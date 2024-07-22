Мостовой о поражении «Спартака»: «Вялое и непонятное зрелище. Тревогу бить рано – Станковичу нужно время, чтобы присмотреться к команде»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Мостовой Оренбург Александр Максименко Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой считает преждевременными выводы о «Спартаке» после 1-го тура.

В первом туре Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2.

«Конечно, результат для «Спартака» плохой. Но я прочитал, что «Спартак» чуть ли не четыре года уже не выигрывает первые матчи с новыми тренерами.

Я увидел вялое и непонятное зрелище. «Оренбург» под шум трибун шел вперед, а «Спартак» огрызался.

Думаю, ключевую роль сыграла грубейшая ошибка Максименко – я плююсь от этого. Я сколько лет уже говорю – выбейте мяч! Зачем вы что-то выдумываете? Выбей мяч на 50 метров и там теряйте его.

Последние 20 или 25 минут «Спартак» владел преимуществом и нагнетал, но счет 0:2 уже был большим.

Надо подождать три или четыре тура. Станковичу нужно время, чтобы присмотреться к команде. Когда увидел состав на игру, я понял, что Станкович еще до конца не понимает, кто основной игрок, а кто нет. Он в команде мало времени. Но тревогу бить еще рано», – сказал Мостовой.

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75 комментариев
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Абаскаля и Тедеско уже уничтожил бы за такое.
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+82
Но Станкович же бывший игрок, чеканить умеет.
В чем проблема тогда?
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Ответ Игорь Новиков
Абаскаля и Тедеско уже уничтожил бы за такое.
К Станковичу уважение из-за умения чеканки
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Ответ Desperadoes
Но Станкович же бывший игрок, чеканить умеет. В чем проблема тогда?
По словам того же Мостового, решают на поле игроки, а не тренер. Так что Станкович тут ни при чём.
+25
-2
+23
Короче несколько туров ему ещё нужно дать, но нового тренера искать лучше уже сейчас 😁
+21
-1
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Ответ fussballer
По словам того же Мостового, решают на поле игроки, а не тренер. Так что Станкович тут ни при чём.
Но когда у тебя тренер Абаскаль или Тедеско, то становится немного другое.
+10
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+9
Ответ Клименко
Ну так зачем вы назначаете этих шарлатанов? Чувак вылетел в Серию Б, какой это уровень
Вы назначаете - это кто? Болельщики что-ли? У клуба есть совет директоров, там этих шарлатанов и протаскивают...
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Короче несколько туров ему ещё нужно дать, но нового тренера искать лучше уже сейчас 😁
А чего его искать, вот он, интервью дал.
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Уже кучу раз проходили этих шарлатанов, можно подумать, что со следующего тура Спартак начнёт феерить и комбинировать, ага. Будет та же ватоката, только в профиль...
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Тревогу бить рано, Станкович чеканить умеет.
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Это "Спартак". Тревогу бить поздно. Тревога обидится.
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Царь просил передать, что ему нравится как чеканит Станкович и он готов подождать несколько туров
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Короче несколько туров ему ещё нужно дать, но нового тренера искать лучше уже сейчас 😁
Лучше, сразу несколько, может на опт будет скидка.
:)))
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+3
Так "владели", что доходили до штрафной и мяч теряли. Просто Оренбургу уже не особо нужно было бегать в контратаки после двух забитых мячей
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-2
+3
Ответ Wiley Fox
Только тупые не понимают, что очередной позорный договорняк скатали максименка и Ко Это не ошибка максименка, а вредительство. Чем он и занимается в клубе всю дорогу
Для чего договорняк?
+3
0
+3
Оренбург выглядел получше и прежде всего физически, но на исход повлияла вратарская игра. Сысуев вытащил не один мёртвый мяч. Максименко вроде тоже разок-другой выручил, но в ключевой момент игры организовал привоз, который определил результат. При счёте 2-0 в середине второго тайма отыграться было уже очень сложно.
Оренбург с этим тренером попьёт крови многим. А Спартак действительно рано хоронить. Команда пока сыровата.
+2
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Наверное карма, за то что Слишковича убрали.
+2
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Ну то есть Абаскаль с гораздо более внятной игрой был бездарь, а Станковичс никакущец игрой без какой-лиьо мысли у игроков на поле топовый тренер, только потому что был классный игрок был? Отличная логика у царя)))
+2
0
+2
Ответ Russ Ivan
Уже кучу раз проходили этих шарлатанов, можно подумать, что со следующего тура Спартак начнёт феерить и комбинировать, ага. Будет та же ватоката, только в профиль...
Ну так зачем вы назначаете этих шарлатанов? Чувак вылетел в Серию Б, какой это уровень
+3
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+2
Ответ tzasasa
Есть инсайдерская информация, что это Абаскаль побрился налысо и приклеил бороду. Присмотритесь...
Чел, Абаскаль по сравнению со Станковичем гений тренерского цеха
+2
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Ответ Император Плутона
плюсую. Единственная поправка - у абаскаля был промес. С ним игра другая абсолютно, эти просто не тянут в одиночку. Дай станковичу промеса и результат был бы другим
Там игры нет совсем, все линии играют по своему, такое ощущение что они друг друга впервые видят. У абаскаля игра была всегда, даже когда в грозном только начали там знали как атаковать, а тут они друг друга к-б впервый раз увидели.
+2
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+2
Ответ Игорь Новиков
Абаскаля и Тедеско уже уничтожил бы за такое.
Конечно, они же не умеют чеканить. В этом плане Мостовой последователен.
+1
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Мостовой даже в случае борьбы за выживание всегда будет лоялен своему стереотипу о тренерах игравших в футбол
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Он же футбольный человек) Результат, как у всех) Сашка, ну говорил, что все будет нормально
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Ответ Жил был пес
Там игры нет совсем, все линии играют по своему, такое ощущение что они друг друга впервые видят. У абаскаля игра была всегда, даже когда в грозном только начали там знали как атаковать, а тут они друг друга к-б впервый раз увидели.
спасибо. Кто-то кроме меня это видит
+1
0
+1
Ответ fussballer
А чего его искать, вот он, интервью дал.
Ну его сложно будет уговорить)
+1
0
+1
Есть инсайдерская информация, что это Абаскаль побрился налысо и приклеил бороду.
Присмотритесь...
+2
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Ответ Вячеслав Припузов
Цыплят по осени считают - посмотрим кто придёт и кто уйдёт в трансферное окно, с того и спрос будет
"Цыплят по осени считают..."

Любимая поговорка болельщиков Спартака, многократного чемпиона после трёх туров. А вот питерские предпочитают по весне считать
+4
-3
+1
Ответ ТТД Бубнова
Но когда у тебя тренер Абаскаль или Тедеско, то становится немного другое.
Есть такое.
+2
-1
+1
Ответ DebunkerOfMyths
"Выбей мяч на 50 метров и там теряйте его" - слова человека от футбола! Все же ТОПы в любой сильной европейской лиге именно на вынос и играют)))
Кстати, так играли все в 80-х годах) и Динамо Киев Лобановского) и я обратил внимание , что Спартак Москва вратарь тогда только только Черчесов встал после Дасаева,что они при Романцеве атаки начинали от своих ворот, вратарь рукой давал пас ближайшему игроку защиты. А Виктор Чанов у Динамо Киев подкидывал мяч рукой и пинал по нему куда придется вперёд).так что реально шутки шутками,а Спартак в конце 80-х начале 90х уже играл так как сейчас играет весь мир,а тогда весь мир играл как НХЛ) брось шайбу в зону и там борись)
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