«Реал» и Дэвис договорились о бесплатном трансфере в 2025 году. Защитнику «Баварии» дадут «щедрый» подписной бонус (As)

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

Альфонсо Дэвис собирается бесплатно перейти в «Реал».

Действующий контракт футболиста и «Баварии» рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Реал» был готов заплатить 35 миллионов евро за трансфер футболиста, но мюнхенцы требовали 50 миллионов евро.

По информации As, мадридский клуб договорился с 23-летним защитником о том, что он подождет сезон, выполнит действующий договор, а после этого перейдет в «Реал» бесплатно в следующем году, а за ожидание получит «щедрый» бонус.

В прошлом сезоне Альфонсо Дэвис забил 2 гола и сделал 5 передач в 29 матчах Бундеслиги.

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98 комментариев
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Ответ Erzhan Zhanzakov
Менди: «Я что, для вас какая-то шутка?»
Топ клубу нужна вариативность, Дэвис даст большой буст в атакующем плане.
А если нужно сыграть от обороны, есть Менди
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Но вести переговоры можно только за полгода до окончания контракта, для кого эти правила?:) Или все равны, но кто-то равнее?:)
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Идеально. Обожаю Флорентино Переса. Берёт лучших. При этом не переплачивает.
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А так разве можно? Вести переговоры за год до окончания контракта?
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Ответ дамьен
За полгода можно делать конкретные предложения через клуб. Устно я или ты можем ему в телеге написать, чтобы переходил на следующий год в ФК Мухосранск.
Опять фанаты реала правила под себя придумывают...
Устно ни один клуб не имеет права вести переговоры с игроком, до тех пор пока их текущий клуб(в данном случае Бавария) не разрешит им это сделать.
Если этого разрешения нет, то клуб может выйти на игрока с предложением и разговорами лишь 1-ого января
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Менди: «Я что, для вас какая-то шутка?»
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Я как болельщик Баварии, желаю Фонци всего хорошего) и не буду писать предатель и подобные глупости. Футболист вправе решать сам, где играть, принес Баварии много пользы
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Ответ alschafer2014
А так разве можно? Вести переговоры за год до окончания контракта?
Нет, но это же великий управленец, сейчас объяснят тут что все нормально
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Ответ Anton Anch
Топ клубу нужна вариативность, Дэвис даст большой буст в атакующем плане. А если нужно сыграть от обороны, есть Менди
совершенно верно,турниров много,а защитная линия Реала недоукамплектованна в отличии от остальных линий.
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Ответ Dexter Morgan
Идеально. Обожаю Флорентино Переса. Берёт лучших. При этом не переплачивает.
А как ты понял что не переплачивает?)
За якобы бесплатную черепаху подписной бонус 150 отвалят, Дэвис тоже не меньше чем сейчас заплатили бы мюнхенцам запросит)
То что реал не отдал/отдаст не копейки псж/баварии не значит он не переплачивает))
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Ответ дамьен
За полгода можно делать конкретные предложения через клуб. Устно я или ты можем ему в телеге написать, чтобы переходил на следующий год в ФК Мухосранск.
Нет. Не устно, не письменно ты не имеешь права вступать в переговоры с игроком, у которого более полугода по контракту осталось.
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Ответ gPk
Опять фанаты реала правила под себя придумывают... Устно ни один клуб не имеет права вести переговоры с игроком, до тех пор пока их текущий клуб(в данном случае Бавария) не разрешит им это сделать. Если этого разрешения нет, то клуб может выйти на игрока с предложением и разговорами лишь 1-ого января
С игроком никто и не общается. Общаются с агентом. А у агента много клиентов. Поди докажи, что разговор именно о Дэвисе.
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Ответ Винтовка_Латыпова
А потом напишут, что играет за копейки.
Это фанаты Барселоны пишут что у них все готовы чуть ли не за еду играть, а по факту у них зарплаты на первых местах)
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Ответ gPk
Кстати, твой любимчик Перес опять наплевал на правила и ведет переговоры с Дэвисом в обход регламента) Но фанаты судейского клуба Франко рады этому)))
Ну если бы ты новости читал, ты бы знал что Реал изначально хотели за денежки купить Дэвиса этим летом. Бавария отказалась.
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Будем надеется, что Бавария тоже сделает Дэвису щедрый бонус.

Во вторую команду.
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Интересно,как Бавария отреагирует? Как он сезон будет проводить? По сути,немцам не нужен. Зачем ему время давать играть? Да же если без обид всяких.
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Интересная тенденция. Игроки в последнее время отказываются продлевать контракт или уходить по трансферу, зная что им отсыпят солидный подписной бонус в случае СА подписания. Вероятно поэтому некоторые и заключают контракты сейчас на 6-8 лет дабы чего не вышло.
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Ответ Илья Базин
Комментарий скрыт
За полгода же вроде, если ничего не поменяли
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впереди еще много времени, клубы АПЛ и в первую очередь Сити могут опередить Реал
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Ответ gPk
Кстати, твой любимчик Перес опять наплевал на правила и ведет переговоры с Дэвисом в обход регламента) Но фанаты судейского клуба Франко рады этому)))
да, нам абсолютно все равно на схему взаимодействия с игроками. Главное - результат и то, как полыхает у болельщиков барсы от осознания того, что барса просто не в состоянии с позиции силы вести переговоры)
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Ответ jwbmwbqvih
Интересно,как Бавария отреагирует? Как он сезон будет проводить? По сути,немцам не нужен. Зачем ему время давать играть? Да же если без обид всяких.
Действительно. Зачем было получать 35 млн., вместо того, чтобы получить ни шиша через год.
И зачем использовать по максимуму крутой ресурс, пока он еще тебе доступен, лучше уж поставить кого похуже, клубу так выгоднее.)
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Ответ gPk
Бавария отказалась, следовательно они и нк разрешали вести переговоры с Дэвисом. Вести с ним переговоры можно лишь после одобрения Баварии, либо 1-ого января и уже это разрешение на переговоры с Баварией даже не спрашивать.
Ты прав, но тут и не говорится что они уже подписали контракт. Это устная договорённость. Устно с любым футболистом и за 5 лет можно договориться
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А разве не нарушение договариваться ранее чем за пол года до истечения контракта. Раз за разом которые клубы нарушают
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Ответ Dexter Morgan
Идеально. Обожаю Флорентино Переса. Берёт лучших. При этом не переплачивает.
Здесь писали, что Реал ведёт себя неправильно и должен переплачивать, как и другие, а не забирать игроков с годом контракта или вообще СА. Даже среди фанатов Реалов находятся недовольные, которые хотят, чтобы клуб покупал Антони за 95 млн, а не брал Мбаппе свободным агентом:)
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Ответ Петр Петров_1116266872
Ну для Баварии 35 млн не деньги.
Лучше 0, через год))
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Ответ gPk
Про какой атакующий буст с НЫНЕШНИМ Дэвисом вы говорите? ) Вы видимо в 2020 году застряли
Вы видимо не видели, как играет в атаке Дэвис и как Менди. И кубок Америки с ЛЧ не видели.
К тому же, у Дэвиса явно токсичные отношения с руководством Баварии, что явно оказывает не самое позитивное влияние на его игру.
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Ответ alex savca
Чот даже не жалко. Был хорош при Флике а сейчас просто побежал потерял вернулся и повтор
А кто сейчас сильно лучше в Баварии играет?)
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Ну и нафиг нужен этот бегунок
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Ответ Эразм
Реал хочет стать абсолютно "черным"? Но это никогда до хорошего не доводило никого, кроме сборной Франции.
Что поделать, если негры в футбол играют лучше
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Ответ Gambler7
За полгода же вроде, если ничего не поменяли
Ой, видимо перепутал. В любом случае знаю что Реал хотел даже за какие то деньги его купить, может попутно в этих же переговорах и договорились о переходе через год. Не думаю что тут что то противозаконное
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