Фанаты «Спартака-2» выбежали на поле, скандируя «Fan ID – убийца футбола» и «Русские, вперед!» после матча с «Леон Сатурном»
После игры «Леон Сатурн» – «Спартак-2» болельщики красно-белых выбежали на поле.
Инцидент произошел в рамках LEON Второй лиги Б.
Болельщики «Спартака-2» прорвались на поле стадиона в Раменском и прибежали к сектору «Леон Сатурна». После этого фанаты совместно скандировали: «Fan ID – убийца футбола» и «Русские, вперед!».
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:3.
матчи всего втордива - 600
В этом тоже фан-id виноват?