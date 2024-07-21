Тренер «Ростова» Осинов о падении с электросамоката: «Тормоз с газом перепутал и перевернулся. Не заметил бордюр» 

Михаил Осинов рассказал о своем падении с электросамоката.

Помощник главного тренера « » присутствовал на матче 1-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (0:0) с ссадинами на лице.

— Тормоз с газом перепутал, блин, и перевернулся. Не заметил бордюр, #####‑муха.

— С вами все хорошо?

— Ну жив же.

— Футболисты теперь не будут кататься?

— Надеюсь, они посмотрят на тренера и вообще не прикоснутся к ним [электросамокатам] больше, — сказал .

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