Глушаков об открытии Олимпиады: «Видел одни гей-парады*. Неинтересно, как и прошедший Евро – то перевернутые флаги, то еще что-то. В Европе спорт как будто умирает, мы в своей каше варимся»

Денис Глушаков высказался о критике открытия Олимпиады в Париже.

26 июля прошла церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже. После мероприятия организаторы столкнулись с критикой и обвинениями в оскорблении чувств верующих.

– Как вы отреагировали на открытие Олимпиады в Париже?

– Видел только одни гей-парады*. Непонятно, что там – то флаги перевернуты, то еще что-то. Мне не интересны ни , ни прошедший чемпионат Европы по футболу.

– Потому что России нет?

– Да. И в целом как будто в Европе спорт умирает. Мы варимся в своей каше. Ну, не хотят нас видеть – и не надо. Не знаю, почему у меня такое отношение – оно само по себе такое, никакого заговора. Нет нас и нет, пусть играют без нас, – сказал полузащитник «Химок».

*ЛГБТ – запрещенная в России экстремистская организация.