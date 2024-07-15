«МЮ» проиграл «Русенборгу» в 1-м предсезонном матче. Тен Хаг недоволен: «Мы «Юнайтед», наш стандарт – победы, уж точно не поражения»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия высшая лига Норвегия Русенборг товарищеские матчи (клубы) Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг остался недоволен результатом товарищеской игры с «Русенборгом».

«Манчестер Юнайтед» проиграл первый предсезонный матч со счетом 0:1, пропустив в добавленное ко второму тайму время.

«Результат отнюдь не второстепенен. Конечно, сейчас лишь предсезонка, но в «Ман Юнайтед» стандарт – это победы, уж точно не поражения. Так что если вы не можете победить, то хотя бы не проигрывайте, как это произошло на последней секунде.

Впрочем, игра, конечно, важнее, и наша игра не соответствовала стандартам.

Можно говорить, что все плохо, но я не такой человек. Я все видел, и такая планка не соответствует футболу топ-уровня. Для футбола топ-уровня нужны намного более высокие стандарты, и это начинается с каждого индивидуально: каждый игрок должен сделать все, чтобы быть в форме.

Я знаю, что мы сейчас и не могли бы быть в игровой форме, и я знаю, что нам нужны такие матчи, чтобы ее набрать. Соперник же выступает в чемпионате, уровень его физической готовности намного выше.

Однако мы – «Манчестер Юнайтед», и футболистам «Манчестер Юнайтед», команде «Манчестер Юнайтед» следует играть лучше», – заявил главный тренер «МЮ» в эфире клубного ТВ.

«МЮ» провел первый товарищеский матч и чуть не лишился Каземиро. Фол на бразильце выглядит грязно

Русенборг Норвегия – Манчестер Юнайтед Англия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
15 июля, 19.00, «Леркендаль»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 90+3 Хольм.
РусенборгТангвик (Сандберг, 46), Корник (Андерссон, 61), Немчик (Йенссен, 46), Сейде (Singsdal Volden, 61), Рейтан (Solheim Dahl, 61), Сельнэс (Боркяйе, 61), Тагсет, Нюпан (Фредериксен, 46), Брухольм (Holte, 61), Рейтан (Sadiku, 61), Сетер (Хольм, 61).
Манчестер ЮнайтедВитек, Уан-Биссака (Огуннейе, 46), Эванс (Беннетт, 46), Фиш (Алджофри, 46), Мюррей (Амасс, 46), Каземиро (Ойеделе, 46), Маунт (Коллиер, 46), Межбри (Хьюджилл, 46), Williams (Скэнлон, 46), Рэшфорд (Эннис, 46), Уитли (Davidson Fletcher, 46).
Предупреждения:
Немчик (18), Брухольм (28).
55 комментариев
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Новые песни о старом…
+43
-8
+35
Скучали по ИнфоцыганХагу?
+23
-7
+16
Ответ Блуждающий странник
Сейчас Тен Хага будут обсирать всем стадом, но достаточно глянуть кто играл у МЮ когда они проиграли и всерьёз что-то писать...
Решфорд, Каземиро, Маунт . Против МЮ не сборная мира играла , но те били по воротам , а МЮ один удар за тайм. Ничего не поменялось увы
+19
-5
+14
Сейчас Тен Хага будут обсирать всем стадом, но достаточно глянуть кто играл у МЮ когда они проиграли и всерьёз что-то писать...
+21
-9
+12
Скорее бы его уволили
+17
-7
+10
Ответ vtsch4svws
Берет трофеи каждый год после выгона пенальтиста. Какие вопросы?
8 место первый вопрос
+11
-4
+7
Ответ Alexander Rakhilkin
Новые песни о старом…
Да там совсем состав экспериментальный.
Но в старте вышел Уил Фиш. Интересно как отыграл.
+9
-3
+6
Под постом с ТХ прежняя классика)) юзеры, любящие собирать на нем плюсики тут же расчехлили свои 💩-меты)) И неважно, что игра товарищеская и какой там состав. Главное, повторять друг за другом шутки и собирать плюсики на обще-клубничном хейте.🤢Вот ведь-🤡🚑
+11
-5
+6
Ответ No Name
Под постом с ТХ прежняя классика)) юзеры, любящие собирать на нем плюсики тут же расчехлили свои 💩-меты)) И неважно, что игра товарищеская и какой там состав. Главное, повторять друг за другом шутки и собирать плюсики на обще-клубничном хейте.🤢Вот ведь-🤡🚑
Тен Хаг будто бы всех неадекватов собирает в одном месте. Не, я всё понимаю, что фанатам Роналду надо на нём отыграться после такого Евро, но я уж не думал, что начнут истерить после бесполезного товарняка где играли дети)
+5
-2
+3
В Багдаде всё спокойно
+3
0
+3
Ответ Пользователь_7
Решфорд, Каземиро, Маунт . Против МЮ не сборная мира играла , но те били по воротам , а МЮ один удар за тайм. Ничего не поменялось увы
"Ничего не поменялось увы". АХАХАХХАХАХАХАХАХАХХХАХАХ Человек делает вердикт по ПЕРВОМУ МАТЧУ ПРЕДСЕЗОНКИ, где из 25 игроков заявки, только четверо из первой команды. И это против команды, у которой сейчас середина сезона. Откуда вы, черт возьми, беретесь))))
+3
-1
+2
Ответ Пользователь_7
Решфорд, Каземиро, Маунт . Против МЮ не сборная мира играла , но те били по воротам , а МЮ один удар за тайм. Ничего не поменялось увы
Против МЮ не играли любители. Играл Русенборг основной либо игроками близкими к основе. При чём у них уже сезон в самом разгаре. Рэшфорд, Каземиро и Маунт играли только тайм. Во втором тайме была просто кучка ноунеймов из молодёжки, они и пропустили. Там половине даже 18 лет нет. 20 лет потолок. Ну это даже опуская тот факт, что оценивать силу команды по товарнякам это просто идиотизм. Сколько уже раз МЮ были чемпионами предсезонки?

Акрон вон разгромил Антальяспор недавно 4-0. Новость была. Это же не означает, что выходец из РПЛ сильнее турецкого середняка)
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Ответ Armbull
Стоп. Что-то я не понял, в каком чемпионате уже выступает Русенборг?
В Норвегии разгар сезона.
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Стоп. Что-то я не понял, в каком чемпионате уже выступает Русенборг?
+1
0
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Ответ Александр Суряев
В Норвегии разгар сезона.
И они играют товарняк с МЮ? Интересное решение.
+1
0
+1
А где же были эти стандарты на протяжении всего прошлого сезона?
+1
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0
Ответ Пользователь_7
Решфорд, Каземиро, Маунт . Против МЮ не сборная мира играла , но те били по воротам , а МЮ один удар за тайм. Ничего не поменялось увы
Не согласен. Первый матч после отпуска против команды, у которой середина сезона. Какие-то выводы можно будет сделать после матча с Бетисом, когда вернутся многие сборники.
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Ответ Yerkebulan
8 место первый вопрос
Так с 6м составом занял 8 место и взял кубок.
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Ответ QWertY
Межбри и Амасс днины, которых можно сбагрить. Из молодых понравились (не считая Фиша) Уитли и Итан Эннис. Последнего уже можно привлекать как замену Трэшфорду
Амас просто под прессингом не умеет играть, ему бы парочку аренд
0
0
0
Ответ No Name
Под постом с ТХ прежняя классика)) юзеры, любящие собирать на нем плюсики тут же расчехлили свои 💩-меты)) И неважно, что игра товарищеская и какой там состав. Главное, повторять друг за другом шутки и собирать плюсики на обще-клубничном хейте.🤢Вот ведь-🤡🚑
Прежняя классика начнется в августе, когда манкунианцев будут сношать все соперники вплоть до Ньюпорта
+4
-4
0
Ответ QWertY
Межбри и Амасс днины, которых можно сбагрить. Из молодых понравились (не считая Фиша) Уитли и Итан Эннис. Последнего уже можно привлекать как замену Трэшфорду
Так Рэш уже и сам в глубоком запасе будет сидеть. Но запомню твои рекомендации, надо глянуть следующую товарку.
СПС еще раз!
0
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Ответ Armbull
Раз вспомнил за Биссаку, то тогда уже расскажи про Амасса на лз. Вроде талантом считают. Есть что-то интересное? Или сырющий? Ну и Межбри? Спасибо если что. Оч хотел глянуть, но был занят, а пересматривать это желания нет. Раз уж ты отмучился, то воспользуюсь)
Межбри и Амасс днины, которых можно сбагрить. Из молодых понравились (не считая Фиша) Уитли и Итан Эннис. Последнего уже можно привлекать как замену Трэшфорду
0
0
0
Ответ QWertY
За билд ап в основном отвечал Эванс среди дефов, Фиш в свою очередь пасовал или на него, или играл через Биссаку, который полностью провалил матч
Раз вспомнил за Биссаку, то тогда уже расскажи про Амасса на лз. Вроде талантом считают. Есть что-то интересное? Или сырющий?
Ну и Межбри?
Спасибо если что. Оч хотел глянуть, но был занят, а пересматривать это желания нет. Раз уж ты отмучился, то воспользуюсь)
0
0
0
Ответ Armbull
А что по билд-апу? Фиш пасовал или так чисто ближнему?
За билд ап в основном отвечал Эванс среди дефов, Фиш в свою очередь пасовал или на него, или играл через Биссаку, который полностью провалил матч
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0
Ответ QWertY
Норм отпахал, Витек тоже сыграл годно
А что по билд-апу? Фиш пасовал или так чисто ближнему?
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Ответ Armbull
Если кто смотрел, черканите как Фиш отыграл?
Норм отпахал, Витек тоже сыграл годно
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На результат в товарке плевать. Тем более, у Русенборга разгар сезона. Нормально сыграли
0
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Ответ vtsch4svws
Берет трофеи каждый год после выгона пенальтиста. Какие вопросы?
Комментарий удален модератором
Если кто смотрел, черканите как Фиш отыграл?
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Ответ Alexander Rakhilkin
Новые песни о старом…
Там 5 игроков из основной команды и куча молодёжи, Эванс с Маунтом хорошо сыграли опять же по статистике а вот Кази Рэш и Паук ужасно
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