Гвардиола о «Золотом мяче» для Родри: «Его стабильность поражает, я буду счастлив, если он его получит. Испания была великолепна на Евро, не так просто выиграть 7 из 7 игр»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Пеп Гвардиола Золотой мяч Евро-2024 Родри Футбол

Пеп Гвардиола высказался о «Золотом мяче» для Родри.

Полузащитник был признан лучшим игроком Евро-2024, а сборная Испании стала чемпионом, в финале обыграв Англию со счетом 2:1.

«Его стабильность поражает. Не буду скрывать, я был бы счастлив, если бы он смог его получить.

Но быть в числе номинантов или выиграть «Золотой мяч» – это фантастика; для него, конечно, для его семьи и друзей, но также для «Манчестер Сити» и всего клуба.

Думаю, никто не сомневается, что Испания была великолепна во всех аспектах, в каждом матче, ведь не так просто выиграть 7 из 7 игр», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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47 комментариев
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Такое ощущение, что у фанатов реала какой-то бзик или коллективное помешательство. Тупо нашли игрока, который выиграл всё за сезон, и пихают пиарят его из-под каждого утюга. Весь сезон ни одного комментария про карвахаля, а тут которую неделю одно и то же
+41
-15
+26
Как по мне,пусть лучше Родри ЗМ дадут,чем Вини.
+27
-13
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Ответ Мирослав Ковальский
Родри в прошлом сезоне выиграл все и был лидером, но фанатки Барселоны топили за клопа который даже в бургерной сумел обделаться. Сейчас Винисиус с шикарным перфомансом в ЛЧ должен быть безоговорочным фаворитом, но нет, фанатки Барселоны переобулись и требуют ЗМ для Родри, хотя сезон провел он хуже. Лицемерие во всей красе
не отношусь к фанатам барселоны, но лицемерие фанатов реала, которые всячески пытаются дискредитровать родри, видно еще сильнее. как только на зм стал претендовать не игрок реала, так сразу он стал средним игроком.
+12
-2
+10
Ответ Robb Stark
Такое ощущение, что у фанатов реала какой-то бзик или коллективное помешательство. Тупо нашли игрока, который выиграл всё за сезон, и пихают пиарят его из-под каждого утюга. Весь сезон ни одного комментария про карвахаля, а тут которую неделю одно и то же
так это вообще бред. зм - индивидуальная награда, а карвахалю ее предлагают вручит за командные трофеи, хотя в своих командах он не бвл важнейшим игроком.
+8
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+7
Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
Да там и кроос был, и винисиус, и беллингем. Ещё могли бы Начо продвигать или Лунина
+13
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+7
В минувшем сезоне не было игрока который в индивидуальном плане выделялся больше остальных

Родри могут дать

Но если дадут Карвахалю - то вообще не пойму этого, ЗМ - это всё же индивидуальная награда не для того кто больше выиграл за год, а для того кто играл в футбол круче всех
+10
-5
+5
Ответ Мирослав Ковальский
Родри в прошлом сезоне выиграл все и был лидером, но фанатки Барселоны топили за клопа который даже в бургерной сумел обделаться. Сейчас Винисиус с шикарным перфомансом в ЛЧ должен быть безоговорочным фаворитом, но нет, фанатки Барселоны переобулись и требуют ЗМ для Родри, хотя сезон провел он хуже. Лицемерие во всей красе
Классика😆
+6
-3
+3
За Родри, он заслуживает больше всего!
+3
0
+3
Ответ Мирослав Ковальский
Родри в прошлом сезоне выиграл все и был лидером, но фанатки Барселоны топили за клопа который даже в бургерной сумел обделаться. Сейчас Винисиус с шикарным перфомансом в ЛЧ должен быть безоговорочным фаворитом, но нет, фанатки Барселоны переобулись и требуют ЗМ для Родри, хотя сезон провел он хуже. Лицемерие во всей красе
И это пишет ярая фанатка королевы пустыни я так понимаю
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топ3 Родри,Ямаль,Ольмо.
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Ответ superbro
ЗМ нужно отдать Карвахалю
карвахаль не был лидером ни в реале, ни в сборной испании. за что ему давать? родри и джуд должны разыграть.
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Ответ Robb Stark
Што? Ты из комы вышел и к примеру не видел статьи о том, сколько матчей подряд сити не проигрывает, если Родри играет? И ещё куча комментариев за год
А ты статей не видел, в которых описывали лучший сезон Карвы? 🤡
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Ответ Tollie
какой к черту Родри в этом году? типа, с запозданием на год? на Евро совершенно ничем не запомнился, ещё и сыграл не все матчи. в АПЛ просто ровный сезон. давайте тогда Гюндогану пост-фактум тоже ЗМ. он даже покруче в свое время смотрелся.
"в АПЛ просто ровный сезон"
Это шутка?)) Сити не проиграл ни одной игры, когда он играл))
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Ответ morphvirg
"Хотя и там у него все прекрасно, как для опорника" У некоторых игроков группы атаки меньше))
"у некоторых"
я бы даже сказал у многих
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Ответ Proper Chels
Не думаю, что Родри получит золотой мяч. Перес просто не даст этому случиться, будет использовать все свои связи, если нужно перенесут голосование, как в 2013. Хотя очевидно, Родри должен получать этот мяч. Более доминирующего игрока сейчас в футболе нет. Если смотреть чуть дальше статистики голов. Хотя и там у него все прекрасно, как для опорника.
"Хотя и там у него все прекрасно, как для опорника"
У некоторых игроков группы атаки меньше))
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Ответ гилберт
Если копнуть глубже, то Джуд Беллингем в одиночку вытащил Реал на вершину. Реал, который остался вообще без форварда, а потом потерял на весь сезон ключевых игроков. По всем ожиданиям Реал должен был без вратаря и нападающего провести скромный, серый сезон без титулов, но Джуд...!!! Заставил партнёров поверить. Уже потом знамя подхватили Вини и другие, а Беллингем дышал жабрами. Джуд совершил невозможное! Золотой мяч его без вариантов. Второй Родри, он стабильно хорош. Вини был ярче, но Испания чемпион, а Бразилия в ауте. Вини третий. Дальше Карвахаль.
При всем уважении к Джуду Беллингему, но новичок из Дортмунда никак не мог прийти и вдохнуть уверенность 2-кратным, 3-кратным и 5 кратным победителям ЛЧ. Реал традиционно начинает играть в ЛЧ лишь с середины февраля. На этот раз в решающих матчах (полуфинале и финале) вообще результат сделали свояки.
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Ответ Диман5454
В минувшем сезоне не было игрока который в индивидуальном плане выделялся больше остальных Родри могут дать Но если дадут Карвахалю - то вообще не пойму этого, ЗМ - это всё же индивидуальная награда не для того кто больше выиграл за год, а для того кто играл в футбол круче всех
Карвахаль еще и лучший футболист финала ЛЧ-24 (победный гол). Отличная игра на ЧЕ (есть гол), ну и трофеи ЛЛ+ЛЧ+ЧЕ) И это на фоне очень сильного в целом сезона.
Я думаю Родри был лучший в прошлом сезоне (стабильно сильная игра, все клубные трофеи + лучший в финале ЛЧ с решающим голом).
Винисиус очень сильная игра за клуб, особенно плей-офф ЛЧ.Но в сборной ничего особенного.
Белингем очень сильная игра в ЛЛ, но ушел в тень в плей-офф ЛЧ, в сборной...так, не плохо.
Мбаппе -после 1/8 ЛЧ ушел в режим ожидания.
Ямаль и Уильямс, два ярких открытия. Оба уверенно на пути к своим вершинам.
Холанд - в плей-офф ЛЧ опять не о чем.
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Ответ Robb Stark
Такое ощущение, что у фанатов реала какой-то бзик или коллективное помешательство. Тупо нашли игрока, который выиграл всё за сезон, и пихают пиарят его из-под каждого утюга. Весь сезон ни одного комментария про карвахаля, а тут которую неделю одно и то же
Это у фанатов Мадрида какой-то бзик? Серьёзно? Может наоборот как раз таки? Родри год назад взял требл с Сити, почему тогда максимум один Лукомсктий предлагал отдать ему ЗМ? Родри крут, спору нет. Но при нем на поле в финале было 0-0, после него 2-1))) Понятно что хейторов у Мадрид и в частности Вини, просто огромное количество. Но реально смешно смотреть как резко все вдруг поняли что Родри топ игрок и заслуживает ЗМ.
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Ответ Robb Stark
Што? Ты из комы вышел и к примеру не видел статьи о том, сколько матчей подряд сити не проигрывает, если Родри играет? И ещё куча комментариев за год
А Мадрид выигрывает ЛЧ и ЛаЛигу, когда Карвахаль выдает свой лучший сезон.
Как тебе такое?
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Комментарий удален модератором
Ответ Robb Stark
Такое ощущение, что у фанатов реала какой-то бзик или коллективное помешательство. Тупо нашли игрока, который выиграл всё за сезон, и пихают пиарят его из-под каждого утюга. Весь сезон ни одного комментария про карвахаля, а тут которую неделю одно и то же
Комментарий удален модератором
Ответ superbro
ЗМ дают не за лидерство, раньше за мастерство, но последние годы за пиар. При всем этом Родри не является лидером Сити и сборной.
родри важнейший игрок и сити, и сборной испании. достаточно посмотреть как сити играл без родри в составе. за пиар разве что дадут зм игроку реала, а родри был сильнейшим в этом году.
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Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Родри и Де Брейне любимые игроки Пепа, наверное любимее чем Хави и Иньеста, он как раз таки ценит таких игроков, чем ярких индивидуалистов
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