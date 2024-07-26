Олег Иванов про слова Хвичи и Вернблума о жизни в России: «Смешно такое читать. Кажется, что интервью из психбольницы имени Кащенко»

Теги ЦСКА Локомотив Рубин Олег Иванов премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Понтус Вернблум Чемпионат.com Хвича Кварацхелия Футбол

Олег Иванов высказался про слова Хвичи и Понтуса Вернблума о жизни в России.

– Судя по развитию Хвичи, он вовремя уехал из «Рубина»?

– Раз ситуация для него так складывается, мы можем так говорить. Странно только слышать потом какие-то высказывания, что он не мог найти себе в России места, ему здесь очень плохо было.

То же самое и с Вернблумом, когда человек из себя что-то строит: выпил водки, подписал контракт [с ЦСКА], насильно держали, база и условия не очень.

Смешно такое читать, кажется, что человек из психбольницы имени Кащенко дает интервью, – сказал футболист «Рубина».  

Хвича об отъезде из России: «Я сказал: «Не могу здесь оставаться». Из-за моей страны, из-за истории Грузии»

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90 комментариев
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Ответ Павел Гребнев
А что такого Хвича сказал? Вроде он про свое нахождение на базе рассказывал. Меня даже как болельщика "Локо" это не задевает. Это исключительно его восприятие, в определенных условиях и при определенных обстоятельствах. А некоторые это даже на рамки всей страны спроециривали и ущемились. И кстати о людях он исключительно в комплиментарных тонах высказывался.
А ещё Хвича сказал, что не мог больше жить и играть в России из-за агрессии России в отношении Грузии. Забавно, что, пока играл в РПЛ и зарабатывал деньги, его ничего не смущало) Лицемерненько получается)
+141
-18
+123
Они говорят то, что от них хотят услышать. Если через 10 лет европейские политики возьмут курс на нормальные отношения с Россией, тот же Вернблум начнёт рассказывать, как хорошо ему было в Москве и призывать всех ехать туда на экскурсию. Типичное трепло, которое получает бабки за интервью
+109
-26
+83
А что такого Хвича сказал? Вроде он про свое нахождение на базе рассказывал. Меня даже как болельщика "Локо" это не задевает. Это исключительно его восприятие, в определенных условиях и при определенных обстоятельствах. А некоторые это даже на рамки всей страны спроециривали и ущемились. И кстати о людях он исключительно в комплиментарных тонах высказывался.
+107
-55
+52
Ответ NartApsua
А ещё Хвича сказал, что не мог больше жить и играть в России из-за агрессии России в отношении Грузии. Забавно, что, пока играл в РПЛ и зарабатывал деньги, его ничего не смущало) Лицемерненько получается)
Причём ООН то как раз официально заявила об агрессии Грузии.
+46
-11
+35
Так база у ЦСКА же дно донное реально по современным стандартам
+32
-7
+25
Ответ Campanulla
Хвича сказал что ощущал в тот момент. Молодой парень, оторванный от дома, семьи. Ещё Слуцкий высказывался по поводу Хвичи, что он очень эмоциональный и чувствительный парень, которому нужно было работать с ментальной составляющей. Ничего оскорбительного в словах Хвичи не было и в помине.
Жил в лесу затравленный собаками. А ещё его никуда не выпускали и морили голодом. =)
+28
-6
+22
Ответ rarog
ну да, в совке вполне официально считали психически больными тех, кто не считает советскую политическую систему лучшей и вообще критикует)
В совке по Красной площади медведи на велосипедах ездили, с бутылкой водки в лапе.
+35
-13
+22
Хвича лицемерный грузин, коих сейчас полно в России, которые живут и зарабатывают, но как только уедут из страны начинают заливать какая она ужасная
+30
-14
+16
Ответ Helge
Они говорят то, что от них хотят услышать. Если через 10 лет европейские политики возьмут курс на нормальные отношения с Россией, тот же Вернблум начнёт рассказывать, как хорошо ему было в Москве и призывать всех ехать туда на экскурсию. Типичное трепло, которое получает бабки за интервью
Полностью согласен! Если в современных реалиях написать, что в России всё было для Вернблума хорошо, то его интервью не то что читать не станут, его даже не опубликуют...
+25
-9
+16
Я очень сомневаюсь, что в Грузии более лучшие футбольные условия.
+22
-7
+15
Ответ Павел Гребнев
А что такого Хвича сказал? Вроде он про свое нахождение на базе рассказывал. Меня даже как болельщика "Локо" это не задевает. Это исключительно его восприятие, в определенных условиях и при определенных обстоятельствах. А некоторые это даже на рамки всей страны спроециривали и ущемились. И кстати о людях он исключительно в комплиментарных тонах высказывался.
я извиняюсь, но вы каким "местом" интервью Хвичи про базу читали?
+17
-4
+13
Ответ Ultimat 7
Я очень сомневаюсь, что в Грузии более лучшие футбольные условия.
Я очень сомневаюсь, что "более лучшие" - это на русском написано
+19
-9
+10
Ответ Император Плутона
щас деда нам расскажет про мороженое за 7 копеек
щас жертвы дудя нам расскажут, как они компетентны в политике и истории. а мы все хором посмеемся.
+23
-14
+9
бедный наш грузинский мальчик, силой его заставляли в футбол играть (
+17
-8
+9
Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий удален модератором
О, слушайте, в последнее время что-то часто натыкаюсь на такую логику, как в этом комментарии - "Если ты сам не был участником событий, значит ты не можешь знать и говорить о них" )) Это просто дичь какая-то, более тупой логики даже представить сложно ) Может кто-то объяснить аргументированно, почему чувак, который сам не жил в совке, не может про него знать ?
А есть же историки, например. Они сами не участвовали в сражениях против Наполеона, и тем более Русь не крестили, получается, они тоже не могут говорить об истории ? А кто тогда может ? )
А есть прокуроры, юристы, адвокаты, судьи. Они сами не совершали преступлений, получается, и они не могут расследовать преступления, ну откуда же им знать, как всё было на самом деле ? ))
+17
-9
+8
Ответ NartApsua
А ещё Хвича сказал, что не мог больше жить и играть в России из-за агрессии России в отношении Грузии. Забавно, что, пока играл в РПЛ и зарабатывал деньги, его ничего не смущало) Лицемерненько получается)
Забавно то, что некоторые грузины считают это агрессией, игнорируя факты. 1. Наши миротворцы были размещены по решению ООН . 2. Нападение на миротворцев приравнивается к нападению на страну со всеми вытекающими. По хорошему, грузины легко отделались из-за войны, которую заварил Саакашвили .
+14
-6
+8
Хвича истории Грузии не знает, 2 века под щитом России , затем обрела государственность, благодаря России.
+11
-4
+7
Хвича сказал что ощущал в тот момент. Молодой парень, оторванный от дома, семьи. Ещё Слуцкий высказывался по поводу Хвичи, что он очень эмоциональный и чувствительный парень, которому нужно было работать с ментальной составляющей. Ничего оскорбительного в словах Хвичи не было и в помине.
+27
-20
+7
Ответ AprasidzE
Сколько грузин полегло в ваших разборках с Гитлером? Будто грузины в вечном долгу остались. И в завоевании Кавказа помогли.
а считаете, что только русские дрлжны были лямку тянуть за всех?
+9
-2
+7
По Хвиче есть значительно более важный вопрос - как получилось, что Рубин не получил ни копейки за его контракт в Италии?
+7
-1
+6
Ответ Helge
Они говорят то, что от них хотят услышать. Если через 10 лет европейские политики возьмут курс на нормальные отношения с Россией, тот же Вернблум начнёт рассказывать, как хорошо ему было в Москве и призывать всех ехать туда на экскурсию. Типичное трепло, которое получает бабки за интервью
Я тебе больше скажу - про хороший запад и их ценности будут рассказывать те же людоеды что и сейчас - соловьев киселев и кампания
+7
-2
+5
Ответ Dzhansug Bukiya
Так база у ЦСКА же дно донное реально по современным стандартам
В России считается что говорить правду или высказывать своё мнение это моветон
+9
-4
+5
Ответ Pavelaznaurov
Ну он просто далёк от всего этого… только футбол
От чего этого? Олег прав.
+8
-4
+4
Ответ rarog
ну да, в совке вполне официально считали психически больными тех, кто не считает советскую политическую систему лучшей и вообще критикует)
Нормально притянул. 🤣
+6
-2
+4
Верю больше Понтусу, чем Хвиче с его папой русофобом.
+10
-6
+4
Ответ ЦСКА УСБ
Скорее это Олега Иванова надо в Кащенко отправлять. Не знаю что там такого сказал Хвича, не читал его интервью, но Верблум ничего плохого не говорил. Очередное высказывание из серии "Не читал, но осуждаю".
Вернблум ничего плохого не сказал? Начал чесать, что в Москве "ужасный интернет"(который даже на тот момент был уже очень приличный, не говоря про сейчас), и что "это не так, и то не так", а его жена, оказывается, восприняла новость о переезде в Москву, как "смертный приговор"
+4
-1
+3
Ответ Павел Гребнев
А что такого Хвича сказал? Вроде он про свое нахождение на базе рассказывал. Меня даже как болельщика "Локо" это не задевает. Это исключительно его восприятие, в определенных условиях и при определенных обстоятельствах. А некоторые это даже на рамки всей страны спроециривали и ущемились. И кстати о людях он исключительно в комплиментарных тонах высказывался.
Ему тогда было 17 лет. Пацан еще был совсем.
+3
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+3
ну а что удивительного?
олег иванов ровно как тот чёткий пацан из анека - ведь это наша родина сынок!
а у понтуса и хвичи родины другие...)
+2
0
+2
Ответ Юрий Король
В совке по Красной площади медведи на велосипедах ездили, с бутылкой водки в лапе.
Там до сих пор так. Только зимой медведи на коньках на катке катаются.
+4
-2
+2
Ответ Otto Kretschmer
Хвича истории Грузии не знает, 2 века под щитом России , затем обрела государственность, благодаря России.
>обрела государственность, благодаря России
Государственность у Грузии существовала еще тогда, когда славяне дикими племенами по лесам прятались.
+2
0
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