Кубо близок к переходу в «Ливерпуль» из «Сосьедада» за 65 млн евро. Японец будет получать 15 млн евро в год (Sports Nippon)
Такефуса Кубо может перейти в «Ливерпуль».
По информации японской газеты Sports Nippon, англичане заплатят 65 миллионов евро за трансфер 23-летнего полузащитника «Сосьедада».
Зарплата японского игрока в случае перехода составит 15 миллионов евро в год.
Отмечается, что Кубо положительно относится к переходу в «Ливерпуль» и уже начал изучать английский язык.
Дополнительным фактором является и то, что в команде играет капитан сборной Японии Ватару Эндо.
В прошедшем сезоне хавбек провел 30 матчей в Ла Лиге, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.
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Но и джокеры могут делать очень важные вещи, так что посмотрим, конечно. Но скепсиса много.
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