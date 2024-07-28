Кечинов о 3:1 с «Химками»: «У «Зенита» появится достойный конкурент, если «Спартак» продолжит так или даже лучше. Нужно стабилизировать результаты и найти баланс»

Валерий Кечинов считает, что «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом».

В матче 2-го тура Мир РПЛ красно-белые обыграли « » (3:1).

«Результатом я, конечно же, доволен. Сравнивать эту игру с матчем против «Оренбурга» не получается, что радует. Ведь та встреча была провальной.

Сегодня очень многое получилось, много создавалось моментов, и еще в первом тайме были моменты, чтобы забить: момент со штангой и незабитый пенальти. Но во втором тайме наконец-то случился гол, который стал переломным. У «Химок» после него вообще перестало что-либо получаться, а « », наоборот, стал играть еще лучше. Он стал более раскрепощенным, стало появляться еще больше моментов и отличных комбинаций, которые оказались реализованы.

Однозначно, «Спартаку» есть куда расти. Во-первых, нужно стабилизировать результаты, чтобы не повторить прошлый сезон, когда одну игру проводят хорошо, а следующую проваливают. Нужно держать определенный уровень. Ну и во-вторых, нужно найти баланс. Чтобы и в нападении, и в центре поля, и в обороне был порядок, и чтобы были футболисты, которые надежно контролируют игру и мяч.

Если команда продолжит играть так или даже лучше, то у « » появится достойный конкурент», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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