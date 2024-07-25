«Все, кого я знаю, рады, что Крым вернулся в состав России, в большинстве случаев». Экс-игрок «Спартака» Тюнин о полуострове
Экс-футболист «Спартака» Николай Тюнин рассказал о жизни в Крыму.
– Родители и сейчас в Севастополе?
– Да, как и сестра с мужем и детьми. Климат хороший, море есть. Относительно Белгорода там спокойно: меньше долетает и прилетает. Воздушная тревога бывает, слышны взрывы и работа ПВО.
– Вам не страшно за близких?
– Честно говоря, нет. Я как-то спокоен. Если бы было совсем страшно, то они бы уехали. Но там люди живут…
– …как ни в чем не бывало?
– С опасениями, конечно. Сами родные уезжать не хотят. Могли бы спокойно жить в домике в Скобелевской.
Весной 2014-го Крым покинула украинская полиция – правоохранительных органов не осталось, там ходили дружинники. Родители, да и весь город, три недели жили за счет добровольцев.
– В неопознанной экипировке?
– Да, в какой-то своей. Они установили блокпосты, раздавали еду, одежду. Жители добровольно охраняли дороги и готовились к худшему.
В Киеве ведь говорили: «Мы приедем, Севастополь на колени поставим». А через две недели вошли русские войска.
– Как ваши близкие это восприняли?
– Все, кого я знаю, в большинстве случаев рады, что Крым вернулся в состав России.
– Каким было ваше детство в Крыму?
– Мне все нравилось. Кто хотел – больше учил украинский язык, чтобы потом уехать в Киев, кто не хотел – пожалуйста. Я учил и тот, и другой.
Тут украинский флот, там российский, просто получали русские чуть больше: как будто за границей. Но все в Крыму между собой общались, были друзьями.
– Сейчас жизнь там благополучнее, чем до 2014-го?
– Кому как. Дорогу в Крым сделали сумасшедшую – широкую, освещенную! Да и мост, и в самом Крыму с дорогами стало лучше – доезжаю от Керчи до Севастополя часа за четыре, а раньше было вдвое дольше, и это без учета парома.
Последний раз был там два года назад, летом 2022-го. После этого живу в Армении.
– Сейчас в Крым страшно ехать? Ведь можно не добраться.
– Да ну. Там на ошибках учатся. Понтоны стоят, защищают дорогу от атак. Люди ездят, люди живут. Знакомые ездят туда отдыхать, не боятся, – рассказал тренер «Урарту» Николай Тюнин.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Товарища самого не смущает, что начало фразы противоречит окончанию? Сам факт взрывов посреди бела дня в европейском городе в 21 веке - это катастрофа и аномалия. Это не должно восприниматься нормой!
Так и Владивосток не может принять решения о присоединении к Японии, и Калининград не вправе присоединяться к Германии, а Ивангород - к Эстонии.
Это не так работает по законам и международным, и каждой отдельной страны, включая Россию.