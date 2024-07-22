Доннарумма может перейти в «Ман Сити». Гвардиола заинтересован в трансфере (La Gazzetta dello Sport)

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Сборная Италии по футболу возможные трансферы Пеп Гвардиола Эдерсон Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Ман Сити».

По данным La Gazzetta dello Sport, 25-летний вратарь «ПСЖ» получил запрос от английского клуба.

«Манчестер Сити» ищет варианты на случай ухода Эдерсона в Саудовскую Аравию, один из них – Доннарумма.

Тренер «горожан» Пеп Гвардиола заинтересован в трансфере и хотел бы заполучить игрока.

Действующее соглашение итальянца с клубом действует до 2026 года, он находится на ранней стадии переговоров с «ПСЖ».

Отмечается, что голкипер готов рассмотреть все варианты дальнейшего продолжения карьеры.

Напомним, что «ПСЖ» ранее приобрел вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

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79 комментариев
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не выдержал конкуренцию со стороны Сафонова
+364
-2
+362
Ответ TVAAAAR
не выдержал конкуренцию со стороны Сафонова
Лучше играть в мансити чем сидеть на лавке под Сафоновым.
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0
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Ответ TVAAAAR
не выдержал конкуренцию со стороны Сафонова
Чисто на тренировке менталку проиграл)
+139
-2
+137
Пеп скорее полевого в ворота поставит
+120
0
+120
С такой игрой ногами, как у Доннарумы, и учитывая, как это важно для Пепа, очень странная новость
+99
0
+99
Ответ onsigne
Пеп скорее полевого в ворота поставит
Ложная однёрка от шарлатана.
+76
0
+76
Ответ СуперКонь
С такой игрой ногами, как у Доннарумы, и учитывая, как это важно для Пепа, очень странная новость
Пеп увеличивает уровень сложности для себя. Сам себе бросает вызов
+62
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ПСЖ Сафонова
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Гвардиола заинтересован во вратаре который не умеет играть на выходах и плохо играет ногами?! Тот кто лепит такие утки видимо вообще в футболе ни в зуб ногой.
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Гвардиола же обожает вратарей, которые не умеют играть ногами
+18
0
+18
Finally, ПСЖ Сафонова, легко выиграл конкуренцию
+16
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+15
Ответ onsigne
Пеп скорее полевого в ворота поставит
Де Брейне туда поставить, перчатки только дать
+15
0
+15
Максименко пусть берёт, он голевые раздаёт неплохо
+14
0
+14
Учитывая, что Доннарумма плохо играет ногами, тут явно какая-то хитрость. Возможно, Пеп придумал новую позицию ложного голкипера!
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+7
Понял,что не потянет конкуренцию с Сафоновым)))
+7
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+7
Было бы здорово, но Доннарума не умеет играть ногами.
+6
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+6
Спартак, не спи, это шанс продать Максименко в Сити!
+6
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Матвей не так прост оказался
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+6
Ответ Антон Орехов
Вроде Ортега первым номером будет.
Получается, у Доннарумы выбор - сидеть под Сафоновым или сидеть под Ортегой)
+6
0
+6
Вае-таки вытеснил из состава
+5
-1
+4
Ответ СуперКонь
С такой игрой ногами, как у Доннарумы, и учитывая, как это важно для Пепа, очень странная новость
Вроде Ортега первым номером будет.
+4
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Сафонов: А чё в смысле?
+4
0
+4
Не потянул конкуренцию Сафонова)
+4
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+4
Ответ Рокко Сиффредди
так в посте не написано, что Пеп Доннарумму хочет взять именно на роль основного.
так а зачем ему запасной вратарь не умеющий играть ногами? у него даже второй номер Ортега отлично играл ногами
+3
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+3
Ахаха, найс наброс. Пеп и Доннарумма в это даже агент Доннаруммы не поверит)
+3
0
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Ответ Князефф
Пеп, как тренер требующий от вратаря умение играть ногами, и хочет Доннаруму? Не верю! Скорее Сафонова купят
Он так и сказал: Купите мне вратаря из ПСЖ. Ну этого, который 25 февраля 1999 родился.
+3
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+3
Ответ utsh44psmr
Максименко пусть берёт, он голевые раздаёт неплохо
Предголевые)
+2
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Сысуева берите.он топ
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Пеп искусственно создаёт конкуренцию в АПЛ
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Ответ Juninho P.
чтобы итальянец проиграл менталку русскому😁
Ты сколько итальянцев знаешь? Чего там у них выигрывать. Или ты чисто про футболистов и наших паспартистов?
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