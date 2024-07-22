Мостовой о поражении «Спартака»: «Вялое и непонятное зрелище. Тревогу бить рано – Станковичу нужно время, чтобы присмотреться к команде»

Александр Мостовой считает преждевременными выводы о «Спартаке» после 1-го тура.

В первом туре Мир «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2.

«Конечно, результат для « » плохой. Но я прочитал, что «Спартак» чуть ли не четыре года уже не выигрывает первые матчи с новыми тренерами.

Я увидел вялое и непонятное зрелище. « » под шум трибун шел вперед, а «Спартак» огрызался.

Думаю, ключевую роль сыграла грубейшая ошибка – я плююсь от этого. Я сколько лет уже говорю – выбейте мяч! Зачем вы что-то выдумываете? Выбей мяч на 50 метров и там теряйте его.

Последние 20 или 25 минут «Спартак» владел преимуществом и нагнетал, но счет 0:2 уже был большим.

Надо подождать три или четыре тура. Станковичу нужно время, чтобы присмотреться к команде. Когда увидел состав на игру, я понял, что еще до конца не понимает, кто основной игрок, а кто нет. Он в команде мало времени. Но тревогу бить еще рано», – сказал Мостовой.

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