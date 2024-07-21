Тренер «Ростова» Осинов о падении с электросамоката: «Тормоз с газом перепутал и перевернулся. Не заметил бордюр»
Михаил Осинов рассказал о своем падении с электросамоката.
Помощник главного тренера «Ростова» присутствовал на матче 1-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (0:0) с ссадинами на лице.
— Тормоз с газом перепутал, блин, и перевернулся. Не заметил бордюр, #####‑муха.
— С вами все хорошо?
— Ну жив же.
— Футболисты теперь не будут кататься?
— Надеюсь, они посмотрят на тренера и вообще не прикоснутся к ним [электросамокатам] больше, — сказал Осинов.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Из всего числа этих одаренных и воспитанных людей адекватно управляет им процентов 5%
Если у тебя самокат это не значит что ты можешь выходить из дому на работу за -10-15 минут и нестись по тротуару петляя между людьми. Выйди за 20-25 минут и едь как нормальный человек
У самоката жесткая передняя рулевая стойка которая как раз и идет в контакт при аварии + большой вес за счет аккумулятора и быстрый разгон.
И фиг бы с ним, да только ехал он с сыном лет пяти-шести.