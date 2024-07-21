Тренер «Ростова» Осинов о падении с электросамоката: «Тормоз с газом перепутал и перевернулся. Не заметил бордюр» 

Теги Ростов Михаил Осинов-старший премьер-лига Россия происшествия Матч ТВ Футбол

Михаил Осинов рассказал о своем падении с электросамоката.

Помощник главного тренера «Ростова» присутствовал на матче 1-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (0:0) с ссадинами на лице.

— Тормоз с газом перепутал, блин, и перевернулся. Не заметил бордюр, #####‑муха.

— С вами все хорошо?

— Ну жив же.

— Футболисты теперь не будут кататься?

— Надеюсь, они посмотрят на тренера и вообще не прикоснутся к ним [электросамокатам] больше, — сказал Осинов.

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53 комментария
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Надеюсь, такое явление как самокатчики на тротуарах в скором времени исчезнут со всех улиц России

Из всего числа этих одаренных и воспитанных людей адекватно управляет им процентов 5%
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Осинов как-то раз году в 2002-2003 зимой на сборах в Турции паспорт потерял. Будучи в хлам естественно. ;)
Видимо это аналогичный случай)
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Надеюсь у него нет автомобиля)
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Осинов как-то раз году в 2002-2003 зимой на сборах в Турции паспорт потерял. Будучи в хлам естественно. ;)
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+22
Ответ holdenkolfielddd
Надеюсь, такое явление как самокатчики на тротуарах в скором времени исчезнут со всех улиц России Из всего числа этих одаренных и воспитанных людей адекватно управляет им процентов 5%
виноваты не самокаты, а люди. дебилы и на велосипеде могут дел натворить.
+19
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Элекросамокат хорошее и полезное изобретение, но дебилы на них всё портят.
Если у тебя самокат это не значит что ты можешь выходить из дому на работу за -10-15 минут и нестись по тротуару петляя между людьми. Выйди за 20-25 минут и едь как нормальный человек
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Ответ Катя СПб
Не заметил бордюр. А поребрик бы заметил.))
Ни один аккумулятор не осилит дорогу от Ростова до поребрика без подзарядки 🤷‍♂️
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Ответ Катя СПб
Не заметил бордюр. А поребрик бы заметил.))
Если бы вышел из парадного и съел куру с гречей, закусив булкой)
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Самокаты в городах вообще надо под жёсткий запрет
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+6
Ответ RealFlector
виноваты не самокаты, а люди. дебилы и на велосипеде могут дел натворить.
Просто не каждый ещё поедет на велосипеде. Да и на том же обычном самокате, кстати, тоже не каждому легко даётся (по наблюдениям). А тут что, встал, ручку вкрутил и вперёд, играть в боулинг с пешеходами🤓
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Уже давно этих камикадзе с рюкзачками на самокатиках пора запретить
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Ответ gs.golovanov
Ни для кого не секрет что Осинов склонен к употреблению спиртных напитков, видимо выпив взял самокат.... Хорошо еще никого не раздавил
Взял самокат вместо самогона.
+3
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+3
Ни для кого не секрет что Осинов склонен к употреблению спиртных напитков, видимо выпив взял самокат.... Хорошо еще никого не раздавил
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Ну бывает
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Ответ Стас Вор
Взял самокат вместо самогона.
После.
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Ответ RealFlector
виноваты не самокаты, а люди. дебилы и на велосипеде могут дел натворить.
Не совсем. Разогнаться на велике на оживленно тротуаре почти невозможно + маневренность сильно ниже. Опять таки при столкновении наиболее вероятен контакт колесом.
У самоката жесткая передняя рулевая стойка которая как раз и идет в контакт при аварии + большой вес за счет аккумулятора и быстрый разгон.
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Мужик выпил, решил на самокате покататься ) По-трезвому во-первых сложно упасть, во-вторых здоровому мужику не придёт в голову кататься на нем )
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Это для общественности. А на деле он с Канчельскисом в баре смотрел финал Евро, за Испанию болел.)
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Ответ Ком иль фо
Если бы вышел из парадного и съел куру с гречей, закусив булкой)
Я думаю, что во время поездки он ел шаурму. А ел бы шаверму, ничего не случилось бы.
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Ответ Катя СПб
Я думаю, что во время поездки он ел шаурму. А ел бы шаверму, ничего не случилось бы.
Шаверму с корюшкой в прикуску?)
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Ответ holdenkolfielddd
Надеюсь, такое явление как самокатчики на тротуарах в скором времени исчезнут со всех улиц России Из всего числа этих одаренных и воспитанных людей адекватно управляет им процентов 5%
Спасибо, что я в этих 5%))
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Ответ dreamstep
Мужик выпил, решил на самокате покататься ) По-трезвому во-первых сложно упасть, во-вторых здоровому мужику не придёт в голову кататься на нем )
Буквально на днях видел, как чувак гнал на самокате по дороге общего пользования, поймал ямку(просто небольшое углубление в асфальте, а не отсутствие оного) и чуть не улетел под встречный автобус.
И фиг бы с ним, да только ехал он с сыном лет пяти-шести.
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Ответ Н.Ф.
Дожили... Б#### - это же не матерное слово. Стоп-слов больше уже, чем разрешенных.
Если предпоследняя буква "Т", то точно не матерное. Помню Уткин(царство ему небесное) здесь(в конференции) его применял.
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А на самом деле было дело так. Выпил 05,не хватило,поехал за добавкой, не заметил поребрик или бордюр,кому,что нравится.
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Ответ deligy
За б#### - штраф РКН, за ##### - нет штрафа.
И даже после этого слово ###ха не матерное.
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Ответ Н.Ф.
Дожили... Б#### - это же не матерное слово. Стоп-слов больше уже, чем разрешенных.
За б#### - штраф РКН, за ##### - нет штрафа.
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Ответ Demyan Grachev
Уже давно этих камикадзе с рюкзачками на самокатиках пора запретить
.. ранним утром меня разбудил пронзительный и истошный крик петуха... у него платёж не проходил за самокат 🤣
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вручить звание!
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Просто не каждый ещё поедет на велосипеде. Да и на том же обычном самокате, кстати, тоже не каждому легко даётся (по наблюдениям). А тут что, встал, ручку вкрутил и вперёд, играть в боулинг с пешеходами🤓
Это до вас еще прокатные электровелы (московский велобайк) не дошли, где и масса побольше и сами они повыше для большего урона, а курьеры по тротуару на своих за 40+ км/ч летят.
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бордюр, булоШная и конеШная остановка трамвая - это в одном неприметном городке, где гастеров более 12 млн, а по-русски ПОРЕБРИК)
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