Олег Иванов про слова Хвичи и Вернблума о жизни в России: «Смешно такое читать. Кажется, что интервью из психбольницы имени Кащенко»

Олег Иванов высказался про слова Хвичи и Понтуса Вернблума о жизни в России.

– Судя по развитию , он вовремя уехал из «Рубина»?

– Раз ситуация для него так складывается, мы можем так говорить. Странно только слышать потом какие-то высказывания, что он не мог найти себе в России места, ему здесь очень плохо было.

То же самое и с , когда человек из себя что-то строит: выпил водки, подписал контракт [с ЦСКА], насильно держали, база и условия не очень.

Смешно такое читать, кажется, что человек из психбольницы имени Кащенко дает интервью, – сказал футболист « ».

Хвича об отъезде из России: «Я сказал: «Не могу здесь оставаться». Из-за моей страны, из-за истории Грузии»

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