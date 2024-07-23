Черчесов об успехах в изучении казахского языка: «Уже несколько слов выучил, которые в обиходе нужны. Буду дальше стараться это делать»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Польша высшая лига Венгрия сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов рассказал о своих успехах в изучении казахского языка.

В июне бывший тренер сборной России возглавил сборную Казахстана. Ранее он работал в Польше с «Легией» и в Венгрии с «Ференцварошем». 

«Разница в сравнении с Польшей и Венгрией – расстояния. В Венгрии я ни разу на самолете не летал на игры, в Польше, по-моему, один раз. А здесь надо летать – в Алма-Ату на машине за пару часов не доедешь. 

Страна большая, страна гордая, я бы сказал. Есть, как и везде, свои нюансы. Вот с этими нюансами надо знакомиться. Я думаю, вживаюсь, потихонечку получается.

Уже несколько слов [на казахском] выучил, которые в обиходе нужны. Буду дальше как-то стараться это делать. Язык не выучу, но какие-то «доброе утро», «здравствуйте», «до свидания» надо знать», – сказал Черчесов. 

Черчесов начал учить казахский язык: «Провел первый урок. Это поможет мне быстрее освоиться и лучше понимать культуру страны. Рақмет!»

«По-осетински можно тебе отвечать?» Черчесов вскипел после вопроса на казахском

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87 комментариев
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Не выучил, приобрел новые знания на территории другого государства
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Здарова, ######
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В защите поуже, в атке АЛГА!
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Потом будет учить как правильно надо разговаривать по-казахски. Может быть даже выпустит словарь.
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котакбас?
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Ответ igor.igorev
Комментарий скрыт
Ну, тут не то чтобы совсем не было. Не было в виде самостоятельного суверенного государства. Это да. Но тогда почти никого не было
Например, Австрии тоже не было. И Италии) мы же не говорим: никогда не существовало никаких австрийцев и итальянцев) Казахское ханство существовало, да, занимало другую площадь, но лет 200 с небольшим просуществовало. Джусы сформировались как-то, заняли территории. А то, что государства как такового не было - так у нас карта мира вообще вся в 20м веке сформировалась))
+16
-2
+14
- Как продвигается изучение казахского языка?
- Доброе утро. Досвидания.
+10
0
+10
Ну несколько слов на казахском выучил и ладно. А крепкое русское словцо будет понятно и без перевода!😂
+9
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"Кет на кутак!" - сказал Стас.
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Ответ Bartez1986
Здарова, ######
Количество решеток четко соответствует количеству букв.
Заслуженная вам пятерка по казахскому
+8
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+7
Как по-казахский будет "душ"?
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Например, переверни шашлык
+6
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+6
Ответ igor.igorev
Так я же про это и пишу. Не было сроду никаких казахов, казахского языка, письменности, государственности. Это как цыгане. Вроде они есть, а по факту их нет. Давай не будем лезть в средние века? Казахская ССР была образована в декабре 1936 года. До этого никаких казахов сроду не было. Я угораю, когда кто-то пишет, что национальное блюдо казахов это бешбармак. Это киргизское национальное блюдо. Для его приготовления нужна мука, чтобы сделать тесто. Откуда у кочевников, из которых слепили казахов, была мука? Никакого казахского ханства не существовало никогда ни в какие времена. Было племя чабанов с названием казахи, обитавшем в районе Зайсана.
Нет, тут ты не прав. С таким подходом я не соглашусь. Государственности не было. Письменности не было. Это правда. Тут я согласен. Но "никаких казахов не было" - это не правда. Были казахи, было казахское ханство, были их жусы. Никакого ханства не было - тоже не соглашусь. Было ханство в виде союза племен с единым общим руководством. Хотя это государством нельзя назвать. Это не государство. Но это противоречит утверждению "никаких казахов никогда не было". В общем, я за точность формулировок.
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Ответ Bartez1986
Здарова, ######
саибал)
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Кутак выучил, да и ладно...
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Ответ Айвенго
Словарь Эллочки-Людоедки включал 30 слов, Стасик обходится десятью, но обещает догнать Эллочку.
Стасик неплохо владеет немецким и обучение на тренерскую лицензию проходил в Австрии, но писать об этом не модно, плюсиков не срубишь.
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Ответ Алексей Полиенков
Как по-казахский будет "душ"?
Душ
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+3
Станислав Саламович, а когда невыученные языки закончатся, во жизнь начнется... не долго ждать осталось
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Полевой командир становится полиглотом. В Австрии работал и ботает по-немецки, в Польше, Венгрии, теперь в Казахстане трудится и осваивает язык.
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Ответ NoThanks
Комментарий скрыт
Причём тут алфавит? У нас на всю Европу (и не только её) всего два алфавита — латиница и кириллица. За редкими исключениями в виде грузин или армян.
+4
-1
+3
Ответ DenisLa
Причём тут алфавит? У нас на всю Европу (и не только её) всего два алфавита — латиница и кириллица. За редкими исключениями в виде грузин или армян.
Ну вот. Есть грузины, армяне, персы, японцы, китайцы, индусы, евреи, арабы, греки и т.д и т.п. Есть много народов со своей письменностью. А письменность - важный признак развития языка. Если у тебя письменности как таковой нет, алфавита нет, то язык по определению весьма ограничен. Это не значит, что такой язык никому не нужен и нужно его забыть. Нет. Таких языков - множество. Но это значит, что вполне нормально иметь второй язык, как более глубокий и универсальный метод общения для таких народов. Взять марийцев, например. Нужен им марийский язык? Нужен, это их корни и самобытность. Но смогли бы они органично развиваться без второго, более ёмкого языка со своей письменностью? Нет, не смогли бы. Так что все эти потуги и напряги - зачастую исходят от нациков местного разлива, которые своим народам ничего хорошего не желают, на самом деле.
+3
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+2
Конский шашлык научился делать?
+2
0
+2
Ответ Турбомарсоход
Потом будет учить как правильно надо разговаривать по-казахски. Может быть даже выпустит словарь.
Станет тренером, будет инфосаламычем
+2
0
+2
Ответ Алексей Полиенков
Как по-казахский будет "душ"?
А как по русский будет душ?
+3
-1
+2
Ответ Хокку
Казахи сами знают разве что пару слов на своем языке. А общаются на великом и могучем
В котором половина слов тюркские?
+6
-4
+2
Ответ Экономический рычаг
В защите поуже, в атке АЛГА!
қорғаныста-тар,
шабуылға-Алға
+2
0
+2
Словарь Эллочки-Людоедки включал 30 слов, Стасик обходится десятью, но обещает догнать Эллочку.
+6
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+1
Ответ DenisLa
Абсолютно такая же тема, как у нас требуют от иностранцев говорить на русском. Ну, не совсем требуют, конечно, но отношение совершенно разное к тем, кто старается говорить на местном языке, и к тем, кто на это забивает болт. Это просто вопрос уважения к стране, в которой ты работаешь.
Разница в том, что русский это один языков ООН, один величайших по значению и развитию языков мира, а казахский язык кочевых скотоводов, которым сами казахи в городах пользуются крайне редко, потому что для городской цивилизации он малопригоден.
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Салам, дуслар!
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Ответ Питекантроп
Комментарий удален модератором
Именно через "Й"??
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