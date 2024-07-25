«Спартаку» интересен защитник «Росарио» Сандес. Клуб запросил информацию о трансфере (Уриэль Югт)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Росарио Сентраль возможные трансферы Агустин Сандес Футбол

«Спартак» заинтересован в Агустине Сандесе.

Красно-белые в последние дни запрашивали условия сделки по левому защитнику «Росарио Сентраль» и серьезно рассматривают возможность сделать предложение, пишет журналист Уриель Югт.

«Росарио» и «Бока Хуниорс» делят права на 23-летнего аргентинца.

В этом сезоне чемпионата Аргентины Сандес провел 13 матчей. Его подробная статистика – здесь.

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37 комментариев
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Ответ Вячеслав Припузов
Такой трансферной активности в Спартаке не было давно и это понятно - нужно всю команду обновлять под корень и благодаря Лукойлу и вливаниям спонсоров деньги стали не проблемой, деньги к деньгам ....
Благодаря "невероятному успеху команды в первой игре" кто-то наверху зашевелился и отыскал тех кто отвечает за усиление и т.п. , думаю из заодно чем то пошевелил или в них и тут пошла работа возможно , ну или хотя бы хотелось бы верить в это .
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Спартак решил делать ставку на аргентинцев? В своë время Зенит с ними обломился, так же как и Динамо с португальцами. Это скользкая ситуация, то что сегодня в Зените бразильцы не качают права это заслуга руководства и тренера, а в Спартаке тренер только номинально руководит командой, сам на птичьих правах.
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Когда дойдет до руководства, что 3 по 10 млн, хуже, одного за 30,тогда толк будет, а так это трансферы уровня игроков, которые уже есть в Спартаке, плюс-минус
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Такой трансферной активности в Спартаке не было давно и это понятно - нужно всю команду обновлять под корень и благодаря Лукойлу и вливаниям спонсоров деньги стали не проблемой, деньги к деньгам ....
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Трансферы ради трансферов. Я не болельщик Спартака, но имея такие бюджеты всё время строить вот ЭТО вместо футбольной команды - это как минимум будет раздражать.
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Тренера бы ещё нормального поставили. Станок это не тренер, я видел его Сампдорию, тоже самое увидел в Оренбурге
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Ответ Вячеслав Припузов
Такой трансферной активности в Спартаке не было давно и это понятно - нужно всю команду обновлять под корень и благодаря Лукойлу и вливаниям спонсоров деньги стали не проблемой, деньги к деньгам ....
А какая трансферная активность? Надо менять пол команды, а они купили только Барко и толстого пляжника. Ну и Соболев уходит.
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Ответ Жил был пес
Маркос Рохо был уже левый оттуда
И?
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Ответ Вячеслав Припузов
И Жиго, благодаря которому ещё играл Джикия в свое время в Спартаке, точно также, как Кутепов, благодаря Игнашевичу в сборной...
Не нужен. А вот скорости на фланге Спартаку постоянно не хватает, чаще в обороне. Рябчук видимо был с потенциалом закрыть эту проблему, но что-то пошло не так...
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Ответ Пользователь Имени
Айртона верните
И Жиго, благодаря которому ещё играл Джикия в свое время в Спартаке, точно также, как Кутепов, благодаря Игнашевичу в сборной...
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Ответ Loki Loki
не понимаю этих покупок Спартака. Разве нельзя в Рпл найти достойных игроков, которые уже знают наш чемп и стоят в разы дешевле. для чего эти траты без еврокубков? чтобы не проиграть оренбургу в следующий раз? хотя и это под сомнением..
дешевые закупки - невыгодные закупки. это вам каждый управленец скажет.
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Ответ Slavnov
Когда дойдет до руководства, что 3 по 10 млн, хуже, одного за 30,тогда толк будет, а так это трансферы уровня игроков, которые уже есть в Спартаке, плюс-минус
С таким же успехом можно и за 30 брать в трубу. Спартаку надо научиться работать на доступных рынках, из Европы не едут, а если и едут с большой переплатой. Выходят на рынок Южной Америки и практически все трансферы в молоко...
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Ответ Medv51
Благодаря "невероятному успеху команды в первой игре" кто-то наверху зашевелился и отыскал тех кто отвечает за усиление и т.п. , думаю из заодно чем то пошевелил или в них и тут пошла работа возможно , ну или хотя бы хотелось бы верить в это .
Шевелиться это одно,нужно еще хотя бы изредка привозить игроков,которые заиграют,а не отвалить по 15 лямов за игрока а по итогу толка ноль.
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Нужно искать из топ чемпионатов и средних клубов,уже проверенных игроков чей уровень + - понятен.Псмотрел нарезку с игрой этого Арга,чем то Хлусевича напоминает,не уверен,что лучше него.
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Зачем на лево? Там Хлусевич и Рябчук. А вот справа, кроме Денисова, никого нет.
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Айртона верните
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Так если пришел Альфа банк надо быстренько распилить и его деньги!
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Маркос Рохо был уже левый оттуда
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Ответ Алексей Ларёв
Шевелиться это одно,нужно еще хотя бы изредка привозить игроков,которые заиграют,а не отвалить по 15 лямов за игрока а по итогу толка ноль.
не купишь не узнаешь , а то гадать заиграет игрок или нет просто смотря стату и т.п. не выходит сам понимаешь , ну и игроков набирать желательно под тактику , а не как у нас команда заточена была на 5 защитников 3 центральных , а теперь надо с тем же составом в 4 да и высокий прессинг . Помню нас крылья как то размотали так же , но Оренбург пожалел )))
А по поводу покупок и заиграет или нет , тут всё сложно тот же Тиль , плохой игрок был нет вроде и после хорошо играл , но не пошло к сожалению.
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Ответ Alex Tsv
И нахрена спартаку еще один ЛЗ, хороший, но не отличный, если только рябчука сливать
Четыре левоногих,и ещё больше тупоголовых в руководстве, за что нам этот идиотизм наблюдать?
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Ответ OldRedWhite
Начали трансферную активность с тренера ! Всякий болельщик Спартака , который интересуется итальянским футболом, от это выбора впал в ступор и даже в депрессию )) Кстати , сегодня на Спортсе хорошая статья о Сампдории Станковича ))
Бросьте свою дурацкую агитацию, мы взяли этого тренера не ради выигрышей.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Спартак решил делать ставку на аргентинцев? В своë время Зенит с ними обломился, так же как и Динамо с португальцами. Это скользкая ситуация, то что сегодня в Зените бразильцы не качают права это заслуга руководства и тренера, а в Спартаке тренер только номинально руководит командой, сам на птичьих правах.
Заслуга тех, кто подбирал и привозил.
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"Росарио Сентраль" ветер северный
трансфером в РПЛ лавэ немерено...
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Началось в колхозе утро! Практически отменили лимит и пошло поехало. Пачками завозят иностранных инвалидов, что бы через полгода поменять на другую пачку таких же калек.
Своих деревянных мало?
За великого напа Горностаева, забивающего пять голов в год, такая битва идет аж искры летят.
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Ответ Loki Loki
не понимаю этих покупок Спартака. Разве нельзя в Рпл найти достойных игроков, которые уже знают наш чемп и стоят в разы дешевле. для чего эти траты без еврокубков? чтобы не проиграть оренбургу в следующий раз? хотя и это под сомнением..
Практика показывает, что достойные игроки рфпл на дистанции проигрывают конкуренцию средним латиносам и африканцам
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Начали трансферную активность с тренера !
Всякий болельщик Спартака , который интересуется итальянским футболом, от это выбора впал в ступор и даже в депрессию ))
Кстати , сегодня на Спортсе хорошая статья о Сампдории Станковича ))
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Милый, милый, милый Агустин, Агустин, Агустин
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