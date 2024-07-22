Кубо близок к переходу в «Ливерпуль» из «Сосьедада» за 65 млн евро. Японец будет получать 15 млн евро в год (Sports Nippon)

Теги Ливерпуль Сборная Японии по футболу премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Ватару Эндо Такефуса Кубо деньги Футбол

Такефуса Кубо может перейти в «Ливерпуль».

По информации японской газеты Sports Nippon, англичане заплатят 65 миллионов евро за трансфер 23-летнего полузащитника «Сосьедада».

Зарплата японского игрока в случае перехода составит 15 миллионов евро в год.

Отмечается, что Кубо положительно относится к переходу в «Ливерпуль» и уже начал изучать английский язык.

Дополнительным фактором является и то, что в команде играет капитан сборной Японии Ватару Эндо.

В прошедшем сезоне хавбек провел 30 матчей в Ла Лиге, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

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107 комментариев
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Автор новости, ты хочешь без премии квартальной остаться? Сосьедад Захаряна!
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Ответ 5pt25hj795
А за что 15 лямов?)
За японский рынок и японских фанатов.
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А за что 15 лямов?)
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Зарплата какая-то космическая. А сам трансфер интересный.
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Ответ aseke
Как показывает практика, азиаты, даже самые яркие, не тянут АПЛ. Кагава, Наката, Пак Чжи Сун, Минамино - все они не особо блеснули в Англии. Тот же Эндо, считаю, при всем его старании не годится на роль основного опорника - часто его оттесняют, просто затаптывают. Единственное исключение - Сон Хын Мин, который оказался физически крепок, быстр. Но на то он и исключение.
Пак Джи Сун лишний в этом списке, провел хорошую карьеру в МЮ, уверен, каждый фан вспоминает его с теплотой, да, подпортили карьеру травмы, но когда был доступен играл очень много, был важной частью команды. А по поводу Кубо в Ливерпуле - по-моему утка, еще и цифры какие-то космические, 15 лямов в год - это больше 300к в неделю, ну не будет Ливерпуль ему столько платить.
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+27
Там 50% у Сосьедада. Так что Мадрид получит около 32 млн евро, если трансфер состоится
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Честно говоря, большие сомнения насчет этого трансфера. Кубо ярко начал прошлый сезон, но потом включался эпизодически, в нем не видно игрока, который выигрывает матчи, к тому же большие вопросы по физике и скорости под контратакующую модель (хотя неизвестно, какую игру поставит новый тренер). Есть подозрение, что Кубо не вырастет, и 60 миллионов за него, когда на рынке за те же деньги берут Уильямса и Олисе, а Савио стоит еще дешевле, окажутся потрачены зря.
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Ответ Михаил Ханжин
Ого, а источник есть?
Источников много, инфа 110%! В начале Реал хотел фиксированное право выкупа прописать (как по аналогии с другими молодыми игроками, например когда продавали Франа в Райо или Мигеля в Жирону и мн др ранее), но РС не соглашался и как компросмисс сошлись на 50% от суммы трансфера! Неплохая сделка, если сумма перехода подтвердится
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Ответ aseke
Как показывает практика, азиаты, даже самые яркие, не тянут АПЛ. Кагава, Наката, Пак Чжи Сун, Минамино - все они не особо блеснули в Англии. Тот же Эндо, считаю, при всем его старании не годится на роль основного опорника - часто его оттесняют, просто затаптывают. Единственное исключение - Сон Хын Мин, который оказался физически крепок, быстр. Но на то он и исключение.
Пак Чжи Сун может и не блеснул, но провел 7 лет в МЮ и взял 4 чемпионства и ЛЧ. Пахарь. И явно в вашем списке лишний.
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Клопп ушел, но желание взять хорошего праворульного японца осталось.
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Ответ Игорь Новиков
Зарплата какая-то космическая. А сам трансфер интересный.
Около 7 лямов чистыми. Что там космического?
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Ответ HK Traktor
За японский рынок и японских фанатов.
Всё верно, видно, что разбираетесь в теме!)
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Ответ yellow boy
Автор новости, ты хочешь без премии квартальной остаться? Сосьедад Захаряна!
Бежит, не выдерживая конкуренции...
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Ему в АПЛ все ноги переломают, лучше в ФНЛ в Нефтехимик
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Ответ aseke
Как показывает практика, азиаты, даже самые яркие, не тянут АПЛ. Кагава, Наката, Пак Чжи Сун, Минамино - все они не особо блеснули в Англии. Тот же Эндо, считаю, при всем его старании не годится на роль основного опорника - часто его оттесняют, просто затаптывают. Единственное исключение - Сон Хын Мин, который оказался физически крепок, быстр. Но на то он и исключение.
Ну насчет Пак Чи Сона Вы явно погорячились, этот парень построил на "Туманном альбионе" невероятную карьеру играя за Юнайтед. недаром почти все его соперники называли игру против Пака - настоящим кошмаром, который не давал продохнуть в течении всего матча.
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Левая какая-то новость. Когда Реал продал 50% прав на него Сосьедаду, отступные были обозначены в 60 млн.
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У меня есть интересный вопрос. Допустим его купят. И что? Куда его девать? Садить на лавку мешок денег? Салах никуда не уходит, и даже не собирается это делать до конца контракта. Толку с этого трансфера, когда в опорной зоне зияет дыра?
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Японцы молодцы, смогли таки развить футбол, у них сейчас вполне интересные сборные. 25 лет у них, по сути, назад был только один Наката и место на ЧМ чисто за счет слабой конкуренции в Азии. А сейчас у них целая россыпь талантов и вполне конкурентная сборная
+3
0
+3
Ответ Cearvm
Честно говоря, большие сомнения насчет этого трансфера. Кубо ярко начал прошлый сезон, но потом включался эпизодически, в нем не видно игрока, который выигрывает матчи, к тому же большие вопросы по физике и скорости под контратакующую модель (хотя неизвестно, какую игру поставит новый тренер). Есть подозрение, что Кубо не вырастет, и 60 миллионов за него, когда на рынке за те же деньги берут Уильямса и Олисе, а Савио стоит еще дешевле, окажутся потрачены зря.
То же самое примерно хотел написать. Он и в Сосьедаде далеко не всегда полные матчи проводил. Далеко не всегда. Бывало и просто на скамейке сидел, не появляясь. Если он не наиграл на железную основу Сосьедада, стоит ли понимать, что его берут больше как джокера? Основу он не потянет, я думаю.
Но и джокеры могут делать очень важные вещи, так что посмотрим, конечно. Но скепсиса много.
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Ответ aseke
Как показывает практика, азиаты, даже самые яркие, не тянут АПЛ. Кагава, Наката, Пак Чжи Сун, Минамино - все они не особо блеснули в Англии. Тот же Эндо, считаю, при всем его старании не годится на роль основного опорника - часто его оттесняют, просто затаптывают. Единственное исключение - Сон Хын Мин, который оказался физически крепок, быстр. Но на то он и исключение.
Хён Мин Сон и Пак Джи Сун очень даже заиграли в АПЛ
+3
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чего?) 15 млн - это зп Бернарду Силвы и Рэшфорда. Выше, чем у Эдегора, Райса, Фернандеша и Фодена.
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Ответ eftomolgy
Пока что японцы в футбол индивидуально не очень впечатляли. Да, были Наката, Кагава, но игроков калибра того же Сона не было...
причем тут Сон? это тоже самое как сказать, Головин, Аршавин были неплохими игроками, но игроков уровня Шевченко не было
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Ответ JuVero
Около 7 лямов чистыми. Что там космического?
Так а у Салаха сколько чистыми?
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Ответ МТБ
А что в ней космического? Типа меньше 300к в неделю, будет где-то 30м в лиге по окладу, среди текущих игроков, а после перезаключений и покупок может и дальше отъедет. Правда я думаю, что тут какая-то иная структура зарплаты и цифра немного с потолка
ну для ливерпуля такие зарплаты выдавать не очень характерно, особенно новичкам.
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Ещё один Минамино?)
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Ахах 15 в год Кубо! Аааххахах он кроме обводок на месте что то еще показал за 500 лет в примере?
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Игрок неплохой, но ничего выдающегося даже в Сосьедаде - про Ливерпуль и говорить нечего. Тот же Минамино смотрелся намного лучше когда переходил в Ливер и у него не пошло
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Это каким образом 15 лямов? Они его в топ высокооплачиваемых сразу закинут что ли, что противоречит всей зарплатной политике?

Верю в 5 лямов + бонусы больше
+2
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Ответ Axmat Cecenov
Там 50% у Сосьедада. Так что Мадрид получит около 32 млн евро, если трансфер состоится
Ого, а источник есть?
+1
0
+1
Ответ Виликий Кукурузо
Источников много, инфа 110%! В начале Реал хотел фиксированное право выкупа прописать (как по аналогии с другими молодыми игроками, например когда продавали Франа в Райо или Мигеля в Жирону и мн др ранее), но РС не соглашался и как компросмисс сошлись на 50% от суммы трансфера! Неплохая сделка, если сумма перехода подтвердится
В канале La Saeta Rubia тоже увидел информацию эту, и тоже без источника))
+2
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