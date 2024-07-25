«Зенит» согласился продать Клаудиньо во «Фламенго» за 18 млн евро, а потом выдвинул новые условия (Вене Казагранде)

Продолжаются переговоры «Зенита» и «Фламенго» по трансферу Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что представители сине-бело-голубых оставили без ответа последнее предложение бразильского клуба – 18 миллионов евро в рассрочку.

По информации журналиста Вене Казагранде, на очередной встрече с руководством « » представители бразильского полузащитника отказались продлевать контракт и настаивают на желании игрока перейти во «Фламенго».

При этом руководство петербургского клуба согласилось продать Клаудиньо во «Фламенго» за 18 миллионов евро, но затем изменило свою позицию, выдвинув новые требования. Переговоры продолжаются.

«Хоть они и русские, мы верим в здравый смысл». Президент «Фламенго» о переговорах с «Зенитом» по Клаудиньо

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