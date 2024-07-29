«Барселона» сделает новое предложение о покупке Ольмо. «Лейпциг» хочет 60+ млн евро за игрока

«Барселона» сделает «Лейпцигу» новое предложение о покупке Дани Ольмо.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб отклонил первый запрос каталонцев на 40 миллионов евро и рассчитывает получить за 26-летнего игрока как минимум 60 миллионов.

Отмечается, что сам Ольмо хотел бы перейти в «Барселону».

В прошлом сезоне полузащитник провел 21 матч в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал 5 передач. Вместе со сборной Испании футболист выиграл Евро-2024.