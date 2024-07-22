Доннарумма может перейти в «Ман Сити». Гвардиола заинтересован в трансфере (La Gazzetta dello Sport)

Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Ман Сити».

По данным La Gazzetta dello Sport, 25-летний вратарь «ПСЖ» получил запрос от английского клуба.

«Манчестер Сити» ищет варианты на случай ухода Эдерсона в Саудовскую Аравию, один из них – Доннарумма.

Тренер «горожан» Пеп Гвардиола заинтересован в трансфере и хотел бы заполучить игрока.

Действующее соглашение итальянца с клубом действует до 2026 года, он находится на ранней стадии переговоров с «ПСЖ».

Отмечается, что голкипер готов рассмотреть все варианты дальнейшего продолжения карьеры.

Напомним, что «ПСЖ» ранее приобрел вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

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