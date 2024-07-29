Пеп о календаре «Сити» на старте сезона: «У нас не хватает игроков, потому что им нужен отдых. Если об игроках не думают ФИФА, УЕФА и АПЛ, то это должны делать тренеры – иначе они умрут»
Пеп Гвардиола оценил готовность «Манчестер Сити» к новому сезону.
«Горожане» начнут сезон 10 августа матчем за Суперкубок Англии против «Манчестер Юнайтед».
«Игроки опоздают, но не только на матч с «Манчестер Юнайтед», но также и с «Челси» и «Ипсвичем». Главное – не потерять много очков и постараться достойно выступить. У нас не хватает игроков, потому что им нужен отдых.
Если большие боссы и все институты, такие как ФИФА, УЕФА и АПЛ, не думают об игроках, то о них должны позаботиться тренеры, иначе они умрут. Это уже слишком. Вот почему необходимо [отдыхать] три недели или месяц, но скоро соревнования, и адаптация необходима», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Ныть про плотный график с огромным количеством матчей, но делать всего 1-2 замены на 90 минуте с минимальной ротацией состава
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так гвардиола это буквально синоним слов "лицемерие" и "двойные стандарты" в футболе. чего стоит хотя бы тот раз, когда они на пару с клоппом ныли про жизненно важную необходимость ввести 5 замен, а затем скатали унылую ничейку с 0 (нулем) проведенных замен на двоих.