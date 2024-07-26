«Реал» и Дэвис договорились о бесплатном трансфере в 2025 году. Защитнику «Баварии» дадут «щедрый» подписной бонус (As)

Альфонсо Дэвис собирается бесплатно перейти в «Реал».

Действующий контракт футболиста и «Баварии» рассчитан до 30 июня 2025 года.

« » был готов заплатить 35 миллионов евро за трансфер футболиста, но мюнхенцы требовали 50 миллионов евро.

По информации As, мадридский клуб договорился с 23-летним защитником о том, что он подождет сезон, выполнит действующий договор, а после этого перейдет в «Реал» бесплатно в следующем году, а за ожидание получит «щедрый» бонус.

В прошлом сезоне забил 2 гола и сделал 5 передач в 29 матчах Бундеслиги.

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