«Зенит» согласился продать Клаудиньо во «Фламенго» за 18 млн евро, а потом выдвинул новые условия (Вене Казагранде)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Клаудиньо деньги Футбол

Продолжаются переговоры «Зенита» и «Фламенго» по трансферу Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что представители сине-бело-голубых оставили без ответа последнее предложение бразильского клуба – 18 миллионов евро в рассрочку. 

По информации журналиста Вене Казагранде, на очередной встрече с руководством «Зенита» представители бразильского полузащитника отказались продлевать контракт и настаивают на желании игрока перейти во «Фламенго».

При этом руководство петербургского клуба согласилось продать Клаудиньо во «Фламенго» за 18 миллионов евро, но затем изменило свою позицию, выдвинув новые требования. Переговоры продолжаются.

«Хоть они и русские, мы верим в здравый смысл». Президент «Фламенго» о переговорах с «Зенитом» по Клаудиньо

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34 комментария
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Так это не тот Медведев согласился наверное
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Ответ Владислав Харламов
Что по Венделу, что по Клауду.. почему их история Малкома ничему не учит? Призодите, даёте нормальные деньги, завтра же игрок к вам вылетает, все довольны и счастливы. Кому нужна эта трата времени? Ясно, что меньше 20 ни один, ни второй не уйдет
Потому что бразильцы никогда не дадут нормальные деньги. Будут крутить, вертеть, мутить через агентов. Это саудовцы не торговались бы особо.

Пора спортивному директору Малкому брать инициативу в свои руки и везти ребят к себе, как когда-то в Зенит звал)
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Зенит согласился на 18 млн а потом выдвинул условие что эти 18 млн надо будет заплатить, а не только пообещать. Фламенго задумался.
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Что по Венделу, что по Клауду.. почему их история Малкома ничему не учит? Призодите, даёте нормальные деньги, завтра же игрок к вам вылетает, все довольны и счастливы. Кому нужна эта трата времени? Ясно, что меньше 20 ни один, ни второй не уйдет
+22
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Этому Вене нет никакого доверия) Просто он болельщик Фламенго и хочет, чтобы Клаудиньо перешёл туда) Он же туда и Вендела сватал в прошлом году,если не ошибаюсь.
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Какое продление контракта с человеком у которого он заканчивается в 2027?
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Ответ Сергей Хрищанович
Этому Вене нет никакого доверия) Просто он болельщик Фламенго и хочет, чтобы Клаудиньо перешёл туда) Он же туда и Вендела сватал в прошлом году,если не ошибаюсь.
Он не то что болельщик, а ручной журналист Фламенго, которому вбрасывают нужные "инсайды", которые надо прокачать в массы.
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С учетом поручений Президента о переезде госкомпаний в регионы я бы на месте бразильцев не торопился. Когда Газпром переедет в Иркутск ему станет не до Зенита. И Клаудиньо можно будет купить за пучок редиски.
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Ответ Игорь Новиков
Потому что бразильцы никогда не дадут нормальные деньги. Будут крутить, вертеть, мутить через агентов. Это саудовцы не торговались бы особо. Пора спортивному директору Малкому брать инициативу в свои руки и везти ребят к себе, как когда-то в Зенит звал)
Ну справедливости ради 20 миллионов для бразильских клубов это космос). Они никогда за такие суммы не покупали игроков.
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После фразы недалëкого представителя бразильцев про "здравый смысл и русских", я бы им и анализы от Клаудиньо не продал. Хотят игрока, пусть везут деньги. Единовременные платежом, мелкими немечеными купюрами, президентским чартером. После пересчёта денег, тем же чартером можно и Клауда забрать. Не раньше.
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Ответ Fatty Toni
После фразы недалëкого представителя бразильцев про "здравый смысл и русских", я бы им и анализы от Клаудиньо не продал. Хотят игрока, пусть везут деньги. Единовременные платежом, мелкими немечеными купюрами, президентским чартером. После пересчёта денег, тем же чартером можно и Клауда забрать. Не раньше.
Бразильские реалы уже вылетели, выгружайте.
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Ответ Verhovn
Ну так и что? Если есть товар и купец. При чем тут контракт?. Есть желание игрока. Но пока никак не договориться) Можно залупиться конечно и не продавать. Но так дела не делаются)
У бразильцев в контрактах стоят запреты на переводы в дубль.

Вот не захочет завтра Клаудиньо выходить на поле. Что Зенит с ним сделает ? Это не Круговой с которым можно было вытворять что угодно.
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Ответ Святослав Федорович
Так у него же контракт до 27 года, если не путаю. Только продлевали же
Ну так и что? Если есть товар и купец. При чем тут контракт?. Есть желание игрока. Но пока никак не договориться) Можно залупиться конечно и не продавать. Но так дела не делаются)
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Ответ Любитель шоколада
С учетом поручений Президента о переезде госкомпаний в регионы я бы на месте бразильцев не торопился. Когда Газпром переедет в Иркутск ему станет не до Зенита. И Клаудиньо можно будет купить за пучок редиски.
А Лукойл в Коми не до Спартака.
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Ответ Любитель шоколада
Вот теперь вы увидите разницу между частной компанией Лукойл и государственной Газпром. Лукойлу никто не может приказать переехать в Иркутск. А Газпрому могут. И вместо Зенита могут приказать поддерживать Звезду из Иркутска.
могут...но не у кого в здравом уме это мысль даже на зародится...ибо это достояние !!!!!!!!!!!!
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Ответ catcher69
это поручение не для газпрома
Вот теперь вы увидите разницу между частной компанией Лукойл и государственной Газпром.

Лукойлу никто не может приказать переехать в Иркутск. А Газпрому могут.

И вместо Зенита могут приказать поддерживать Звезду из Иркутска.
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Ответ Любитель шоколада
Это поручение для правительства и оно касается в том числе Газпрома.
нет...это для тех кто ниже ростом...
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Ответ catcher69
это поручение не для газпрома
Это поручение для правительства и оно касается в том числе Газпрома.
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Ответ Любитель шоколада
С учетом поручений Президента о переезде госкомпаний в регионы я бы на месте бразильцев не торопился. Когда Газпром переедет в Иркутск ему станет не до Зенита. И Клаудиньо можно будет купить за пучок редиски.
это поручение не для газпрома
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Ответ Любитель шоколада
У бразильцев в контрактах стоят запреты на переводы в дубль. Вот не захочет завтра Клаудиньо выходить на поле. Что Зенит с ним сделает ? Это не Круговой с которым можно было вытворять что угодно.
Ну например бегать рядом с бровкой в разминочной зоне))) А на поле не выпускать)))
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Ответ Любитель шоколада
У бразильцев в контрактах стоят запреты на переводы в дубль. Вот не захочет завтра Клаудиньо выходить на поле. Что Зенит с ним сделает ? Это не Круговой с которым можно было вытворять что угодно.
это бразильцы, поднять зп и пообещать продать через год и он уже будет довольным бегать и забивать голы
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Ответ Verhovn
Ну так и что? Если есть товар и купец. При чем тут контракт?. Есть желание игрока. Но пока никак не договориться) Можно залупиться конечно и не продавать. Но так дела не делаются)
"...на очередной встрече с руководством «Зенита» представители бразильского полузащитника отказались продлевать контракт и настаивают на желании игрока перейти во «Фламенго»..."
Вот про что я
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Да, блин, я всё понимаю. Но, Клаудиньо! Ну какие рассрочки? Это системообразующий игрок на сегодня. Не знаю не знаю..
Надо сумму сразу всю.
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Ответ Dizzod
Зенит согласился на 18 млн а потом выдвинул условие что эти 18 млн надо будет заплатить, а не только пообещать. Фламенго задумался.
В точку)))
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Ответ Grand Admiral
Ещё важно учитывать, что 18 млн евро сразу отличаются от 18 в рассрочку, потому что деньги будут потом, а состав перестраивать надо сейчас. Да и к тому же мало ли что произойдёт, вдруг ещё какие-нибудь санкции на банки, и — какая радость — перевести ничего не получится
Рассрочка на год еще норм, но бразилы 5 траншей хотят, не удивлюсь если на 5 лет)) Какие будут курсы к тому времени - Бог весть, поэтому правильно, что отказываемся.
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Ответ onsigne
Потому что Малком был весьма медийным и узнаваемым игроком, с сильным сезоном во Франции и Барселоной в послужном списке. Он был на радарах топов с 16 лет. Почему клубы должны платить от 25 млн за Вендела и Клаудиньо — известно лишь Зениту и тем, кто днём писал бредни в духе "а в европе не найдёте полузащитника уровня вендела дешевле 35 млн!!!"
« Почему клубы должны платить от 25 млн за Вендела и Клаудиньо — известно лишь Зениту»

А это логика «эффективного» газпромовского менеджмента.

Если мы можем себе позволить выложить за Халка и Витцеля 100 миллионов а Малкома за 45 миллионов то и другие значит могут заплатить столько сколько мы хотим.
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Бразилам по бразильски продавать , туркам по турецки
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Для чего всю эту байду выкладывают наши журналисты и блогеры??? Больше месяца будем все это поглощать.
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Так у него же контракт до 27 года, если не путаю. Только продлевали же
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