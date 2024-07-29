Пеп о календаре «Сити» на старте сезона: «У нас не хватает игроков, потому что им нужен отдых. Если об игроках не думают ФИФА, УЕФА и АПЛ, то это должны делать тренеры – иначе они умрут»

Пеп Гвардиола оценил готовность «Манчестер Сити» к новому сезону.

«Горожане» начнут сезон 10 августа матчем за против « ».

«Игроки опоздают, но не только на матч с «Манчестер Юнайтед», но также и с « » и «Ипсвичем». Главное – не потерять много очков и постараться достойно выступить. У нас не хватает игроков, потому что им нужен отдых.

Если большие боссы и все институты, такие как ФИФА, и , не думают об игроках, то о них должны позаботиться тренеры, иначе они умрут. Это уже слишком. Вот почему необходимо [отдыхать] три недели или месяц, но скоро соревнования, и адаптация необходима», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».