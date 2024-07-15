«МЮ» проиграл «Русенборгу» в 1-м предсезонном матче. Тен Хаг недоволен: «Мы «Юнайтед», наш стандарт – победы, уж точно не поражения»
Эрик тен Хаг остался недоволен результатом товарищеской игры с «Русенборгом».
«Манчестер Юнайтед» проиграл первый предсезонный матч со счетом 0:1, пропустив в добавленное ко второму тайму время.
«Результат отнюдь не второстепенен. Конечно, сейчас лишь предсезонка, но в «Ман Юнайтед» стандарт – это победы, уж точно не поражения. Так что если вы не можете победить, то хотя бы не проигрывайте, как это произошло на последней секунде.
Впрочем, игра, конечно, важнее, и наша игра не соответствовала стандартам.
Можно говорить, что все плохо, но я не такой человек. Я все видел, и такая планка не соответствует футболу топ-уровня. Для футбола топ-уровня нужны намного более высокие стандарты, и это начинается с каждого индивидуально: каждый игрок должен сделать все, чтобы быть в форме.
Я знаю, что мы сейчас и не могли бы быть в игровой форме, и я знаю, что нам нужны такие матчи, чтобы ее набрать. Соперник же выступает в чемпионате, уровень его физической готовности намного выше.
Однако мы – «Манчестер Юнайтед», и футболистам «Манчестер Юнайтед», команде «Манчестер Юнайтед» следует играть лучше», – заявил главный тренер «МЮ» в эфире клубного ТВ.
«МЮ» провел первый товарищеский матч и чуть не лишился Каземиро. Фол на бразильце выглядит грязно
- Дата проведения
- 15 июля, 19.00, «Леркендаль»
- Гол:
- 1:0 – 90+3 Хольм.
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Русенборг –
Тангвик (Сандберг, 46), Корник (Андерссон, 61), Немчик (Йенссен, 46), Сейде (Singsdal Volden, 61), Рейтан (Solheim Dahl, 61), Сельнэс (Боркяйе, 61), Тагсет, Нюпан (Фредериксен, 46), Брухольм (Holte, 61), Рейтан (Sadiku, 61), Сетер (Хольм, 61).
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Манчестер Юнайтед –
Витек, Уан-Биссака (Огуннейе, 46), Эванс (Беннетт, 46), Фиш (Алджофри, 46), Мюррей (Амасс, 46), Каземиро (Ойеделе, 46), Маунт (Коллиер, 46), Межбри (Хьюджилл, 46), Williams (Скэнлон, 46), Рэшфорд (Эннис, 46), Уитли (Davidson Fletcher, 46).
Но в старте вышел Уил Фиш. Интересно как отыграл.
Акрон вон разгромил Антальяспор недавно 4-0. Новость была. Это же не означает, что выходец из РПЛ сильнее турецкого середняка)
СПС еще раз!
Ну и Межбри?
Спасибо если что. Оч хотел глянуть, но был занят, а пересматривать это желания нет. Раз уж ты отмучился, то воспользуюсь)