Черчесов об успехах в изучении казахского языка: «Уже несколько слов выучил, которые в обиходе нужны. Буду дальше стараться это делать»

Станислав Черчесов рассказал о своих успехах в изучении казахского языка.

В июне бывший тренер сборной России возглавил сборную Казахстана. Ранее он работал в Польше с «Легией» и в Венгрии с «Ференцварошем».

«Разница в сравнении с Польшей и Венгрией – расстояния. В Венгрии я ни разу на самолете не летал на игры, в Польше, по-моему, один раз. А здесь надо летать – в Алма-Ату на машине за пару часов не доедешь.

Страна большая, страна гордая, я бы сказал. Есть, как и везде, свои нюансы. Вот с этими нюансами надо знакомиться. Я думаю, вживаюсь, потихонечку получается.

Уже несколько слов [на казахском] выучил, которые в обиходе нужны. Буду дальше как-то стараться это делать. Язык не выучу, но какие-то «доброе утро», «здравствуйте», «до свидания» надо знать», – сказал Черчесов.

Черчесов начал учить казахский язык: «Провел первый урок. Это поможет мне быстрее освоиться и лучше понимать культуру страны. Рақмет!»

«По-осетински можно тебе отвечать?» Черчесов вскипел после вопроса на казахском

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