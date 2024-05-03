Гвардиола о критике Клоппом расписания в АПЛ: «Согласен с Юргеном. Но ничего не поменяется. Может, 3-4 английские команды сыграют в финальных стадиях еврокубков»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола календарь Футбол

Пеп Гвардиола согласился с критикой Юргена Клоппа календаря игр АПЛ.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» упрекнул телевидение в результатах АПЛ в еврокубках.

Также специалист отметил, что лига не является переоцененной на фоне выступлений АПЛ в Европе: «АПЛ – лучшая лига в мире, лига не переоценена, это футболисты перегружены».

«Это одна из причин. Не знаю всех причин, но я согласен с Юргеном. Впрочем, ничего не поменяется.

Может быть, в следующем сезоне три или четыре английские команды сыграют в финальных стадиях в еврокубках», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

17 комментариев
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Ответ <Inter>
все критикуют, а решение никто не предлагает
Решение элементарное - убрать с потрохами кубок лиги, сократить участие в кубке Англии.
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Ответ <Inter>
так Клопп критикует телевидение. Им вообще, какое дело до кубка лиги?
Да никому нет дела до кубка лиги. Бесполезный бессмысленный турнир, дублирующий КА
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Ответ Jan Paskel
Челси и МЮ?
Ну хочешь, пусть будут Челси и МЮ!
+4
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+3
Ответ Tornado of Souls
Что мешает выставлять на мусорные внутрианглийские кубки с их копеечными призовыми (даже по сравнению с ЛЕ, да что там, даже с ЛК) молодняк? Сейчас глянул, в последние 10 лет случаи, когда в финале FA Cup или КАЛа играла хотя бы одна нетоповая команда, можно буквально перечислить пальцами одной руки.
Так они и выставляют так.)

Особенно смешно это от Пепа слушать с глубиной Сити.)
+4
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Долой кубок лиги...
+3
-1
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Что мешает выставлять на мусорные внутрианглийские кубки с их копеечными призовыми (даже по сравнению с ЛЕ, да что там, даже с ЛК) молодняк?

Сейчас глянул, в последние 10 лет случаи, когда в финале FA Cup или КАЛа играла хотя бы одна нетоповая команда, можно буквально перечислить пальцами одной руки.
+3
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+2
Ответ Recreated
Уберите пару команд из лиги и всё разрешится! Естественно по спортивному принципу!
Челси и МЮ?
+3
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Да, Пепа, надо срочно еще лярд освоить на 20 игроков резерва.

Ну, и для полноты картины Эвертон и всякий ширпотреб оштрафовать на десяток другой очков из-за непрохождения ФФП.
+2
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Лига получается огромные деньги за трансляции матчей, с какой стати игр должно быть меньше ?
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Ответ PIT-BUL
Долой кубок лиги...
Речь идет об играх в субботу в 12:30
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Может наконец до них дойдет???Или еще пару сезонов надо так доигрывать...Клубы АПЛ по факту опозорили свой чемпионат.Даже Бавария котора яне смогла впервые за 13 лет выиграть свою фермерскую лигу смогла пройти Арсенал,который выдал великолепную серию в АПЛ.....Кубок Лиги надо упростить и даже общий кубок сделать легким без переигровок..Хотя вряд ли они поумнеют.
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Ответ tzasasa
Решение элементарное - убрать с потрохами кубок лиги, сократить участие в кубке Англии.
В кубке Англии уже убрали переигровки со следующего сезона, а в кубке лиги никто не запрещает выпускать молодежный состав.
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