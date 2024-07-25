«Локомотив» и «Смешарики» стали партнерами: «Добро пожаловать в семью! ❤️💚»

«Локомотив» и «Смешарики» заключили партнерское соглашение.

«Смешарики» – новый партнер « » 👍🐰.

Наш клуб и популярный российский анимационный сериал заключили двухлетнее соглашение о сотрудничестве. 🤝

«Смешарики» станут большой и важной частью матчдея на территории « ». На домашних матчах детей ждут встречи с любимыми героями, мастер-классы, фотозоны и множество других развлечений. 😍

Юные железнодорожники также смогут приобрести классный мерч «Локомотив х Смешарики» в фирменных магазинах клуба и онлайн. 🔥

Добро пожаловать в семью! ❤️💚», – говорится в сообщении клуба.

Фото: t.me/fclokomotiv

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду