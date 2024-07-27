Георгсон вошел в штаб «МЮ» и будет отвечать за стандарты. Клуб выкупил главного тренера «Лиллестрема» за 280 тысяч фунтов
Андреас Георгсон вошел в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».
Последним местом работы 42-летнего шведа был норвежский «Лиллестрем», который он возглавлял с января 2024 года.
По данным MEN, Георгсон будет отвечать в «МЮ» за работу над стандартными положениями. Как сообщает норвежская пресса, манкунианцы выкупили его контракт у «Лиллестрема» за 280 тысяч фунтов.
Ранее Георгсон входил в тренерский штаб «Саутгемптона», «Арсенала» и «Брентфорда», а в 2022 году исполнял обязанности главного тренера «Мальме».
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
А ещё Талалаев есть, свободен, без выплат. Стратег советской школы футбола, лучшей в мире. Не знаю, за что отвечал бы, но явно пригодится на случай вылета МЮ в чемпионшип.
А Калешин русский Бьелса тоже может помочь МЮ,а если что и профсоюз тренерский возглавить может
> Без выплат
Да что ты, черт побери, такое несёшь?