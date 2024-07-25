«Барса» предложила за Ольмо 40+20 млн евро в рассрочку, «Лейпциг» хочет 60 млн разом. Дани будет получать сниженную зарплату в первые 2 сезона при переходе
«Барселона» предложила «Лейпцигу» за Дани Ольмо 40+20 млн евро в рассрочку.
По данным Mundo Deportivo, 40 млн евро были предложены каталонцами в виде фиксированной суммы, а 20 млн в качестве бонусов, зависящих от того, выиграет ли «Барса» титулы.
Кроме того, выплачивать 40 млн предполагалось частями в рассрочку. «Лейпциг», желающий получить 60 млн евро единовременно, отклонил данное предложение.
«Барселона» планирует улучшить условия сделки, в настоящее время клуб также проводит переговоры с окружением игрока о его личном контракте. Агенты Ольмо уже получили письменное предложение, рассчитанное на шесть сезонов. Исходя из него, первые два сезона футболист будет зарабатывать меньше, чтобы облегчить регистрацию, затем, начиная с третьего сезона, его вознаграждение увеличится.
Отмечается, что предложения по трансферу 26-летнего игрока также направили «Бавария» и «Манчестер Сити», однако сам Ольмо предпочел бы перейти в «Барселону».
В прошлом сезоне полузащитник провел 21 матч в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал 5 передач. Вместе со сборной Испании футболист выиграл Евро-2024.
«Лейпциг» отклонил предложение «Барсы» по Ольмо – оно не соответствовало ожиданиям. Немцы хотят 60 млн евро
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В прошлом году цена на него была 60-80 млн, его МЮ сильно хотел.
Неужели этого не видит только Лапорта?
И как будто бы молчит и Флик, что очень странно.
Который сезон уже команда будет без качественной опорной зоны. Причём проблемы там начались ещё при Бускетсе, когда он начал сдавать в силу возраста. Столько времени было купить/накопить на качественную замену, в итоге Ромео Ориол (или как его там).
Тот же Реал когда ушёл Каземиро (казалось бы огромная потеря) почти безболезненно закрыл эту позицию и уже вряд ли скучает по Каземиро.
Ольмо классный игрок, но он не первый и даже не второй приоритет исходя из состава.
Помимо опорника на мой взгляд очень слабые фланги обороны (Совершенно не нравится как там играет Кунде, он профильный ЦЗ), Балдье ничего не умеет толком кроме как прокинуть мяч в лицевую и сделать наобум прострел (не понимаю особую любовь к нему).
В общем как будто невооружённым взглядом видно где основные проблемы и их уже давно можно было решить, но по какой-то причине игнорируются руководством.
Ну а на позицию Ольмо есть Педри, Гюндоган и Гави, так что не сказал бы, что эта покупка целесообразна
Барса думает о подписании Ольмо, Уильямса и еще одного игрока за 20-30 млн, это уже прогресс.
Следующим летом 100% будут топ-подписания, стадион будет приносить выручку с января+ найк по контракту подкинет 100 следующим летом, ну и как минимум что то да выиграют