зенит», он болел за « » – все же помнят те самые видеоролики, которые всплывали в интернете. Наверное, на тот момент он еще не болел душой за « », – сказал полузащитник «Химок».