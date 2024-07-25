«Зенит» согласился продать Клаудиньо во «Фламенго» за 18 млн евро, а потом выдвинул новые условия (Вене Казагранде)
Продолжаются переговоры «Зенита» и «Фламенго» по трансферу Клаудиньо.
Ранее сообщалось, что представители сине-бело-голубых оставили без ответа последнее предложение бразильского клуба – 18 миллионов евро в рассрочку.
По информации журналиста Вене Казагранде, на очередной встрече с руководством «Зенита» представители бразильского полузащитника отказались продлевать контракт и настаивают на желании игрока перейти во «Фламенго».
При этом руководство петербургского клуба согласилось продать Клаудиньо во «Фламенго» за 18 миллионов евро, но затем изменило свою позицию, выдвинув новые требования. Переговоры продолжаются.
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Пора спортивному директору Малкому брать инициативу в свои руки и везти ребят к себе, как когда-то в Зенит звал)
Вот не захочет завтра Клаудиньо выходить на поле. Что Зенит с ним сделает ? Это не Круговой с которым можно было вытворять что угодно.
Лукойлу никто не может приказать переехать в Иркутск. А Газпрому могут.
И вместо Зенита могут приказать поддерживать Звезду из Иркутска.
Вот про что я
Надо сумму сразу всю.
А это логика «эффективного» газпромовского менеджмента.
Если мы можем себе позволить выложить за Халка и Витцеля 100 миллионов а Малкома за 45 миллионов то и другие значит могут заплатить столько сколько мы хотим.