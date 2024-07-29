Пеп о календаре «Сити» на старте сезона: «У нас не хватает игроков, потому что им нужен отдых. Если об игроках не думают ФИФА, УЕФА и АПЛ, то это должны делать тренеры – иначе они умрут»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия УЕФА ФИФА Пеп Гвардиола Суперкубок Англии Ипсвич календарь Футбол

Пеп Гвардиола оценил готовность «Манчестер Сити» к новому сезону.

«Горожане» начнут сезон 10 августа матчем за Суперкубок Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Игроки опоздают, но не только на матч с «Манчестер Юнайтед», но также и с «Челси» и «Ипсвичем». Главное – не потерять много очков и постараться достойно выступить. У нас не хватает игроков, потому что им нужен отдых.

Если большие боссы и все институты, такие как ФИФА, УЕФА и АПЛ, не думают об игроках, то о них должны позаботиться тренеры, иначе они умрут. Это уже слишком. Вот почему необходимо [отдыхать] три недели или месяц, но скоро соревнования, и адаптация необходима», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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51 комментарий
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Так скажите владельцам, что не стоит ездить на коммерческие турниры в США. А то выходит, что у тренеров двойные стандарты
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Учитывая нынешние зарплаты, игроки обязаны вести образ жизни Роналду. Также по часам спать, строго следить за питанием, восстановлением, тренировками. А если ты ведешь праздный образ жизни, жрешь че ни попадя и тусишь в клубах, то не ной, что не вывозишь и травмируешься. Освободи место для других, найдутся те, кто вывезут.
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Ответ Vatikan
кто в этом сезоне выиграет АПЛ?
Челси. Всеми тремя составами займут все призовые места
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Шейхи купите Пепу еще игроков 🤬
+26
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Классика от Пепа
Ныть про плотный график с огромным количеством матчей, но делать всего 1-2 замены на 90 минуте с минимальной ротацией состава
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+13
бедненькие) там игроков на три состава с такими бабками, по турне разъезжают, а виноваты фифа с уефа
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Ответ MachineGunKelly
Комментарий скрыт
Поехавшими на собственном теле должны быть, что бы вывозить. А то хотят и миллионы получать, и жрать фэстфуд, и бухать, и тусить. Уже так не получается, видим по куче травм
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Ответ Chelsea`s Lev
Это раньше были коммерческие турниры в США, а теперь - товарняки с игрой двух составов с каждой стороны:)
Так и щас коммерческие, или думаешь они бесплатно туда ездят?) Деньги, плюс хотят привлечь новую аудиторию
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Возможно наноет ещё на миллиард.
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Миллиарды народных денег потратил на игроков и всё мало. Лучше скажи откуда 115 нарушений
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А на Заводе они не хотят каждый день поработать? Там намного легче! 😄
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Ответ Chelsea`s Lev
Это раньше были коммерческие турниры в США, а теперь - товарняки с игрой двух составов с каждой стороны:)
Они сейчас точно также ездят за деньги и играют на полях на которые совсем недавно жаловались все собранные Южной Америки. Просто критиковать федерации в разы проще, чем своё руководство. А так, если спросить тренера об идеальной предсезонке, то все выберут свою собственную базу
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При этом Гвардиола не всегда использует даже три замены
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«Нужно больше золота, чтобы построить зиккурат»
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Ответ Bugy
бедненькие) там игроков на три состава с такими бабками, по турне разъезжают, а виноваты фифа с уефа
Ну так в своих интересах же действует. Турне организуют хозяева, их нельзя кусать, а остальных можно.
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Ответ <Inter>
Так скажите владельцам, что не стоит ездить на коммерческие турниры в США. А то выходит, что у тренеров двойные стандарты
что у тренеров двойные стандарты
---
так гвардиола это буквально синоним слов "лицемерие" и "двойные стандарты" в футболе. чего стоит хотя бы тот раз, когда они на пару с клоппом ныли про жизненно важную необходимость ввести 5 замен, а затем скатали унылую ничейку с 0 (нулем) проведенных замен на двоих.
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Ответ Всеволод Бобров
За такие деньги я бы каждый день играл
Так и они играли бы, когда этих денег не было. А вот если тебе эти деньги дать сразу устанешь.
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Ответ Adamdfdgds
У сити чуть ли не самый малочисленный состав во всей лиге
И на текущий момент он самый дорогой в мире (по данным трансфермаркт)
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Ответ Evgen_Hazard
Челси. Всеми тремя составами займут все призовые места
Зачёт!
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О да! 80 раз в году в футбол поиграть за огромные миллионы...переломятся )
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Ответ <Inter>
Так скажите владельцам, что не стоит ездить на коммерческие турниры в США. А то выходит, что у тренеров двойные стандарты
Это раньше были коммерческие турниры в США, а теперь - товарняки с игрой двух составов с каждой стороны:)
+6
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Будущее футбола - увеличени кол-ва активных игроков в командах, игр становится будет только больше. Подстраивайтесь потихоньку, закупайте игроков - поднимайте доходы для этого, все выровняется постепенно.
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Ну так откажись от участия в каком-нибудь турнире, если боишься что игроки помрут.
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Ответ Igor One
Будущее футбола - увеличени кол-ва активных игроков в командах, игр становится будет только больше. Подстраивайтесь потихоньку, закупайте игроков - поднимайте доходы для этого, все выровняется постепенно.
Поэтому Челси уже начал набирать на 3 состав?
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Ответ Артем Арутюнян
Не понимаю критику Туров в США и другие страны. Раньше это были обычные товарки. Если кто помнит, был также кубок РЖД. Приезжали Милан и Челси. Клубы имеют право совместить подготовку к сезону в том формате которым считают нужным. А то так получается, что закончив очередной турнир от ФИФА и УЕФА нужно без товарок сразу на 1 тур выходить?
Товарки принято проводить в хороших и удобных условиях. Летать по 12 часов туда-сюда, и ещё дальше между городами ради товарняков - сомнительно ради набора формы.
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Ответ Jodye II
Классика от Пепа Ныть про плотный график с огромным количеством матчей, но делать всего 1-2 замены на 90 минуте с минимальной ротацией состава
У Пепа как раз таки с ротацией полный порядок. Он задействует практически всех имеющихся в обойме игроков. У него все защитники сыграли примерно одинаковое количество минут
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Ответ Adamdfdgds
У Пепа как раз таки с ротацией полный порядок. Он задействует практически всех имеющихся в обойме игроков. У него все защитники сыграли примерно одинаковое количество минут
А остальные сколько сыграли?
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Ответ Young Anton
Назрел возможно глупый вопрос но ранее я таким не задавался. Почему клубы не проводят предсезонки от и до на своих базах? Потому что Турецкий или швейцарский/австрийский воздух лучше или потому что есть возможность сыграть товарки с клубами из других чемпов. Почему? Так бы спокойно недалеко от своих домов тренировались отрабатывали бы навыки тактики и збс
Проводят. Играют же кубки Гампера, Эмирейтс и пр. На самом деле многие клубы выезжают только на 7-10 дней, а ещё пару недель сидят на базе или рядом. Кроме самых алчных
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Ответ Vatikan
кто в этом сезоне выиграет АПЛ?
МЮ 🤣
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Ответ <Inter>
Так скажите владельцам, что не стоит ездить на коммерческие турниры в США. А то выходит, что у тренеров двойные стандарты
Это банальная предсезонная подготовка. Просто делают в виде 2-3 товарищеских матчей за деньги. Вообще-то клубы платят огромные деньги игрокам и всему персоналу за результат. И предсезонка - это необходимость, а то, что ее еще и монетизируют - нормально.
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