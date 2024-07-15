«МЮ» проиграл «Русенборгу» в 1-м предсезонном матче. Тен Хаг недоволен: «Мы «Юнайтед», наш стандарт – победы, уж точно не поражения»

Эрик тен Хаг остался недоволен результатом товарищеской игры с «Русенборгом».

« » проиграл первый предсезонный матч со счетом 0:1, пропустив в добавленное ко второму тайму время.

«Результат отнюдь не второстепенен. Конечно, сейчас лишь предсезонка, но в «Ман Юнайтед» стандарт – это победы, уж точно не поражения. Так что если вы не можете победить, то хотя бы не проигрывайте, как это произошло на последней секунде.

Впрочем, игра, конечно, важнее, и наша игра не соответствовала стандартам.

Можно говорить, что все плохо, но я не такой человек. Я все видел, и такая планка не соответствует футболу топ-уровня. Для футбола топ-уровня нужны намного более высокие стандарты, и это начинается с каждого индивидуально: каждый игрок должен сделать все, чтобы быть в форме.

Я знаю, что мы сейчас и не могли бы быть в игровой форме, и я знаю, что нам нужны такие матчи, чтобы ее набрать. Соперник же выступает в чемпионате, уровень его физической готовности намного выше.

Однако мы – «Манчестер Юнайтед», и футболистам «Манчестер Юнайтед», команде «Манчестер Юнайтед» следует играть лучше», – заявил главный тренер «МЮ» в эфире клубного ТВ.

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