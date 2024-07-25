«Барса» предложила за Ольмо 40+20 млн евро в рассрочку, «Лейпциг» хочет 60 млн разом. Дани будет получать сниженную зарплату в первые 2 сезона при переходе

«Барселона» предложила «Лейпцигу» за Дани Ольмо 40+20 млн евро в рассрочку.

По данным Mundo Deportivo, 40 млн евро были предложены каталонцами в виде фиксированной суммы, а 20 млн в качестве бонусов, зависящих от того, выиграет ли «Барса» титулы.

Кроме того, выплачивать 40 млн предполагалось частями в рассрочку. «Лейпциг», желающий получить 60 млн евро единовременно, отклонил данное предложение.

« » планирует улучшить условия сделки, в настоящее время клуб также проводит переговоры с окружением игрока о его личном контракте. Агенты Ольмо уже получили письменное предложение, рассчитанное на шесть сезонов. Исходя из него, первые два сезона футболист будет зарабатывать меньше, чтобы облегчить регистрацию, затем, начиная с третьего сезона, его вознаграждение увеличится.

Отмечается, что предложения по трансферу 26-летнего игрока также направили « » и « », однако сам Ольмо предпочел бы перейти в «Барселону».

В прошлом сезоне полузащитник провел 21 матч в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал 5 передач. Вместе со сборной Испании футболист выиграл Евро-2024.

«Лейпциг» отклонил предложение «Барсы» по Ольмо – оно не соответствовало ожиданиям. Немцы хотят 60 млн евро

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