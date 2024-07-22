Кубо близок к переходу в «Ливерпуль» из «Сосьедада» за 65 млн евро. Японец будет получать 15 млн евро в год (Sports Nippon)

Такефуса Кубо может перейти в «Ливерпуль».

По информации японской газеты Sports Nippon, англичане заплатят 65 миллионов евро за трансфер 23-летнего полузащитника «Сосьедада».

Зарплата японского игрока в случае перехода составит 15 миллионов евро в год.

Отмечается, что Кубо положительно относится к переходу в «Ливерпуль» и уже начал изучать английский язык.

Дополнительным фактором является и то, что в команде играет капитан сборной Японии Ватару Эндо.

В прошедшем сезоне хавбек провел 30 матчей в Ла Лиге, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

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