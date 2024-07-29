Фанаты «Спартака-2» выбежали на поле, скандируя «Fan ID – убийца футбола» и «Русские, вперед!» после матча с «Леон Сатурном»

Теги Спартак Леон Сатурн премьер-лига Россия происшествия болельщики Вторая лига Б Спартак-2 Fan ID Футбол

После игры «Леон Сатурн» – «Спартак-2» болельщики красно-белых выбежали на поле.

Инцидент произошел в рамках LEON Второй лиги Б.

Болельщики «Спартака-2» прорвались на поле стадиона в Раменском и прибежали к сектору «Леон Сатурна». После этого фанаты совместно скандировали: «Fan ID – убийца футбола» и «Русские, вперед!».

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

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23 комментария
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Молодцы, щас фан айди ещё и во второй лиге введут)))
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Ну что ж, их можно понять. Люди хоть как-то пытаются протестовать.
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Ответ savik-A.M.
у "Спартака-2" есть отдельные фанаты ?)
Все фаны, которые не ходят принципиально на РПЛ из-за фан-ай-ди, ходят на вторую лигу. Спартак-2. Динамо-2, какие-то ещё 2. И на выезда гоняют. Наших многих знаю, которые и в Великие Луки, и в Вологду, и в Тверь гоняют.
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Ответ Николай Бойко
Дедушка не вечен
"Но бессмертна мафия"
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у "Спартака-2" есть отдельные фанаты ?)
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***** Fan ID, *****
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Про фан-айди годно, про русских - тупо. Среди фанатов Спартака «нерусских», особенно татар, евреев и армян, очень немало. Ставить себя выше братьев фанатского сообщества, выпячивая свою вайтпаву, - неправильно.
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домашние матчи Спартака-2 собирают в среднем 700 человек
матчи всего втордива - 600
В этом тоже фан-id виноват?
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Ответ superbro
Выдали базу, но фаниди никто не уберет
Дедушка не вечен
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Ответ Николай Бойко
Дедушка не вечен
Так он уже снялся в пользу Харис
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Ответ ОЛЛС1911
Молодцы, щас фан айди ещё и во второй лиге введут)))
Не введут. На это просто денег в низших лигах ни у кого нет. И стадионы не соответствуют.
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Ответ Любитель шоколада
Фан айди надо отменить.
Вам что-то мешает его оформить помимо гордости и ложно понятого чувства солидарности?
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Ответ Spartakus1984
Сейчас напишут,а вот еслии бы был Фан айди на матче то не выбежали.Но что мешает при фан айди выбежать?
Возможность наказания(лишения Фанайди).
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Ответ Pertinax Gandi
Ну что ж, их можно понять. Люди хоть как-то пытаются протестовать.
Одно место осталось, а так везде обложили.
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Ответ Трент Резнор
***** Fan ID, *****
Может всё-таки так? ** ***, ** ***
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