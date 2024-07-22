«Реал» показал выездную форму на сезон-2024/25 – оранжевую с темно-синими деталями. Дизайн вдохновлен «звездами на ночном небе за пределами «Бернабеу»

«Реал» представил гостевую форму на сезон-2024/25.

Комплект, разработанный компанией adidas, выполнен в ярко-оранжевом цвете с темно-синими деталями и паттерном, напоминающим лучи пятиконечной звезды.

«Эта форма вдохновлена звездами на ночном небе за пределами «Сантьяго Бернабеу». Ее дизайн основан на идее: не имеет значения, где играет команда, потому что мадридисты всегда связаны звездами на небе», – говорится в заявлении «Мадрида».

Фото: realmadrid.com

«Реал» показал домашнюю форму на сезон-2024/25. Дизайн «отсылает к ДНК клуба»