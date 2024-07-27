«Детский сад, так нельзя, легко пропускаем со стандарта. Реализация своих моментов у «Локо» хромает, их было много». Галактионов про 1:3 с «Динамо»

Михаил Галактионов недоволен тем, как «Локомотив» пропускал от «Динамо» (1:3).

– Можно ли сказать, что вам не повезло? Только ли в этом дело?

– Да нет, конечно. Понятно, что реализация своих моментов [хромает], их было много… По созданным моментам мы были ближе к тому, чтобы выйти вперед, но легко пропускаем со стандарта. Очень серьезно поговорим в раздевалке, так нельзя, это детский сад. Легко пропускаем мяч.

Имели полное преимущество во втором тайме, нельзя так отдавать инициативу.

– Почему при 1:2 не удалось переломить ход матча?

– Нужен человек, который забьет. Есть Воробьев. У Тимура [ ] было не так много шансов. Пока у силы были, он хорошо выглядел, потом устал, не стали менять, надеялись, что момент у него будет.

– Что понравилось?

– Тяжело сказать. Начало второго тайма было хорошим, инициативой завладели, неплохо наседали на ворота соперника. Нельзя вспомнить ничего [у ворот « »] до момента с углового. У нас выход один на один, в штангу попадает. Кто более удачливым, мастеровитым оказался, тот победил, – сказал главный тренер «Локомотива».

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