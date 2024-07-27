Георгсон вошел в штаб «МЮ» и будет отвечать за стандарты. Клуб выкупил главного тренера «Лиллестрема» за 280 тысяч фунтов

Андреас Георгсон вошел в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».

Последним местом работы 42-летнего шведа был норвежский «Лиллестрем», который он возглавлял с января 2024 года.

По данным MEN, Георгсон будет отвечать в « » за работу над стандартными положениями. Как сообщает норвежская пресса, манкунианцы выкупили его контракт у « » за 280 тысяч фунтов.

Ранее Георгсон входил в тренерский штаб «Саутгемптона», «Арсенала» и «Брентфорда», а в 2022 году исполнял обязанности главного тренера «Мальме».

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду