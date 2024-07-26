«Реал» и Дэвис договорились о бесплатном трансфере в 2025 году. Защитнику «Баварии» дадут «щедрый» подписной бонус (As)
Альфонсо Дэвис собирается бесплатно перейти в «Реал».
Действующий контракт футболиста и «Баварии» рассчитан до 30 июня 2025 года.
«Реал» был готов заплатить 35 миллионов евро за трансфер футболиста, но мюнхенцы требовали 50 миллионов евро.
По информации As, мадридский клуб договорился с 23-летним защитником о том, что он подождет сезон, выполнит действующий договор, а после этого перейдет в «Реал» бесплатно в следующем году, а за ожидание получит «щедрый» бонус.
В прошлом сезоне Альфонсо Дэвис забил 2 гола и сделал 5 передач в 29 матчах Бундеслиги.
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А если нужно сыграть от обороны, есть Менди
Устно ни один клуб не имеет права вести переговоры с игроком, до тех пор пока их текущий клуб(в данном случае Бавария) не разрешит им это сделать.
Если этого разрешения нет, то клуб может выйти на игрока с предложением и разговорами лишь 1-ого января
За якобы бесплатную черепаху подписной бонус 150 отвалят, Дэвис тоже не меньше чем сейчас заплатили бы мюнхенцам запросит)
То что реал не отдал/отдаст не копейки псж/баварии не значит он не переплачивает))
Во вторую команду.
И зачем использовать по максимуму крутой ресурс, пока он еще тебе доступен, лучше уж поставить кого похуже, клубу так выгоднее.)
К тому же, у Дэвиса явно токсичные отношения с руководством Баварии, что явно оказывает не самое позитивное влияние на его игру.