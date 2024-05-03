Гвардиола о критике Клоппом расписания в АПЛ: «Согласен с Юргеном. Но ничего не поменяется. Может, 3-4 английские команды сыграют в финальных стадиях еврокубков»
Пеп Гвардиола согласился с критикой Юргена Клоппа календаря игр АПЛ.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» упрекнул телевидение в результатах АПЛ в еврокубках.
Также специалист отметил, что лига не является переоцененной на фоне выступлений АПЛ в Европе: «АПЛ – лучшая лига в мире, лига не переоценена, это футболисты перегружены».
«Это одна из причин. Не знаю всех причин, но я согласен с Юргеном. Впрочем, ничего не поменяется.
Может быть, в следующем сезоне три или четыре английские команды сыграют в финальных стадиях в еврокубках», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Особенно смешно это от Пепа слушать с глубиной Сити.)
Сейчас глянул, в последние 10 лет случаи, когда в финале FA Cup или КАЛа играла хотя бы одна нетоповая команда, можно буквально перечислить пальцами одной руки.
Ну, и для полноты картины Эвертон и всякий ширпотреб оштрафовать на десяток другой очков из-за непрохождения ФФП.