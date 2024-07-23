Гвардиола о «Золотом мяче» для Родри: «Его стабильность поражает, я буду счастлив, если он его получит. Испания была великолепна на Евро, не так просто выиграть 7 из 7 игр»
Пеп Гвардиола высказался о «Золотом мяче» для Родри.
Полузащитник был признан лучшим игроком Евро-2024, а сборная Испании стала чемпионом, в финале обыграв Англию со счетом 2:1.
«Его стабильность поражает. Не буду скрывать, я был бы счастлив, если бы он смог его получить.
Но быть в числе номинантов или выиграть «Золотой мяч» – это фантастика; для него, конечно, для его семьи и друзей, но также для «Манчестер Сити» и всего клуба.
Думаю, никто не сомневается, что Испания была великолепна во всех аспектах, в каждом матче, ведь не так просто выиграть 7 из 7 игр», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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Родри могут дать
Но если дадут Карвахалю - то вообще не пойму этого, ЗМ - это всё же индивидуальная награда не для того кто больше выиграл за год, а для того кто играл в футбол круче всех
Это шутка?)) Сити не проиграл ни одной игры, когда он играл))
я бы даже сказал у многих
У некоторых игроков группы атаки меньше))
Я думаю Родри был лучший в прошлом сезоне (стабильно сильная игра, все клубные трофеи + лучший в финале ЛЧ с решающим голом).
Винисиус очень сильная игра за клуб, особенно плей-офф ЛЧ.Но в сборной ничего особенного.
Белингем очень сильная игра в ЛЛ, но ушел в тень в плей-офф ЛЧ, в сборной...так, не плохо.
Мбаппе -после 1/8 ЛЧ ушел в режим ожидания.
Ямаль и Уильямс, два ярких открытия. Оба уверенно на пути к своим вершинам.
Холанд - в плей-офф ЛЧ опять не о чем.
Как тебе такое?