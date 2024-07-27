Георгсон вошел в штаб «МЮ» и будет отвечать за стандарты. Клуб выкупил главного тренера «Лиллестрема» за 280 тысяч фунтов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия высшая лига Норвегия Лиллестрем отставки Андреас Георгсон Футбол

Андреас Георгсон вошел в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».

Последним местом работы 42-летнего шведа был норвежский «Лиллестрем», который он возглавлял с января 2024 года.

По данным MEN, Георгсон будет отвечать в «МЮ» за работу над стандартными положениями. Как сообщает норвежская пресса, манкунианцы выкупили его контракт у «Лиллестрема» за 280 тысяч фунтов.

Ранее Георгсон входил в тренерский штаб «Саутгемптона», «Арсенала» и «Брентфорда», а в 2022 году исполнял обязанности главного тренера «Мальме».

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13 комментариев
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Им бы внимание обратить на Мостового, отвечал бы за чеканку или чекушку, чего уж там.

А ещё Талалаев есть, свободен, без выплат. Стратег советской школы футбола, лучшей в мире. Не знаю, за что отвечал бы, но явно пригодится на случай вылета МЮ в чемпионшип.
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Интересная мотивация у шведа. По уровню - повышение, по роли - понижение.
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Знаменитые лиллестремские стандарты
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Ответ Ozz99
Им бы внимание обратить на Мостового, отвечал бы за чеканку или чекушку, чего уж там. А ещё Талалаев есть, свободен, без выплат. Стратег советской школы футбола, лучшей в мире. Не знаю, за что отвечал бы, но явно пригодится на случай вылета МЮ в чемпионшип.
За чекушку, после которой говорил бы о чеканке
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+8
Ответ deadjoker
Знаменитые лиллестремские стандарты
Знаменитые стандарты Брентфорда. Но ты явно АПЛ не смотришь. А если и смотришь, то тем местом, на котором сидишь, иначе б не писал это
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Это бывший тренер по стандартным положениям Саутгемптона и Брентфорда, его новый технический директор Уилкокс рекомендовал для подписания. Повезло, что физрука Рэмси забрали в Миннесоту, потому что толка от его работы за столько лет было не видно.
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Ответ Ozz99
Им бы внимание обратить на Мостового, отвечал бы за чеканку или чекушку, чего уж там. А ещё Талалаев есть, свободен, без выплат. Стратег советской школы футбола, лучшей в мире. Не знаю, за что отвечал бы, но явно пригодится на случай вылета МЮ в чемпионшип.
А почему Ташуева обошли своим вниманием? Адепт советской тренерской школф.
А Калешин русский Бьелса тоже может помочь МЮ,а если что и профсоюз тренерский возглавить может
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Стрёмно как то.. из Лиллестрема)
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Уже третий главный тренер за лето , вошедший в тренерский штаб Тен Хага помощником.
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Ответ Storch Inki
Знаменитые стандарты Брентфорда. Но ты явно АПЛ не смотришь. А если и смотришь, то тем местом, на котором сидишь, иначе б не писал это
Так в Брентфорде тренером по стандартам был Куэва.
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Ответ Сергей Галынский
А почему Ташуева обошли своим вниманием? Адепт советской тренерской школф. А Калешин русский Бьелса тоже может помочь МЮ,а если что и профсоюз тренерский возглавить может
Да, всех в одном комменте не охватить. Я лишь намекнул, на тотальную русофобию в английском футболе. Между прочим наши тренеры, одни из самых лучших специалистов в мире. Юран, Аленичев... сидят без дела. А у них по разнарядке - цветные, женщины, трансы, только не русские. Пора принять закон, нашей думе: в каждом зарубежном клубе должен быть российский тренер, иначе мы их результаты на территории РФ не признаем.
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Ответ Ozz99
Да, всех в одном комменте не охватить. Я лишь намекнул, на тотальную русофобию в английском футболе. Между прочим наши тренеры, одни из самых лучших специалистов в мире. Юран, Аленичев... сидят без дела. А у них по разнарядке - цветные, женщины, трансы, только не русские. Пора принять закон, нашей думе: в каждом зарубежном клубе должен быть российский тренер, иначе мы их результаты на территории РФ не признаем.
😅😅😅😅🤣🤣🤣 класс
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Ответ Ozz99
Им бы внимание обратить на Мостового, отвечал бы за чеканку или чекушку, чего уж там. А ещё Талалаев есть, свободен, без выплат. Стратег советской школы футбола, лучшей в мире. Не знаю, за что отвечал бы, но явно пригодится на случай вылета МЮ в чемпионшип.
> Талалаев
> Без выплат

Да что ты, черт побери, такое несёшь?
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