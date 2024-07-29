Глушаков об открытии Олимпиады: «Видел одни гей-парады*. Неинтересно, как и прошедший Евро – то перевернутые флаги, то еще что-то. В Европе спорт как будто умирает, мы в своей каше варимся»

Теги Химки премьер-лига Россия Евро-2024 Денис Глушаков Олимпиада-2024 Политика контент Футбол

Денис Глушаков высказался о критике открытия Олимпиады в Париже.

26 июля прошла церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже. После мероприятия организаторы столкнулись с критикой и обвинениями в оскорблении чувств верующих. 

– Как вы отреагировали на открытие Олимпиады в Париже?

– Видел только одни гей-парады*. Непонятно, что там – то флаги перевернуты, то еще что-то. Мне не интересны ни Олимпиада, ни прошедший чемпионат Европы по футболу.

– Потому что России нет?

– Да. И в целом как будто в Европе спорт умирает. Мы варимся в своей каше. Ну, не хотят нас видеть – и не надо. Не знаю, почему у меня такое отношение – оно само по себе такое, никакого заговора. Нет нас и нет, пусть играют без нас, – сказал полузащитник «Химок».

*ЛГБТ – запрещенная в России экстремистская организация.

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58 комментариев
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Я просто напомню, что пока телевизор не стал говорить обратное, вся страна пела и плясала под Моисеева, Леонтьева, ТаТу, Шуру, Верку Сердючку и тд и тп, старшее поколение валялось под столом от мужчин, одетых в бабушек на 2 канале, и вообще переодевания мужчин в женщин было просто юмором, да и щас на многих свадьбах есть псевдо верка сердючка, но как только телевизор включился, так скрепы, святая русь, вот это всё, а на западе рептилойды, арабы, африканцы и гомосексуалы захватили всё
+220
-17
+203
Глушаков: Смотрел только гей-парад, Олимпиада мне не интересна
+161
-6
+155
Я конечно тоже скверно отношусь к шоу трансов, но из 4 часов его было минут 30 в сумме. Там был и канкан, и Нотр-Дам, и шансон, и клоуны с акробатами, и много-много всего. Это уникальное шоу, поставленное на огромной территории, при этом в ужасных погодных условиях.
Если человек сводит свое впечатление от такого представления только бородатым женомужикам - значит ему это интереснее всего. Что, в общем, неудивительно, запрещено ж.
+82
-15
+67
Лига Чемпионов умерла без Спартака и Зенита)))
Вот так выглядит сумасшедший
+48
-5
+43
Ответ Проблемы Аршавина
Комментарий скрыт
> Сейчас политика страны за семейные ценности и однополые браки(!!!), я лично за это двумя руками

Просто в голос. По Фрейду.
+40
0
+40
Глушаков - свидетель гибели Европы.
+31
-5
+26
Ответ Aleksey Yashin
Глушаков: Смотрел только гей-парад, Олимпиада мне не интересна
Смотрел гей- парад в бане. с другом детства. - добавил Глушаков
+20
-2
+18
Ответ Aleksey Yashin
Глушаков: Смотрел только гей-парад, Олимпиада мне не интересна
Все Глушаковы: Олимпиада настолько омерзительна,что просто невозможно оторваться от просмотра.
+18
-2
+16
Ответ Dzhansug Bukiya
Я просто напомню, что пока телевизор не стал говорить обратное, вся страна пела и плясала под Моисеева, Леонтьева, ТаТу, Шуру, Верку Сердючку и тд и тп, старшее поколение валялось под столом от мужчин, одетых в бабушек на 2 канале, и вообще переодевания мужчин в женщин было просто юмором, да и щас на многих свадьбах есть псевдо верка сердючка, но как только телевизор включился, так скрепы, святая русь, вот это всё, а на западе рептилойды, арабы, африканцы и гомосексуалы захватили всё
с ТаТу вообще прикол. Особенно когда они везде выступали в футболках «### #####» из-за вторжения США в Ирак. Если бы они сейчас так же выступили - собрали б просто огромную охапку статей из УК.
+13
0
+13
Ответ Dzhansug Bukiya
Я просто напомню, что пока телевизор не стал говорить обратное, вся страна пела и плясала под Моисеева, Леонтьева, ТаТу, Шуру, Верку Сердючку и тд и тп, старшее поколение валялось под столом от мужчин, одетых в бабушек на 2 канале, и вообще переодевания мужчин в женщин было просто юмором, да и щас на многих свадьбах есть псевдо верка сердючка, но как только телевизор включился, так скрепы, святая русь, вот это всё, а на западе рептилойды, арабы, африканцы и гомосексуалы захватили всё
Боюсь тебя не поймут(
+16
-5
+11
Ответ Ковид 07.10.52
Глушаков - свидетель гибели Европы.
- А как Рио-де-Жанейро, -возбужденно спросил Балаганов. - Поедем?
- Ну его к черту!- с неожиданной злостью сказал Остап. - Все это выдумка, нет никакого Рио-деЖанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город-это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
- Ну и дела! - вздохнул Балаганов.
- Мне один доктор все объяснил, - продолжал Остап, - заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается.

,, Золотой теленок ‘’
+11
0
+11
Ответ Проблемы Аршавина
Комментарий скрыт
Так так.
1) Не упомянули, что ЛГБТ* - запрещённая организация.
2) Сказали, что "политика страны за семейные ценности и ОДНОПОЛЫЕ браки".
Ну тут минимум от 3-5 лет колонии строгого режима...
+8
-1
+7
Ответ Marcus-light
Я конечно тоже скверно отношусь к шоу трансов, но из 4 часов его было минут 30 в сумме. Там был и канкан, и Нотр-Дам, и шансон, и клоуны с акробатами, и много-много всего. Это уникальное шоу, поставленное на огромной территории, при этом в ужасных погодных условиях. Если человек сводит свое впечатление от такого представления только бородатым женомужикам - значит ему это интереснее всего. Что, в общем, неудивительно, запрещено ж.
+100. Я бы даже сказал, минут на 15 всего.
И это вы ещё не перечислили Годжиру на балконе Консьержери, бомбическую иллюминацию, саму идею с воздушным шаром и ещё кучу вещей.

Но разве хранителям традиционных ценностей интересно разбирать эти моменты, выяснять, кто был этот дедушка с факелом (а это был ОЧ 1948 года), когда есть шоу дрэг-квин, которых, кстати, у нас в стране в своё время совершенно спокойно можно было без всякого возмущения встретить на общедоступных каналах (см. клипы "Он тебя целует" Руки Вверх, "Улетели навсегда" Никиты, практически любое выступление Шуры, в том числе в Кремлёвском дворце на Песне года")
+7
0
+7
Ответ Проблемы Аршавина
Комментарий скрыт
Так открытие Олимпиады максимум раз в два года☝🏻какой смысл их смотреть каждый день❓для чего, дел других у вас нет❓🤔
+4
0
+4
То ли дело у нас в Химках, клуб развивается, постоянно меняет тренеров, у руля сильнейшие профессионалы - добавил Глушаков
+7
-4
+3
Каждый видит то, что хочет.
+3
0
+3
главное ты спорт в никах поднял на высочайший уровень. молчал бы где-нибудь сидел)
+3
-1
+2
Клоун
+5
-3
+2
В сауне тебе со шлюшонками интересно, «флаг « надеюсь правильно подняли?
+3
-1
+2
Ответ Гамарджоба Генацвале
Конечно другое. Это технический момент.Спасибо "братушкам" ирландцам.
Везде виноват треклятый Запад, куда не глянь!))
+3
-1
+2
я тоже не смотрел евро. ну только одним глазком! видно было, как все там рады, что сборной России нет, она всем ужас вселяет своей мощью. наши атлетичные защитники, быстрые напы-дриблеры... выиграли бы у всех там с двузначным счетом как минимум, возможно и с трехзначным
+6
-4
+2
Вспомнился анекдот времён посиделок ,,резинового" в бане с проституткой , развода с женой и наезда на Карреру..
Идет Глушаков по улице. Видит в песочнице сидит мальчик и и собачих какашек что-то лепит. Глушак спрашивает мальчика...что мол ты лепишь? Тот говорит...Глушакова!
+1
0
+1
Ответ Пробивной вратарь
А что, Леонтеев гей чтоле?
естественно
+1
0
+1
Ну да именно потому что там спорт умирает, там целые стадионы каждые туры, растут по всему миру трансляции, а у нас Фан айди и прочие сложности с посещением матчей, в итоге стадионы наполовину заполнены!!!! Видно что СПОРТ в России на Подьеме!!! Тем более сейчас можнов ообще говорить что Евро, Чемпионат мира Лигу Чемпионов спокойно бы выиграли!!!!
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зачем ему ЧЕ?по 4000 на матчи Химок приходят,вот это самое то!!чему можно научить короля футбола!??
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Ответ idjon503
Так так. 1) Не упомянули, что ЛГБТ* - запрещённая организация. 2) Сказали, что "политика страны за семейные ценности и ОДНОПОЛЫЕ браки". Ну тут минимум от 3-5 лет колонии строгого режима...
😁
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Ответ Dzhansug Bukiya
Я просто напомню, что пока телевизор не стал говорить обратное, вся страна пела и плясала под Моисеева, Леонтьева, ТаТу, Шуру, Верку Сердючку и тд и тп, старшее поколение валялось под столом от мужчин, одетых в бабушек на 2 канале, и вообще переодевания мужчин в женщин было просто юмором, да и щас на многих свадьбах есть псевдо верка сердючка, но как только телевизор включился, так скрепы, святая русь, вот это всё, а на западе рептилойды, арабы, африканцы и гомосексуалы захватили всё
Я просто напомню, что далеко не вся страна пела и плясала под упомянутых тобой персонажей, одетые в бабушек мужчины не вызывали рвотного рефлекса, как бесформенные бородатые бабы(?) Очень жаль, что не видишь разницы. К слову, даже на западе многие высказались негативно об этом шоу садомии на открытии. А скандальные видосы были удалены с сайта олимпиады
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Ответ Вечно в бане
> Сейчас политика страны за семейные ценности и однополые браки(!!!), я лично за это двумя руками Просто в голос. По Фрейду.
😅😅😅
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Ответ Геннадий Тимченко
Так открытие Олимпиады максимум раз в два года☝🏻какой смысл их смотреть каждый день❓для чего, дел других у вас нет❓🤔
Я как пример написал олимпиаду и Евровидение. В курсе, что они уже и педофилию из заболеваний ВОЗ исключили?
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Ответ svas17
Ещё что-то, это что?
Это нечто.
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