«Детский сад, так нельзя, легко пропускаем со стандарта. Реализация своих моментов у «Локо» хромает, их было много». Галактионов про 1:3 с «Динамо»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Воробьев Михаил Галактионов Матч ТВ Илья Самошников Тимур Сулейманов Футбол

Михаил Галактионов недоволен тем, как «Локомотив» пропускал от «Динамо» (1:3).

– Можно ли сказать, что вам не повезло? Только ли в этом дело?

– Да нет, конечно. Понятно, что реализация своих моментов [хромает], их было много… По созданным моментам мы были ближе к тому, чтобы выйти вперед, но легко пропускаем со стандарта. Очень серьезно поговорим в раздевалке, так нельзя, это детский сад. Легко пропускаем мяч.

Имели полное преимущество во втором тайме, нельзя так отдавать инициативу.

– Почему при 1:2 не удалось переломить ход матча?

– Нужен человек, который забьет. Есть Воробьев. У Тимура [Сулейманова] было не так много шансов. Пока у Воробьева силы были, он хорошо выглядел, потом устал, не стали менять, надеялись, что момент у него будет.

– Что понравилось?

– Тяжело сказать. Начало второго тайма было хорошим, инициативой завладели, неплохо наседали на ворота соперника. Нельзя вспомнить ничего [у ворот «Локомотива»] до момента с углового. У нас выход один на один, Самошников в штангу попадает. Кто более удачливым, мастеровитым оказался, тот победил, – сказал главный тренер «Локомотива».

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16 комментариев
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Локомотиву спасибо за игру. Смотрелись прилично, много моментов, понравились розыгрыши, индивидуальные проходы. Самошников и Воробьев выделялись. С таким рисунком игры, перспективы будут, но нужно срочно подтягивать реализацию, и усилиться, хотя бы точечно в нападение. Верим ✊
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Жалко Галактионова сделают его козлом отпущения,хотя он делает максимум
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"Нужен человек, который забьёт". Явно камень в сторону Сарвели. Тратил моменты/полумоменты
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Ответ валя_стакан
Там еще НЕ удаление Пиняева и пенальти на Тюкавине. Благодарите Карася еще легко отделались
Если бы Пиняев висел бы на желтой, на вторую не факт бы что так пошел. А пенальти на Тюкавкне не было, он сам зад отклячивал в сторону Ньямси
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Локомотив был точно не хуже Динамо. Просто Динамо свои забил, а у Локомотива в старте выходит Сарвели
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Ответ igls54
"Галактикос" у Галактионова, вряд ли когда получится
С таким составом и Анчелотти не сделает.
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Я конечно все понимаю , выпускают молодежь , она прогрессирует. Но где трансферная политика у этого клуба ? Продали Глушенкова , деньги хоть какие то но остаться должны же в клубе.
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Да уж, оборона у Локо это просто провал.
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Ответ Александр Сергеев
Я конечно все понимаю , выпускают молодежь , она прогрессирует. Но где трансферная политика у этого клуба ? Продали Глушенкова , деньги хоть какие то но остаться должны же в клубе.
Ещё с Изидора деньги плюс разгрузили зп не продлив Миранчука,Жемалетдинова,Дзюбу,Керка
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Ну так а с кого спрос, Михаил, если подобное положение дел уже второй сезон? На поле хаос, но сдается мне что это характерная тренерская черта, можно даже сказать стиль
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сам же выпускаешь этих игроков. Замена Сардельки напрашивалась ещё после первого тайма
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Ответ radish69
"Нужен человек, который забьёт". Явно камень в сторону Сарвели. Тратил моменты/полумоменты
у Воробьева тоже еще было два момента, но он во вратаря оба раза ударил
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Ответ sashka.loker
сам же выпускаешь этих игроков. Замена Сардельки напрашивалась ещё после первого тайма
А у него есть выбор что-ли выпускает то что есть
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