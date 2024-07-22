Доннарумма может перейти в «Ман Сити». Гвардиола заинтересован в трансфере (La Gazzetta dello Sport)
Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Ман Сити».
По данным La Gazzetta dello Sport, 25-летний вратарь «ПСЖ» получил запрос от английского клуба.
«Манчестер Сити» ищет варианты на случай ухода Эдерсона в Саудовскую Аравию, один из них – Доннарумма.
Тренер «горожан» Пеп Гвардиола заинтересован в трансфере и хотел бы заполучить игрока.
Действующее соглашение итальянца с клубом действует до 2026 года, он находится на ранней стадии переговоров с «ПСЖ».
Отмечается, что голкипер готов рассмотреть все варианты дальнейшего продолжения карьеры.
Напомним, что «ПСЖ» ранее приобрел вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду