«Все, кого я знаю, рады, что Крым вернулся в состав России, в большинстве случаев». Экс-игрок «Спартака» Тюнин о полуострове

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Армения Урарту Николай Тюнин Политика Футбол

Экс-футболист «Спартака» Николай Тюнин рассказал о жизни в Крыму.

Родители и сейчас в Севастополе?

– Да, как и сестра с мужем и детьми. Климат хороший, море есть. Относительно Белгорода там спокойно: меньше долетает и прилетает. Воздушная тревога бывает, слышны взрывы и работа ПВО.

Вам не страшно за близких?

– Честно говоря, нет. Я как-то спокоен. Если бы было совсем страшно, то они бы уехали. Но там люди живут…

…как ни в чем не бывало?

– С опасениями, конечно. Сами родные уезжать не хотят. Могли бы спокойно жить в домике в Скобелевской.

Весной 2014-го Крым покинула украинская полиция – правоохранительных органов не осталось, там ходили дружинники. Родители, да и весь город, три недели жили за счет добровольцев.

В неопознанной экипировке?

– Да, в какой-то своей. Они установили блокпосты, раздавали еду, одежду. Жители добровольно охраняли дороги и готовились к худшему.

В Киеве ведь говорили: «Мы приедем, Севастополь на колени поставим». А через две недели вошли русские войска.

Как ваши близкие это восприняли?

– Все, кого я знаю, в большинстве случаев рады, что Крым вернулся в состав России.

Каким было ваше детство в Крыму?

– Мне все нравилось. Кто хотел – больше учил украинский язык, чтобы потом уехать в Киев, кто не хотел – пожалуйста. Я учил и тот, и другой.

Тут украинский флот, там российский, просто получали русские чуть больше: как будто за границей. Но все в Крыму между собой общались, были друзьями.

Сейчас жизнь там благополучнее, чем до 2014-го?

– Кому как. Дорогу в Крым сделали сумасшедшую – широкую, освещенную! Да и мост, и в самом Крыму с дорогами стало лучше – доезжаю от Керчи до Севастополя часа за четыре, а раньше было вдвое дольше, и это без учета парома.

Последний раз был там два года назад, летом 2022-го. После этого живу в Армении.

Сейчас в Крым страшно ехать? Ведь можно не добраться.

– Да ну. Там на ошибках учатся. Понтоны стоят, защищают дорогу от атак. Люди ездят, люди живут. Знакомые ездят туда отдыхать, не боятся, – рассказал тренер «Урарту» Николай Тюнин.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

101 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я из Крыма и могу сказать что все кого я знаю все рады
+167
-54
+113
Я болельщик Спартака, но, врать не буду, фамилию Тюнин слышу в первый раз
+61
-3
+58
Ответ Тюменский медвежонок
даже условный либерал Штефанов (типа историк) подтверждает постоянно эти слова, потому что около 70-75% населения Крыма рады что вернулись в состав России, очевидно что люди там никогда себя толком украинцами то и не ощущали, к тому же много чего Россия уже успели там "подлатать" так сказать
Надо быть совсем промытым идиотом, чтобы поверить что жители Крыма хотели остаться в составе Украины.
+72
-22
+50
"Относительно Белгорода там спокойно: меньше долетает и прилетает. Воздушная тревога бывает, слышны взрывы и работа ПВО"
Товарища самого не смущает, что начало фразы противоречит окончанию? Сам факт взрывов посреди бела дня в европейском городе в 21 веке - это катастрофа и аномалия. Это не должно восприниматься нормой!
+57
-11
+46
Ответ cektor
Я из Крыма и могу сказать что все кого я знаю все рады
сейчас тебе тут расскажут люди, отродясь не бывавшие в Крыму, что ты не прав
+67
-25
+42
Ответ Тюменский медвежонок
даже условный либерал Штефанов (типа историк) подтверждает постоянно эти слова, потому что около 70-75% населения Крыма рады что вернулись в состав России, очевидно что люди там никогда себя толком украинцами то и не ощущали, к тому же много чего Россия уже успели там "подлатать" так сказать
70-75% жителей Южного Тироля, если их опросить, хотят в Австрию. Но Южный Тироль - это Италия.
+60
-20
+40
даже условный либерал Штефанов (типа историк) подтверждает постоянно эти слова, потому что около 70-75% населения Крыма рады что вернулись в состав России, очевидно что люди там никогда себя толком украинцами то и не ощущали, к тому же много чего Россия уже успели там "подлатать" так сказать
+62
-28
+34
Ответ Просто я
Я болельщик Спартака, но, врать не буду, фамилию Тюнин слышу в первый раз
Ну как же! 2005-2005, 0 матчей, 0 голов
+22
-1
+21
Ответ Евгений Качалков
Комментарий удален модератором
Рубль и с Крымом упал и без Крыма, из-за рухнувших цен на нефть. Лучше уж с Крымом)
+32
-16
+16
Это понятно, очень приятно переехать в страну с более высоким уровнем жизни, ничего при этом не делая. Все, кого я знаю из Калининградской области, тоже были бы не прочь присоединиться к Германии
+43
-29
+14
Ответ Тюменский медвежонок
даже условный либерал Штефанов (типа историк) подтверждает постоянно эти слова, потому что около 70-75% населения Крыма рады что вернулись в состав России, очевидно что люди там никогда себя толком украинцами то и не ощущали, к тому же много чего Россия уже успели там "подлатать" так сказать
Даже если поверить в эти проценты, то любая территория принадлежит не тем людям, которые проживают на ней в конкретный момент времени, а в равной степени всем гражданам государства.
Так и Владивосток не может принять решения о присоединении к Японии, и Калининград не вправе присоединяться к Германии, а Ивангород - к Эстонии.
Это не так работает по законам и международным, и каждой отдельной страны, включая Россию.
+26
-12
+14
Ответ teddy10
"Относительно Белгорода там спокойно: меньше долетает и прилетает. Воздушная тревога бывает, слышны взрывы и работа ПВО" Товарища самого не смущает, что начало фразы противоречит окончанию? Сам факт взрывов посреди бела дня в европейском городе в 21 веке - это катастрофа и аномалия. Это не должно восприниматься нормой!
человек, к счастью или сожалению, привыкает совершенно ко всему. разве что кроме аммиака, поэтому постоянно быть в ужасе и страхе мозг сам не дурак и не даст - с ума сойдет. поэтому так
+11
-2
+9
Ответ atomio
70-75% жителей Южного Тироля, если их опросить, хотят в Австрию. Но Южный Тироль - это Италия.
Ссылку
+11
-3
+8
А за то, что говоришь другое, положена статья Уголовного кодекса.
+48
-41
+7
Ответ andrei.danilenko2011
Комментарий удален модератором
от Крыма то какие убытки? он весьма дешево достался нам
+17
-10
+7
Ответ Дмитрий Чирко
Даже если поверить в эти проценты, то любая территория принадлежит не тем людям, которые проживают на ней в конкретный момент времени, а в равной степени всем гражданам государства. Так и Владивосток не может принять решения о присоединении к Японии, и Калининград не вправе присоединяться к Германии, а Ивангород - к Эстонии. Это не так работает по законам и международным, и каждой отдельной страны, включая Россию.
а еще более глупые примеры можно? причем тут Владивосток и Япония? во Владивостоке 90% населения японцы что ли или в Калининграде немцев под 90%, что за чушь вы в пример привели?
+7
0
+7
Нет, нет, нет! Не все рады! Зумерки Спортса, никогда не бывавшие в Крыму, точно знают, что в Крыму плохо и вообще всё пропало...
+6
0
+6
Ответ Дмитрий Чирко
Даже если поверить в эти проценты, то любая территория принадлежит не тем людям, которые проживают на ней в конкретный момент времени, а в равной степени всем гражданам государства. Так и Владивосток не может принять решения о присоединении к Японии, и Калининград не вправе присоединяться к Германии, а Ивангород - к Эстонии. Это не так работает по законам и международным, и каждой отдельной страны, включая Россию.
Россия может выбирать себе границы и соседей. Поэтому Владивосток к Японии не может присоединяться, а Сахалин с Курилами к России - может. Калининград не может присоединяться к Германии, а Кенигсберг к России - может. Ивангород не может присоединяться к Эстонии, а Нарва к России - может. Несогласные могут жаловаться в Спортлото и бессильно ныть.
+7
-1
+6
Все. В большинстве случаев)
+11
-5
+6
Ответ omega pepega
Это понятно, очень приятно переехать в страну с более высоким уровнем жизни, ничего при этом не делая. Все, кого я знаю из Калининградской области, тоже были бы не прочь присоединиться к Германии
Так себе у вас круг общения
+15
-10
+5
Ответ Finding Home
человек, к счастью или сожалению, привыкает совершенно ко всему. разве что кроме аммиака, поэтому постоянно быть в ужасе и страхе мозг сам не дурак и не даст - с ума сойдет. поэтому так
Понятно, что мозг включает механизмы компенсации, дабы справиться с происходящим ужасом, но характеристика "спокойно" точно не подходит к нынешнему положению в Белгороде
+7
-2
+5
Ответ Дмитрий Чирко
Даже если поверить в эти проценты, то любая территория принадлежит не тем людям, которые проживают на ней в конкретный момент времени, а в равной степени всем гражданам государства. Так и Владивосток не может принять решения о присоединении к Японии, и Калининград не вправе присоединяться к Германии, а Ивангород - к Эстонии. Это не так работает по законам и международным, и каждой отдельной страны, включая Россию.
Косово принадлежало всем гражданам Сербии?
+5
0
+5
Ответ Евгений Качалков
Комментарий удален модератором
У Вас в Екатеринбурге бакс по шестьдесят? Уже выезжаем.
+4
0
+4
Забавно, что даже рьяные русофобы признают, что ук ничего для Крыма не делала 😂 И сейчас, как отстраивают тот же Мариуполь. Другие вернувшиеся территории. В Луганске том же…Посмотреть кто и что вкладывает не в войну, а в мирную жизнь, то становится понятно, кто освободитель, а кто оккупант.
+5
-1
+4
А дети со спортса не рады. Они всегда не рады, когда Россия делает что-то серьёзное и хорошее.
+20
-16
+4
Ответ Дмитрий Чирко
Даже если поверить в эти проценты, то любая территория принадлежит не тем людям, которые проживают на ней в конкретный момент времени, а в равной степени всем гражданам государства. Так и Владивосток не может принять решения о присоединении к Японии, и Калининград не вправе присоединяться к Германии, а Ивангород - к Эстонии. Это не так работает по законам и международным, и каждой отдельной страны, включая Россию.
Так а что плохого-то, что люди А воссоединятся с людьми Б, при условии что и А и Б этого хотят?
+6
-2
+4
Ответ Тюменский медвежонок
даже условный либерал Штефанов (типа историк) подтверждает постоянно эти слова, потому что около 70-75% населения Крыма рады что вернулись в состав России, очевидно что люди там никогда себя толком украинцами то и не ощущали, к тому же много чего Россия уже успели там "подлатать" так сказать
Слышал в интервью, что украинский продюсер Роднянский говорил, что Крым не стал полноценной частью постсоветской Украины. В частности приводил пример, что в 99-м году во время памятного футбольного матча большинство крымчан болело за сборную России, а не Украины (статистику не видел, но подобный тезис слышал от него)
+7
-4
+3
Ответ 4 shizzle ma nizzle
Я сама Крымчанка, живу тут 50 лет. Дочь офицера. Просто поверьте, - у нас не все так однозначно... Никто не хочет отделения!
После копипасты надо ставить значок ©
+4
-1
+3
Ответ teddy10
Понятно, что мозг включает механизмы компенсации, дабы справиться с происходящим ужасом, но характеристика "спокойно" точно не подходит к нынешнему положению в Белгороде
Он имел ввиду, что в Крыму спокойно относительно Белгорода
+3
0
+3
Ответ МТБ
Как бы, надо быть промытым идиотом, чтобы считать, что у жителей Крыма было одно мнение по этому вопросу. Я вас, наверное, удивлю, но году так в 91 самым популярным вариантом, вообще-то, был выделение Крыма в автономию, т.е. невхождение в состав ни одного из государств. И к 2014 там были год от года колебания и разные доли у трёх вариантов. Ещё раз - у трёх вариантов. Но насколько публично известно, ни один из вариантов не имел ни абсолютного большинства, ни простого большинства, хотя приближалось и к 50%, было дело. Увы, реальности мы не узнаем, так как настоящего референдума так и небыло проведено, а за 10 лет случилась массовая миграция с полуострова и на полуостров + фильтрационные мероприятия.
Опросы Гэллапа, Пью и киевской социологии в Крыму в 2014 показывают 80-90% крымчан желали присоединения к России. Действительно, реальности никогда и не узнаем - тут все очень сложно и неоднозначно!
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий