Из 37 тысяч судей в Англии только 243 – черные женщины или женщины азиатского или смешанного происхождения. BAMREF хочет «сеять и взращивать семена в головах детей», чтобы повысить долю

В Англии заявили, что женщин-судей в АПЛ должно быть больше.

Винни Вагджиани, детектив-инспектор полиции Кента, который создал программу наставничества для молодежи при BAMREF – организации, задачей которой является поддержка арбитров африканского, азиатского и смешанного происхождения – высказался о необходимости повысить число женщин-судей в Англии.

«Если нам удастся заронить семя в голову хотя бы одного ребенка на любом мероприятии по всей стране, это поможет увеличить количество судей. Затем задача BAMREF – поливать это семя и помогать ему расти.

Мы хотим поддерживать женщин-судей. Они знают, что столкнутся с трудностями, но мы можем помочь им преодолеть их. Я уверен, что это будет очень полезный опыт для всех участников», – сказал Вагджиани.

По данным BAMREF, в Англии из почти 37 000 судей только 243 – черные женщины или женщины азиатского или смешанного происхождения.

Джоэл Мэнникс, основатель и председатель BAMREF также высказался по поводу женщин-арбитров в .

«Нам нужно больше женщин разных национальностей в футболе. Я знаю, что WSL (Женская суперлига – Спортс) старается внести свой вклад, но очень важно иметь представительство. Тогда восприятие того, что возможно, меняется в сообществах», – сказал Мэнникс.

«Чернокожих судей и рефери-азиатов в АПЛ должно быть гораздо больше. Взгляните на разнообразие в сборной Англии». Основатель BAMREF об арбитрах

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