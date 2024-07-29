Фанаты «Спартака-2» выбежали на поле, скандируя «Fan ID – убийца футбола» и «Русские, вперед!» после матча с «Леон Сатурном»

После игры «Леон Сатурн» – «Спартак-2» болельщики красно-белых выбежали на поле.

Инцидент произошел в рамках LEON Второй лиги Б.

Болельщики «Спартака-2» прорвались на поле стадиона в Раменском и прибежали к сектору «Леон Сатурна». После этого фанаты совместно скандировали: «Fan ID – убийца футбола» и «Русские, вперед!».

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:3.