«Спартаку» интересен защитник «Росарио» Сандес. Клуб запросил информацию о трансфере (Уриэль Югт)

«Спартак» заинтересован в Агустине Сандесе.

Красно-белые в последние дни запрашивали условия сделки по левому защитнику « » и серьезно рассматривают возможность сделать предложение, пишет журналист Уриель Югт.

«Росарио» и « » делят права на 23-летнего аргентинца.

В этом сезоне чемпионата Аргентины Сандес провел 13 матчей. Его подробная статистика – здесь.

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