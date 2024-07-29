«Барселона» сделает новое предложение о покупке Ольмо. «Лейпциг» хочет 60+ млн евро за игрока
«Барселона» сделает «Лейпцигу» новое предложение о покупке Дани Ольмо.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб отклонил первый запрос каталонцев на 40 миллионов евро и рассчитывает получить за 26-летнего игрока как минимум 60 миллионов.
Отмечается, что сам Ольмо хотел бы перейти в «Барселону».
В прошлом сезоне полузащитник провел 21 матч в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал 5 передач. Вместе со сборной Испании футболист выиграл Евро-2024.
оригинальная однако шутейка
Вообще не понимаю необходимости покупки Ольмо. Тем более за ценник 60+
Я не говорю что, он их не стоит, просто у Барселоны должны быть другие приоритеты.
И я не фанат Рафиньи. Считаю его достаточно ограниченным игроком. Но он нужен команде для ротации с Ямалем. Кто-то же должен давать отдохнуть ребёнку. Варианта два - Рафинья или Ферран)
2.отступные и выкуп за сумму договоренную - не одно и то же! если выкупить за отступные то придется платить все сразу,а при договоренности то можно договариваться на несколько транш за 3-4 года. к примеру за Азара Реал тоже платил 4-5 лет, даже в прошлом году заплатили какие то бонусы за трансфер. ну и те же АТМ, выкупая Феликса, вместо 120млн отступные, заплатили 127 чтоб иметь возможность платить в рассрочку.
90% крупных трансферов обходится на рассрочку за 3-4 года, но про кризис Барсы хорошо продается потому и журналюги пытаются нажиться на это добавив "в рассрочку" на трансферных целей.
насчет,Ольмо, как видишь время на его отступные уже прошли, и у него нет уже отступных, после ЕВРО писали об интересе нескольких клубов которые якобы "урвет" его за 60 млн запросто, но никто так и не додумался сделать это, потому что Ольмо столько не стоит, стабильного топ сезона к 26 годам нет, выстрел на евро для 60 млн маловато.. Коут 2.0 в лучшем случае, Педри и Гюндо на его позиции на голову лучше него. его трансфер можно было понять если только Гюндо уходит а так не вижу ничего такого в нем и в этом трансфере, Педри вернется к началу сезона и Ольмо глубоко сядет на скамейку