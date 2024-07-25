«Спартаку» интересен защитник «Росарио» Сандес. Клуб запросил информацию о трансфере (Уриэль Югт)
«Спартак» заинтересован в Агустине Сандесе.
Красно-белые в последние дни запрашивали условия сделки по левому защитнику «Росарио Сентраль» и серьезно рассматривают возможность сделать предложение, пишет журналист Уриель Югт.
«Росарио» и «Бока Хуниорс» делят права на 23-летнего аргентинца.
В этом сезоне чемпионата Аргентины Сандес провел 13 матчей. Его подробная статистика – здесь.
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А по поводу покупок и заиграет или нет , тут всё сложно тот же Тиль , плохой игрок был нет вроде и после хорошо играл , но не пошло к сожалению.
трансфером в РПЛ лавэ немерено...
Своих деревянных мало?
За великого напа Горностаева, забивающего пять голов в год, такая битва идет аж искры летят.
Всякий болельщик Спартака , который интересуется итальянским футболом, от это выбора впал в ступор и даже в депрессию ))
Кстати , сегодня на Спортсе хорошая статья о Сампдории Станковича ))