Глушаков об открытии Олимпиады: «Видел одни гей-парады*. Неинтересно, как и прошедший Евро – то перевернутые флаги, то еще что-то. В Европе спорт как будто умирает, мы в своей каше варимся»
Денис Глушаков высказался о критике открытия Олимпиады в Париже.
26 июля прошла церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже. После мероприятия организаторы столкнулись с критикой и обвинениями в оскорблении чувств верующих.
– Как вы отреагировали на открытие Олимпиады в Париже?
– Видел только одни гей-парады*. Непонятно, что там – то флаги перевернуты, то еще что-то. Мне не интересны ни Олимпиада, ни прошедший чемпионат Европы по футболу.
– Потому что России нет?
– Да. И в целом как будто в Европе спорт умирает. Мы варимся в своей каше. Ну, не хотят нас видеть – и не надо. Не знаю, почему у меня такое отношение – оно само по себе такое, никакого заговора. Нет нас и нет, пусть играют без нас, – сказал полузащитник «Химок».
*ЛГБТ – запрещенная в России экстремистская организация.
Если человек сводит свое впечатление от такого представления только бородатым женомужикам - значит ему это интереснее всего. Что, в общем, неудивительно, запрещено ж.
Вот так выглядит сумасшедший
Просто в голос. По Фрейду.
- Ну его к черту!- с неожиданной злостью сказал Остап. - Все это выдумка, нет никакого Рио-деЖанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город-это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
- Ну и дела! - вздохнул Балаганов.
- Мне один доктор все объяснил, - продолжал Остап, - заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается.
,, Золотой теленок ‘’
1) Не упомянули, что ЛГБТ* - запрещённая организация.
2) Сказали, что "политика страны за семейные ценности и ОДНОПОЛЫЕ браки".
Ну тут минимум от 3-5 лет колонии строгого режима...
И это вы ещё не перечислили Годжиру на балконе Консьержери, бомбическую иллюминацию, саму идею с воздушным шаром и ещё кучу вещей.
Но разве хранителям традиционных ценностей интересно разбирать эти моменты, выяснять, кто был этот дедушка с факелом (а это был ОЧ 1948 года), когда есть шоу дрэг-квин, которых, кстати, у нас в стране в своё время совершенно спокойно можно было без всякого возмущения встретить на общедоступных каналах (см. клипы "Он тебя целует" Руки Вверх, "Улетели навсегда" Никиты, практически любое выступление Шуры, в том числе в Кремлёвском дворце на Песне года")
Идет Глушаков по улице. Видит в песочнице сидит мальчик и и собачих какашек что-то лепит. Глушак спрашивает мальчика...что мол ты лепишь? Тот говорит...Глушакова!