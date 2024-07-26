Олег Иванов про слова Хвичи и Вернблума о жизни в России: «Смешно такое читать. Кажется, что интервью из психбольницы имени Кащенко»
Олег Иванов высказался про слова Хвичи и Понтуса Вернблума о жизни в России.
– Судя по развитию Хвичи, он вовремя уехал из «Рубина»?
– Раз ситуация для него так складывается, мы можем так говорить. Странно только слышать потом какие-то высказывания, что он не мог найти себе в России места, ему здесь очень плохо было.
То же самое и с Вернблумом, когда человек из себя что-то строит: выпил водки, подписал контракт [с ЦСКА], насильно держали, база и условия не очень.
Смешно такое читать, кажется, что человек из психбольницы имени Кащенко дает интервью, – сказал футболист «Рубина».
Хвича об отъезде из России: «Я сказал: «Не могу здесь оставаться». Из-за моей страны, из-за истории Грузии»
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А есть же историки, например. Они сами не участвовали в сражениях против Наполеона, и тем более Русь не крестили, получается, они тоже не могут говорить об истории ? А кто тогда может ? )
А есть прокуроры, юристы, адвокаты, судьи. Они сами не совершали преступлений, получается, и они не могут расследовать преступления, ну откуда же им знать, как всё было на самом деле ? ))
олег иванов ровно как тот чёткий пацан из анека - ведь это наша родина сынок!
а у понтуса и хвичи родины другие...)
Государственность у Грузии существовала еще тогда, когда славяне дикими племенами по лесам прятались.