«Локомотив» и «Смешарики» стали партнерами: «Добро пожаловать в семью! ❤️💚»
«Локомотив» и «Смешарики» заключили партнерское соглашение.
«Смешарики» – новый партнер «Локомотива» 👍🐰.
Наш клуб и популярный российский анимационный сериал заключили двухлетнее соглашение о сотрудничестве. 🤝
«Смешарики» станут большой и важной частью матчдея на территории «РЖД Арены». На домашних матчах детей ждут встречи с любимыми героями, мастер-классы, фотозоны и множество других развлечений. 😍
Юные железнодорожники также смогут приобрести классный мерч «Локомотив х Смешарики» в фирменных магазинах клуба и онлайн. 🔥
Добро пожаловать в семью! ❤️💚», – говорится в сообщении клуба.
Фото: t.me/fclokomotiv
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бггг