«Локомотив» и «Смешарики» стали партнерами: «Добро пожаловать в семью! ❤️💚»

Теги Локомотив РЖД Арена премьер-лига Россия бизнес болельщики Футбол

«Локомотив» и «Смешарики» заключили партнерское соглашение.

«Смешарики» – новый партнер «Локомотива» 👍🐰.

Наш клуб и популярный российский анимационный сериал заключили двухлетнее соглашение о сотрудничестве. 🤝

«Смешарики» станут большой и важной частью матчдея на территории «РЖД Арены». На домашних матчах детей ждут встречи с любимыми героями, мастер-классы, фотозоны и множество других развлечений. 😍

Юные железнодорожники также смогут приобрести классный мерч «Локомотив х Смешарики» в фирменных магазинах клуба и онлайн. 🔥

Добро пожаловать в семью! ❤️💚», – говорится в сообщении клуба.

 Фото: t.me/fclokomotiv

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62 комментария
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А вот и долгожданное усиление)
+89
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Крош-Баринов
Ежик - Карпукас
Лосяш- понятно кто
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+38
Теперь они - ЛоШарики?
+37
-5
+32
Ответ Aleksey Novikov
Крош-Баринов Ежик - Карпукас Лосяш- понятно кто
Крош это Пиняев
+33
-1
+32
Ответ Rio de Janeiro
Главный вопрос: кто Нюша?
Смородская О.Ю.
+31
0
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Ответка зениту за Глушенкова
+32
-3
+29
«Зенит» заключил партнёрство с «Бандитским Петербургом»
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+24
Трансферы на выход: Глушенков, Гилерме, Миранчук, Жемалетдинов, Худяков, Магкеев
Трансферы на вход: Копатыч, Крош, Лосяш
+20
0
+20
Ответ onegin2007
Обошли таки Спартак!
В Спартак Нюшу трансфером можно отдать)
+13
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Ответ dudufufu
«Зенит» заключил партнёрство с «Бандитским Петербургом»
Он уже с ним давно заключил, поэтому и поднялся
+16
-5
+11
Ну смешарики очень подходит к нашему руководству..
+11
-1
+10
Ответ Aleksey Novikov
Крош-Баринов Ежик - Карпукас Лосяш- понятно кто
Главный вопрос: кто Нюша?
+9
-1
+8
Обошли таки Спартак!
+10
-3
+7
Лошарики , объединили бренды!
+6
0
+6
Символично, учитывая трансферную компанию этого межсезонья.
+6
-1
+5
Ответ Aleksey Novikov
Крош-Баринов Ежик - Карпукас Лосяш- понятно кто
Пин – Рангник
+5
0
+5
Жалко, Дзюба ушёл.
+3
0
+3
Ждали бразильца, а подъехали смешарики 👍
+3
0
+3
Крош зенитовский что там делает?
+3
0
+3
Ответ Aleksey Novikov
Крош-Баринов Ежик - Карпукас Лосяш- понятно кто
Баряша, Карпуша...
+2
0
+2
Ответ Mister Heisenberg
Сммщица
Зарема
+2
0
+2
Это как?? Нюша же красно -белая до мозга костей!!
+2
0
+2
Контракт обоюдный

Так что надо ждать появления Капитоши в сериале в озвучке Билялетдинова
+2
0
+2
Ответ dudufufu
«Зенит» заключил партнёрство с «Бандитским Петербургом»
Спартак заключил долгосрочный контракт со свинкой пеппой
бггг
+4
-2
+2
Пеняша, Сулейша, и Воробейчик - теперь такие имена над номерами будут.
+2
0
+2
Интересно кто заключит партнерку с Мохнатиками?
+1
0
+1
Трансфер века!
+1
0
+1
Занавес!!!)))
+1
0
+1
Ответ Simplicissimus
Это как?? Нюша же красно -белая до мозга костей!!
Переобулась из за лавэхи
+1
0
+1
Краснодару срочно требуются Фиксики
+1
0
+1
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