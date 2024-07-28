Кечинов о 3:1 с «Химками»: «У «Зенита» появится достойный конкурент, если «Спартак» продолжит так или даже лучше. Нужно стабилизировать результаты и найти баланс»

Теги Спартак Зенит Химки премьер-лига Россия Валерий Кечинов Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Кечинов считает, что «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом».

В матче 2-го тура Мир РПЛ красно-белые обыграли «Химки» (3:1).

«Результатом я, конечно же, доволен. Сравнивать эту игру с матчем против «Оренбурга» не получается, что радует. Ведь та встреча была провальной.

Сегодня очень многое получилось, много создавалось моментов, и еще в первом тайме были моменты, чтобы забить: момент со штангой и незабитый пенальти. Но во втором тайме наконец-то случился гол, который стал переломным. У «Химок» после него вообще перестало что-либо получаться, а «Спартак», наоборот, стал играть еще лучше. Он стал более раскрепощенным, стало появляться еще больше моментов и отличных комбинаций, которые оказались реализованы.

Однозначно, «Спартаку» есть куда расти. Во-первых, нужно стабилизировать результаты, чтобы не повторить прошлый сезон, когда одну игру проводят хорошо, а следующую проваливают. Нужно держать определенный уровень. Ну и во-вторых, нужно найти баланс. Чтобы и в нападении, и в центре поля, и в обороне был порядок, и чтобы были футболисты, которые надежно контролируют игру и мяч.

Если команда продолжит играть так или даже лучше, то у «Зенита» появится достойный конкурент», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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93 комментария
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Ну все! После победы над топовыми химками Спартак готов бросить вызов гегемонии зенита ! Они реально вернулись ! Гладиаторы !
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Если Барко забьет в следующем матче, спартаковские легенды его номинируют на ЗМ, и это минимум
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А в первом туре тогда что было? Господи, они реально живут этими циклами… 🤷🏻‍♂️🤦‍♂️
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я бы посмотрел на этих оптимистов, если бы был засчитан гол Химок в первом тайме. был шанс очередного залета.
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Ответ WelcomeBackPURE
Ну все! После победы над топовыми химками Спартак готов бросить вызов гегемонии зенита ! Они реально вернулись ! Гладиаторы !
Я сам за Спартак и мне смешно это читать, ладно когда такое сектанты или школота говорит, но тут вроде взрослый человек, сам поиграл но ничему жизнь не учит
Адекватные болелы Спартака страдают из за таких вот ЦИКЛолюдей
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Очередное "встатие" у сочувствующих спартаку началось, после победы над аутсайдером лиги :)
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Начался очередной цикл
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Внимание! ВНИМАНИЕ! Это не учебная тревога. Объявляется очередное возвращение, чтобы править!
А если серьезно- мне даже отчасти жалко искренних болельщиков Спартака, что у них вот такие ветераны ( или кто там Кечинов, я с деревни, не разбираюсь)
Ведь можно просто сказать- хорошая игра, молодцы, впереди много матчей- но нет, победа над командой поднявшейся из ФНЛ сразу же поднимает Спартак с ранг борцов с Зенитом)
+24
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+21
Все эти разговоры про конкуренцию после первой победы просто смешны. У Зенита давно сформировался костяк, игроки отлично чувствуют друг друга, Семак лишь вносит коррективы. У Спартака команда по факту только начинает складываться после прихода Станковича. Дайте человеку спокойно делать своё дело и забудьте про "конкуренцию". Играем, набираем очки, в конце сезона смотрим в таблицу. Всё!
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-1
+20
Сначала бы до уровня Оренбурга дорасти, а потом уже можно смотреть
+15
-2
+13
После Оренбурга хоронили, после Химок прицениваются к Кубку Либертадорес. Вот у них качели.
+12
-3
+9
Ответ Spartakus1984
Но справедливости ради,зенит ТОПОВ победил?
Лучше молчи. Вас ОРЕНБУРГ нагнул влёгкую.
+13
-5
+8
Брошена очередная перчатка?))
+8
-1
+7
Новый цикл в действии, классика 😅
+8
-1
+7
Ответ Eric_Cartman
А в первом туре тогда что было? Господи, они реально живут этими циклами… 🤷🏻‍♂️🤦‍♂️
Не все, я как болельщик Спартака уже давно все осознал, в какой ж0пэ наш клуб, смешно от таких заявлений даже мне
+7
0
+7
Аааааааааа , вернулись что бы править, или это брошенная перчатка еще ?
+6
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Началось в колхозе утро... Стоило лишь обыграть команду из пердива, сразу же у Зенита появился опасный конкурент... Быстро наступило головокружение от успехов. С непривычки...
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0
+6
да погодите вы, только второй тур, раньше времени начали возможное чемпионство в тушино примерять) стандартный срок же 3 тур))
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+6
Ответ Мурманчанин37
Мой юный друг, в который раз замечаю, что для Вас прочитать не равно понять смысл прочитанного))
Мой, видимо, пожилой просто тип из интернета, я вас первый раз вижу, но могу заметить, что у вас, как у классического кб, очень избирательная манера чтения. Я видел ваше сообщение чуть ниже. И у меня нет вопрос к процитированному абзацу. Вот только Кечинов ведь не смог удержаться в рамках этих вменяемых рассуждений и зачем то закончил свою речь трепом про "достойного конкурента Зениту". Очевидно, что здесь и сейчас такие рассуждения нелепы. Об этом и речь и у меня это ясно изложено в исходном сообщении. Если вы этого понять не смогли, то проблемы с чтением тут не у меня.
+7
-1
+6
Неоднократно в последнюю неделю читал, как местные кб рассказывали про то, что "трехтуровое чемпионство" это всё придумки завистников (журналисты, зенитовцы, масоны, рептилоиды), а спартаковцы тут ни при чем. Но стоило победить Химки и действующий спартаковец решил зачем то заявить в интервью, что они величайшие, другой пусть и бывший, но чистопородный спартаковец рассуждает о конкуренции с Зенитом и т.д. Так точно ли "трехтуровое чемпионство" это происки недоброжелателей, или все-таки спартаковцы сами виноваты, что не умеют адекватно переживать что победы, что поражения.
+8
-3
+5
Ответ Spartakus1984
Но справедливости ради,зенит ТОПОВ победил?
А Краснодар кто?
+6
-1
+5
Гля как их пучит, с помощью судей обыграли команду первой лиги и уже достойный конкурент. Зенит для вас космос, просто скажите - Зенит наш кумир, и мы всячески будем стараться проходить на него. И возможно через пару десятков, лет сможем оказать ему достойную конкуренцию "но это не точно"
+5
0
+5
Ответ Eric_Cartman
А в первом туре тогда что было? Господи, они реально живут этими циклами… 🤷🏻‍♂️🤦‍♂️
Ну мне болельщику Спартака стыдно это читать, они после первого тура помоями поливали а сейчас этот красавчик, там боремся за чемпионство
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Месячные у КБ начались,править чтоли вернулись?
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опять начинается новый цикл))))о Боже)_))
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Вернулись править🤣
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Как обычно, вернулись править, до первой команды
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+4
Не вмешайся ВАР при голе в ворота "Спартака",и как знать,чем бы всё кончилось.А то прямо уж с "Зенитом" конкурировать...
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-1
+4
Вернулись, чтобы править!!!
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+4
Вот один человек сказал, а потом будут говорить, что это болельщики говорили.
+4
-1
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