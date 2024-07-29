«Барселона» сделает новое предложение о покупке Ольмо. «Лейпциг» хочет 60+ млн евро за игрока

Теги бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо деньги Футбол

«Барселона» сделает «Лейпцигу» новое предложение о покупке Дани Ольмо.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб отклонил первый запрос каталонцев на 40 миллионов евро и рассчитывает получить за 26-летнего игрока как минимум 60 миллионов.

Отмечается, что сам Ольмо хотел бы перейти в «Барселону».

В прошлом сезоне полузащитник провел 21 матч в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал 5 передач. Вместе со сборной Испании футболист выиграл Евро-2024.

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40 комментариев
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Странная движуха, если это реально так. С Нико еще не решили ничего, по опорнику вообще ноль подвижек. А гоняются за Ольмо
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Вообще не пойму накой сдался Ольмо Барсе? Купить за эти деньги Субтменди или попытаться сторговаться за Киммиха? Нет! Мы будем гоняться за травматичным и нестабильным игроком, который вообще не нужен. Как понять логику этого Деку, или кто там еще гений у нас
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Как по мне Нико больше нужен, и опорник желательно, ну бы и замена поляку, но это в идеале
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Ответ superbro
«Барселона» сделает новое предложение о покупке Ольмо, два бургера и подписка спотифай
какая
оригинальная однако шутейка
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Покупать фактически второго Педри при дырах в составе это глупость. Надо Уильямса покупать пока не поздно. И думать о центрфорварде. Имхо Лева уже не вытянет…
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я бы больше 20млн не дал
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Ответ The Evil Within
За последние годы при Лапорте - у Мадрида 2 ЛЧ, 2 Ла Лиги и прочее по мелочи. У ФК Рычаг за этот же период 1 Ла Лига, бонусом заодно позорнейшие отлеты в ЛЕ. Варианта два, тебе или позориться по кайфу задавая такие вопросы, или с арифметикой неуд даже по меркам первого класса.
Да вылезли, когда у Барсы начались проблемы, а где раньше были? Посчитай сколько выиграл маргарин за последние 20 лет в испании при сильной Барсе.
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Ответ Сергей Николаев
Убогий менеджмент каталонского клуба. ТО открыто уже почти два месяца. Первая предсезонная игра у команды через два дня. Подписаний 0. Сначала причина была в отсутствии денег, потом ждали окончания Евро, интересно, а что дальше? Уже с Уильямса переключились на Ольмо (100%). Невозможно подписание сразу двух хороших игроков. Это больше 100 млн евро.
Окно официально открывается 1 июля
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Ответ cukken
Сколько можно себе на лицо сбрызгивать такими комментариями.
этот войд - совсем легкомысленный и бессмертный:)))
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Сколько можно себе на лицо сбрызгивать такими комментариями.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
А Гюндоган что будет делать? Кукурузу охранять?
Гюндогану тоже не 25 лет. Отдых нужен, ротация. Времени проявить себя всем хватит.
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Ответ BurBon
Его надо продавать, если они серьезно задумали подписать Ольмо.
Таких игроков как Гюндоган нельзя продавать. Это качество+стабильность. С травматом Педри, и нестабильным Ольмо далеко не уедешь.
Вообще не понимаю необходимости покупки Ольмо. Тем более за ценник 60+
Я не говорю что, он их не стоит, просто у Барселоны должны быть другие приоритеты.
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Ответ marshalericsson1357
По факту барсе нужен Нико, расстаться с Рафиньей и приобрести классного опорника. Также допускаю, что Ольмо нужен из-за травматичности Педри, но тогда кто на смену такого же травматичного Ольмо?)
В случае травмы Педри - будет играть Ольмо. А в случае травмы Ольмо - будет играть Фермин)
И я не фанат Рафиньи. Считаю его достаточно ограниченным игроком. Но он нужен команде для ротации с Ямалем. Кто-то же должен давать отдохнуть ребёнку. Варианта два - Рафинья или Ферран)
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Ответ savik-A.M.
прямо как в футбольном менеджере , когда тебе за игрока назойливо предлагают разную дичь вместо не больших и отступных
1.это не футбольный симулятор! тут бизнес и все ведут переговоры!
2.отступные и выкуп за сумму договоренную - не одно и то же! если выкупить за отступные то придется платить все сразу,а при договоренности то можно договариваться на несколько транш за 3-4 года. к примеру за Азара Реал тоже платил 4-5 лет, даже в прошлом году заплатили какие то бонусы за трансфер. ну и те же АТМ, выкупая Феликса, вместо 120млн отступные, заплатили 127 чтоб иметь возможность платить в рассрочку.
90% крупных трансферов обходится на рассрочку за 3-4 года, но про кризис Барсы хорошо продается потому и журналюги пытаются нажиться на это добавив "в рассрочку" на трансферных целей.
насчет,Ольмо, как видишь время на его отступные уже прошли, и у него нет уже отступных, после ЕВРО писали об интересе нескольких клубов которые якобы "урвет" его за 60 млн запросто, но никто так и не додумался сделать это, потому что Ольмо столько не стоит, стабильного топ сезона к 26 годам нет, выстрел на евро для 60 млн маловато.. Коут 2.0 в лучшем случае, Педри и Гюндо на его позиции на голову лучше него. его трансфер можно было понять если только Гюндо уходит а так не вижу ничего такого в нем и в этом трансфере, Педри вернется к началу сезона и Ольмо глубоко сядет на скамейку
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вы все переоцениваете Ольмо поверьте мне человеку который его несколько сезонов пытался прокачать и в фифе и в песе в разных командах не один раз и ничего не выходило
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Как болельщик сливочных очень хочу чтобы Барса усилилась, мне кайфовее смотреть зрелищное Эль Классико нежели жестокий ин$ест
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Реал покупает Мбаппе, Барса - Ольмо....Лапорта газует
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