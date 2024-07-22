«Реал» показал выездную форму на сезон-2024/25 – оранжевую с темно-синими деталями. Дизайн вдохновлен «звездами на ночном небе за пределами «Бернабеу»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сантьяго Бернабеу adidas игровая форма Килиан Мбаппе стиль Джуд Беллингем Футбол

«Реал» представил гостевую форму на сезон-2024/25.

Комплект, разработанный компанией adidas, выполнен в ярко-оранжевом цвете с темно-синими деталями и паттерном, напоминающим лучи пятиконечной звезды.

«Эта форма вдохновлена звездами на ночном небе за пределами «Сантьяго Бернабеу». Ее дизайн основан на идее: не имеет значения, где играет команда, потому что мадридисты всегда связаны звездами на небе», – говорится в заявлении «Мадрида».

Фото: realmadrid.com

«Реал» показал домашнюю форму на сезон-2024/25. Дизайн «отсылает к ДНК клуба»

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39 комментариев
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Такая же, как у «Урала», только чуть похуже 😀
+92
-9
+83
Ответ Давид Кочинян
Такая же, как у «Урала», только чуть похуже 😀
Ребята на фото такие же, как Бикфалви, но чуть похуже
+30
-1
+29
Хочу
+16
-5
+11
Ответ superbro
Необычно, но круто
почему необычно, что-то похожее уже было)
+14
-3
+11
Необычно, но круто
+13
-6
+7
И вообще сейчас абибас будет каждому клубу своему клепать форму с этими полосочками, только разного цвета, а задача маркетологов сочинять ахинею про звезды, небо или понос.
+5
0
+5
Потому что у Микеланджело жёлтая повязка
+1
0
+1
в первую очередь напоминает униформу американских заключенных и буддийских монахов.
+7
-6
+1
Берешь любой дизайн, пишешь к нему чем вдохновлялся используя первую же выдачу от нейросети. Профит)
На самом деле Жогель куда более интересные принты рисует
+1
0
+1
Вулверхэмптон)
+2
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+1
Апельсинки, в стиле голландцев. Очень веселое оранжевое настроение)
+1
0
+1
Цвет мочи, как раз под клуб 👍🏻
+1
0
+1
Ответ Рокко Сиффредди
в первую очередь напоминает униформу американских заключенных и буддийских монахов.
Оранжевый хит сезона.😎😎😎
+2
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+1
А как фамилия футболиста слева?
0
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0
Ответ ZA.RMA
почему необычно, что-то похожее уже было)
Уже привык к другим цветам)
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Дизайнеры абибаса никогда не видели звезд и неба
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Ответ ZA.RMA
почему необычно, что-то похожее уже было)
Было в сезоне 13-14. Оранжевая форма. Тогда была белая, синяя и оранжевая. Круто смотрелась. Тем более, если сейчас будет более насыщенный цвет
+1
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0
Ответ ZA.RMA
почему необычно, что-то похожее уже было)
В сезоне 13-14 была как третья
+1
-1
0
Ответ Любитель побеждать
И вообще сейчас абибас будет каждому клубу своему клепать форму с этими полосочками, только разного цвета, а задача маркетологов сочинять ахинею про звезды, небо или понос.
У Ювентуса черно-белая форма символизирует серую луну)
У Реал Мадрида оранжевая символизирует звёзды)
Что-то им серьёзное завезли🤔
0
0
0
Winline
0
0
0
Черепашку задвинули в сторону...)
+1
-1
0
Урал Мадрид!
+3
-3
0
ну и что это вообще
0
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тони кроос был бы рад
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с такой формой обязаны становится чампионмами
+3
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0
Мбаппе поч сзади?
0
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Топ🧡
+1
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Вайб сезона 13/14
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Мбаппе в тени Джуда
+1
-1
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13/14
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