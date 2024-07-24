«Зенит» увеличит предложение по Вейге до 25-27 млн евро. «Палмейрас» отказался продать хавбека за 20 млн (CaughtOffside)

«Зенит» увеличит предложение по Рафаэлу Вейге до 25-27 млн евро.

Ранее « » отказался продать 29-летнего атакующего хавбека за 20 млн, так как хочет сохранить бразильца до клубного чемпионата мира в 2025 году.

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