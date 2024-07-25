«Барса» предложила за Ольмо 40+20 млн евро в рассрочку, «Лейпциг» хочет 60 млн разом. Дани будет получать сниженную зарплату в первые 2 сезона при переходе

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Дани Ольмо деньги Футбол

«Барселона» предложила «Лейпцигу» за Дани Ольмо 40+20 млн евро в рассрочку.

По данным Mundo Deportivo, 40 млн евро были предложены каталонцами в виде фиксированной суммы, а 20 млн в качестве бонусов, зависящих от того, выиграет ли «Барса» титулы.

Кроме того, выплачивать 40 млн предполагалось частями в рассрочку. «Лейпциг», желающий получить 60 млн евро единовременно, отклонил данное предложение.

«Барселона» планирует улучшить условия сделки, в настоящее время клуб также проводит переговоры с окружением игрока о его личном контракте. Агенты Ольмо уже получили письменное предложение, рассчитанное на шесть сезонов. Исходя из него, первые два сезона футболист будет зарабатывать меньше, чтобы облегчить регистрацию, затем, начиная с третьего сезона, его вознаграждение увеличится.

Отмечается, что предложения по трансферу 26-летнего игрока также направили «Бавария» и «Манчестер Сити», однако сам Ольмо предпочел бы перейти в «Барселону».

В прошлом сезоне полузащитник провел 21 матч в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал 5 передач. Вместе со сборной Испании футболист выиграл Евро-2024.

«Лейпциг» отклонил предложение «Барсы» по Ольмо – оно не соответствовало ожиданиям. Немцы хотят 60 млн евро

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71 комментарий
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Ответ 2vdhrvmmzf
Ну зачем? На его позиции игроков достаточно, как усиление очень спорно, будет вторым Ферраном
Ну просто у Барсы в опорной зоне все хорошо, поэтому в первую очередь пытаются купить Ольмо и Уильямса
+54
-1
+53
Мда. При этом Лапорта что то там заявляет про стабильность финансов. Хотя, не мне говорить, как фанату Ливерпуля. Барса хоть кого то пытается купить и хоть какие то новости по трансферам есть)
+32
-5
+27
Ну зачем? На его позиции игроков достаточно, как усиление очень спорно, будет вторым Ферраном
+21
-3
+18
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Ну слушай, по Кейта. Кто же знал, что он стеклянным окажется. Он так то до перехода к нам не был замечен в хрустальности. По Дарвину тоже спорно. Кто же знал, что он будет в АПЛ по штангам и перекладинам лупить. По вратарям тоже спорно. На рынке в тот момент и альтернатив то особо не было. Появился Алиссон, купили.
+11
-2
+9
По мне, сейчас важнее подписать Уильямса и найти нормального опорника. Ольмо хорош, но на этой позиции есть игроки.
+7
0
+7
Ответ Дилявяр Ашимов
Слушайте раз у Де Ёнга большая зарплата в ла лиге то пусть Барса его продаст он просто команде на данный момент не нужен не знаю сколько он там стоит но надо его продавать Думаю на трансфер неко Вильямса хватит
Так проблема в том что он уходить не хочет..
В прошлом году цена на него была 60-80 млн, его МЮ сильно хотел.
+6
0
+6
Ответ Жаргал Шадапов
Конечно нужен, любой топ команде пригодился бы Ольмо, чего уж говорить о Барселоне в которой есть такие пассажиры как Рафинья, Торрес, Фати
Какие они пассажиры? Для вас кто футболист тогда? Месси и Роналду только?
+3
0
+3
В принципе, Лапорта правильно ведет трансферную политику - нельзя сразу соглашаться и покупать игрока за те деньги- за которые хочет продать Лейпциг - это процесс купли/продажи - нужно чтобы еще и Ольмо сам помогал и поддавливал на немцев - это все нужно для выгоды и пользы для Барселоны:)))
+7
-4
+3
опорник нужен. за ту же сумму можно субименди купить
+4
-1
+3
Ответ Абдул Абакаев
опорник нужен. за ту же сумму можно субименди купить
там тоже отступные. Барса пытается со всеми договориться на других условиях, но пока везде не выходит
+3
0
+3
Я искренне не понимаю, любой мало мальски любитель футбола понимает, что у Барсы огромная дыра в центре поля.
Неужели этого не видит только Лапорта?
И как будто бы молчит и Флик, что очень странно.
Который сезон уже команда будет без качественной опорной зоны. Причём проблемы там начались ещё при Бускетсе, когда он начал сдавать в силу возраста. Столько времени было купить/накопить на качественную замену, в итоге Ромео Ориол (или как его там).

Тот же Реал когда ушёл Каземиро (казалось бы огромная потеря) почти безболезненно закрыл эту позицию и уже вряд ли скучает по Каземиро.

Ольмо классный игрок, но он не первый и даже не второй приоритет исходя из состава.
Помимо опорника на мой взгляд очень слабые фланги обороны (Совершенно не нравится как там играет Кунде, он профильный ЦЗ), Балдье ничего не умеет толком кроме как прокинуть мяч в лицевую и сделать наобум прострел (не понимаю особую любовь к нему).

В общем как будто невооружённым взглядом видно где основные проблемы и их уже давно можно было решить, но по какой-то причине игнорируются руководством.
+2
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+2
Ответ Жаргал Шадапов
Конечно нужен, любой топ команде пригодился бы Ольмо, чего уж говорить о Барселоне в которой есть такие пассажиры как Рафинья, Торрес, Фати
Интересно, чем это Рафинья заслужил звание «пассажира»?
+3
-1
+2
Ответ Жаргал Шадапов
Конечно нужен, любой топ команде пригодился бы Ольмо, чего уж говорить о Барселоне в которой есть такие пассажиры как Рафинья, Торрес, Фати
Эти пассажиры на контракте и никуда не спешат уходить.
+2
0
+2
Всё понятно. Вечером деньги, утром стулья. Утром деньги, вечером стулья. А можно утром стулья, а деньги вечером? Можно, но деньги вперёд!
+3
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+2
Ответ Avazbek Rasulov
Я бы продал Френки и Фермина чтобы купить тех двоих.
Сугубо личное мнение - но у Фермина намного больше потенциал чем у Ольмо.
+2
0
+2
Ответ <Inter>
там тоже отступные. Барса пытается со всеми договориться на других условиях, но пока везде не выходит
Отступные или нет, но идти нужно за опорником, а не Ольмо, ещё один сезон с Ромеу и Кристенсеном в опорке болельщики не переживут
+2
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+2
Ответ Alex.K71
Ольмо хорош конечно, он несомненно подойдёт Барсе, значит стоит поторговаться и найти взаимоприемлемый вариант!
ну пускай Барса предлагает, взаимоприемлемый вариант, а не вот это всё
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Ответ wonka.
Интересно, чем это Рафинья заслужил звание «пассажира»?
думаю своей игрой))) только комментаторы ее не видели
+1
0
+1
Ответ Жаргал Шадапов
Конечно нужен, любой топ команде пригодился бы Ольмо, чего уж говорить о Барселоне в которой есть такие пассажиры как Рафинья, Торрес, Фати
Рафинья далеко не пассажир, как и Ферран, который прошлый сезон начинал очень даже неплохо, но травма всё перечеркнула. Да и Фати, по словам Флика, очень ярко себя проявил, но опять же травма.

Ну а на позицию Ольмо есть Педри, Гюндоган и Гави, так что не сказал бы, что эта покупка целесообразна
+1
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+1
Ответ Avazbek Rasulov
Я бы продал Френки и Фермина чтобы купить тех двоих.
У Френки такая травма, что его тяжело будет продать. Так что он может стать большой проблемой для клуба. А ведь могли скинуть в МЮ, как РМ Каземиро) Хотя сам Френки особо не горел желанием видимо ехать в промозглый Манчестер из идеальной Барселоны.
+1
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Ответ Phantom1289
Мда. При этом Лапорта что то там заявляет про стабильность финансов. Хотя, не мне говорить, как фанату Ливерпуля. Барса хоть кого то пытается купить и хоть какие то новости по трансферам есть)
Ляпорта говорил, что положение выравнивается и окончательно выровняется к следующему лету.
Барса думает о подписании Ольмо, Уильямса и еще одного игрока за 20-30 млн, это уже прогресс.
Следующим летом 100% будут топ-подписания, стадион будет приносить выручку с января+ найк по контракту подкинет 100 следующим летом, ну и как минимум что то да выиграют
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Ответ Rachid
В принципе, Лапорта правильно ведет трансферную политику - нельзя сразу соглашаться и покупать игрока за те деньги- за которые хочет продать Лейпциг - это процесс купли/продажи - нужно чтобы еще и Ольмо сам помогал и поддавливал на немцев - это все нужно для выгоды и пользы для Барселоны:)))
врядли Ольмо будет на кого то давить, когда Барса вместо контракта, ерунду какую то предлагают
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Ответ mj23.net
У Френки такая травма, что его тяжело будет продать. Так что он может стать большой проблемой для клуба. А ведь могли скинуть в МЮ, как РМ Каземиро) Хотя сам Френки особо не горел желанием видимо ехать в промозглый Манчестер из идеальной Барселоны.
Согласен. Неоправдал надежд, превратился в опухоль для клуба.
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Ответ Avazbek Rasulov
Я бы продал Френки и Фермина чтобы купить тех двоих.
Не уверен, что Де Йонга кто-то сейчас возьмет с такой личкой. А идти на понижение зарплаты он вряд ли захочет... Тем более сейчас после травмы...
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Ответ Вячеслав Новиков
Многие команды берут и в кредит и в рассрочку, но почему то только одна Барселона заслуживает внимания
То что берут в рассрочку вопросов особо не вызывает. Тем более, как Вы правильно заметили, очень многие так делают. Тут скорее вопросы вызывает зарплата по контракту: дескать первые год-два мы платим игроку по минималке, а потом по этому же контракту резко поднимаем зарплату. С Обамой такой вариант прокатил: отыграл практически на минималке, а потом, когда нужно было зарплату повышать, его резко сплавили из команды. С Де Йонгом не совсем вышло (правда, там ситуация несколько иная - там отложенные выплаты из-за ковида, но тоже была попытка (как утверждают СМИ) сплавить в МЮ, чтобы не платить обещанное, только сам Френки не согласился уходить и теперь у него самая большая личка в Ла Лиге. Лева, примерно, по такой же схеме получает). Похоже, и с Ольмо будет что-то подобное, если перейдет...
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Ответ Бускетс это позиция
Отступные или нет, но идти нужно за опорником, а не Ольмо, ещё один сезон с Ромеу и Кристенсеном в опорке болельщики не переживут
Так Флик в принципе не играет с ярко выраженным опорником. Он в Баварии в центре поля играл парой Тьяго-Киммих или Тьяго-Горецка.
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Ответ Дилявяр Ашимов
Слушайте раз у Де Ёнга большая зарплата в ла лиге то пусть Барса его продаст он просто команде на данный момент не нужен не знаю сколько он там стоит но надо его продавать Думаю на трансфер неко Вильямса хватит
А Вы бы куда рвались из Барселоны да еще и с явным понижением в зарплате, да еще после ряда довольно серьезных травм, после которых неизвестно в каком состоянии ты будешь, чтобы зарабатывать в другом клубе?
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Ответ CM1
То что берут в рассрочку вопросов особо не вызывает. Тем более, как Вы правильно заметили, очень многие так делают. Тут скорее вопросы вызывает зарплата по контракту: дескать первые год-два мы платим игроку по минималке, а потом по этому же контракту резко поднимаем зарплату. С Обамой такой вариант прокатил: отыграл практически на минималке, а потом, когда нужно было зарплату повышать, его резко сплавили из команды. С Де Йонгом не совсем вышло (правда, там ситуация несколько иная - там отложенные выплаты из-за ковида, но тоже была попытка (как утверждают СМИ) сплавить в МЮ, чтобы не платить обещанное, только сам Френки не согласился уходить и теперь у него самая большая личка в Ла Лиге. Лева, примерно, по такой же схеме получает). Похоже, и с Ольмо будет что-то подобное, если перейдет...
хочешь сказать, что обаме не выплатили обещанные по контракту деньги? Сомневаюсь я, однако
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Ответ No_criminality
ахахах, цирк, хорошо так Барсу потрепало время бармалея. на Уильямса фаны собирают, тут в кредит хотят, если обоих возьмут - усиление - ТОП, банда с Лёвой, Ямалем, Нико, Ольмо, Гави, Феликсом будет. Но некоторые по позиции накладываются. Флику будет ой не просто.
Феликса не будет.
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Ответ No_criminality
ахахах, цирк, хорошо так Барсу потрепало время бармалея. на Уильямса фаны собирают, тут в кредит хотят, если обоих возьмут - усиление - ТОП, банда с Лёвой, Ямалем, Нико, Ольмо, Гави, Феликсом будет. Но некоторые по позиции накладываются. Флику будет ой не просто.
Многие команды берут и в кредит и в рассрочку, но почему то только одна Барселона заслуживает внимания
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