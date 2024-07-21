Станкович о 0:2 с «Оренбургом»: «Спартак» не нашел ответа на агрессивную игру соперника. В следующем туре будем другими, обещаю»
Деян Станкович пообещал, что «Спартак» будет играть лучше, чем с «Оренбургом».
– 34 удара команды нанесли по воротам друг друга. Насколько счет отражает статистику по игре? Если не смотреть на результат, чем можно быть довольным на вашем месте?
– Конечно, мы можем играть намного лучше. Мы это видели сегодня, команда не показала той игры, которую может показывать «Спартак».
Соперник вышел на матч очень агрессивно, играл на грани фола, очень хорошо был настроен на матч. К сожалению, мы не нашли ответа на эту агрессивную игру соперника.
В целом могу сказать, что я ответственен за тот выбор, который я делал, и за то, что делала команда на поле. У меня есть определенный оптимизм, что эти ребята способны на большее.
– На 75‑й минуте показалось, что команды начинают валять дурака. Были ли шансы у «Спартака» вернуться в игру?
– Можно было, конечно, что‑то исправить. Можно было сделать определенные выводы. Уверен, что в следующем туре мы будем другими. Я вам обещаю, – сказал главный тренер «Спартака» после поражения со счетом 0:2.
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Так скоро и отмазки могут закончиться, а позора со Спартаком у него впереди еще много.
Или пусть пока серб побарахтается ?
Вообще не видно его работы.
И почему Зинковский не вышел в старте?
Игнатов в запасе. При этом Соболев - просто деревянный. Или форму не добрал, или уже квартирку в Питере присматривает. Но я не увидел от него сегодня ровно - ничего.
Деяну нужно выбрать старт. Время вроде бы было уже понять, кто есть кто.
Хотя у вас Угальде один стоит наверно как весь Оренбург.