Гвардиола о критике Клоппом расписания в АПЛ: «Согласен с Юргеном. Но ничего не поменяется. Может, 3-4 английские команды сыграют в финальных стадиях еврокубков»

Пеп Гвардиола согласился с критикой Юргена Клоппа календаря игр АПЛ.

Ранее главный тренер « » упрекнул телевидение в результатах АПЛ в еврокубках.

Также специалист отметил, что лига не является переоцененной на фоне выступлений АПЛ в Европе: « – лучшая лига в мире, лига не переоценена, это футболисты перегружены».

«Это одна из причин. Не знаю всех причин, но я согласен с Юргеном. Впрочем, ничего не поменяется.

Может быть, в следующем сезоне три или четыре английские команды сыграют в финальных стадиях в еврокубках», – сказал главный тренер « » .