Черчесов об успехах в изучении казахского языка: «Уже несколько слов выучил, которые в обиходе нужны. Буду дальше стараться это делать»
Станислав Черчесов рассказал о своих успехах в изучении казахского языка.
В июне бывший тренер сборной России возглавил сборную Казахстана. Ранее он работал в Польше с «Легией» и в Венгрии с «Ференцварошем».
«Разница в сравнении с Польшей и Венгрией – расстояния. В Венгрии я ни разу на самолете не летал на игры, в Польше, по-моему, один раз. А здесь надо летать – в Алма-Ату на машине за пару часов не доедешь.
Страна большая, страна гордая, я бы сказал. Есть, как и везде, свои нюансы. Вот с этими нюансами надо знакомиться. Я думаю, вживаюсь, потихонечку получается.
Уже несколько слов [на казахском] выучил, которые в обиходе нужны. Буду дальше как-то стараться это делать. Язык не выучу, но какие-то «доброе утро», «здравствуйте», «до свидания» надо знать», – сказал Черчесов.
Черчесов начал учить казахский язык: «Провел первый урок. Это поможет мне быстрее освоиться и лучше понимать культуру страны. Рақмет!»
«По-осетински можно тебе отвечать?» Черчесов вскипел после вопроса на казахском
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Например, Австрии тоже не было. И Италии) мы же не говорим: никогда не существовало никаких австрийцев и итальянцев) Казахское ханство существовало, да, занимало другую площадь, но лет 200 с небольшим просуществовало. Джусы сформировались как-то, заняли территории. А то, что государства как такового не было - так у нас карта мира вообще вся в 20м веке сформировалась))
- Доброе утро. Досвидания.
Заслуженная вам пятерка по казахскому
шабуылға-Алға