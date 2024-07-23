Гвардиола о «Золотом мяче» для Родри: «Его стабильность поражает, я буду счастлив, если он его получит. Испания была великолепна на Евро, не так просто выиграть 7 из 7 игр»

Пеп Гвардиола высказался о «Золотом мяче» для Родри.

Полузащитник был признан лучшим игроком Евро-2024, а сборная стала чемпионом, в финале обыграв Англию со счетом 2:1.

«Его стабильность поражает. Не буду скрывать, я был бы счастлив, если бы он смог его получить.

Но быть в числе номинантов или выиграть « » – это фантастика; для него, конечно, для его семьи и друзей, но также для «Манчестер Сити» и всего клуба.

Думаю, никто не сомневается, что Испания была великолепна во всех аспектах, в каждом матче, ведь не так просто выиграть 7 из 7 игр», – сказал главный тренер « ».

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