Мостовой о поражении «Спартака»: «Вялое и непонятное зрелище. Тревогу бить рано – Станковичу нужно время, чтобы присмотреться к команде»
Александр Мостовой считает преждевременными выводы о «Спартаке» после 1-го тура.
В первом туре Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2.
«Конечно, результат для «Спартака» плохой. Но я прочитал, что «Спартак» чуть ли не четыре года уже не выигрывает первые матчи с новыми тренерами.
Я увидел вялое и непонятное зрелище. «Оренбург» под шум трибун шел вперед, а «Спартак» огрызался.
Думаю, ключевую роль сыграла грубейшая ошибка Максименко – я плююсь от этого. Я сколько лет уже говорю – выбейте мяч! Зачем вы что-то выдумываете? Выбей мяч на 50 метров и там теряйте его.
Последние 20 или 25 минут «Спартак» владел преимуществом и нагнетал, но счет 0:2 уже был большим.
Надо подождать три или четыре тура. Станковичу нужно время, чтобы присмотреться к команде. Когда увидел состав на игру, я понял, что Станкович еще до конца не понимает, кто основной игрок, а кто нет. Он в команде мало времени. Но тревогу бить еще рано», – сказал Мостовой.
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В чем проблема тогда?
:)))
Оренбург с этим тренером попьёт крови многим. А Спартак действительно рано хоронить. Команда пока сыровата.
Присмотритесь...
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