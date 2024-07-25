«Все, кого я знаю, рады, что Крым вернулся в состав России, в большинстве случаев». Экс-игрок «Спартака» Тюнин о полуострове

Экс-футболист «Спартака» Николай Тюнин рассказал о жизни в Крыму.

– Родители и сейчас в Севастополе?

– Да, как и сестра с мужем и детьми. Климат хороший, море есть. Относительно Белгорода там спокойно: меньше долетает и прилетает. Воздушная тревога бывает, слышны взрывы и работа ПВО.

– Вам не страшно за близких?

– Честно говоря, нет. Я как-то спокоен. Если бы было совсем страшно, то они бы уехали. Но там люди живут…

– …как ни в чем не бывало?

– С опасениями, конечно. Сами родные уезжать не хотят. Могли бы спокойно жить в домике в Скобелевской.

Весной 2014-го Крым покинула украинская полиция – правоохранительных органов не осталось, там ходили дружинники. Родители, да и весь город, три недели жили за счет добровольцев.

– В неопознанной экипировке?

– Да, в какой-то своей. Они установили блокпосты, раздавали еду, одежду. Жители добровольно охраняли дороги и готовились к худшему.

В Киеве ведь говорили: «Мы приедем, Севастополь на колени поставим». А через две недели вошли русские войска.

– Как ваши близкие это восприняли?

– Все, кого я знаю, в большинстве случаев рады, что Крым вернулся в состав России.

– Каким было ваше детство в Крыму?

– Мне все нравилось. Кто хотел – больше учил украинский язык, чтобы потом уехать в Киев, кто не хотел – пожалуйста. Я учил и тот, и другой.

Тут украинский флот, там российский, просто получали русские чуть больше: как будто за границей. Но все в Крыму между собой общались, были друзьями.

– Сейчас жизнь там благополучнее, чем до 2014-го?

– Кому как. Дорогу в Крым сделали сумасшедшую – широкую, освещенную! Да и мост, и в самом Крыму с дорогами стало лучше – доезжаю от Керчи до Севастополя часа за четыре, а раньше было вдвое дольше, и это без учета парома.

Последний раз был там два года назад, летом 2022-го. После этого живу в Армении.

– Сейчас в Крым страшно ехать? Ведь можно не добраться.

– Да ну. Там на ошибках учатся. Понтоны стоят, защищают дорогу от атак. Люди ездят, люди живут. Знакомые ездят туда отдыхать, не боятся, – рассказал тренер « » Николай Тюнин.

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