Станкович о 0:2 с «Оренбургом»: «Спартак» не нашел ответа на агрессивную игру соперника. В следующем туре будем другими, обещаю»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Футбол

Деян Станкович пообещал, что «Спартак» будет играть лучше, чем с «Оренбургом».

– 34 удара команды нанесли по воротам друг друга. Насколько счет отражает статистику по игре? Если не смотреть на результат, чем можно быть довольным на вашем месте?

– Конечно, мы можем играть намного лучше. Мы это видели сегодня, команда не показала той игры, которую может показывать «Спартак».

Соперник вышел на матч очень агрессивно, играл на грани фола, очень хорошо был настроен на матч. К сожалению, мы не нашли ответа на эту агрессивную игру соперника.

В целом могу сказать, что я ответственен за тот выбор, который я делал, и за то, что делала команда на поле. У меня есть определенный оптимизм, что эти ребята способны на большее.

– На 75‑й минуте показалось, что команды начинают валять дурака. Были ли шансы у «Спартака» вернуться в игру?

– Можно было, конечно, что‑то исправить. Можно было сделать определенные выводы. Уверен, что в следующем туре мы будем другими. Я вам обещаю, – сказал главный тренер «Спартака» после поражения со счетом 0:2.

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156 комментариев
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Деян, дай им п... всем, они з.....ли так играть, злости не хватает ((((
+164
-9
+155
Будем другими.Типо проиграем 0:3?
+77
-8
+69
Ответ spartak_1988
Деян, дай им п... всем, они з.....ли так играть, злости не хватает ((((
Допустим. А себе Деян не должен дать #####, что так играют?
+69
-8
+61
Ответ Павел Ермаков
Будем другими.Типо проиграем 0:3?
Эх, рано он вину за поражения на себя брать начал. Сразу видно, что неопытный тренер.
Так скоро и отмазки могут закончиться, а позора со Спартаком у него впереди еще много.
+47
-2
+45
Ответ spartak_1988
Деян, дай им п... всем, они з.....ли так играть, злости не хватает ((((
И всё же Мостовой ?
Или пусть пока серб побарахтается ?
+45
-2
+43
Деян не понял кто такой Умяров и Денисов.Они любую игру про..... сами,без помощи
+41
-1
+40
При всей нелюбви к спартаку стоит отметить, что всем будет тяжело в Оренбурге в а синтетике. Прошлый приезд Зенита в Оренбург тому подтверждение. В этом году проще не будет
+35
-7
+28
Я вам так скажу: если тренер не видит с первого взгляда, кто такие умяров, медина, денисов, рябчук и пр.. то этот тренер надолго не задержится.
+26
-2
+24
Ответ MishaFCZ
Это какой уже обещалкин по счету?
свали к себе.
+39
-20
+19
Мамай клянус
+15
-1
+14
Интересно , что на сборах делал Станкович?
Вообще не видно его работы.
+13
-1
+12
Ответ shamshor
При всей нелюбви к спартаку стоит отметить, что всем будет тяжело в Оренбурге в а синтетике. Прошлый приезд Зенита в Оренбург тому подтверждение. В этом году проще не будет
А почему там синтетика то? Понятно, если команда сибирская какая нибудь, но тут в чем проблема постелить газон? Там жара 8 месяцев в году
+14
-4
+10
Кто-нибудь может вспомнить хоть одно результативное действие Умярова, если не считать привозы в свои ворота? И сколько можно давать ему шансов, вместо Литвинова и Пруцева?
+9
0
+9
Ответ chili
Я вам так скажу: если тренер не видит с первого взгляда, кто такие умяров, медина, денисов, рябчук и пр.. то этот тренер надолго не задержится.
А у него там Мбаппе с Беллингемами и Ван Дейками на лавке прозябают?
+8
0
+8
Очень волновался, но красно-белые меня не разочаровали - они остались прежними. Обожаю "народную" команду. Серб может начинать паковать чемоданы.
+9
-1
+8
Ответ Nuri Shaw
Вам бы в Брюгге занести на мешало бы
А вам Акрону, ахахаха
+11
-3
+8
Ответ Bartez1986
Допустим. А себе Деян не должен дать #####, что так играют?
Из гомна конфетку не вылепить за пару месяцев, видно что хочет играть в высокую линию обороны и прессинг, но с умяровым и ко много не наработаешь. Нужны трансферы, а их нет, аморал где-то но нигде, че то делает и ничего в итоге, руководство в лице Малышева че то там млеет в интервью, агент Паша Андреев похоже там всем рулит, много там его клиентов
+8
0
+8
Ответ spartak_1988
Деян, дай им п... всем, они з.....ли так играть, злости не хватает ((((
Бей их пока не обсерутся , а потом за то что обосрались... 🤡ы
+7
0
+7
Ответ Bartez1986
Допустим. А себе Деян не должен дать #####, что так играют?
А какой с него спрос? Это первый официальный матч, никакого усиления в виде новых игроков нет.
+7
0
+7
Ответ spartak_1988
Деян, дай им п... всем, они з.....ли так играть, злости не хватает ((((
Какой злости? Они конечно знали как играть, но знать и уметь это разные вещи, особенно если ты Умяров.
+8
-1
+7
Это какой уже обещалкин по счету?
+27
-20
+7
Умяров - должен сеть на банку. Столько ошибок. Просто жуть.
И почему Зинковский не вышел в старте?
Игнатов в запасе. При этом Соболев - просто деревянный. Или форму не добрал, или уже квартирку в Питере присматривает. Но я не увидел от него сегодня ровно - ничего.
Деяну нужно выбрать старт. Время вроде бы было уже понять, кто есть кто.
+7
-1
+6
Ответ Павел Ермаков
свали к себе.
у вас веселее))
+6
0
+6
Ответ Павел Ермаков
Будем другими.Типо проиграем 0:3?
Мне очень интересно посмотреть на игру Спартака и Зенита в августе)))
+6
0
+6
Ответ shamshor
При всей нелюбви к спартаку стоит отметить, что всем будет тяжело в Оренбурге в а синтетике. Прошлый приезд Зенита в Оренбург тому подтверждение. В этом году проще не будет
Ну у Зенита там аномальный матч был. 3 гола с 3 ударов залетело. В отличии от Сегодняшних двадцати.
+5
0
+5
Фабрика лишнего веса, сказал, что все нормально. Спартак строится .... опять.
Хотя у вас Угальде один стоит наверно как весь Оренбург.
+4
0
+4
Ответ Nuri Shaw
А почему там синтетика то? Понятно, если команда сибирская какая нибудь, но тут в чем проблема постелить газон? Там жара 8 месяцев в году
Там летом +40, а зимой -40. Соответственно, раз в полгода газон либо вымерзает, либо сгорает. В Сибири на самом деле проще, там хотя бы одной из двух проблем нет.
+5
-1
+4
Другие клубы закупают игроков пустыне топ, но зато играющих, а спартак купил одного пенсионера и хотят чудо совершить...
+3
0
+3
Ответ Олег Олег
Интересно , что на сборах делал Станкович? Вообще не видно его работы.
Зарплату точно получал.
+3
0
+3
Абаскаль после каждого поражения так говорил)) что, там стандартная методичка?)
+5
-2
+3
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