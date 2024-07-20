Из 37 тысяч судей в Англии только 243 – черные женщины или женщины азиатского или смешанного происхождения. BAMREF хочет «сеять и взращивать семена в головах детей», чтобы повысить долю

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В Англии заявили, что женщин-судей в АПЛ должно быть больше.

Винни Вагджиани, детектив-инспектор полиции Кента, который создал программу наставничества для молодежи при BAMREF – организации, задачей которой является поддержка арбитров африканского, азиатского и смешанного происхождения – высказался о необходимости повысить число женщин-судей в Англии. 

«Если нам удастся заронить семя в голову хотя бы одного ребенка на любом мероприятии по всей стране, это поможет увеличить количество судей. Затем задача BAMREF – поливать это семя и помогать ему расти.

Мы хотим поддерживать женщин-судей. Они знают, что столкнутся с трудностями, но мы можем помочь им преодолеть их. Я уверен, что это будет очень полезный опыт для всех участников», – сказал Вагджиани.

По данным BAMREF, в Англии из почти 37 000 судей только 243 – черные женщины или женщины азиатского или смешанного происхождения.

Джоэл Мэнникс, основатель и председатель BAMREF также высказался по поводу женщин-арбитров в АПЛ

«Нам нужно больше женщин разных национальностей в футболе. Я знаю, что WSL (Женская суперлига – Спортс) старается внести свой вклад, но очень важно иметь представительство. Тогда восприятие того, что возможно, меняется в сообществах», – сказал Мэнникс. 

«Чернокожих судей и рефери-азиатов в АПЛ должно быть гораздо больше. Взгляните на разнообразие в сборной Англии». Основатель BAMREF об арбитрах

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75 комментариев
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Председатель ассоциации гангста-рэперов Нью-Йорка Джером Флойд Младший заявил, что среди 37000 гангста-рэперов всего 243 белых и азиатских женщин.

«Пора заронить наши семена» - заявил Флойд.
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Мичурины, епт...
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А сколько, интересно, белых судей в сенегальском или камерунском футболе?
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+15
Приятно наблюдать как Запад сам себя сжирает. Пожалуйста продолжайте.
+19
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+14
Ответ Vasiliy Bogatyrev
Председатель ассоциации гангста-рэперов Нью-Йорка Джером Флойд Младший заявил, что среди 37000 гангста-рэперов всего 243 белых и азиатских женщин. «Пора заронить наши семена» - заявил Флойд.
Почему-то вспомнил сцену из Очень Страшного Кино 3, перед началом рэп батла:
Йе, йе, йе, заварилась тусовка, народ!
Слушайте, прежде, чем начать сегодня
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но я вас очень прошу не
шмалять из стволов до конца шоу.
Давайте поставим на предохранитель.
Он с левой стороны, пушки прямо над курком.
Раздается выстрел
Вышвырните его вон! Кто-нибудь,
вышвырните этого тупого осла!
Отлично. ДиДжей, зажигай!
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Хмммм... а что если черные женщины не хотят быть судьями, а хотят быть счастливыми мамочками 6 детей от 8 отцов, все которые сидят в тюрьме, с соцподдержкой от государства и фудстемпами?
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Винни Вагджиани, конечно, не может быть заинтересованным лицом.

Лучше бы привели судейскую систему свою в порядок!
А не "я художник, я так вижу"
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Специально захотел узнать что же это за организация BAMREF.
Kому интересно:
https://bamref-refereesupportgroup.org.uk/about-us-1
Самое интересное насчёт цели этой "организации",далее по тексту :
...particularly in the professional game with more match officials needed from the Black, Asian & Mixed Heritage community that reflects what is seen on the pitch playing the game and in our society."(с)
Я просто не понимаю,зачем обычному анличанину помимо негров на футбольном поле(азиатов в сборной нет) видеть ещё и негров судей,которые будут судить не потому, что они СУДЯТ лучше и профессиональнее,а просто потому что они негры.
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+7
Лучше в головах детей сеять знания, а не "семена", а то вырастут тупыми, как я)
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Ответ Александр Медушев
А сколько, интересно, белых судей в сенегальском или камерунском футболе?
Оставьте пресловутую "стрелочку" в покое.
Она уже не в силах поворачиваться,мультикультурная батарейка подсела.
+6
0
+6
Ответ SlanselaP
Приятно наблюдать как Запад сам себя сжирает. Пожалуйста продолжайте.
Ты бы не соседокоровосдохингом занимался, а на имена/фамилии детей в младших классах московских школ взглянул 😎
+6
0
+6
Когда в команде одни африканцы - это потому что они талантливее белых, говорят они, когда в команде больше белых - это потому, что общество еще не развито и страдает от расизма, если мужчин-судей больше, то это не потому, что они профессиональнее, а потому что еще семена не взошли, ясно
+6
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+6
Ответ Bayern2004
Специально захотел узнать что же это за организация BAMREF. Kому интересно: https://bamref-refereesupportgroup.org.uk/about-us-1 Самое интересное насчёт цели этой "организации",далее по тексту : ...particularly in the professional game with more match officials needed from the Black, Asian & Mixed Heritage community that reflects what is seen on the pitch playing the game and in our society."(с) Я просто не понимаю,зачем обычному анличанину помимо негров на футбольном поле(азиатов в сборной нет) видеть ещё и негров судей,которые будут судить не потому, что они СУДЯТ лучше и профессиональнее,а просто потому что они негры.
Чтобы белое казалось чёрным.
+5
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+5
Ответ Log in
Винни Вагджиани, конечно, не может быть заинтересованным лицом. Лучше бы привели судейскую систему свою в порядок! А не "я художник, я так вижу"
Добавлю, что нужно, блин, и первенства под эгидой ФИФА и УЕФА, вернее финальные стадии, проводить без английских арбитров.
У них, у каждого прям свод изначальных правил, а в игре... Как говорил будущий адмирал Нельсон, приставляя подзорную трубу к выбитому глазу: Не вижу сигнала, будем действовать так, как подскажет Бог!
Вот они и действуют.
+5
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+5
Ответ Log in
Винни Вагджиани, конечно, не может быть заинтересованным лицом. Лучше бы привели судейскую систему свою в порядок! А не "я художник, я так вижу"
Художник как раз совершенно иначе видел
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Ответ Юквэл
Чтобы белое казалось чёрным.
"Часто простое кажется вздорным,
Черное - белым, белое - черным."(c)
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Неплохо было бы получить информацию, сколько желающих, из перечисленных категорий, стоят ночами в очередях на эту работу. И сколько из них имеет необходимую квалификацию.
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А женщины азиатского и арабского происхождения в национальных или религиозных одеждах будут судить? Нельзя же, чтобы их лица и их ноги все видели
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Вы уже посеяли, что мэрами городов становится мигранты-исламисты и шариат не за горами.
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Неплохо, не нужно настоящее равенство, а нужны большие привилегии)))
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Самый большой кошмар в этом мире - это идеология, причём любая: правая, левая, традиционалистская, революционная, консервативная, либеральная... Мыслить и жить по кем-то придуманным и навязанным схемам - ужас.
+3
0
+3
Кстати почитал про основателя этой организации,Джоэла Мэнникса.
Он имеет квалификацию судьи категории 2B,что является 6-м уровнем среди 14 существующих.
Ссылка:https://en.wikipedia.org/wiki/Football_refereeing_in_England
Что довольно низкий показатель его профессионализма.
Совершенно неудивительно откуда рaстут "ноги" у его бурной деятельности.
Не тянет в судействе,потянет в яростной борьбе за привелегии для "черных" в судействе.
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Ответ Иван Буренков
Неплохо, не нужно настоящее равенство, а нужны большие привилегии)))
Никому не нужно равенство. Любые разговоры о равенстве - это просто разводка, чтобы у кого-то что-то отнять, поддавив на совесть.
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Ответ The1993Diablo
За своё брутальное колониальное прошлое расплачиваются по полной
Причём сами себя обвинили, осудили и наказали. Странные типы.
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социализм заканчивается тогда, когда заканчиваются чужие деньги на которые он существует(с)маргарет тетчер
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Ответ Ллб
Интересно, зачем вообще нужно иметь 37 000 судей , если больше половины этих арбитров не могут работать каждый тур , по причине того, что максимальное число возможных матчей во всех лигах единовремменно не может превышать значения в 19 500 🤔
Главный, два боковых, а кое-где и резервный...
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Я думал что судья, должен в первую очередь профессионалом в своём деле. И не важно кто он, чёрный, белый или женщина.
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А может быть азиаты и черные не хотят быть судьями в англии и поэтому их так мало?))
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Почему кто должен получать работу судьи просто из-за его цвета кожи или генератор?! Так это же и есть расизм...
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