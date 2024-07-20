Из 37 тысяч судей в Англии только 243 – черные женщины или женщины азиатского или смешанного происхождения. BAMREF хочет «сеять и взращивать семена в головах детей», чтобы повысить долю
В Англии заявили, что женщин-судей в АПЛ должно быть больше.
Винни Вагджиани, детектив-инспектор полиции Кента, который создал программу наставничества для молодежи при BAMREF – организации, задачей которой является поддержка арбитров африканского, азиатского и смешанного происхождения – высказался о необходимости повысить число женщин-судей в Англии.
«Если нам удастся заронить семя в голову хотя бы одного ребенка на любом мероприятии по всей стране, это поможет увеличить количество судей. Затем задача BAMREF – поливать это семя и помогать ему расти.
Мы хотим поддерживать женщин-судей. Они знают, что столкнутся с трудностями, но мы можем помочь им преодолеть их. Я уверен, что это будет очень полезный опыт для всех участников», – сказал Вагджиани.
По данным BAMREF, в Англии из почти 37 000 судей только 243 – черные женщины или женщины азиатского или смешанного происхождения.
Джоэл Мэнникс, основатель и председатель BAMREF также высказался по поводу женщин-арбитров в АПЛ.
«Нам нужно больше женщин разных национальностей в футболе. Я знаю, что WSL (Женская суперлига – Спортс) старается внести свой вклад, но очень важно иметь представительство. Тогда восприятие того, что возможно, меняется в сообществах», – сказал Мэнникс.
«Чернокожих судей и рефери-азиатов в АПЛ должно быть гораздо больше. Взгляните на разнообразие в сборной Англии». Основатель BAMREF об арбитрах
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«Пора заронить наши семена» - заявил Флойд.
Йе, йе, йе, заварилась тусовка, народ!
Слушайте, прежде, чем начать сегодня
дуэль, я хочу вас о чём-то попросить.
Я знаю, что вам не терпится всадить в
потолок обойму, голосуя за своего репера,..
но я вас очень прошу не
шмалять из стволов до конца шоу.
Давайте поставим на предохранитель.
Он с левой стороны, пушки прямо над курком.
Раздается выстрел
Вышвырните его вон! Кто-нибудь,
вышвырните этого тупого осла!
Отлично. ДиДжей, зажигай!
Лучше бы привели судейскую систему свою в порядок!
А не "я художник, я так вижу"
Kому интересно:
https://bamref-refereesupportgroup.org.uk/about-us-1
Самое интересное насчёт цели этой "организации",далее по тексту :
...particularly in the professional game with more match officials needed from the Black, Asian & Mixed Heritage community that reflects what is seen on the pitch playing the game and in our society."(с)
Я просто не понимаю,зачем обычному анличанину помимо негров на футбольном поле(азиатов в сборной нет) видеть ещё и негров судей,которые будут судить не потому, что они СУДЯТ лучше и профессиональнее,а просто потому что они негры.
Она уже не в силах поворачиваться,мультикультурная батарейка подсела.
У них, у каждого прям свод изначальных правил, а в игре... Как говорил будущий адмирал Нельсон, приставляя подзорную трубу к выбитому глазу: Не вижу сигнала, будем действовать так, как подскажет Бог!
Вот они и действуют.
Черное - белым, белое - черным."(c)
Он имеет квалификацию судьи категории 2B,что является 6-м уровнем среди 14 существующих.
Ссылка:https://en.wikipedia.org/wiki/Football_refereeing_in_England
Что довольно низкий показатель его профессионализма.
Совершенно неудивительно откуда рaстут "ноги" у его бурной деятельности.
Не тянет в судействе,потянет в яростной борьбе за привелегии для "черных" в судействе.