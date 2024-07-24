«Зенит» увеличит предложение по Вейге до 25-27 млн евро. «Палмейрас» отказался продать хавбека за 20 млн (CaughtOffside)

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Рафаэл Вейга Футбол

«Зенит» увеличит предложение по Рафаэлу Вейге до 25-27 млн евро.

Ранее «Палмейрас» отказался продать 29-летнего атакующего хавбека за 20 млн, так как хочет сохранить бразильца до клубного чемпионата мира в 2025 году.

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62 комментария
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Что за бред вообще, значит Илича заблокировали за несвоевременные расходы, хотя всё уже согласовали, но ВНЕЗАПНО Зенит берёт какого-то пожилого Вейгу, за ещё большие деньги, когда только что подписали отечественного Глушенкова и трансфер Вендела сорвался, на кой чёрт он вообще нужен, какой Жулио Карпальо это придумывает?
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Эта утка настолько толстая, что съест дельфина
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+41
а нельзя просто оптом какой нибудь бразильский клуб купить и переименовать его?
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Ответ Jean_M
Комментарий скрыт
Спартак всех боится и скоро расформируется
+18
-7
+11
Берите Соболева уже. Нужен цирк 🤡
Хватит кобениться ✅
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+7
Кто-то объяснит зачем он за такие деньги ? Под 30 лет, с пузиком даже суля по нарезкам последнего чемпионата ( привет виллиан жосе) всю жизнь в чемпионате Бразилии провёл .
+12
-6
+6
Ответ Дмитрий Жиманов
Ну брат, это просто отмыв денег, другого тут быть не может
От чего Зениту и Газпрому, как его главному спонсору отмывать деньги?
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Ответ Vatikan
а нельзя просто оптом какой нибудь бразильский клуб купить и переименовать его?
Можно. Купи и переименуй.
+6
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+4
Ответ сергей петров
Комментарий удален модератором
Ха ха
+11
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+4
Не слушайте эту ерунду, специально накидывают против зенита новости не соответствующие действительности.
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Ответ Jean_M
А при чëм здесь Спартак?
А при чем тут Факел ?
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125-127млн-почему нет можно и триллион написать Спортс всё скушает
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Сперва Соболев
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Ответ krasno-siniyman
Кстати, а что на счет Илича? Реальный отказ от трансфера?
Илич замена Венделу. Вендел пока здесь. Вот и весь сказ. А что там в закулисье происходит мы можем только предполагать и играть в верю / не верю
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Ответ Eric_Cartman
Эта утка настолько толстая, что съест дельфина
Лучше бы карпами питалась
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Ответ Eric_Cartman
Эта утка настолько толстая, что съест дельфина
Как эта утка с такими данными ещё и летает по разным спортивным сайтам и порталам ?...
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Ответ Jean_M
А при чëм здесь Спартак?
Ну как причём. Ты же здесь. В нике Спартак. В тегах Спартака нет. Так что давай начнём с того, причём здесь вообще ты. Такие смешные, ей-богу))
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Хороший игрок, но Палмейрас его дешево не отдаст, т.к. у Палмейраса денег больше, чем у Зенита)
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Подождите, мы еще трансфер Илича не переварили.
Или о нем уже все забыли, нужна новая фамилия, на которую Зенит потратит "караул, много денег, а ведь в стране идет СВО"?
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Ответ Зелёный гопник
Спартак всех боится и скоро расформируется
А при чëм здесь Спартак?
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Это смешно даже комментировать. За 29-летнего не особо нужного хава 27 лямов. Видно, кто-то сильно желает попилить деньги. Хотя власти не дают тратить на Илича, мол не сейчас. Жирнее утка была только про 30 лямов за Соболева
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Ответ Зелёный гопник
А при чем тут Факел ?
Потому что им играть с Факелом
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Ответ Катя СПб
На стадион не хожу, фанайди нет, Матч Премьер бесплатный (1 руб в составе пакета). Мне-то что делать?
Либо съэконмить рубль, либо наблюдать за дельфинарием
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20 и Соболев
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Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален модератором
За нас работают московские бабушки. Этого достаточно.
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Очередной бездарный и без идейный вброс, а южностоличные страдальцы уже вовсю скулят на ветке🥱
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Верим всем Петербургом! ))
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Ответ luu
Что за бред вообще, значит Илича заблокировали за несвоевременные расходы, хотя всё уже согласовали, но ВНЕЗАПНО Зенит берёт какого-то пожилого Вейгу, за ещё большие деньги, когда только что подписали отечественного Глушенкова и трансфер Вендела сорвался, на кой чёрт он вообще нужен, какой Жулио Карпальо это придумывает?
Он видимо перепил текилы
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Ответ jdrk
Верим всем Петербургом! ))
Педробургом....
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Ответ сергей петров
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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